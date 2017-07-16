سبع أشياء لا غنى عنهم في تشطيب منزلك

تشطيب المنزل عملية شاقة يمر بها أغلبنا ولو على الأقل مرة واحدة في العمر، ولكن قليلا منا من هو على معرفة بأساسيات الديكور والتشطيب، ويترك الأمر كله للعمال والمتخصصين، ولكن للأسف الخطأ البسيط في هذه المرحلة قد يتسبب في معاناة مستمرة وعلى المدى الطويل، لذا هناك أشياء أساسية وعناصر رئيسية يجب توافرها في هذه المرحلة والاهتمام بها لتبدو عملية التشطيب بنتيجة جيدة، لذا اليوم مع هوميفاي جمعنا لكم 7 أشياء من أهم الأمور التي لا غنى عنهم في تشطيب منزلك وتأثيرهم يمتد لسنوات طويلة .. نتمنى لكم قراءة مفيدة ..
المحارة هي أساس البيت الناجح، وهي نواة التصميم المتميز والسليم، إن لم تكن بجودة عالية فكل ما سيأتي بعد ذلك بلا فائدة ويعد تضييعا للوقت والجهد والمال، لذا اختر الصنايعي الخاص بهذه الخطوة بدقة شديدة وابتعد عن المبتدئين، واحرص على مراجعة الأخطاء أول بأول ..
عند بداية عملية التشطيب، يجب أن يكن كل شئ واضح، اختياراتك محسومة والبدائل موجودة والخبير الخاص بك على علم بكل شئ، فلا مجال للتردد أو التغيير فيما بعد، حتى تحصل على تشطيب منزل سليم ومترابط، ومن الأفضل كتابة كل المتطلبات والاتفاقات حتى يكون كل شئ واضح وتحديد المواعيد مع العمال والصنايعية حتى لا يتم إهدار عامل الوقت ..
تنتشر من آن لآخر صيحات من الموضة قد لا تكن عملية أو تتناسب مع احتياجاتك، مثلا حوض المطبخ ذو الصنبور القصير أو المنخفض والذي يعيق عملية تنظيف الأواني والأطباق، أو أساليب عرض غير عملية للتخزين بداخل مطابخنا وغيرها من الأفكار التي لا تناسب استخدامنا فيما بعد، واحرص على وضع المستقبل في الحسبان وإعداد كل الخطوات المطلوبة الاحتياجاتك المتوقعة ..
مفاتيح الكهرباء واكسسوارتها لا بد أن تكن من نوع جيد وآمن على عائلتك بالإضافة لاختيار مواقعها بشكل مناسب وتوزيع يساعد على تلبية احتياجات كل مستخدمين المنزل في آن واحد، وضع في حسبانك مخارج التكييف والسخان والانترنت والتليفون ولا تترك شيئا للصدفة أو التغيير فيما بعد ..
مهم جدا أن تتأكد من سباكة بيتك قبل كل شئ، فهي قنبلة موقوتة وإصلاحها قد يحتاج لهدم كل شئ وبناءه من جديد، لذا احرص على أن تستعين بسباك جيد ومتخصص وذو مهارة عالية واستخدام مواد وقطع بجودة عالية ومتينة ..
ياحبذا لو اخترته من النوع المصفح في هذه الايام خصوصا وبه شراعة صغيرة مع العين السحرية اذا اضطرت الزوجة أو البنت من التعامل مع محصل نور او كهرباء حتي لا تفتح الباب.
حين تحلم ببيتا كالمجلات، الأمر قد يبدوا صعبا ولكنه في غاية البساطة إذ قمت بدراسة كل شئ كما يجب أن يكون والاستعانة بخامات مميزة وأفكار عملية وسهلة التنفيذ والابتعاد عن كل ما هو تقليدي وشائع، بيتك هو ثروتك الحالية فلا تبخل عليه بل اختر كل قطعة بعناية شديدة حتى تحصل في النهاية على مشهد متزن وجميل ولا تحتاج للصيانة من آن لآخر ..
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