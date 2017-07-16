سبع أشياء لا غنى عنهم في تشطيب منزلك

تشطيب المنزل عملية شاقة يمر بها أغلبنا ولو على الأقل مرة واحدة في العمر، ولكن قليلا منا من هو على معرفة بأساسيات الديكور والتشطيب، ويترك الأمر كله للعمال والمتخصصين، ولكن للأسف الخطأ البسيط في هذه المرحلة قد يتسبب في معاناة مستمرة وعلى المدى الطويل، لذا هناك أشياء أساسية وعناصر رئيسية يجب توافرها في هذه المرحلة والاهتمام بها لتبدو عملية التشطيب بنتيجة جيدة، لذا اليوم مع هوميفاي جمعنا لكم 7 أشياء من أهم الأمور التي لا غنى عنهم في تشطيب منزلك وتأثيرهم يمتد لسنوات طويلة .. نتمنى لكم قراءة مفيدة ..