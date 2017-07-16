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سبع أشياء لا غنى عنهم في تشطيب منزلك

آية منير آية منير
Загородный дом из бруса, премиум интериум премиум интериум غرفة المعيشة
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تشطيب المنزل عملية شاقة يمر بها أغلبنا ولو على الأقل مرة واحدة في العمر،  ولكن قليلا منا من هو على معرفة بأساسيات الديكور والتشطيب، ويترك الأمر كله للعمال والمتخصصين، ولكن للأسف الخطأ البسيط في هذه المرحلة قد يتسبب في معاناة مستمرة وعلى المدى الطويل، لذا هناك أشياء أساسية وعناصر رئيسية يجب توافرها في هذه المرحلة والاهتمام بها لتبدو عملية التشطيب بنتيجة جيدة، لذا اليوم مع هوميفاي جمعنا لكم 7 أشياء من أهم الأمور التي لا غنى عنهم في تشطيب منزلك وتأثيرهم يمتد لسنوات طويلة .. نتمنى لكم قراءة مفيدة ..

1. المحارة أولا ..

Interior Remodellings / Renovation RenoBuild Algarve غرفة المعيشة
RenoBuild Algarve

Interior Remodellings / Renovation

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

المحارة هي أساس البيت الناجح، وهي نواة التصميم المتميز والسليم، إن لم تكن بجودة عالية فكل ما سيأتي بعد ذلك بلا فائدة ويعد تضييعا للوقت والجهد والمال، لذا اختر الصنايعي الخاص بهذه الخطوة بدقة شديدة وابتعد عن المبتدئين، واحرص على مراجعة الأخطاء أول بأول ..

2. كل شئ معد مسبقا ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

عند بداية عملية التشطيب، يجب أن يكن كل شئ واضح، اختياراتك محسومة والبدائل موجودة والخبير الخاص بك على علم بكل شئ، فلا مجال للتردد أو التغيير فيما بعد، حتى تحصل على تشطيب منزل سليم ومترابط، ومن الأفضل كتابة كل المتطلبات والاتفاقات حتى يكون كل شئ واضح وتحديد المواعيد مع العمال والصنايعية حتى لا يتم إهدار عامل الوقت ..

3. اختيارات مناسبة ..

Kitchen remodelling in South Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects مطبخ
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen remodelling in South Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

تنتشر من آن لآخر صيحات من الموضة قد لا تكن عملية أو تتناسب مع احتياجاتك، مثلا حوض المطبخ ذو الصنبور القصير أو المنخفض والذي يعيق عملية تنظيف الأواني والأطباق، أو أساليب عرض غير عملية للتخزين بداخل مطابخنا وغيرها من الأفكار التي لا تناسب استخدامنا فيما بعد، واحرص على وضع المستقبل في الحسبان وإعداد كل الخطوات المطلوبة الاحتياجاتك المتوقعة ..

4. اكسسوارات كهربائية متينة ..

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

مفاتيح الكهرباء واكسسوارتها لا بد أن تكن من نوع جيد وآمن على عائلتك بالإضافة لاختيار مواقعها بشكل مناسب وتوزيع يساعد على تلبية احتياجات كل مستخدمين المنزل في آن واحد، وضع في حسبانك مخارج التكييف والسخان والانترنت والتليفون ولا تترك شيئا للصدفة أو التغيير فيما بعد ..

5. سباكة سليمة ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

مهم جدا أن تتأكد من سباكة بيتك قبل كل شئ، فهي قنبلة موقوتة وإصلاحها قد يحتاج لهدم كل شئ وبناءه من جديد، لذا احرص على أن تستعين بسباك جيد ومتخصص وذو مهارة عالية واستخدام مواد وقطع بجودة عالية ومتينة ..

6. باب المنزل الرئيسي ..

居心地の良いモダン住宅, Franka Franka شبابيك خشب Brown
Franka

Franka
Franka
Franka

ياحبذا لو اخترته من النوع المصفح في هذه الايام خصوصا وبه شراعة صغيرة مع العين السحرية اذا اضطرت الزوجة أو البنت من التعامل مع محصل نور او كهرباء حتي لا تفتح الباب.

7. الجودة ..

Загородный дом из бруса, премиум интериум премиум интериум غرفة المعيشة
премиум интериум

премиум интериум
премиум интериум
премиум интериум

حين تحلم ببيتا كالمجلات، الأمر قد يبدوا صعبا ولكنه في غاية البساطة إذ قمت بدراسة كل شئ كما يجب أن يكون والاستعانة بخامات مميزة وأفكار عملية وسهلة التنفيذ والابتعاد عن كل ما هو تقليدي وشائع، بيتك هو ثروتك الحالية فلا تبخل عليه بل اختر كل قطعة بعناية شديدة حتى تحصل في النهاية على مشهد متزن وجميل ولا تحتاج للصيانة من آن لآخر ..

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