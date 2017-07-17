8 وصايا لغرف نوم رومانسية ومريحة للأزواج الجدد

لتفادى الحصول على غرف نوم مكررة يجب أن يحرص الزوجين على إضافة شخصيتهم الخاصة في الغرفة من ألوان وطراز وغيره. يظهر ذلك من خلال تغير ألوان المفروشات، تصميم السرير، ألوان الحوائط والديكورات المكملة في الغرفة وتماشى هذه العناصر مع بعضها البعض.

فبعض الأزواج قد يفضلوا الألوان الترابية، بعضهم الآخر يحبذ اللمسات الفنية لكن في النهاية يجب الحرص على إظهار شخصياتهم في تفاصيل الغرفة للحصول على أفضل التصاميم.