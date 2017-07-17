8 وصايا لغرف نوم رومانسية ومريحة للأزواج الجدد

يقوم الكثير من الأزواج الجدد هذه الأيام بالإعداد لبيت الزوجية قبل الزفاف. فهناك بعض اللمسات التي يجب مراعاتها عند تأثيث وفرش غرفة نوم العرسان الجدد للحصول على غرفة مريحة ودافئة مع تنظيم وترتيب الأثاث للحصول على أفضل النتائج. لزوجين جديدين يجب أن تكون الغرفة مريحة وأنيقة، ببعض الحيل يمكن تحويل غرف نومكم لجنتكم الخاصة.
جئنا لكم بأشياء يجب مراعاتها عند تأثيث غرفة النوم للحصول على غرفة الأحلام.
يجب الحرص على إختيار مرتبة مريحة للسرير، ووسائد من خامات مناسبة. كما يجب الحرص على إختيار هيكل للسرير من خامة متينة وذات جودة عالية.
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يأتي بعد ذلك مفروشات السرير، والتي يجب الحرص على إختيارها بعناية أيضاً. على الرغم من كون الأنواع الجيدة باهظة الثمن لكنها استثمار رائع، سواء وقع الإختيار على خامة مثل القطن ذو الجودة العالية أو الحرير أو ستان. أهم شئ أن توفر الراحة وأن تعطي أجواء رائعة للغرفة، كما تضيف لمعة ولمسة خاصة للغرفة وتعطيها فخامة لا مثيل لها.
مثل الراحة البدنية والحرارية، فإن الراحة البصرية مهمة أيضاً. لذا وجب إختيار ألوان ناعمة وجذابة لغرفة نوم الزوجين، مثل الرمادي الداكن، الأبيض، ألوان الكريمي بدرجاتها، مع أرضية طبيعية مثل الخشب. هذا المزيج يضمن الحصول على أجواء مريحة وهادئة ومناسبة لبداية حياة سعيدة.
من المهم إختيار سجادة مناسبة ومكملة للأجواء العامة لغرفة النوم، مع الحرص على أن تكون من خامة ناعمة وأن يتم وضعها بجوار السرير لتدعم الأقدام بعد القيام من النوم وتضيف للغرفة دفئ وشخصية.
لا تكتمل رومانسية وأناقة غرفة نوم الزوجين بدون ستائر جميلة من قماش يتناسب مع الأجواء العامة للغرفة. كما يجب الحرص على وضع ستائر بلاك أوت لمنع دخول الضوء وإزعاج نوم الزوجين.
من المهم توزيع الإضاءة بشكل جيد في غرفة النوم، مع الحرص على وجود عدة مصادر للضوء لاستخدامها حسب الحاجة. فيجب أن يكون هناك مصدر أساسي للضوء مثل نجفة أو مصباح أساسي مع وجود ديمر للتحكم في شدة الإضاءة، أيضاً من المهم وجود إضاءة جانبية على جانبي السرير تعطي فرصة لإنارة بسيطة بدون إحداث ضوء مزجع في الغرفة.
لتفادى الحصول على غرف نوم مكررة يجب أن يحرص الزوجين على إضافة شخصيتهم الخاصة في الغرفة من ألوان وطراز وغيره. يظهر ذلك من خلال تغير ألوان المفروشات، تصميم السرير، ألوان الحوائط والديكورات المكملة في الغرفة وتماشى هذه العناصر مع بعضها البعض.
فبعض الأزواج قد يفضلوا الألوان الترابية، بعضهم الآخر يحبذ اللمسات الفنية لكن في النهاية يجب الحرص على إظهار شخصياتهم في تفاصيل الغرفة للحصول على أفضل التصاميم.
يمكنك إضافة بعض النباتات والزهور في غرفة النوم لإضافة لمسة رومانسية على الغرفة مع تحسين جودة الهواء وتنقيته وتحسين الأجواء العامة للغرفة، لكن إحرص على إختيار نباتات مناسبة للنوم والتي تخرج الأكسجين في الليل وتساعد على التنفس بشكل أفضل أثناء النوم.