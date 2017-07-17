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8 وصايا لغرف نوم رومانسية ومريحة للأزواج الجدد

Marwa Hasan Marwa Hasan
Amonita / lamp, HR Design Studio HR Design Studio غرفة نومإضاءة معدن
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يقوم الكثير من الأزواج الجدد هذه الأيام بالإعداد لبيت الزوجية قبل الزفاف. فهناك بعض اللمسات التي يجب مراعاتها عند تأثيث وفرش غرفة نوم العرسان الجدد للحصول على غرفة مريحة ودافئة مع تنظيم وترتيب الأثاث للحصول على أفضل النتائج. لزوجين جديدين يجب أن تكون الغرفة مريحة وأنيقة، ببعض الحيل يمكن تحويل غرف نومكم لجنتكم الخاصة.

جئنا لكم بأشياء يجب مراعاتها عند تأثيث غرفة النوم للحصول على غرفة الأحلام.

1.​سرير مريح

Oriental Mosaic Pixers غرفة نوم Multicolored moroccan,mosaic,tiles,wall mural,wallpaper
Pixers

Oriental Mosaic

Pixers
Pixers
Pixers

يجب الحرص على إختيار مرتبة مريحة للسرير، ووسائد من خامات مناسبة. كما يجب الحرص على إختيار هيكل للسرير من خامة متينة وذات جودة عالية.

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2.​خامات ناعمة

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography غرفة نوم
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

يأتي بعد ذلك مفروشات السرير، والتي  يجب الحرص على إختيارها بعناية أيضاً. على الرغم من كون الأنواع الجيدة باهظة الثمن لكنها استثمار رائع، سواء وقع الإختيار على خامة مثل القطن ذو الجودة العالية أو الحرير أو ستان. أهم شئ أن توفر الراحة وأن تعطي أجواء رائعة للغرفة، كما تضيف لمعة ولمسة خاصة للغرفة وتعطيها فخامة  لا مثيل لها. 

3.​ألوان ناعمة

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب نقي Pink
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

مثل الراحة البدنية والحرارية، فإن الراحة البصرية مهمة أيضاً. لذا وجب إختيار ألوان ناعمة وجذابة لغرفة نوم الزوجين، مثل الرمادي الداكن، الأبيض، ألوان الكريمي بدرجاتها، مع أرضية طبيعية مثل الخشب. هذا المزيج يضمن الحصول على أجواء مريحة وهادئة ومناسبة لبداية حياة سعيدة.

4.​سجادة أنيقة

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم رخام Brown
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

من المهم إختيار سجادة مناسبة ومكملة للأجواء العامة لغرفة النوم، مع الحرص على أن تكون من خامة ناعمة وأن يتم وضعها بجوار السرير لتدعم الأقدام بعد القيام من النوم وتضيف للغرفة دفئ وشخصية.

5.ستارة جميلة

House B - House Design , Redesign Interiors Redesign Interiors غرفة نوم
Redesign Interiors

Redesign Interiors
Redesign Interiors
Redesign Interiors

لا تكتمل رومانسية وأناقة غرفة نوم الزوجين بدون ستائر جميلة من قماش يتناسب مع الأجواء العامة للغرفة. كما يجب الحرص على وضع ستائر بلاك أوت لمنع دخول الضوء وإزعاج نوم الزوجين.

6.إضاءة ساحرة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

من المهم توزيع الإضاءة بشكل جيد في غرفة النوم، مع الحرص على وجود عدة مصادر للضوء لاستخدامها حسب الحاجة. فيجب أن يكون هناك مصدر أساسي للضوء مثل نجفة أو مصباح أساسي مع وجود ديمر للتحكم في شدة الإضاءة، أيضاً من المهم وجود إضاءة جانبية على جانبي السرير تعطي فرصة لإنارة بسيطة بدون إحداث ضوء مزجع في الغرفة.

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7.​ديكورات ذات شخصية

Amonita / lamp, HR Design Studio HR Design Studio غرفة نومإضاءة معدن
HR Design Studio

HR Design Studio
HR Design Studio
HR Design Studio

لتفادى الحصول على غرف نوم مكررة  يجب أن يحرص الزوجين على إضافة شخصيتهم الخاصة في الغرفة من ألوان وطراز وغيره. يظهر ذلك من خلال تغير ألوان المفروشات، تصميم السرير، ألوان الحوائط والديكورات المكملة في الغرفة وتماشى هذه العناصر مع بعضها البعض.

فبعض الأزواج قد يفضلوا الألوان الترابية، بعضهم الآخر يحبذ اللمسات الفنية  لكن في النهاية يجب الحرص على إظهار شخصياتهم في تفاصيل الغرفة للحصول على أفضل التصاميم.

8.نباتات منعشة

Home Staging - Villa al Mare - Sabaudia, MakeUp your Home MakeUp your Home غرفة نومديكورات واكسسوارات
MakeUp your Home

MakeUp your Home
MakeUp your Home
MakeUp your Home

يمكنك إضافة بعض النباتات والزهور في غرفة النوم لإضافة لمسة رومانسية على الغرفة مع تحسين جودة الهواء وتنقيته وتحسين الأجواء العامة للغرفة، لكن إحرص على إختيار نباتات مناسبة للنوم والتي تخرج الأكسجين في الليل وتساعد على التنفس بشكل أفضل أثناء النوم.

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