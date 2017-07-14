5 أفكار ملهمة لمطابخ صغيرة وحديثة

عند تزيين وتأثيث غرفة المطبخ فالحجم لا يهم، حتى وإن كانت مساحة منزلك ليست كبيرة للحد الكافي لايهم، هناك المزيد من الأفكار التي يمكن أن يقدمها لك خبراء هوميفاي، اليوم نركز على واحدة من أهم الغرف في المنزل، وهي غرفة المطبخ، وخصوصًا المطابخ الصغيرة ومع ذلك لم تبعد عن الحداثة ومصممة بشكل جيد ونأمل أن تلهمك بأفكار لمطبخك.
إذا كان توزيع المساحة في الغرفة مثالي حتمًا ستحصل على مطبخ مثالي، قبل إتخاذ أي قرار بشأن تصميم الفضاء يجب أن تدرس كل زاوية وجانب في الغرفة، ويجب أن نأخذ في اعتبارنا أن المساحة المتاحة لدينا ضيقة فيجب استغلال المساحة بمحاذاة الجدران وتصميم الخزانات على شكل حرف U أو L حتى لا يعطي شعور بأن المساحة أضيق مما هي عليه، بالإضافة إلى الألوان الواضحة تجعل المطبخ يبدو مشرق ومضيء.
هذا المكتب عنصر أساسي في المطابخ الحديثة لكن المساحة الضيقة تجعلنا نستبعد تطبيق هذه الفكرة، بالطبع لا نحتاج إلى مساحة كبيرة لتطبيقها يمكننا فعل ذلك في أي زاوية أوركن في المطبخ لثبيت هذا الرف تحت النافذة مع زوج من الكراسي القابلة للطي ستجعل المساحة منظمة جدًا ولن تعيق الحركة.
عندما نجد الغرفة صغيرة ننشغل في حل هذه المشكلة دون الاهتمام بالجماليات، لكن لابد أن تكن الغرف جذابة جدًا حتى وإن كانت المساحة ضيقة، يجب أن تعطي لمسة تصميم حديث للأرضيات و الطلاء وتسليط الضوء عليها.
واحدة من أكثر الحلول الحديثة عند تصميم مطبخ صغيرمفتوح على القاعة فهو وسيلة لكسر الشعور بضيق المساحة، هذا المطبخ واحد من أحدث الاتجاهات في تزيين جزيرة المطبخ، تصميم محترف للمطبخ مع شبه جزيرة قُدّم بمهارة.
إذا كنت لا تريد رؤية الفوضى منتشرة في مطبخك وفي نفس الوقت تريد الاسترخاء على الأريكة، هناك طرق أخرى لتمييز الجدران والمساحات المفتوحة دون إزعاج، فـفي هذه الحالة يمكننا عزل المطبخ بباب منزلق.
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