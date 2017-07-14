5 أفكار ملهمة لمطابخ صغيرة وحديثة

عند تزيين وتأثيث غرفة المطبخ فالحجم لا يهم، حتى وإن كانت مساحة منزلك ليست كبيرة للحد الكافي لايهم، هناك المزيد من الأفكار التي يمكن أن يقدمها لك خبراء هوميفاي، اليوم نركز على واحدة من أهم الغرف في المنزل، وهي غرفة المطبخ، وخصوصًا المطابخ الصغيرة ومع ذلك لم تبعد عن الحداثة ومصممة بشكل جيد ونأمل أن تلهمك بأفكار لمطبخك.