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5 أفكار ملهمة لمطابخ صغيرة وحديثة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
REFORMA VIVIENDA CALLE ARZOBISPO MELO , MDF CONSTRUCCION MDF CONSTRUCCION مطبخ
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عند تزيين وتأثيث غرفة المطبخ فالحجم لا يهم، حتى وإن كانت مساحة منزلك ليست كبيرة للحد الكافي لايهم، هناك المزيد من الأفكار التي يمكن أن يقدمها لك خبراء هوميفاي، اليوم نركز على واحدة من أهم الغرف في المنزل، وهي غرفة المطبخ، وخصوصًا المطابخ الصغيرة ومع ذلك لم تبعد عن الحداثة ومصممة بشكل جيد ونأمل أن تلهمك بأفكار لمطبخك.     

1- توزيع جيد

REFORMA VIVIENDA CALLE ARZOBISPO MELO , MDF CONSTRUCCION MDF CONSTRUCCION مطبخ
MDF CONSTRUCCION

MDF CONSTRUCCION
MDF CONSTRUCCION
MDF CONSTRUCCION

إذا كان توزيع المساحة في الغرفة مثالي حتمًا ستحصل على مطبخ مثالي، قبل إتخاذ أي قرار بشأن تصميم الفضاء يجب أن تدرس كل زاوية وجانب في الغرفة، ويجب أن نأخذ في اعتبارنا أن المساحة المتاحة لدينا ضيقة فيجب استغلال المساحة بمحاذاة الجدران وتصميم الخزانات على شكل حرف U أو L حتى لا يعطي شعور بأن المساحة أضيق مما هي عليه، بالإضافة إلى الألوان الواضحة تجعل المطبخ يبدو مشرق ومضيء. 

2- مكان لتناول الطعام

Ocre, Cardellach Interior & Events Cardellach Interior & Events مطبخ
Cardellach Interior &amp; Events

Cardellach Interior & Events
Cardellach Interior &amp; Events
Cardellach Interior & Events

هذا المكتب عنصر أساسي في المطابخ الحديثة لكن المساحة الضيقة تجعلنا نستبعد تطبيق هذه الفكرة، بالطبع لا نحتاج إلى مساحة كبيرة لتطبيقها يمكننا فعل ذلك في أي زاوية أوركن في المطبخ لثبيت هذا الرف تحت النافذة مع زوج من الكراسي القابلة للطي ستجعل المساحة منظمة جدًا ولن تعيق الحركة. 

3- تسليط الضوء

Proyectos de cocina, Suelos Hidráulicos Demosaica Suelos Hidráulicos Demosaica مطبخ
Suelos Hidráulicos Demosaica

Suelos Hidráulicos Demosaica
Suelos Hidráulicos Demosaica
Suelos Hidráulicos Demosaica

عندما نجد الغرفة صغيرة ننشغل في حل هذه المشكلة دون الاهتمام بالجماليات، لكن لابد أن تكن الغرف جذابة جدًا حتى وإن كانت المساحة ضيقة، يجب أن تعطي لمسة تصميم حديث للأرضيات و الطلاء وتسليط الضوء عليها.  

4- مطبخ مفتوح

UNA CASA ENTRE ÁRBOLES, BATLLÓ CONCEPT BATLLÓ CONCEPT مطبخ
BATLLÓ CONCEPT

BATLLÓ CONCEPT
BATLLÓ CONCEPT
BATLLÓ CONCEPT

واحدة من أكثر الحلول الحديثة عند تصميم مطبخ صغيرمفتوح على القاعة فهو وسيلة لكسر الشعور بضيق المساحة، هذا المطبخ واحد من أحدث الاتجاهات في تزيين جزيرة المطبخ، تصميم محترف للمطبخ مع شبه جزيرة قُدّم بمهارة. 

5- خزانة المطبخ

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE مطابخ صغيرة
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

إذا كنت لا تريد رؤية الفوضى منتشرة في مطبخك وفي نفس الوقت تريد الاسترخاء على الأريكة، هناك طرق أخرى لتمييز الجدران والمساحات المفتوحة دون إزعاج، فـفي هذه الحالة يمكننا عزل المطبخ بباب منزلق. 

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