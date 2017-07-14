5 أشياء للتخلص من رائحة المطبخ بعد تحضير الطعام

بعد غسل الصحون لا يجب وضعها داخل الأدراج الخشبية مباشرة، ولكن يجب عليك تجفيفها بقماشة مناسبة أولًا، وذلك لأن المياه تسبب كمكمة واضحة بداخل الأدراج، مع الوقت تنتشر الرائحة في المطبخ وتكون كريهة للغاية.. ولذلك تخلص من المياه دائمًا قبل وضع الصحون في وحدات التخزين.

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