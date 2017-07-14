5 أشياء للتخلص من رائحة المطبخ بعد تحضير الطعام

بعد تحضير الطعام يوميًا تنتشر في مطبخك الروائح المختلفة بين رائحة الطعام نفسه والموقد والجدران والصحون، ومن هنا تبدأ بالتفكير في الحل.. وفي هذا المقال نعرض لك 5 أشياء هامة يجب عليك اتباعها للتخلص من رائحة المطبخ بسهولة، والتي تبدأ بالتخلص من بقية الاطعمة وتهوية المطبخ إلى تنظيف الموقد والأرضية والجدران.. ولذلك يعرض لك هوميفاي اليوم المشكلة والحل للحفاظ دومًا على مطبخك نظيف ومريح.
يجب عليك التخلص على الفور من بقايا الأطعمة بعد الانتهاء من الطبخ، فهي أكبر خطر على مطبخك ونظافته، بالإضافة إلى ذلك فهي تجذب الحشرات وتسبب في رائحة كريهة بالمكان.. أما الموقد فبعد الانتهاء من تشوية الطعام تكون قد تناثرت عليه بعض الأطعمة وتتجمع حوله وتتسبب في عفن ورائحة غير مرغوبة إطلاقًا ومن المهم أن تقوم بتنظيفه وذلك عن طريق قطعة قماش والخل والمياه وسوف يعد نظيفًا وتتخلص من كل الروائح تمامًا.
تهوية المطبخ وسيلة مهمة تمامًا للتجديد الهواء والتخلص من رائحة الطعام، ولذلك عليك بفتح جميع النوافذ بالمطبخ.. واستخدام معطر مميز ومنعش يجدد رائحة الهواء، وبعد دقائق سوف تلاحظ أن الرائحة اختفت تمامًا.
عليك غسل جميع الصحون والأدوات التي استخدمتها في إعداد الطعام بعد الانتهاء من الطبخ، وذلك لأن تراكم الأطعمة بالحوض هو أول مصدر لانتشار الرائحة الكريهة بالمطبخ، ولذلك يجب غسل الصحون أول بأول ولا تسمح أبدًا بتراكمها، وتنظيف قلب الحوض نفسه أيضًا.
تناثر الأطعمة دون قصد منك على الأرضية أو الجدران يتسبب في اتساخ المطبخ وبالتالي تتكون روائح كريهة بالمطبخ ثم تصل مع الإهمال إلى عفن واضح على الجدران، ولذلك عليك بتنظيف الأرضية والجدران أول بأول.. حتى وإن لم يكن يومًا ف على الأقل يوم ويوم، وذلك عن طريق المنظفات ذات الروائح الجميلة والتي تغير من المطبخ وتقضي على رائحة الأطعمة تمامًا.
بعد غسل الصحون لا يجب وضعها داخل الأدراج الخشبية مباشرة، ولكن يجب عليك تجفيفها بقماشة مناسبة أولًا، وذلك لأن المياه تسبب كمكمة واضحة بداخل الأدراج، مع الوقت تنتشر الرائحة في المطبخ وتكون كريهة للغاية.. ولذلك تخلص من المياه دائمًا قبل وضع الصحون في وحدات التخزين.
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