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5 أشياء للتخلص من رائحة المطبخ بعد تحضير الطعام

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Classic, yet Contemporary, Rencraft Rencraft مطبخ
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بعد تحضير الطعام يوميًا تنتشر في مطبخك الروائح المختلفة بين رائحة الطعام نفسه والموقد والجدران والصحون، ومن هنا تبدأ بالتفكير في الحل.. وفي هذا المقال نعرض لك 5 أشياء هامة يجب عليك اتباعها للتخلص من رائحة المطبخ بسهولة، والتي تبدأ بالتخلص من بقية الاطعمة وتهوية المطبخ إلى تنظيف الموقد والأرضية والجدران.. ولذلك يعرض لك هوميفاي اليوم المشكلة والحل للحفاظ دومًا على مطبخك نظيف ومريح.

1. التخلص من بقايا الأطعمة وتنظيف الموقد

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Küchenquelle

Küchenquelle
Küchenquelle
Küchenquelle

يجب عليك التخلص على الفور من بقايا الأطعمة بعد الانتهاء من الطبخ، فهي أكبر خطر على مطبخك ونظافته، بالإضافة إلى ذلك فهي تجذب الحشرات وتسبب في رائحة كريهة بالمكان.. أما الموقد فبعد الانتهاء من تشوية الطعام تكون قد تناثرت عليه بعض الأطعمة وتتجمع حوله وتتسبب في عفن ورائحة غير مرغوبة إطلاقًا ومن المهم أن تقوم بتنظيفه وذلك عن طريق قطعة قماش والخل والمياه وسوف يعد نظيفًا وتتخلص من كل الروائح تمامًا.

2. التهوية

İç mekan tasarım ve Görselleştirme, fatih beserek fatih beserek مطبخ
fatih beserek

fatih beserek
fatih beserek
fatih beserek

تهوية المطبخ وسيلة مهمة تمامًا للتجديد الهواء والتخلص من رائحة الطعام، ولذلك عليك بفتح جميع النوافذ بالمطبخ.. واستخدام معطر مميز ومنعش يجدد رائحة الهواء، وبعد دقائق سوف تلاحظ أن الرائحة اختفت تمامًا.

3. لا تترك صحون

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Rencraft

Classic, yet Contemporary

Rencraft
Rencraft
Rencraft

عليك غسل جميع الصحون والأدوات التي استخدمتها في إعداد الطعام بعد الانتهاء من الطبخ، وذلك لأن تراكم الأطعمة بالحوض هو أول مصدر لانتشار الرائحة الكريهة بالمطبخ، ولذلك يجب غسل الصحون أول بأول ولا تسمح أبدًا بتراكمها، وتنظيف قلب الحوض نفسه أيضًا.

4. الأرضية والجدران المتسخة

Interior for Mr.Jaisingh, Karigar Kreation Architects Karigar Kreation Architects مطبخرفوف وأدراج
Karigar Kreation Architects

Karigar Kreation Architects
Karigar Kreation Architects
Karigar Kreation Architects

تناثر الأطعمة دون قصد منك على الأرضية أو الجدران يتسبب في اتساخ المطبخ وبالتالي تتكون روائح كريهة بالمطبخ ثم تصل مع الإهمال إلى عفن واضح على الجدران، ولذلك عليك بتنظيف الأرضية والجدران أول بأول.. حتى وإن لم يكن يومًا ف على الأقل يوم ويوم، وذلك عن طريق المنظفات ذات الروائح الجميلة والتي تغير من المطبخ وتقضي على رائحة الأطعمة تمامًا.

5. تجفيف الصحون

Foto-Shooting "Bruschetta", stratmann Individuelle Besteckeinsätze stratmann Individuelle Besteckeinsätze مطبخمخزن
stratmann Individuelle Besteckeinsätze

stratmann Individuelle Besteckeinsätze
stratmann Individuelle Besteckeinsätze
stratmann Individuelle Besteckeinsätze

بعد غسل الصحون لا يجب وضعها داخل الأدراج الخشبية مباشرة، ولكن يجب عليك تجفيفها بقماشة مناسبة أولًا، وذلك لأن المياه تسبب كمكمة واضحة بداخل الأدراج، مع الوقت تنتشر الرائحة في المطبخ وتكون كريهة للغاية.. ولذلك تخلص من المياه دائمًا قبل وضع الصحون في وحدات التخزين.

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