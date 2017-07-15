كيف تجدد عفش منزلك و ما هي الطريقة المثالية التي تجعل بها منزلك متألقاً و تخلصه من الأثاث و العفش البالي أولاً بأول، الفكرة باختصار ليست في رمي و إلقاء كل العفش القديم و استخدام جديد و لكن الفكرة تكمن في معرفة حاجة الأماكن في منزلك لعفش جديد أم لا، لذا سوف نقدم لكم اليوم مع هوميفاي نقاط بسيطة حول كيفية اختيار الأثاث الجديد في منزلك و كيف تدرك أن عفش منزلك يحتاج للتغيير الآن ..