كيف تجدد عفش منزلك و ما هي الطريقة المثالية التي تجعل بها منزلك متألقاً و تخلصه من الأثاث و العفش البالي أولاً بأول، الفكرة باختصار ليست في رمي و إلقاء كل العفش القديم و استخدام جديد و لكن الفكرة تكمن في معرفة حاجة الأماكن في منزلك لعفش جديد أم لا، لذا سوف نقدم لكم اليوم مع هوميفاي نقاط بسيطة حول كيفية اختيار الأثاث الجديد في منزلك و كيف تدرك أن عفش منزلك يحتاج للتغيير الآن ..
هل تلاحظ الأرجل السفلية للكنب و المنضدة تلك هي أول علامات التغيير فلو وجدتها لا تعطيك الأحساس بقيمة الأثاث سواء بالتقشير أو بالتكسر في أحيان أخرى فإن الوقت قد حان للتغيير هذا بالطبع بجانب الحالة العامة للمفروشات و نعني بها الأقمشة و المنسوجات التي تغطي الكنب و الكراسي في الأنترية و التي لو جدت فيها أي هبوط عن المستوى المعهود أو خروج الحشو الموجود بداخلها فإن أوقات التغيير قد اقتربت للغاية
اختيار النمط الجديد للعفش الذي تنوي استخدامه في منزلك يفضل أن يكون مختلف تماماً عن النسخة الماضية حتى لا تشعر بالملل من التكرار حتى في التجديد، و لكن ينبغي عليك أن تجدد طلاء الغرفة لو أردت الحصول على جرعة تجديد متكاملة
لو كان العفش صغير للغاية على مساحة غرفتك الكبيرة فإنه ينبغي عليك إما تجديد تلك القطعة و استبدالها أو زيادة قطع جديدة حولها حتى تستطيع أن تبرز جمال الغرفة بدلاً من حالة الفراغ التي تعيشها كما في هذا النموذج
حاول أن تجدد عفش منزلك لو كان هناك ستايلات أحدث ترغب في وجودها في المنزل، فالطراز المودرن في الديكور له سمات في الأثاث تستطيع الشعور بها بمجرد رؤيتها و الطرازات الأقدم كذلك حتى لو لم تكن متخصصاً في الديكور و هو ما يسمى الحس الفني الذي يوجد لديك بدون شك
انطفاء اللمعان و ذهاب الرونق من أكثر الأسباب الدافعة للتغير فلا تتردد في ذلك لو شعرت ذلك في أي من أثاث منزلك في أي غرفة منه بداية من الباب الخارجي و حتى سرير غرفة النوم ، حافظ على تألقه دائماً
لو كانت القطع الحالية لا تلبي حاجاتك العملية مثل الدولاب الذي ما عاد يستطيع حمل أغراضك و غير مقسم من الداخل لحفظ ما ترغب و تنسيقه بشكل يسهل عليك التعامل مع أغراضك فعليك التفكير في التغيير والتجديد في أقرب فرصة