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كيف تجدد عفش منزلك؟

Mohammed Awad Mohammed Awad
تشطيب فيلا المعادي, الرواد العرب الرواد العرب غرفة المعيشة
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كيف تجدد عفش منزلك و ما هي الطريقة المثالية التي تجعل بها منزلك متألقاً و تخلصه من الأثاث و العفش البالي أولاً بأول، الفكرة باختصار ليست في رمي و إلقاء كل العفش القديم و استخدام جديد و لكن الفكرة تكمن في معرفة حاجة الأماكن في منزلك لعفش جديد أم لا، لذا سوف نقدم لكم اليوم مع هوميفاي نقاط بسيطة حول كيفية اختيار الأثاث الجديد في منزلك و كيف تدرك أن عفش منزلك يحتاج للتغيير الآن ..

أرجل العفش تخبرك الكثير

تشطيب فيلا المعادي, الرواد العرب الرواد العرب غرفة المعيشة
الرواد العرب

تشطيب فيلا المعادي

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

هل تلاحظ الأرجل السفلية للكنب و المنضدة تلك هي أول علامات التغيير فلو وجدتها لا تعطيك الأحساس بقيمة الأثاث سواء بالتقشير أو بالتكسر في أحيان أخرى فإن الوقت قد حان للتغيير هذا بالطبع بجانب الحالة العامة للمفروشات و نعني بها الأقمشة و المنسوجات التي تغطي الكنب و الكراسي في الأنترية و التي لو جدت فيها أي هبوط عن المستوى المعهود أو خروج الحشو الموجود بداخلها فإن أوقات التغيير قد اقتربت للغاية

النسخة الجديدة اجعلها مختلفة عن القديمة

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers غرفة المعيشة
EHAF Consulting Engineers

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

اختيار النمط الجديد للعفش الذي تنوي استخدامه في منزلك يفضل أن يكون مختلف تماماً عن النسخة الماضية حتى لا تشعر بالملل من التكرار حتى في التجديد، و لكن ينبغي عليك أن تجدد طلاء الغرفة لو أردت الحصول على جرعة تجديد متكاملة

نسبة و تناسب

شقة بتصميم مصري, Etihad Constructio & Decor Etihad Constructio & Decor غرفة نوم
Etihad Constructio &amp; Decor

شقة بتصميم مصري

Etihad Constructio & Decor
Etihad Constructio &amp; Decor
Etihad Constructio & Decor

لو كان العفش صغير للغاية على مساحة غرفتك الكبيرة فإنه ينبغي عليك إما تجديد تلك القطعة و استبدالها أو زيادة قطع جديدة حولها حتى تستطيع أن تبرز جمال الغرفة بدلاً من حالة الفراغ التي تعيشها كما في هذا النموذج

طراز القطعة بغض النظر عن حالتها

Casa Toscana em Serra Negra, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura غرفة نوم
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

حاول أن تجدد عفش منزلك لو كان هناك ستايلات أحدث ترغب في وجودها في المنزل، فالطراز المودرن في الديكور له سمات في الأثاث تستطيع الشعور بها بمجرد رؤيتها و الطرازات الأقدم كذلك حتى لو لم تكن متخصصاً في الديكور و هو ما يسمى الحس الفني الذي يوجد لديك بدون شك

الانطفاء غير جيد

Quinta da Cantareira, Borges de Macedo, Arquitectura. Borges de Macedo, Arquitectura. غرفة نوم
Borges de Macedo, Arquitectura.

Borges de Macedo, Arquitectura.
Borges de Macedo, Arquitectura.
Borges de Macedo, Arquitectura.

انطفاء اللمعان و ذهاب الرونق من أكثر الأسباب الدافعة للتغير فلا تتردد في ذلك لو شعرت ذلك في أي من أثاث منزلك في أي غرفة منه بداية من الباب الخارجي و حتى سرير غرفة النوم ، حافظ على تألقه دائماً

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معاناة من الجانب العملي

Oakland 3 Door Triple Wardrobe The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Oakland 3 Door Triple Wardrobe

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

لو كانت القطع الحالية لا تلبي حاجاتك العملية مثل الدولاب الذي ما عاد يستطيع حمل أغراضك و غير مقسم من الداخل لحفظ ما ترغب و تنسيقه بشكل يسهل عليك التعامل مع أغراضك فعليك التفكير في التغيير والتجديد في أقرب فرصة

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اختيار التجديد بين يديك

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