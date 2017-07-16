كيف تصمم منزل الأحلامك؟

اليوم جولتنا ليست كأي جوله لما فيها من العديد من المفاجآت في التصميم في كل غرفة، ستلاحظون الفن في اختيار كل مكونات الغرف و تنوع رهيب في كل الطرازات التي استخدمت في كل تفصيلة فيها، منزل راقي يليق بفنان أو بأمير متخلي تماماً عن أي قيود و بينه و بين الإبداع مجال لا ينتهي ، إليكم الجولة الرائعة مع هوميفاي لمنزل الأحلام
غرفة المعيشة من خلال مكوناتها يتضح منها العصرية الكبيرة في كل المستويات بداية من السقف و الخطوط الضوئية الرائعة التي فيه و انتهاءاً بالتقسيم المثالي بين الخشب و الحائط خلف التلفزيون ، تناغم مبدع على كل المستويات لم ينقصه أي تفصيلة و لو كانت صغيرة
في الأثاث الخاص بتلك الغرفة هناك تحدي نجح فيه المصمم بين الألوان الداكنة و التوجه المودرن المتبع في كل التفاصيل وبالفعل قد وضع أريكة بيضاء كبيرة لتحقيق هذا التوازن بين الداكن و الفاتح في كل الغرفة التي يميل فيها الفاتح للأرضيات و السقف أكثر أما المسافة الأفقية فمعظمها مكونات داكنة
غرفة النوم تعد نقلة نوعية في التصميم من المودرن للكلاسيك و هو ما يظهر في النجف و في أوراق الحائط و في الأباجورات و تصميم السرير نفسه، و الإبداع الكامن في الستائر و البراقع الفخمة التي فيها و الألوان الذهبيثة المتدرجة في كل الجهات بتلك الغرفة الملكية تليق بأمراء و ملوك
الصالون الملحق بالغرفة به كل اللمسات الكلاسيكية المعروفة في الصالونات الفخمة مثل الألوان المبهجة و الحروف المدهبة و الستائر المبرقعة مثلما نلاحظ كل ذلك في تلك اللقطة فقط
الحمام و كأنه في فنادق الخمسة نجوم بكل جدارة، و اتخذ لونه الذهبي من تفاصيل الغرفة الملحق بها بنفس الطراز الكلاسيكي الذي صممت به ، مكان مثالي و مساحة مثالية أكثر من رائعة و أضواء و مرايات مزخرفة و بانيو لأقصى درجات الاستجمام
في الغرف الأخرى نلاحظ عودة لروح العصرية و الجرأة باختلاف تام عن الغرفة الرئيسية للنوم التي شاهدنا تفاصيلها في الصور السابقة، حيث يوجد هنا سرير قريب من الأرض دون أي معادن و خلفية من الطوب بها خطوط من النور المدفون بجمال فائق و أرضية من القماش السميك الآخذ شكل مربعات السيراميك كما يظهر لنا
المطبخ استخدمت فيه كل المقومات الضرورية لتصميم مطبخ مثالي من رفوف واسعة و إضاءة مناسبة و تصميم ملهم بألوان هادئة جميلة و أروع ما يمكن تصوره في هذا المطبخ أنه منمق و مرتب و ذو تفاصيل منظمة دون أي فوضى يمكننا جميعاً أن نطبقها في مطابخنا
اكسسوار طبيعي من النبات أول مرة يستخدم المنزل الذي لجأ لاكسسوارات و زخارف متنوعة بين الكلاسيكية و التبسيطية و العصرية و لكن تلك المرة استخدم بجوار المطبخ زهريات مدفونة في الجدار بها نباتات حقيقة زادت من روعة التفاصيل و أثرت التنوع الموجود في التصميم مسبقاً