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كيف تصمم منزل الأحلامك؟

Mohammed Awad Mohammed Awad
INTERIOR FLAT, Archie-Core Archie-Core شبابيك
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اليوم جولتنا ليست كأي جوله لما فيها من العديد من المفاجآت في التصميم في كل غرفة، ستلاحظون الفن في اختيار كل مكونات الغرف و تنوع رهيب في كل الطرازات التي استخدمت في كل تفصيلة فيها، منزل راقي يليق بفنان أو بأمير متخلي تماماً عن أي قيود و بينه و بين الإبداع مجال لا ينتهي ، إليكم الجولة الرائعة مع هوميفاي لمنزل الأحلام 

رقي غرفة المعيشة

INTERIOR FLAT, Archie-Core Archie-Core غرفة المعيشة
Archie-Core

Archie-Core
Archie-Core
Archie-Core

غرفة المعيشة من خلال مكوناتها يتضح منها العصرية الكبيرة في كل المستويات بداية من السقف و الخطوط الضوئية الرائعة التي فيه و انتهاءاً بالتقسيم المثالي  بين الخشب و الحائط خلف التلفزيون ، تناغم مبدع على كل المستويات لم ينقصه أي تفصيلة و لو كانت صغيرة 

جمال و تناغم الطراز المودرن مع الألوان الداكنة

INTERIOR FLAT, Archie-Core Archie-Core غرفة المعيشة
Archie-Core

Archie-Core
Archie-Core
Archie-Core

في الأثاث الخاص بتلك الغرفة هناك تحدي نجح فيه المصمم بين الألوان الداكنة و التوجه المودرن المتبع في كل التفاصيل وبالفعل قد وضع أريكة بيضاء كبيرة لتحقيق هذا التوازن بين الداكن و الفاتح في كل الغرفة التي يميل فيها الفاتح للأرضيات و السقف أكثر أما المسافة الأفقية فمعظمها مكونات داكنة 

غرفة نوم كلاسيكية للأمراء

INTERIOR FLAT, Archie-Core Archie-Core غرفة نوم
Archie-Core

Archie-Core
Archie-Core
Archie-Core

غرفة النوم تعد نقلة نوعية في التصميم من المودرن للكلاسيك و هو ما يظهر في النجف و في أوراق الحائط و في الأباجورات و تصميم السرير نفسه، و الإبداع الكامن في الستائر و البراقع الفخمة التي فيها و الألوان الذهبيثة المتدرجة في كل الجهات بتلك الغرفة الملكية تليق بأمراء و ملوك 

صالون مختلف تماماً

INTERIOR FLAT, Archie-Core Archie-Core شبابيك
Archie-Core

Archie-Core
Archie-Core
Archie-Core

الصالون الملحق بالغرفة به كل اللمسات الكلاسيكية المعروفة في الصالونات الفخمة مثل الألوان المبهجة و الحروف المدهبة و الستائر المبرقعة مثلما نلاحظ كل ذلك في تلك اللقطة فقط

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حمام في الركن الكلاسيكي الملكي

INTERIOR FLAT, Archie-Core Archie-Core حمام
Archie-Core

Archie-Core
Archie-Core
Archie-Core

الحمام و كأنه في فنادق الخمسة نجوم بكل جدارة، و اتخذ لونه الذهبي من تفاصيل الغرفة الملحق بها بنفس الطراز الكلاسيكي الذي صممت به ، مكان مثالي و مساحة مثالية أكثر من رائعة و أضواء و مرايات مزخرفة و بانيو لأقصى درجات الاستجمام

عودة للعصرية

INTERIOR FLAT, Archie-Core Archie-Core غرفة نوم
Archie-Core

Archie-Core
Archie-Core
Archie-Core

في الغرف الأخرى نلاحظ عودة لروح العصرية و الجرأة باختلاف تام عن الغرفة الرئيسية للنوم التي شاهدنا تفاصيلها في الصور السابقة، حيث يوجد هنا سرير قريب من الأرض دون أي معادن و خلفية من الطوب بها خطوط من النور المدفون بجمال فائق و أرضية من القماش السميك الآخذ شكل مربعات  السيراميك كما يظهر لنا

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مطبخ مثالي

INTERIOR FLAT, Archie-Core Archie-Core مطبخ
Archie-Core

Archie-Core
Archie-Core
Archie-Core

المطبخ استخدمت فيه كل المقومات الضرورية لتصميم مطبخ مثالي من رفوف  واسعة و إضاءة مناسبة و تصميم ملهم بألوان هادئة جميلة و أروع ما يمكن تصوره في هذا المطبخ أنه منمق و مرتب و ذو تفاصيل منظمة دون أي فوضى يمكننا جميعاً أن نطبقها في مطابخنا 

اكسسوارات طبيعية

INTERIOR FLAT, Archie-Core Archie-Core مطبخ
Archie-Core

Archie-Core
Archie-Core
Archie-Core

اكسسوار طبيعي من النبات أول مرة يستخدم المنزل الذي لجأ لاكسسوارات و زخارف متنوعة بين الكلاسيكية و التبسيطية و العصرية و لكن تلك المرة استخدم بجوار المطبخ زهريات مدفونة في الجدار بها نباتات حقيقة زادت من روعة التفاصيل و أثرت التنوع الموجود في التصميم مسبقاً 

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