9 مطابخ لا تتعدى مساحتها الـ 10م²

لا يملك كثير منّا حظ وجود مطبخ بمساحة كبيرة، حيث يمكنك أن تطلق العنان لخيالك في تصميمه. أكثرنا لديه مطبخ بمساحة معقولة وبعض الأوقات أصغر من المتوقع، لهذا يكون التحدي كبير في تصميمه بشكل جميل ومستغل وموفر للمساحة في نفس الوقت. في هذا المقال نقدم لك 9 مطابخ صغيرة لا تتعدى مساحتها الـ 10م² وتتمتع بالعملية والأناقة في آن واحد، نرجو أن تكون مصدر إلهام لك في تصميم مطبخك الصغير!
القليل من الإضافات في التصميم المينيمالي قد تعني الكثير من الجمال خاصة في المطابخ الصغيرة. اللون الأبيض والخشب الفاتح مع التصميم الواضح بدون تفاصيل كثيرة تجعل المطبخ يبدو أكثر ترتيبًا واتساعًا.
مساحة هذا المطبخ الصغير تم استغلالها بشكل جيد فوضعت منطقة الطبخ في الركن وتم استغلال المساحة فوقها لوضع بعض الخزانات. مع جزيرة مطبخ صغيرة تعمل كسطح إضافي ويمكن استغلالها كبار للمطبخ أيضًا ومعلّق فوقها بعض الأرفف لزيادة مساحة التخزين.
ألوان البحار والبلاط المزركش والنباتات في التصميمات الاستوائية تضفي إحساسًا بالانتعاش. صغر حجم المطبخ لا يعني بالضرورة التخلي عن جمال التصميم!
ليس من الضروري الحصول على خزانات سفلية كثيرة. اكتفِ بما يحمل أغراضك فقط دون مبالغة. ويمكنك استغلال المساحة الرأسية لوضع بعض الأرفف.
مساحة صغيرة جدًا أليس كذلك؟ مع اللون الأحمر الصارخ تحولت هذه المساحة لمطبخ رائع وجرئ وعملي في نفس الوقت ببار صغير يتسع لشخصين ومساحة لا بأس بها من الأرفف والخزانات الممتدة للسقف.
المطابخ الحداثية (المودرن) لا يجب أن تبدو أنيقة فقط ولكن لابد لها أن تتسم بالعملية أيضًا كما نرى يوجد مساحة كبيرة للتخزين . أما اللون الباذنجاني الرائع فهو بطل هذا التصميم!
إذا كان مطبخك طويل وعرضه صغير فستحتاج لأن يكون التصميم طولي ولكن إذا كان لديك الفرصة لفتحه على الغرفة المجاورة لإضافة بار صغير ويكون مكان للتخزين أيضًا فستحل بعض المشاكل وتجعله يبدو أوسع.
مطبخ يتسم بالعملية وجدية التصميم دون أية تفاصيل جمالية ربما تحتاج مثله في المصيف أو في شقة مؤقتة أو حتى إذا لم يكن لديك ما يكفي من الوقت أو المال لاستشارة متخصص في الألوان المناسبة. ولكن المهم أن يفي بالغرض أليس كذلك؟
المطبخ ليس مكانًا لتناول الطعام والطبخ فقط ولكنه مكانًا لتجمع أفراد الأسرة والعائلة واستضافة الأصدقاء لدردشات سريعة لذلك لا يجب أن تهمل الأكسسوارات والإضاءة واختيار ستائر مناسبة، كل ذلك من شأنه أن يضفي دفئًا على التصميم.
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