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9 مطابخ لا تتعدى مساحتها الـ 10م²

ريم عوض ريم عوض
House in Kitaichinosawa, Mimasis Design／ミメイシス デザイン Mimasis Design／ミメイシス デザイン مطبخألواح المطبخ خشب Wood effect
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لا يملك كثير منّا حظ وجود مطبخ بمساحة كبيرة، حيث يمكنك أن تطلق العنان لخيالك في تصميمه. أكثرنا لديه مطبخ بمساحة معقولة وبعض الأوقات أصغر من المتوقع، لهذا يكون التحدي كبير في تصميمه بشكل جميل ومستغل وموفر للمساحة في نفس الوقت. في هذا المقال نقدم لك 9 مطابخ صغيرة لا تتعدى مساحتها الـ 10م² وتتمتع بالعملية والأناقة في آن واحد، نرجو أن تكون مصدر إلهام لك في تصميم مطبخك الصغير!

1- تصميم مينيمالي

House in Kitaichinosawa, Mimasis Design／ミメイシス デザイン Mimasis Design／ミメイシス デザイン مطبخألواح المطبخ خشب Wood effect
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

القليل من الإضافات في التصميم المينيمالي قد تعني الكثير من الجمال خاصة في المطابخ الصغيرة. اللون الأبيض والخشب الفاتح مع التصميم الواضح بدون تفاصيل كثيرة تجعل المطبخ يبدو أكثر ترتيبًا واتساعًا.

2- مطبخ عملي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مساحة هذا المطبخ الصغير تم استغلالها بشكل جيد فوضعت منطقة الطبخ في الركن وتم استغلال المساحة فوقها لوضع بعض الخزانات. مع جزيرة مطبخ صغيرة تعمل كسطح إضافي ويمكن استغلالها كبار للمطبخ أيضًا ومعلّق فوقها بعض الأرفف لزيادة مساحة التخزين.

3- ألوان البحر

Residencia no Alphaville Fortaleza, Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores بلكونة أو شرفة رخام Blue
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores

Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores

ألوان البحار والبلاط المزركش والنباتات في التصميمات الاستوائية تضفي إحساسًا بالانتعاش.  صغر حجم المطبخ لا يعني بالضرورة التخلي عن جمال التصميم!

4- الأساسيات

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa مطبخ
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

ليس من الضروري الحصول على خزانات سفلية كثيرة. اكتفِ بما يحمل أغراضك فقط دون مبالغة. ويمكنك استغلال المساحة الرأسية لوضع بعض الأرفف.

5- أفضل استغلال

Loft z intensywną czerwienią , Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom مطبخ
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

مساحة صغيرة جدًا أليس كذلك؟ مع اللون الأحمر الصارخ  تحولت هذه المساحة لمطبخ رائع وجرئ وعملي في نفس الوقت ببار صغير يتسع لشخصين ومساحة لا بأس بها من الأرفف والخزانات الممتدة للسقف.

6- مساحات التخزين

GENEL MUTFAK DEKORASYON, REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON مطبخ
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

المطابخ الحداثية (المودرن) لا يجب أن تبدو أنيقة فقط ولكن لابد لها أن تتسم بالعملية أيضًا كما نرى يوجد مساحة كبيرة للتخزين . أما اللون الباذنجاني الرائع فهو بطل هذا التصميم!

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7- المطابخ النحيلة

APARTAMENTO MB – Tristeza/ Porto Alegre, Ambientta Arquitetura Ambientta Arquitetura مطبخ
Ambientta Arquitetura

Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura

إذا كان مطبخك طويل وعرضه صغير فستحتاج لأن يكون التصميم طولي ولكن إذا كان لديك الفرصة لفتحه على الغرفة المجاورة لإضافة بار صغير ويكون مكان للتخزين أيضًا فستحل بعض المشاكل وتجعله يبدو أوسع.

8- مساحة صغيرة جدًا

Ristrutturazione di un appartamento in Roma – 70 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello مطبخ
Fabiola Ferrarello

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

مطبخ يتسم بالعملية وجدية التصميم دون أية تفاصيل جمالية ربما تحتاج مثله في المصيف أو في شقة مؤقتة أو حتى إذا لم يكن لديك ما يكفي من الوقت أو المال لاستشارة متخصص في الألوان المناسبة. ولكن المهم أن يفي بالغرض أليس كذلك؟

9- لا تنس الأكسسوارات

Studio Wee House The Wee House Company مطبخ
The Wee House Company

Studio Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

المطبخ ليس مكانًا لتناول الطعام والطبخ فقط ولكنه مكانًا لتجمع أفراد الأسرة والعائلة واستضافة الأصدقاء لدردشات سريعة لذلك لا يجب أن تهمل الأكسسوارات والإضاءة واختيار ستائر مناسبة، كل ذلك من شأنه أن يضفي دفئًا على التصميم.

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