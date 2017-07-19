أفكار لإدخال ضوء الشمس الطبيعي توفيرًا للكهرباء

مع ارتفاع اسعار الطاقة نحتاج لحلول جديدة ربما سيكون بعضها مكلف في بداية تطبيقه ولكنه موفر لاستهلاكك للكهرباء على المدى البعيد. في هذا المقال نقدم لك بعض الأفكار التي قد ينفعك بعضها ومنها ما هو غير مكلف كالفكرة الأخيرة. إليكم الأفكار!
قتحات السقف خاصة إذا كان منزلك فيلا أو كنت تسكن في الدور الأخير من أفضل الطرق لإدخال ضوء الشمس الطبيعي طوال الوقت. وهي فكرة مناسبة جدًا للغرف التي لا يوجد بها نافذة أو لا يدخل الضوء من نوافذها بسبب ما يعيقها من المباني بجانبها.
إنشاء نافذة ممتدة من الحائط وصولًا للسقف هي من الطرق الرائعة للسماح لضوء الشمس بالدخول وهي فكرة يمكن تطبيقها في المنازل ذات الطابقين لتمتد النافذة بينهما دون فواصل. إذا كان المتخصص الذي ستستعين به لديه الحس الفني يمكنك أن تطلب منه أن يكون تصميم النافذة بطريقة تعكس الظلال بشكل جميل كهذه الصورة.
من أهم الأشياء التي يجب أن تضعها في الاعتبار هو أماكن النوافذ وليس فقط عددها، فما الفائدة من فتح مكان لنافذة لا يأتي لها الضوء؟ إذا كان ما زال في مقدورك أن تغير أماكن فتحات النوافذ فافعل ذلك دون تردد.
يمكنك استغلال أكبر قدر ممكن من الضوء عن طريق استخدام اللون الأبيض في الأثاث والمفروشات، الذي يعكس الضوء بالكامل فيشعرك بأن المكان أوسع ومضاء بشكل أفضل، أكثر من استخدام الألوان التي تمتص بعضه وتعكس البعض. ابتعد عن الألوان الداكنة قدر الإمكان.
كلما زالت الحواجز التي تعيق الضوء كان أفضل لمنزلك لجعل الضوء الطبيعي يملأه. المساحات المفتوحة هي من أكثر التصميمات التي يمكنك تطبيق ذلك بسهولة كل ما عليك فعله هو وضع ستارة شفافة.
من أفضل الطرائق لتوزيع الضوء بشكل جيد هو وضع المرايا التي تعكس الضوء فتضاعفه وتضيف أيضًا للديكور لمسة حمالية.