أفكار لإدخال ضوء الشمس الطبيعي توفيرًا للكهرباء

من أهم الأشياء التي يجب أن تضعها في الاعتبار هو أماكن النوافذ وليس فقط عددها، فما الفائدة من فتح مكان لنافذة لا يأتي لها الضوء؟ إذا كان ما زال في مقدورك أن تغير أماكن فتحات النوافذ فافعل ذلك دون تردد.