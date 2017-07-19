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أفكار لإدخال ضوء الشمس الطبيعي توفيرًا للكهرباء

ريم عوض ريم عوض
Rose House, Kingsdown, Emmett Russell Architects Emmett Russell Architects غرفة المعيشة
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مع ارتفاع اسعار الطاقة نحتاج لحلول جديدة ربما سيكون بعضها مكلف في بداية تطبيقه ولكنه موفر لاستهلاكك للكهرباء على المدى البعيد. في هذا المقال نقدم لك بعض الأفكار التي قد ينفعك بعضها ومنها ما هو غير مكلف كالفكرة الأخيرة. إليكم الأفكار! 

1- فتحة سقف

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

قتحات السقف خاصة إذا كان منزلك فيلا أو كنت تسكن في الدور الأخير من أفضل الطرق لإدخال ضوء الشمس الطبيعي طوال الوقت. وهي فكرة مناسبة جدًا للغرف التي لا يوجد بها نافذة أو لا يدخل الضوء من نوافذها بسبب ما يعيقها من المباني بجانبها.

2- نافذة ممتدة للسقف

Le Foin Bas JAMIE FALLA غرفة السفرة White
JAMIE FALLA

Le Foin Bas

JAMIE FALLA
JAMIE FALLA
JAMIE FALLA

إنشاء نافذة ممتدة من الحائط وصولًا للسقف هي من الطرق الرائعة للسماح لضوء الشمس بالدخول وهي فكرة يمكن تطبيقها في المنازل ذات الطابقين لتمتد النافذة بينهما دون فواصل. إذا كان المتخصص الذي ستستعين به لديه الحس الفني يمكنك أن تطلب منه أن يكون تصميم النافذة بطريقة تعكس الظلال بشكل جميل كهذه الصورة.

3- أماكن النوافذ

Huddleston Road, Sam Tisdall Architects LLP Sam Tisdall Architects LLP منازل
Sam Tisdall Architects LLP

Huddleston Road

Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP

من أهم الأشياء التي يجب أن تضعها في الاعتبار هو أماكن النوافذ وليس فقط عددها، فما الفائدة من فتح مكان لنافذة لا يأتي لها الضوء؟ إذا كان ما زال في مقدورك أن تغير أماكن فتحات النوافذ فافعل ذلك دون تردد.

4- اللون الأبيض

Craven Hill Gardens, Apartment, Eliska Design Associates Ltd. Eliska Design Associates Ltd. غرفة نوم
Eliska Design Associates Ltd.

Craven Hill Gardens, Apartment

Eliska Design Associates Ltd.
Eliska Design Associates Ltd.
Eliska Design Associates Ltd.

يمكنك استغلال أكبر قدر ممكن من الضوء عن طريق استخدام اللون الأبيض في الأثاث والمفروشات، الذي يعكس الضوء بالكامل فيشعرك بأن المكان أوسع ومضاء بشكل أفضل، أكثر من استخدام الألوان التي تمتص بعضه وتعكس البعض. ابتعد عن الألوان الداكنة قدر الإمكان.

5- إزالة الحواجز

Rose House, Kingsdown, Emmett Russell Architects Emmett Russell Architects غرفة المعيشة
Emmett Russell Architects

Rose House, Kingsdown

Emmett Russell Architects
Emmett Russell Architects
Emmett Russell Architects

كلما زالت الحواجز التي تعيق الضوء كان أفضل لمنزلك لجعل الضوء الطبيعي يملأه. المساحات المفتوحة هي من أكثر التصميمات التي يمكنك تطبيق ذلك بسهولة كل ما عليك فعله هو وضع ستارة شفافة.

6- المرايا

Cathnor Road, Coupdeville Coupdeville الغرف
Coupdeville

Cathnor Road

Coupdeville
Coupdeville
Coupdeville

من أفضل الطرائق لتوزيع الضوء بشكل جيد هو وضع المرايا التي تعكس الضوء فتضاعفه وتضيف أيضًا للديكور لمسة حمالية.

كيف تستفيد من سطح منزلك
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