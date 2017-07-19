منزل باللون الأبيض لعشاق الفخامة والرقي

معظمنا يبتعد عن اللون الأبيض في تصميم منازلهم خوفًا من اتساخه بسرعة وتحوله إلى الرمادي مع استمرار استخدامه، فبالطبع يحتاج هذا اللون لكثير من الاهتمام خاصة مع وجود أطفال ولكنه ممكن! مع اختيار المواد بشكل دقيق لتكون سهلة التنظيف يمكنك الحصول على هذا التصميم الجرئ ببساطة. في هذا المقال نأخذكم في جولة داخل منزل باللون الأبيض ربما يشجعك على القيام بتلك الخظوة!

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