الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل باللون الأبيض لعشاق الفخامة والرقي

ريم عوض ريم عوض
PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG غرفة المعيشة
Loading admin actions …

معظمنا يبتعد عن اللون الأبيض في تصميم منازلهم خوفًا من اتساخه بسرعة وتحوله إلى الرمادي مع استمرار استخدامه، فبالطبع يحتاج هذا اللون لكثير من الاهتمام خاصة مع وجود أطفال ولكنه ممكن! مع اختيار المواد بشكل دقيق  لتكون سهلة التنظيف يمكنك الحصول على هذا التصميم الجرئ ببساطة. في هذا المقال نأخذكم في جولة داخل منزل باللون الأبيض ربما يشجعك على القيام بتلك الخظوة!

اقرأ أيضًا أثاث منزلك أبيض أم ملون (مقارنة)

المدخل

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG الممر والمدخل
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

العنصر الأساسي المختلف الذي يدور حلوه تصميم المنزل هو ذلك السلم الحلزوني بالدرابزين الزجاجي والأرضية الرخامية البيضاء الذي يجعل التصميم فريد من نوعه حقًا وراقٍ جدًا، خاصة بتلك الإضافة المميزة من كشافات الإضاءة المثبتة على كل درج.

الصالة

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG غرفة المعيشة
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

الصالة عبارة عن مساحة مفتوحة وبرّاقة للغاية بسبب استخدام اللون الأبيض في كل تفاصيلها بداية من الأثاث وحتى الحوائط والأرضية الرخامين البيضاء. النقطة المحورية في تصميم غرفة المعيشة هي المدفأة التي تتوسط الصالة.

غرفة المعيشة

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG غرفة المعيشة
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

يستمر التباين بين الأبيض والأسود في السجاد وبالخدديات وصور المعلقة على الحائط. مما يميز الصالة أيضًا الضوء الطبيعي النافذ من الستائر الشفافة والنوافذ الكبيرة الذي يتضاعف تأثيره عند انعكاسه على اللون الأبيض الطاغي على التصميم.

السفرة

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG غرفة السفرة
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

غرفة السفرة طاولتها وكراسيها بتصميم هادئ وجميل اسمه تصميم (التيوليب)  ومع النجفة الكلاسيكية المتدلية أصبحت غرفة السفرة بهذا الشكل الرسمي الأنيق. الباب الجرّار الذي يفصل غرفة المعيشة عن باقي المنزل يظهر وراءه المطبخ وطاولة المطبخ الخشبية التي سنراها في الصورة القادمة عن قرب.

المطبخ

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG مطبخ
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

المطبخ ملحق به قطعة مختلفة وهي طاولة خشبية بنمط ريفي وحولها كراسي شفافة مودرن كباقي تصميم المنزل.

القليل من الألوان

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG حمام
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

الحمام مصمم أيضًا باللون الأبيض ولكن أضيفت له بعض لمسات من اللون الأحمر. في الحائط وراء الأحواض تحفة فنية من الموزاييك يبدو كالشعاب المرجانية.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

الحمام الرئيسي

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG حمام
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

تصميم الحمام الرئيسي مختلف عن باقي المنزل حيث يبدو داكنًا أكثر وبألوان محايدة. ومن القطع المميزة في التصميم الكشافات فوق الأحواض على شكل مكعب. في الحمام الآخر استخدم المصمم الأرفف لتخزين الأغراض أما هنا استخدم المصمم الخزانات.

الدش

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG حمام
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

منظور آخر للحمام الرئيسي يبدو فيه الدش داخل كابينة زجاجية والبانيو خارجه.

اقرأ أيضًا البيت الأبيض الذي سيغير نظرتك لهذا اللون

أفكار لإدخال ضوء الشمس الطبيعي توفيرًا للكهرباء
هل أعجبك المنزل؟ شاركنا برأيك.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً