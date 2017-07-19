منزل باللون الأبيض لعشاق الفخامة والرقي

معظمنا يبتعد عن اللون الأبيض في تصميم منازلهم خوفًا من اتساخه بسرعة وتحوله إلى الرمادي مع استمرار استخدامه، فبالطبع يحتاج هذا اللون لكثير من الاهتمام خاصة مع وجود أطفال ولكنه ممكن! مع اختيار المواد بشكل دقيق لتكون سهلة التنظيف يمكنك الحصول على هذا التصميم الجرئ ببساطة. في هذا المقال نأخذكم في جولة داخل منزل باللون الأبيض ربما يشجعك على القيام بتلك الخظوة!
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العنصر الأساسي المختلف الذي يدور حلوه تصميم المنزل هو ذلك السلم الحلزوني بالدرابزين الزجاجي والأرضية الرخامية البيضاء الذي يجعل التصميم فريد من نوعه حقًا وراقٍ جدًا، خاصة بتلك الإضافة المميزة من كشافات الإضاءة المثبتة على كل درج.
الصالة عبارة عن مساحة مفتوحة وبرّاقة للغاية بسبب استخدام اللون الأبيض في كل تفاصيلها بداية من الأثاث وحتى الحوائط والأرضية الرخامين البيضاء. النقطة المحورية في تصميم غرفة المعيشة هي المدفأة التي تتوسط الصالة.
يستمر التباين بين الأبيض والأسود في السجاد وبالخدديات وصور المعلقة على الحائط. مما يميز الصالة أيضًا الضوء الطبيعي النافذ من الستائر الشفافة والنوافذ الكبيرة الذي يتضاعف تأثيره عند انعكاسه على اللون الأبيض الطاغي على التصميم.
غرفة السفرة طاولتها وكراسيها بتصميم هادئ وجميل اسمه تصميم (التيوليب) ومع النجفة الكلاسيكية المتدلية أصبحت غرفة السفرة بهذا الشكل الرسمي الأنيق. الباب الجرّار الذي يفصل غرفة المعيشة عن باقي المنزل يظهر وراءه المطبخ وطاولة المطبخ الخشبية التي سنراها في الصورة القادمة عن قرب.
المطبخ ملحق به قطعة مختلفة وهي طاولة خشبية بنمط ريفي وحولها كراسي شفافة مودرن كباقي تصميم المنزل.
الحمام مصمم أيضًا باللون الأبيض ولكن أضيفت له بعض لمسات من اللون الأحمر. في الحائط وراء الأحواض تحفة فنية من الموزاييك يبدو كالشعاب المرجانية.
تصميم الحمام الرئيسي مختلف عن باقي المنزل حيث يبدو داكنًا أكثر وبألوان محايدة. ومن القطع المميزة في التصميم الكشافات فوق الأحواض على شكل مكعب. في الحمام الآخر استخدم المصمم الأرفف لتخزين الأغراض أما هنا استخدم المصمم الخزانات.
منظور آخر للحمام الرئيسي يبدو فيه الدش داخل كابينة زجاجية والبانيو خارجه.
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