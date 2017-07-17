كيف يمكنك تصميم غرفة ملابس لا مثيل لها

في أغلب الأحوال لا تأتي التصاميم المصرية للشقق بغرفة ملابس لكن يمكنك تصميم وعمل غرفة الملابس الخاصة بك من إقتطاع جزء من منزلك أو تحويل غرفة زائدة لديك لغرفة ملابس.
لعمل غرفة ملابس مثالية جئنا لكم بحيل وأفكار من أفضل مصممي الديكور في هوميفاي لتساعدكم في تصميمها بداية من شكل الخزانات، الأثاث المصاحب لها والتفاصيل الصغيرة، للحصول على غرفة ملابس أحلامك!
هناك الكثير من الطرز والأفكار والتي يتوقف عليها شكل تصميمك وتناسق وانسجام الفراغات والغرف المحيطة بها. فأي من الطرز تفضل؟ هل تود عمل غرفة ملابس شبابية مفعمة بالألوان، أم غرفة ملابس فخمة؟ أم أخرى ذات أجواء مينمال؟
هل ستخدم غرفة الملابس فرد واحد أم عدة أفراد؟ ماذا تحتاج في هذه الغرفة هل هي فقط بعض الخزانات أم مساحة لوضع المكياج وغيره؟
عند إختيار باليتة ألوان لغرفة الملابس فيجب الوضع في الإعتبار شكل وحجم الغرفة، الإضاءة الطبيعية والاستخدام أيضاً. فيميل الرجال للألوان الداكنة لغرف ملابس فخمة وبسيطة أما النساء فيناسبهم الألوان الفاتحة والمحايدة والذي سيجعل الغرفة تبدو بشكل أنيق ومرحب.
يجب أن تكون غرفة الملابس غرفة عملية فمن أجل الحصول على غرفة عملية يجب التساؤل عن هل لديك أخذية كثيرة؟ ملابس طويلة؟ فتحتاج لخزانات بمواصفات خاصة؟ ما هي المساحة المتاحة؟ الخ..
أولاً قم بإختيار أكبر وحدة في داخل غرفة الملابس ومكان وضعها حسب تصميم الغرفة، فكر في مكان توزيع العناصر المختلفة وإذا كانت تناسب المساحة المتاحة. يجب توفير مساحة كافية لإرتداء ملابسك براحة تامة، وأخيراً فيجب أن تراعي أول شئ يقع عليه نظرك عند الدخول فيجب أن يكون لديك بؤرة بصرية.
يجب أن تكون الخزانات مقسمة بشكل يستوعب كل أشيائك، لذلك فكما ذكرنا يجب معرفة ما يناسبك قبل الشروع في إختيار شكل وتقسيم للخزانات والأدراج وتصميمها حسب الحاجة. فيجب توافر أرفف لوضع كل ما هو قابل للطي وأيضاً الصناديق وأشياء أخرى مثل الأحذية والحقائب، يجب أيضاً توافر أدراج لتخزين الملابس الصغيرة والقابلة للضياع وأخيراً علاقات لتعليق الملابس.
يراعى وجود مرآة طويلة والتي تسهل عملية إرتداء الملابس كما أنها تظهر الغرفة بشكل رائع وأنيق، كما أنها تضيف أناقة للغرفة حسب تصميم الغرفة وحسب الأجواء المراد الحصول عليها.
من أهم عناصر غرفة الملابس، حيث أن الإضاءة تساهم في إظهار الملابس والألوان بشكل واضح كما أنها تساعد في أثناء ارتداء الملابس ووضع المكياج لتهتم بالتفاصيل وتتجنب الأخطاء.