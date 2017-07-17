كيف يمكنك تصميم غرفة ملابس لا مثيل لها

في أغلب الأحوال لا تأتي التصاميم المصرية للشقق بغرفة ملابس لكن يمكنك تصميم وعمل غرفة الملابس الخاصة بك من إقتطاع جزء من منزلك أو تحويل غرفة زائدة لديك لغرفة ملابس.

لعمل غرفة ملابس مثالية جئنا لكم بحيل وأفكار من أفضل مصممي الديكور في هوميفاي لتساعدكم في تصميمها بداية من شكل الخزانات، الأثاث المصاحب لها والتفاصيل الصغيرة، للحصول على غرفة ملابس أحلامك!