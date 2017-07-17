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كيف يمكنك تصميم غرفة ملابس لا مثيل لها

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة الملابس
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في أغلب الأحوال لا تأتي التصاميم المصرية للشقق بغرفة ملابس لكن يمكنك تصميم وعمل غرفة الملابس الخاصة بك من إقتطاع جزء من منزلك أو تحويل غرفة زائدة لديك لغرفة ملابس.

لعمل غرفة ملابس مثالية جئنا لكم بحيل وأفكار من أفضل مصممي الديكور في هوميفاي لتساعدكم في تصميمها بداية من شكل الخزانات، الأثاث المصاحب لها والتفاصيل الصغيرة، للحصول على غرفة ملابس أحلامك!

​أفكار غرف الملابس

Casa en Castores - Nordelta, Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) غرفة الملابس
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

هناك الكثير من الطرز والأفكار والتي يتوقف عليها شكل تصميمك وتناسق وانسجام الفراغات والغرف المحيطة بها. فأي من الطرز تفضل؟ هل تود عمل غرفة ملابس شبابية مفعمة بالألوان، أم غرفة ملابس فخمة؟ أم أخرى ذات أجواء مينمال؟

عدد المستخدمين

Apto Zanon, Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura غرفة الملابس White
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

هل ستخدم غرفة الملابس فرد واحد أم عدة أفراد؟ ماذا تحتاج في هذه الغرفة هل هي فقط بعض الخزانات أم مساحة لوضع المكياج وغيره؟

ألوان

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

عند إختيار باليتة ألوان لغرفة الملابس فيجب الوضع في الإعتبار شكل وحجم الغرفة، الإضاءة الطبيعية والاستخدام أيضاً. فيميل الرجال للألوان الداكنة لغرف ملابس فخمة وبسيطة أما النساء فيناسبهم الألوان الفاتحة والمحايدة والذي سيجعل الغرفة تبدو بشكل أنيق ومرحب.

أساسيات التصميم

Begehbarer Kleiderschrank, Regalraum GmbH Regalraum GmbH غرفة الملابس
Regalraum GmbH

Regalraum GmbH
Regalraum GmbH
Regalraum GmbH

يجب أن تكون غرفة الملابس غرفة عملية فمن أجل الحصول على غرفة عملية يجب التساؤل عن هل لديك أخذية كثيرة؟ ملابس طويلة؟ فتحتاج لخزانات بمواصفات خاصة؟ ما هي المساحة المتاحة؟ الخ..

الخزانات الداخلية

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH غرفة الملابس
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

أولاً قم بإختيار أكبر وحدة في داخل غرفة الملابس ومكان وضعها حسب تصميم الغرفة، فكر في مكان توزيع العناصر المختلفة وإذا كانت تناسب المساحة المتاحة. يجب توفير مساحة كافية لإرتداء ملابسك  براحة تامة، وأخيراً فيجب أن تراعي أول شئ يقع عليه نظرك عند الدخول  فيجب أن يكون لديك بؤرة بصرية.

​التقسيم الداخلي للخزانات والأدراج

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

يجب أن تكون الخزانات مقسمة بشكل يستوعب كل أشيائك، لذلك فكما ذكرنا يجب معرفة ما يناسبك قبل الشروع في إختيار شكل وتقسيم للخزانات والأدراج وتصميمها حسب الحاجة. فيجب توافر أرفف لوضع كل ما هو قابل للطي وأيضاً الصناديق وأشياء أخرى مثل الأحذية والحقائب، يجب أيضاً توافر أدراج لتخزين الملابس الصغيرة والقابلة للضياع وأخيراً علاقات لتعليق الملابس.

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​مرآة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

يراعى وجود مرآة طويلة والتي تسهل عملية إرتداء الملابس كما أنها تظهر الغرفة بشكل رائع وأنيق، كما أنها تضيف أناقة للغرفة حسب تصميم الغرفة وحسب الأجواء المراد الحصول عليها.

الإضاءة

Clássico contemporâneo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة الملابس
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

من أهم عناصر غرفة الملابس، حيث أن الإضاءة تساهم في إظهار الملابس والألوان بشكل واضح كما أنها تساعد في أثناء ارتداء الملابس ووضع المكياج لتهتم بالتفاصيل وتتجنب الأخطاء.

​الكرسي

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

من المهم وجود كرسي في داخل غرفة الملابس فهو مفيد عند لبس الحذاء، وضع المكياج، وضع الأشياء المختلفة أو للاسترخاء. لا يجب أن يكون كرسي كبير أو ذو تصميم مبهر لكن يمكن استبداله بكرسي صغيرة بدون ظهر أو بنش بحيث يتم وضعه بدون إحداث فوضى.

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هل لديك تجارب مع تصميم غرفة الملابس؟

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