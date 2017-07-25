7 نصائح لتنظيف المراتب وأغطية السرير

في هذه المرحلة، عليك إعداد البانيو ومسحه جيدًا في المقام الأول لتضع فيه كل غطاء من أغطية السرير منفردًا، ثم املئه بالكامل بالماء الفاتر مع إضافة مسحوق الغسيل واترك غطاء الغسيل الأول منقوعًا به لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين.

في هذه المدة، يمكنك القيام بأية أعمال منزلية أخرى.. وبمجرد أن تنتهي منها، اذهب إلى حوض الاستحمام المنقوع به غطاء السرير وافركه جيدًا بيديك وربما بقدميك أيضًا حتى تتخلص من كافة ما به من بقع، ثم أزح سدادة البانيو ليتم صرف المياه المتسخة، واستبدالها بأخرى نظيفة تتخلل أنسجة الغطاء.

وأخيرًا.. ارفع الغطاء برفق على حافة البانيو حتى تنصرف عنه المياه، ولا تجعله بالكامل خارجًا حتى لا تنسكب المياه على أرضية الحمام.

ملاحظات هامة:

**يمكنك وضع أكثر من غطاء من أغطية السرير معًا بالبانيو في حال إن كانت خفيفة الحجم، وألوانها متقاربة أيضًا؛ حتى تتلاشى فكرة انتقال الألوان من قطعة إلى أخرى.

**قد تستغنى عن فكرة إعداد البانيو برمتها إن كان لديك غسالة كبيرة تسع أغطية سريرك بترحاب.