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7 نصائح لتنظيف المراتب وأغطية السرير

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
100% British Made quilts, Quilts by Lisa Watson Quilts by Lisa Watson غرفة نومأقمشة و منسوجات
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من أجلك أنت وفي ملف شامل من إعداد خبراء هوميفاي عن تنظيف كافة مفروشات المنزل من ستائر وسجاد وأغطية وسائد وغيرها من الأنسجة من مختلف الخامات، نصحبكم اليوم في جولة سريعة وشديدة الأهمية نتطرق فيها للتنويه عن مجموعة نصائح تساعدكم في تنظيف غرف النوم من حيث أغطية الأسرة تحديدًا وكذلك المراتب.. إليكم الآن 7 نصائح ذهبية، سهلة، فعالة، موجزة، وقابلة للتنفيذ! 

1- اجعل الهواء النقي يتخلل كافة أرجاء الغرفة

Eliza King Size Bed Frame in Bluebellgray fabric Button & Sprung غرفة نومأسرة نوم Multicolored bed frame,bedroom,bed
Button &amp; Sprung

Eliza King Size Bed Frame in Bluebellgray fabric

Button & Sprung
Button &amp; Sprung
Button & Sprung

قبل أن تبدأ في أي شئ.. عليك بفتح كافة نوافذ الغرفة وكذلك الشرفة -إن كانت متوفرة- لتحصل على تهوية جيدة، ثم أزح الوسائد بمختلف أحجامها بعيدًا عن السرير حتى لا تعيق تعاملك مع أغطيته.

2- ضع أي قطع أثاث جانبًا

Light 加減0的生活美學, 構築設計 構築設計 غرفة نوم
構築設計

構築設計
構築設計
構築設計

في حالة وجود أي قطع أثاث بالغرفة غير السرير، كأريكة لفردين، أو مقعدين، أو طاولة.. يمكنك تغطيتهم بأي قطعة قماش كبيرة ثم ضعهم جانبًا إلى أن تنتهي من جولة النظافة تلك. وقم بالأمر نفسه مع وحدات الإضاءة (الأباجورات تحديدًا) حتى لا تتعرض للتلف.

3- قم بتنفيض أغطية السرير وأزح عنها أية شوائب

Brights velvet and Harris Tweed quilt Quilts by Lisa Watson غرفة نومأقمشة و منسوجات Harris Tweed,Double Bed size,reversible,patchwork,quilt
Quilts by Lisa Watson

Brights velvet and Harris Tweed quilt

Quilts by Lisa Watson
Quilts by Lisa Watson
Quilts by Lisa Watson

اسحب أغطية السرير برفق، ثم ابدأ في نفضهم جيدًا مرارًا وتكرارًا بحيث تزيل أية أتربة أو شوائب عنهم، واحرص عند تنفيذ هذه العملية أن تتعامل مع كل غطاء على حدة وليس جميعهم في آن واحد. 

بعد ذلك، اترك أغطية السرير معلقة على سور الشرفة الخاصة بالغرفة أو على الدرج الداخلي بمنزلك حتى تستعد للمرحلة الثانية.

4- قم بإعداد البانيو بالماء الفاتر والمنظف

العبور, Reda Essam Reda Essam حمام
Reda Essam

العبور

Reda Essam
Reda Essam
Reda Essam

في هذه المرحلة، عليك إعداد البانيو ومسحه جيدًا في المقام الأول لتضع فيه كل غطاء من أغطية السرير منفردًا، ثم املئه بالكامل بالماء الفاتر مع إضافة مسحوق الغسيل واترك غطاء الغسيل الأول منقوعًا به لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين.

في هذه المدة، يمكنك القيام بأية أعمال منزلية أخرى.. وبمجرد أن تنتهي منها، اذهب إلى حوض الاستحمام المنقوع به غطاء السرير وافركه جيدًا بيديك وربما بقدميك أيضًا حتى تتخلص من كافة ما به من بقع، ثم أزح سدادة البانيو ليتم صرف المياه المتسخة، واستبدالها بأخرى نظيفة تتخلل أنسجة الغطاء.  

وأخيرًا.. ارفع الغطاء برفق على حافة البانيو حتى تنصرف عنه المياه، ولا تجعله بالكامل خارجًا حتى لا تنسكب المياه على أرضية الحمام.

ملاحظات هامة:

**يمكنك وضع أكثر من غطاء من أغطية السرير معًا بالبانيو في حال إن كانت خفيفة الحجم، وألوانها متقاربة أيضًا؛ حتى تتلاشى فكرة انتقال الألوان من قطعة إلى أخرى.

**قد تستغنى عن فكرة إعداد البانيو برمتها إن كان لديك غسالة كبيرة تسع أغطية سريرك بترحاب.

5- اتركها تجف ثم قم بتنسيقها هكذا

Finest Harris Tweed patchwork quilts Quilts by Lisa Watson غرفة نومأقمشة و منسوجات Multicolored Harris Tweed,Patchwork,Quilt,double bed size,reversible,made in GB
Quilts by Lisa Watson

Finest Harris Tweed patchwork quilts

Quilts by Lisa Watson
Quilts by Lisa Watson
Quilts by Lisa Watson

ضع أغطية السرير في الهواء الطلق بعد إخراجها من البانيو، وبمجرد أن تجف احرص على تنسيقها بشكل منمق كما هو واضح في الصورة.

6- ضعهم بعيدًا عن أي أتربة

Cabina Armadio, Contesini Studio & Bottega Contesini Studio & Bottega غرفة الملابس خشب نقي Wood effect
Contesini Studio &amp; Bottega

Contesini Studio & Bottega
Contesini Studio &amp; Bottega
Contesini Studio & Bottega

ضع ما يكفيك من أغطية للسرير في غرفة النوم، ثم خذ ما يتبقى منهم لغرفة الملابس أو الخزانة بعد أن تضعهم في غلاف بلاستيكي سميك يمنع دخول الأتربة إليهم. 

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7- كيفية تنظيف المراتب بسهولة وفعالية؟!

Top Dog Mattress Loaf غرفة نوم
Loaf

Top Dog Mattress

Loaf
Loaf
Loaf

أهم طريقة لتنظيف مراتب أسرة منزلك هي أن تخضع للتهوية المستمرة.. سواء بتواجدها داخل الغرفة نفسها، أو بإخراجها إلى شرفتك إن كانت كبيرة وتستوعب حجمها الضخم.

**إن كنت تواجه تواجد أية حشرات صغيرة كـ البق مثلًا، فعليك جلب مسحوق/مبيد موثوق به وقم برشه على حواف المرتبة بحيث تكون بعيدة عن استخدامك الشخصي أنت وعائلتك، وبعد ذلك يمكنك فرشها بغطاء السرير وتكرار تلك العملية مرة كل أسبوع.  

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