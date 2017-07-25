7 نصائح لتنظيف المراتب وأغطية السرير

من أجلك أنت وفي ملف شامل من إعداد خبراء هوميفاي عن تنظيف كافة مفروشات المنزل من ستائر وسجاد وأغطية وسائد وغيرها من الأنسجة من مختلف الخامات، نصحبكم اليوم في جولة سريعة وشديدة الأهمية نتطرق فيها للتنويه عن مجموعة نصائح تساعدكم في تنظيف غرف النوم من حيث أغطية الأسرة تحديدًا وكذلك المراتب.. إليكم الآن 7 نصائح ذهبية، سهلة، فعالة، موجزة، وقابلة للتنفيذ!
قبل أن تبدأ في أي شئ.. عليك بفتح كافة نوافذ الغرفة وكذلك الشرفة -إن كانت متوفرة- لتحصل على تهوية جيدة، ثم أزح الوسائد بمختلف أحجامها بعيدًا عن السرير حتى لا تعيق تعاملك مع أغطيته.
في حالة وجود أي قطع أثاث بالغرفة غير السرير، كأريكة لفردين، أو مقعدين، أو طاولة.. يمكنك تغطيتهم بأي قطعة قماش كبيرة ثم ضعهم جانبًا إلى أن تنتهي من جولة النظافة تلك. وقم بالأمر نفسه مع وحدات الإضاءة (الأباجورات تحديدًا) حتى لا تتعرض للتلف.
اسحب أغطية السرير برفق، ثم ابدأ في نفضهم جيدًا مرارًا وتكرارًا بحيث تزيل أية أتربة أو شوائب عنهم، واحرص عند تنفيذ هذه العملية أن تتعامل مع كل غطاء على حدة وليس جميعهم في آن واحد.
بعد ذلك، اترك أغطية السرير معلقة على سور الشرفة الخاصة بالغرفة أو على الدرج الداخلي بمنزلك حتى تستعد للمرحلة الثانية.
في هذه المرحلة، عليك إعداد البانيو ومسحه جيدًا في المقام الأول لتضع فيه كل غطاء من أغطية السرير منفردًا، ثم املئه بالكامل بالماء الفاتر مع إضافة مسحوق الغسيل واترك غطاء الغسيل الأول منقوعًا به لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين.
في هذه المدة، يمكنك القيام بأية أعمال منزلية أخرى.. وبمجرد أن تنتهي منها، اذهب إلى حوض الاستحمام المنقوع به غطاء السرير وافركه جيدًا بيديك وربما بقدميك أيضًا حتى تتخلص من كافة ما به من بقع، ثم أزح سدادة البانيو ليتم صرف المياه المتسخة، واستبدالها بأخرى نظيفة تتخلل أنسجة الغطاء.
وأخيرًا.. ارفع الغطاء برفق على حافة البانيو حتى تنصرف عنه المياه، ولا تجعله بالكامل خارجًا حتى لا تنسكب المياه على أرضية الحمام.
ملاحظات هامة:
**يمكنك وضع أكثر من غطاء من أغطية السرير معًا بالبانيو في حال إن كانت خفيفة الحجم، وألوانها متقاربة أيضًا؛ حتى تتلاشى فكرة انتقال الألوان من قطعة إلى أخرى.
**قد تستغنى عن فكرة إعداد البانيو برمتها إن كان لديك غسالة كبيرة تسع أغطية سريرك بترحاب.
ضع أغطية السرير في الهواء الطلق بعد إخراجها من البانيو، وبمجرد أن تجف احرص على تنسيقها بشكل منمق كما هو واضح في الصورة.
ضع ما يكفيك من أغطية للسرير في غرفة النوم، ثم خذ ما يتبقى منهم لغرفة الملابس أو الخزانة بعد أن تضعهم في غلاف بلاستيكي سميك يمنع دخول الأتربة إليهم.
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أهم طريقة لتنظيف مراتب أسرة منزلك هي أن تخضع للتهوية المستمرة.. سواء بتواجدها داخل الغرفة نفسها، أو بإخراجها إلى شرفتك إن كانت كبيرة وتستوعب حجمها الضخم.
**إن كنت تواجه تواجد أية حشرات صغيرة كـ
البق مثلًا، فعليك جلب مسحوق/مبيد موثوق به وقم برشه على حواف المرتبة بحيث تكون بعيدة عن استخدامك الشخصي أنت وعائلتك، وبعد ذلك يمكنك فرشها بغطاء السرير وتكرار تلك العملية مرة كل أسبوع.