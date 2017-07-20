7 نصائح للحصول على غرفة أطفال مرتبة ومريحة

من الصعب السيطرة على ترتيب غرفة نوم الأطفال كما نسيطر على غرف النوم العادية، فغرف النوم العادية التي يستخدمها الكبار قد تحتوي على سرير و2 كومودينو وربما دولاب وتسريحة فقط، أما غرفة الأطفال فتحتوي على الكثير من العناصر، مثل مكتبة صغيرة أو مكتب أو صناديق وأدراج لحفظ الألعاب و مساحة خالية لممارسة اللعب، هذا بالإضافة لصعوبة السيطرة على استخدام الأطفال للغرفة تبعًا لأعمارهم، التي كلما كانت صغيرة كلما كان الأمر أصعب.

ولكن يمكننا أن نتحايل على هذه المشكلة بتجهيز ديكور الغرفة من الأصل بحيث تساعدنا وتساعد الأطفال على المحافظة على ترتيبها وإبقاءها مهندمة ونظيفة أكبر وقت ممكن.

وفي هذا الموضوع أتينا لكم ببعض التصميمات التي توافرت فيها هذه الخاصية فخرجت ديكوراتها بشكل مرتب و جميل ومساعد على الحفاظ عليها، فهيا بنا لنراها: