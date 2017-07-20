7 نصائح للحصول على غرفة أطفال مرتبة ومريحة

من الصعب السيطرة على ترتيب غرفة نوم الأطفال كما نسيطر على غرف النوم العادية، فغرف النوم العادية التي يستخدمها الكبار قد تحتوي على سرير و2 كومودينو وربما دولاب وتسريحة فقط، أما غرفة الأطفال فتحتوي على الكثير من العناصر، مثل مكتبة صغيرة أو مكتب أو صناديق وأدراج لحفظ الألعاب و مساحة خالية لممارسة اللعب، هذا بالإضافة لصعوبة السيطرة على استخدام الأطفال للغرفة تبعًا لأعمارهم، التي كلما كانت صغيرة كلما كان الأمر أصعب.
ولكن يمكننا أن نتحايل على هذه المشكلة بتجهيز ديكور الغرفة من الأصل بحيث تساعدنا وتساعد الأطفال على المحافظة على ترتيبها وإبقاءها مهندمة ونظيفة أكبر وقت ممكن.
وفي هذا الموضوع أتينا لكم ببعض التصميمات التي توافرت فيها هذه الخاصية فخرجت ديكوراتها بشكل مرتب و جميل ومساعد على الحفاظ عليها، فهيا بنا لنراها:
أكثر ما نحمل همه في غرف الأطفال هو المساحات التخزينية للكثير من الأدوات والألعاب، لذا كلما حاولنا توفير أماكن للتخزين أكثر كلما حصلنا على غرفة أطفال جميلة ومرتبة، وهنا نجد المصمم قد استغل الكومودينو كمكتبة عن طريق استخدام التصميم المفرغ الذي يمكنه احتواء الألعاب والكتب وغيرها، كما استخدم أيضًا الأرفف على الحائط لحمل الأدوات المختلفة بشكل مريح وجذاب.
لاشك أن اختصار مساحة النوم لشخصين في مساحة واحدة لسريرين هي حل عملي جيد، فهنا نجد السرير ذو الدورين بسلم خشبي بسيط وعملي قد ساعد على توافر مساحة للمكتبة الجانبية مع مساحة في وسط الغرفة للعب و المرح المرغوبين في غرفة الأطفال.
أما هنا فنجد المصمم قد اعتمد تصميمًا عمليًا لحد كبير، فقد استعاض عن السرير التقليدي بكنبة عريضة من الجلد يمكن استخدامها كمكان للجلوس مع كونها سرير، ومع وضعها ملاصقة للحائط استطاع توفير مساحة كبيرة في الغرفة، بالإضافة إلى المكتب المختصر على جانب السرير الذي هو عبارة عن سطح مفرد على شكل حرف L عملي وبسيط وموفر في المساحة.
من الحيل المعروفة والتي تأتي بثمارها دائمًا للحصول على مساحة كبيرة بصريًا ومريحة للعين وفي الاستخدام، استخدام اللون الأبيض في الغرفة، فهو يعطي للغرفة الاشراق والإضاءة المحببة ويجعل المساحة تبدو أكبر مما هي عليه في الحقيقة.
وهنا نجد اللون الأبيض قد استُخدم في الغرفة بشكل موسع، فنجده في الحوائط والسرير والأثاث، كما أنه استخدم في المكتبة التي على الحائط بشكل جميل وأنيق.
أحيانًا لا يتطلب منا الأمر للحصول على غرفة أطفال مرتبة إلا أن نضع مكتبة مرتبة ذات شكل جذاب على الحائط لتحتوي بداخلها جميع الألعاب المخصصة للأطفال حتى تبقى أمامهم طوال الوقت دون الحاجة لإخراجها من الصناديق وإعادتها كل مرة عند الاستخدام، فنحن بهذا الحل نوفر على أنفسنا مجهودًا مضاعفًا من الترتيب والتنظيف في كل مرة، كما أنها تحقق شكلًا جذابًا في الغرفة.
هناك الكثير من الأفكار لاختصار النشاطات وتوفير المساحات في غرف الأطفال ومنها، استخدام السرير ذو السحارة أو الأدراج السفلي التي تحمل الكثير والكثير من الأغراض التي لا تستخدم بشكل مستمر، كما يمكن استغلالها كدواليب لحفظ الملابس أو الألعاب، فهي عملية وجميلة الشكل أيضًا.
إذا كان أطفالك من محبي الأعمال الفنية فإنك بالتأكيد تعاني من حفظ اللوحات التي يرسمها طفلك طوال الوقت وكيفية تخزينها، هنا نجد المصمم قد استغل الحائط العلوي للمكتبة المنخفضة ووضع اللوحات الفنية بشكل منمق وجميل عليه، فبذلك قد وفر مساحة تخزينية و حقق شكلًا جماليًا مميزًا في الغرفة.
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