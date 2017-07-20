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7 نصائح للحصول على غرفة أطفال مرتبة ومريحة

آية علم الدين آية علم الدين
Cuarto de Sofia y Matias, Little One Little One غرفة الاطفال
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من الصعب السيطرة على ترتيب غرفة نوم الأطفال كما نسيطر على غرف النوم العادية، فغرف النوم العادية التي يستخدمها الكبار قد تحتوي على سرير و2 كومودينو وربما دولاب وتسريحة فقط، أما غرفة الأطفال فتحتوي على الكثير من العناصر، مثل مكتبة صغيرة أو مكتب أو صناديق وأدراج لحفظ الألعاب و مساحة خالية لممارسة اللعب، هذا بالإضافة لصعوبة السيطرة على استخدام الأطفال للغرفة تبعًا لأعمارهم، التي كلما كانت صغيرة كلما كان الأمر أصعب.

ولكن يمكننا أن نتحايل على هذه المشكلة بتجهيز ديكور الغرفة من الأصل بحيث تساعدنا وتساعد الأطفال على المحافظة على ترتيبها وإبقاءها مهندمة ونظيفة أكبر وقت ممكن.

وفي هذا الموضوع أتينا لكم ببعض التصميمات التي توافرت فيها هذه الخاصية فخرجت ديكوراتها بشكل مرتب و جميل ومساعد على الحفاظ عليها، فهيا بنا لنراها:

1- استخدم الكومودينو كمكتبة صغيرة

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة الاطفال
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

أكثر ما نحمل همه في غرف الأطفال هو المساحات التخزينية للكثير من الأدوات والألعاب، لذا كلما حاولنا توفير أماكن للتخزين أكثر كلما حصلنا على غرفة أطفال جميلة ومرتبة، وهنا نجد المصمم قد استغل الكومودينو كمكتبة عن طريق استخدام التصميم المفرغ الذي يمكنه احتواء الألعاب والكتب وغيرها، كما استخدم أيضًا الأرفف على الحائط لحمل الأدوات المختلفة بشكل مريح وجذاب.

2- استخدم السرير المزدوج ذو الدور العلوي لتوفير المساحة

Cuarto de Sofia y Matias, Little One Little One غرفة الاطفال
Little One

Little One
Little One
Little One

لاشك أن اختصار مساحة النوم لشخصين في مساحة واحدة لسريرين هي حل عملي جيد، فهنا نجد السرير ذو الدورين بسلم خشبي بسيط وعملي قد ساعد على توافر مساحة للمكتبة الجانبية مع مساحة في وسط الغرفة للعب و المرح المرغوبين في غرفة الأطفال.

3- الكنبة السرير مريحة وعملية في كثير من الأحيان

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group غرفة الاطفال
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

أما هنا فنجد المصمم قد اعتمد تصميمًا عمليًا لحد كبير، فقد استعاض عن السرير التقليدي بكنبة عريضة من الجلد يمكن استخدامها كمكان للجلوس مع كونها سرير، ومع وضعها ملاصقة للحائط استطاع توفير مساحة كبيرة في الغرفة، بالإضافة إلى المكتب المختصر على جانب السرير الذي هو عبارة عن سطح مفرد على شكل حرف L عملي وبسيط وموفر في المساحة.

4- اللون الأبيض يساعد على راحة العين وإظهار الغرفة مرتبة

Dormitorio infantil bebe , Monica Saravia Monica Saravia غرفة الاطفال رخام
Monica Saravia

Monica Saravia
Monica Saravia
Monica Saravia

من الحيل المعروفة والتي تأتي بثمارها دائمًا للحصول على مساحة كبيرة بصريًا ومريحة للعين وفي الاستخدام، استخدام اللون الأبيض في الغرفة، فهو يعطي للغرفة الاشراق والإضاءة المحببة ويجعل المساحة تبدو أكبر مما هي عليه في الحقيقة.

وهنا نجد اللون الأبيض قد استُخدم في الغرفة بشكل موسع، فنجده في الحوائط والسرير والأثاث، كما أنه استخدم في المكتبة التي على الحائط بشكل جميل وأنيق.

5- مكتبات الحائط لحفظ الألعاب وبقاءها أمام الأطفال

Encosta do Sol_POA/RS, Aline Dal Pizzol Aquitetura de Interiores Aline Dal Pizzol Aquitetura de Interiores غرفة الاطفال
Aline Dal Pizzol Aquitetura de Interiores

Aline Dal Pizzol Aquitetura de Interiores
Aline Dal Pizzol Aquitetura de Interiores
Aline Dal Pizzol Aquitetura de Interiores

أحيانًا لا يتطلب منا الأمر للحصول على غرفة أطفال مرتبة إلا أن نضع مكتبة مرتبة ذات شكل جذاب على الحائط لتحتوي بداخلها جميع الألعاب المخصصة للأطفال حتى تبقى أمامهم طوال الوقت دون الحاجة لإخراجها من الصناديق وإعادتها كل مرة عند الاستخدام، فنحن بهذا الحل نوفر على أنفسنا مجهودًا مضاعفًا من الترتيب والتنظيف في كل مرة، كما أنها تحقق شكلًا جذابًا في الغرفة.

6- الأدراج أسفل السرير لتوفير مساحة تخزينية أكبر

homify غرفة الاطفال خشب Beige
homify

homify
homify
homify

هناك الكثير من الأفكار لاختصار النشاطات وتوفير المساحات في غرف الأطفال ومنها، استخدام السرير ذو السحارة أو الأدراج السفلي التي تحمل الكثير والكثير من الأغراض التي لا تستخدم بشكل مستمر، كما يمكن استغلالها كدواليب لحفظ الملابس أو الألعاب، فهي عملية وجميلة الشكل أيضًا.

7- استخدم الحائط لتعليق لوحات الأطفال وتوفير أماكن تخزينها

КП LakeSide, Александр Малиновский Александр Малиновский غرفة الاطفال
Александр Малиновский

Александр Малиновский
Александр Малиновский
Александр Малиновский

إذا كان أطفالك من محبي الأعمال الفنية فإنك بالتأكيد تعاني من حفظ اللوحات التي يرسمها طفلك طوال الوقت وكيفية تخزينها، هنا نجد المصمم قد استغل الحائط العلوي للمكتبة المنخفضة ووضع اللوحات الفنية بشكل منمق وجميل عليه، فبذلك قد وفر مساحة تخزينية و حقق شكلًا جماليًا مميزًا في الغرفة.

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