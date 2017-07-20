الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

كيف تختار اللون المناسب لحوائط منزلك؟

آية علم الدين آية علم الدين
Mieszkanie dla singla, Perfect Space Perfect Space غرفة السفرة
Loading admin actions …

مع الاتجاه لإضفاء المزيد من العصرية على ديكورات المنزل، نجد أنفسنا نستخدم الطلاء لغرف المنزل أكثر من اعتمادنا على المواد الأخرى في التشطيبات، ذلك أن الطلاء سهل ومريح ويمكن تغييره والتعامل معه بسلاسة، وتجديده كلما أردنا، بالإضافة إلى أنه رخيص الثمن بالمقارنة ببعض المواد الطبيعية الأخرى المستخدمة في الحوائط.

ولكن هناك بعض الملاحظات والنصائح  المتعلقة باختيار اللون، والتي من الأفضل اعتبارها للحصول على حوائط مطلية بشكل مريح وجذاب ومتناسب مع التصميم في منازلنا، حاولنا جمع هذه النصائح في هذا الموضوع لعلها تفيدكم في الاختيار، وهذه النصائح هي:

اختار اللون حسب الطراز المستخدم

Home projects, Zeba India Pvt. Ltd. Zeba India Pvt. Ltd. غرفة المعيشة
Zeba India Pvt. Ltd.

Zeba India Pvt. Ltd.
Zeba India Pvt. Ltd.
Zeba India Pvt. Ltd.

لكل طراز من الطرز المتبعة في تصميمات ديكور المنزل ألوانه التي تتناسب معه، فالطراز الكلاسيكي مثلًا يميل لاستخدام الألوان الدافئة لما لها من انطباع بالدفء والرومانسية القديمة، أما الطراز العصري فنجد أن الألوان الباردة هي المسيطرة عليه، لذا عند اعتماد أحد الألوان للطلاء في جدران المنزل فإننا لابد أن نتأكد أنه يتماشى مع الطراز العام له حتى لا يعطينا نتائج غير مرغوب فيها.

اللون الأبيض كأرضية لبقية الألوان يجعل المنزل مشرقًا وعصريًا

Bath Interior Design Project and Showpiece , Etons of Bath Etons of Bath غرفة المعيشة Multicolored
Etons of Bath

Bath Interior Design Project and Showpiece

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

من الحلول العملية والتي تساعد على التحرك بحرية في تصميم المنزل اختيار الأبيض كأرضية أحادية لكل الحوائط، فهو من ناحية يحقق الراحة النفسية والإشراق ومن ناحية أخرى يسهل عملية اختيار الألوان الأخرى المستخدمة في الأثاث والمفروشات لأنه يتأقلم مع كل الألوان تقريبًا.

عند اختيار لون غرفة النوم احرص على أن يكون مريحًا للعين خالي من الازعاج

Bedroom, Shevchenko_Nikolay Shevchenko_Nikolay غرفة نوم
Shevchenko_Nikolay

Shevchenko_Nikolay
Shevchenko_Nikolay
Shevchenko_Nikolay

أنت بالطبع لا تريد أن تملأ غرفة نومك بألوان مزدحمة تؤثر سلبًا على راحتك وهدوءك النفسي في غرفة النوم، الغرفة التي ننشد فيها الراحة التامة، لذا فإن اختيار لون طلاءها لابد وأن يكون مريحًا وهادئًا قدر استطاعتنا.

يمكنك الاعتماد على الطلاء الخشن في بعض الفراغات لديكور أكثر ثراءًا

Apto. João, RSRG Arquitetos RSRG Arquitetos مطبخ
RSRG Arquitetos

RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos

الطلاء الخشن من الاختيارات الغنية في المنزل، فهو يعطي ملمسًا مختلفًا للجدار خاصة إذا استخدم في الفراغ المناسب كالمطبخ والاستقبال و التراس، هنا نجده باللون الأبيض والذي جاء أنيقًا مع المطبخ ذو اللون الأخضر الغامق. 

زين الحوائط ذات اللون الأحادي ببعض الكتابات العصرية

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory مطبخ
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

بعض من مظاهر العصرية والشبابية لا يضر، مع تزيين الحائط بالكتابات المنمقة ذات الشكل الجميل.

ألوان الطلاء في الحمامات لابد وأن تتناسب مع طبيعة الفراغ والتوافق مع السيراميك

PROJET VOLTAIRE, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design حمام
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

في الحمام، لا يخلو الفراغ من مواد تشطيبات متعددة، لذا فإنه عند اختيار لون الطلاء المناسب لابد من مراعاة لون السيراميك وحجمه وأشكاله حتى يخرج الفراغ بشكل مريح للعين.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

يمكنك استخدام الألوان الفاقعة ولكن بمساحات صغيرة وأثاث مناسب

Higienópolis/SP, Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores مكتب عمل أو دراسة Orange
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

هنا نجد العمود من اللون البرتقالي الفاقع، والذي أضاف الكثير للفراغ وأعطاه روحًا جذابة، خاصة مع استخدام الخشب الفاتح في الأثات وألوان الباستل الجميلة في المفروشات.

الخطوط الطولية في الطلاء تعطي الفراغ شكلًا منمقًا وأنيقًا

Proyecto Almendros, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN مكتب عمل أو دراسة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

خاصة إذا استخدمت في فراغ يتطلب الشكل المنمق مثل فراغ المكتب وغرفة الدراسة.

الألوان الدافئة تعتبر حلًا مثاليًا في بعض الفراغات ولكن!

Zelena apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des مكتب عمل أو دراسة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

كما ذكرنا من قبل فإن اختيار الألوان الدافئة أو الباردة يعطي انطباعًا مميزًا بالطراز المستخدم، ولكن اختيارها بدرجات محددة قد يعطي انطباعًا آخر، فهنا نجد المصمم قد اختار اللون الأخضر الدافيء في طلاء حائط المكتب ولكنه زود الغرفة بالخشب العصري مع المكتبة ذات الشكل الحديث لينتج لنا فراغًا عصريًا جذابًا.

يمكن للون أن يعطي انطباعًا بالطراز المقصود دون الاعتماد على الكثير من التفاصيل

Mieszkanie dla singla, Perfect Space Perfect Space غرفة السفرة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

أما هنا فنجد اللون النحاسي جاء كافيًا ليعطي فراغ السفرة الطراز النيو كلاسيكي الدافئ.

للمزيد من أفكار الطلاء في غرفة المعيشة يمكنك قراءة: 10 أفكار مودرن لطلاء غرفة المعيشة

7 نصائح للحصول على غرفة أطفال مرتبة ومريحة
أي هذه النصائح سوف تطبقه في اختيار ألوان منزلك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً