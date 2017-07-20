كيف تختار اللون المناسب لحوائط منزلك؟

مع الاتجاه لإضفاء المزيد من العصرية على ديكورات المنزل، نجد أنفسنا نستخدم الطلاء لغرف المنزل أكثر من اعتمادنا على المواد الأخرى في التشطيبات، ذلك أن الطلاء سهل ومريح ويمكن تغييره والتعامل معه بسلاسة، وتجديده كلما أردنا، بالإضافة إلى أنه رخيص الثمن بالمقارنة ببعض المواد الطبيعية الأخرى المستخدمة في الحوائط.
ولكن هناك بعض الملاحظات والنصائح المتعلقة باختيار اللون، والتي من الأفضل اعتبارها للحصول على حوائط مطلية بشكل مريح وجذاب ومتناسب مع التصميم في منازلنا، حاولنا جمع هذه النصائح في هذا الموضوع لعلها تفيدكم في الاختيار، وهذه النصائح هي:
لكل طراز من الطرز المتبعة في تصميمات ديكور المنزل ألوانه التي تتناسب معه، فالطراز الكلاسيكي مثلًا يميل لاستخدام الألوان الدافئة لما لها من انطباع بالدفء والرومانسية القديمة، أما الطراز العصري فنجد أن الألوان الباردة هي المسيطرة عليه، لذا عند اعتماد أحد الألوان للطلاء في جدران المنزل فإننا لابد أن نتأكد أنه يتماشى مع الطراز العام له حتى لا يعطينا نتائج غير مرغوب فيها.
من الحلول العملية والتي تساعد على التحرك بحرية في تصميم المنزل اختيار الأبيض كأرضية أحادية لكل الحوائط، فهو من ناحية يحقق الراحة النفسية والإشراق ومن ناحية أخرى يسهل عملية اختيار الألوان الأخرى المستخدمة في الأثاث والمفروشات لأنه يتأقلم مع كل الألوان تقريبًا.
أنت بالطبع لا تريد أن تملأ غرفة نومك بألوان مزدحمة تؤثر سلبًا على راحتك وهدوءك النفسي في غرفة النوم، الغرفة التي ننشد فيها الراحة التامة، لذا فإن اختيار لون طلاءها لابد وأن يكون مريحًا وهادئًا قدر استطاعتنا.
الطلاء الخشن من الاختيارات الغنية في المنزل، فهو يعطي ملمسًا مختلفًا للجدار خاصة إذا استخدم في الفراغ المناسب كالمطبخ والاستقبال و التراس، هنا نجده باللون الأبيض والذي جاء أنيقًا مع المطبخ ذو اللون الأخضر الغامق.
بعض من مظاهر العصرية والشبابية لا يضر، مع تزيين الحائط بالكتابات المنمقة ذات الشكل الجميل.
في الحمام، لا يخلو الفراغ من مواد تشطيبات متعددة، لذا فإنه عند اختيار لون الطلاء المناسب لابد من مراعاة لون السيراميك وحجمه وأشكاله حتى يخرج الفراغ بشكل مريح للعين.
هنا نجد العمود من اللون البرتقالي الفاقع، والذي أضاف الكثير للفراغ وأعطاه روحًا جذابة، خاصة مع استخدام الخشب الفاتح في الأثات وألوان الباستل الجميلة في المفروشات.
خاصة إذا استخدمت في فراغ يتطلب الشكل المنمق مثل فراغ المكتب وغرفة الدراسة.
كما ذكرنا من قبل فإن اختيار الألوان الدافئة أو الباردة يعطي انطباعًا مميزًا بالطراز المستخدم، ولكن اختيارها بدرجات محددة قد يعطي انطباعًا آخر، فهنا نجد المصمم قد اختار اللون الأخضر الدافيء في طلاء حائط المكتب ولكنه زود الغرفة بالخشب العصري مع المكتبة ذات الشكل الحديث لينتج لنا فراغًا عصريًا جذابًا.
أما هنا فنجد اللون النحاسي جاء كافيًا ليعطي فراغ السفرة الطراز النيو كلاسيكي الدافئ.
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