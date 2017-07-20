كيف تختار اللون المناسب لحوائط منزلك؟

مع الاتجاه لإضفاء المزيد من العصرية على ديكورات المنزل، نجد أنفسنا نستخدم الطلاء لغرف المنزل أكثر من اعتمادنا على المواد الأخرى في التشطيبات، ذلك أن الطلاء سهل ومريح ويمكن تغييره والتعامل معه بسلاسة، وتجديده كلما أردنا، بالإضافة إلى أنه رخيص الثمن بالمقارنة ببعض المواد الطبيعية الأخرى المستخدمة في الحوائط.

ولكن هناك بعض الملاحظات والنصائح المتعلقة باختيار اللون، والتي من الأفضل اعتبارها للحصول على حوائط مطلية بشكل مريح وجذاب ومتناسب مع التصميم في منازلنا، حاولنا جمع هذه النصائح في هذا الموضوع لعلها تفيدكم في الاختيار، وهذه النصائح هي: