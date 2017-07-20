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10 أشياء يمكنك صناعتها عن طريق إعادة التدوير

آية علم الدين آية علم الدين
sery, SE-RECYCLE eco design SE-RECYCLE eco design غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
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مع ظروف الحياة الاقتصادية نضطر أحيانًا لاقتصاد النفقات بالاستغناء عن الكثير من قطع الأثاث التي نحتاجها في المنزل، أو ربما إعادة تدوير القديم الذي نمتلكه بالفعل في المنزل ولكننا لا نحتاجه لصناعة قطع جديدة نحتاجها وتوفر علينا الكثير.

ولكن المشكلة التي تواجهنا في هذا الأمر هي الأفكار والتصميمات التي نحتاجها لصناعة هذه القطع ووضعها في المنزل بشكل متناسق مع الديكور العام للمنزل.

وفي هذا الموضوع جمعنا لكم 10 قطع مصنعة من إعادة تدوير أشياء وقطع أخرى أو ربما من أشياء مهملة كان مصيرها للقمامة لو لم نستغلها بشكل جيد، فهيا بنا لنتعرف على بعض الأفكار التي ربما تلهمنا لصناعة المزيد وتوفير الكثير من النفقات:

1- منضدة سفرة من خشب الباليتات

Dining table from salvage pallet homify غرفة السفرةطاولات خشب Transparent
homify

Dining table from salvage pallet

homify
homify
homify

من أشهر الأشياء التي تستخدم في إعادة التدوير ويمكن من خلالها صنع قطع أثاث جميلة وهامة في المنزل، الباليتات، وهي عبارة عن صناديق مخلفات المصانع والتي يتوافر منها الكثير في المصانع بأسعار زهيدة جدًا.

هنا نجد منضدة سفرة مستطيلة الشكل جميلة تحملها الأرجل المخروطية الأنيقة وحولها 6 مقاعد بيضاء جميلة الشكل وغير مكلفة.

2- وحدة إضاءة من اسطوانة غاز قديمة

présentation des créations de détours de lumières, détours de lumières détours de lumières غرفة المعيشة
détours de lumières

détours de lumières
détours de lumières
détours de lumières

يمكننا صناعة العديد من الأشياء من عناصر لم نكن نتخيلها، فهنا نجد اسطوانة غاز قديمة مهملة قد تم استغلالها في صناعة أباجورة حرة طويلة وذات شكل ديكوري جذاب يشبه القبعة ولكن من النحاس.

3- مقعد وثير بمكتبة صغيرة من الباليتات

sery, SE-RECYCLE eco design SE-RECYCLE eco design غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
SE-RECYCLE eco design

SE-RECYCLE eco design
SE-RECYCLE eco design
SE-RECYCLE eco design

الباليتات أيضًا هي البطل الرئيسي في هذه الصورة حيث أمكننا صناعة مقعد وثير للقراءة مزود بمكتبة في الجوانب لحمل الكتب والمتعلقات الشخصية، يمكن للفرد أن يجلس عليه وقتًا طويلًا ليتناول أكواب المشروبات الساخنة بينما ينهمك في قراءة كتاب شيق، كل هذا بتكلفة بسيطة وتصميم جذاب.

4- منضدة جانبية كلاسيكية من تمثال قديم

Skulpturen, Recycleart.ch GmbH Recycleart.ch GmbH
Recycleart.ch GmbH

Recycleart.ch GmbH
Recycleart.ch GmbH
Recycleart.ch GmbH

التماثيل الكلاسيكية القديمة قد تصبح عبئًا على المنزل بعد تجديده أو مرور الكثير من الوقت عليها والرغبة في تغيير الديكور، هنا يمكننا أن نستغلها بشكل جذاب عن طريق وضع لوح من الزجاج وتثبيته بطريقة آمنه ليكوّن لنا منضدة  جانبية جميلة وفريدة الشكل.

5- حديقة معلقة من الباليتات وأحواض النباتات

homify
homify

homify
homify
homify

من منا لم يتمن أن يمتلك حديقة في منزله حتى وإن كان صغيرًا؟ بالطبع كلنا نحب ذلك، والآن أصبح من الممكن صنع حديقة معلقة على جدار واحد وليكن جدار الشرفة الخارجي، عن طريق تثبيت الباليتات الرخيصة الثمن بعد طلائها بلون عصري ثم تثبيت أحواض النباتات عليه بشكل رأسي ليكون لنا جدارًا من النباتات وكأنه حديقة معلقة جميلة في المنزل.

6- وحدة تلفاز أنيقة من الباليتات أيضًا

Pallet TV stand and shelving homify غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية خشب Brown
homify

Pallet TV stand and shelving

homify
homify
homify

يمكننا أيضًا صناعة وحدة للتلفاز ملحقة بمكتبة صغيرة منخفضة الارتفاع ذات شكل بسيط وجذاب من الباليتات، بعد دهانها بطلاء شفاف ليحافظ عليها ويعطيها شكلًا جديدًا.

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7- وحدات إضاءة مميزة من الأكسسورات

LAMELLA, Molto Luce Molto Luce
Molto Luce

Molto Luce
Molto Luce
Molto Luce

قد نحتار كثيرًا في اختيار وحدة إضاءة جذابة وفريدة من نوعها وقد نجدها بأسعار باهظة الثمن، ولكن لم كل هذه الحيرة؟ يمكننا صنع العديد من الأشكال في وحدات الإضاءة بالمنزل عن طريق استخدام الأكسسوارت القديمة والفازات التي لا تستخدم ووضع مصابيح بها ثم توصيلها بأسلاك الكهرباء.

8- هل تصدق أنه يمكنك صناعة منضدة صغيرة من إطار السيارة؟

OUTDOOR, STUDIOFLUIDO STUDIOFLUIDO حدائقديكورات واكسسوارات
STUDIOFLUIDO

STUDIOFLUIDO
STUDIOFLUIDO
STUDIOFLUIDO

هذا الإطار القديم للسيارة، استطاع المصمم صنع تحفة فنية وعملية منه عن طريق دهانه باللون الذهبي اللامع ووضع إناء بداخله ليكون سطح منضدة جذابة وعملية تصلح للاستخدام في حديقة المنزل الخارجية أو حتى داخل المنزل العصري.

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9- مصباح قديم أصبح حاملًا أنيقًا للشموع

☆ Styling ☆, Styled And Sold Vastgoedstyling Styled And Sold Vastgoedstyling بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
Styled And Sold Vastgoedstyling

Styled And Sold Vastgoedstyling
Styled And Sold Vastgoedstyling
Styled And Sold Vastgoedstyling

أما هنا فقد تمت إعادة تدوير المصباح نفسه ليكون حامل شموع أنيق وعتيق الطراز يوحي بالرومانسية والجاذبية في المنزل، وقد تم طلاؤه باللون الأبيض مع ترك بعض الآثار من السطح القديم لإظهاره بطراز قديم وساحر ليتناسب مع الشموع .

10- قفص العصافير أصبح حوض زراعة جذاب

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

وأخيرًا يمكننا استغلال هذا القفص القديم الذي لم يعد به طيور في صناعة حوض نباتات رقيق ورومانسي عن طريق جمع بعض أواني النباتات الصغيرة فيه بشكل أنيق مع الحرص على خروج الزهور منه بشكل منمق يصلح لأن يشكل ديكورًا مميزًا في منزلنا.

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أي قطعة من هذه القطع سوف تقوم بمحاولة تقليدها؟

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