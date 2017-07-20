10 أشياء يمكنك صناعتها عن طريق إعادة التدوير

مع ظروف الحياة الاقتصادية نضطر أحيانًا لاقتصاد النفقات بالاستغناء عن الكثير من قطع الأثاث التي نحتاجها في المنزل، أو ربما إعادة تدوير القديم الذي نمتلكه بالفعل في المنزل ولكننا لا نحتاجه لصناعة قطع جديدة نحتاجها وتوفر علينا الكثير.
ولكن المشكلة التي تواجهنا في هذا الأمر هي الأفكار والتصميمات التي نحتاجها لصناعة هذه القطع ووضعها في المنزل بشكل متناسق مع الديكور العام للمنزل.
وفي هذا الموضوع جمعنا لكم 10 قطع مصنعة من إعادة تدوير أشياء وقطع أخرى أو ربما من أشياء مهملة كان مصيرها للقمامة لو لم نستغلها بشكل جيد، فهيا بنا لنتعرف على بعض الأفكار التي ربما تلهمنا لصناعة المزيد وتوفير الكثير من النفقات:
من أشهر الأشياء التي تستخدم في إعادة التدوير ويمكن من خلالها صنع قطع أثاث جميلة وهامة في المنزل، الباليتات، وهي عبارة عن صناديق مخلفات المصانع والتي يتوافر منها الكثير في المصانع بأسعار زهيدة جدًا.
هنا نجد منضدة سفرة مستطيلة الشكل جميلة تحملها الأرجل المخروطية الأنيقة وحولها 6 مقاعد بيضاء جميلة الشكل وغير مكلفة.
يمكننا صناعة العديد من الأشياء من عناصر لم نكن نتخيلها، فهنا نجد اسطوانة غاز قديمة مهملة قد تم استغلالها في صناعة أباجورة حرة طويلة وذات شكل ديكوري جذاب يشبه القبعة ولكن من النحاس.
الباليتات أيضًا هي البطل الرئيسي في هذه الصورة حيث أمكننا صناعة مقعد وثير للقراءة مزود بمكتبة في الجوانب لحمل الكتب والمتعلقات الشخصية، يمكن للفرد أن يجلس عليه وقتًا طويلًا ليتناول أكواب المشروبات الساخنة بينما ينهمك في قراءة كتاب شيق، كل هذا بتكلفة بسيطة وتصميم جذاب.
التماثيل الكلاسيكية القديمة قد تصبح عبئًا على المنزل بعد تجديده أو مرور الكثير من الوقت عليها والرغبة في تغيير الديكور، هنا يمكننا أن نستغلها بشكل جذاب عن طريق وضع لوح من الزجاج وتثبيته بطريقة آمنه ليكوّن لنا منضدة جانبية جميلة وفريدة الشكل.
من منا لم يتمن أن يمتلك حديقة في منزله حتى وإن كان صغيرًا؟ بالطبع كلنا نحب ذلك، والآن أصبح من الممكن صنع حديقة معلقة على جدار واحد وليكن جدار الشرفة الخارجي، عن طريق تثبيت الباليتات الرخيصة الثمن بعد طلائها بلون عصري ثم تثبيت أحواض النباتات عليه بشكل رأسي ليكون لنا جدارًا من النباتات وكأنه حديقة معلقة جميلة في المنزل.
يمكننا أيضًا صناعة وحدة للتلفاز ملحقة بمكتبة صغيرة منخفضة الارتفاع ذات شكل بسيط وجذاب من الباليتات، بعد دهانها بطلاء شفاف ليحافظ عليها ويعطيها شكلًا جديدًا.
قد نحتار كثيرًا في اختيار وحدة إضاءة جذابة وفريدة من نوعها وقد نجدها بأسعار باهظة الثمن، ولكن لم كل هذه الحيرة؟ يمكننا صنع العديد من الأشكال في وحدات الإضاءة بالمنزل عن طريق استخدام الأكسسوارت القديمة والفازات التي لا تستخدم ووضع مصابيح بها ثم توصيلها بأسلاك الكهرباء.
هذا الإطار القديم للسيارة، استطاع المصمم صنع تحفة فنية وعملية منه عن طريق دهانه باللون الذهبي اللامع ووضع إناء بداخله ليكون سطح منضدة جذابة وعملية تصلح للاستخدام في حديقة المنزل الخارجية أو حتى داخل المنزل العصري.
للمزيد من نصائح الديكور اقرأ أيضًا كيف تجذب الطاقة الإيجابية لمنزلك بحيل الفنغ شوي
أما هنا فقد تمت إعادة تدوير المصباح نفسه ليكون حامل شموع أنيق وعتيق الطراز يوحي بالرومانسية والجاذبية في المنزل، وقد تم طلاؤه باللون الأبيض مع ترك بعض الآثار من السطح القديم لإظهاره بطراز قديم وساحر ليتناسب مع الشموع .
وأخيرًا يمكننا استغلال هذا القفص القديم الذي لم يعد به طيور في صناعة حوض نباتات رقيق ورومانسي عن طريق جمع بعض أواني النباتات الصغيرة فيه بشكل أنيق مع الحرص على خروج الزهور منه بشكل منمق يصلح لأن يشكل ديكورًا مميزًا في منزلنا.