بعد زيادة سعر الكهرباء: 7 نصائح لخفض فاتورتها

نتيجة لزيادة الأسعار التي نواجهها مؤخرًا والظروف الاقتصادية التي نمر بها جاء لنا بعض الاقتراحات من قراء هوميفاي، لذا قررنا تقديم مجموعة من المقالات للحديث عن كيفية التوفير في الموارد التي نستخدمها في حياتنا اليومية، سنتناول كل موضوع على حدى، وفي هذا المقال سنطرح لكم بعض النصائح إذا اتبعتها ستوفر في فاتورة الكهرباء لمنزلك، دون التضحية بأشياء تحقق لنا الراحة، دعنا نعرض عليك نصائح خبراء هوميفاي لخفض فاتورة الكهرباء.
قبل أن تتفاجيء بعدد الجينهات التي ستدفعها في فاتورة الكهرباء حاول أن خفض سطوع شاشات التليفزيون والكمبيوتر لديك تقلل من فاتورة الكهرباء، ولن يقلل ذلك في جودة الصورة والألوان أبدًا.
استهلاك الأجهزة الكهربائية مرتبط ارتباط وثيق بدرجة الحرارة، فـفي الشتاء نستهلك السخانات الكهربائية وفي الصيف نستهلك تكييفات الهواء، وفي هذه الحالة يجب أن نستغل الطبيعة ففي الشتاء نهارًا يمكننا فتح النوافذ للاستفادة من كل شعاع من أشعة الشمس، وفي الصيف يمكننا فتح النوافذ للاستفادة من الهواء ليلًا، بالطبع سيقلل ذلك من استهلاك هذه الأجهزة الكهربائية وبالتالي ستقل فاتورة الكهرباء.
نصيحة أخرى للتوفير عملية للغاية وهي اختيار أجهزة كهربائية موفرة للطاقة، هذه الأجهزة على الرغم من أنها أغلى ثمنًا من الأجهزة العادية إلا أنها بمثابة استثمار لأموالك، فـهي ستوفر عليك الكثير في قاتورة الكهرباء كل شهر، وهذه الأجهزة لا تشمل فقط الثلاجات والسخانات فقط بل المصابيح الكهربائية أيضًا.
عندما تمضي إلى النوم لن يكلفك الأمر بضع ثواني للتأكد من أن كافة الأجهزة التي لا داعي أن تتركها دون استخدام في كل الغرف مثل التليفزيون، الأجهزة الإليكترونية، والمصابيح الكهربية، إذا واظبت على هذه العادة كل يوم بالطبع في نهاية الشهر ستشعر بالفارق.
حتى تقضي على الشك الذي يدور في رأسك بأن هذه النصائح لا جدوى لها في توفير الكهرباء يجب أن تستعين بأجهزة قياس الاستهلاك، حتى تعرف قدر استهلاكك الشهري وتتحكم به.
هناك عدة معايير نقيم بها كفاءة الأجهزة الكهربائية من حيث الجماليات والأحجام إلا أنه هناك معيار مهم لا يلتفت إليه الكثير وهو كفاءة الطاقة للجهاز، على سبيل المثال هذا يعني أن هناك أجهزة تحتاج إلى طاقة أكبر من أخرى للقيام بنفس العملية، لذا فيجب اختيار الأجهزة الكهربائية وفقًا لكفاءة طاقتها حتى توفر في الكهرباء.
إذا كانت هناك إمكانية اقتصادية للتحكم في الاجهزة الكهربائية في منزلك من خلال هاتفك المحمول لا تتردد في فعل ذلك لأنه يعتبر استثمار لأموالك على المدى الطويل.
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