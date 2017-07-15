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بعد زيادة سعر الكهرباء: 7 نصائح لخفض فاتورتها

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Cortinas tradicionales y modernas Kaaten, Kaaten Kaaten غرفة المعيشة
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نتيجة لزيادة الأسعار التي نواجهها مؤخرًا والظروف الاقتصادية التي نمر بها جاء لنا بعض الاقتراحات من قراء هوميفاي، لذا قررنا تقديم مجموعة من المقالات للحديث عن كيفية التوفير في الموارد التي نستخدمها في حياتنا اليومية، سنتناول كل موضوع على حدى، وفي هذا المقال سنطرح لكم بعض النصائح إذا اتبعتها ستوفر في فاتورة الكهرباء لمنزلك، دون التضحية بأشياء تحقق لنا الراحة، دعنا نعرض عليك نصائح خبراء هوميفاي لخفض فاتورة الكهرباء. 

تقليل الاستهلاك

Piso Vilas, Castroferro Arquitectos Castroferro Arquitectos غرفة المعيشة
Castroferro Arquitectos

Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos

قبل أن تتفاجيء بعدد الجينهات التي ستدفعها في فاتورة الكهرباء حاول أن خفض سطوع شاشات التليفزيون والكمبيوتر لديك تقلل من فاتورة الكهرباء، ولن يقلل ذلك في جودة الصورة والألوان أبدًا. 

ما هي أكثر أجهزة تستهلك كهرباء؟

Cortinas tradicionales y modernas Kaaten, Kaaten Kaaten غرفة المعيشة
Kaaten

Kaaten
Kaaten
Kaaten

استهلاك الأجهزة الكهربائية مرتبط ارتباط وثيق بدرجة الحرارة، فـفي الشتاء نستهلك السخانات الكهربائية وفي الصيف نستهلك تكييفات الهواء، وفي هذه الحالة يجب أن نستغل الطبيعة ففي الشتاء نهارًا يمكننا فتح النوافذ للاستفادة من كل شعاع من أشعة الشمس، وفي الصيف يمكننا فتح النوافذ للاستفادة من الهواء ليلًا، بالطبع سيقلل ذلك من استهلاك هذه الأجهزة الكهربائية وبالتالي ستقل فاتورة الكهرباء.

اسعى لإنقاذ جميع الأجهزة الكهربائية التي تمتلكها

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة المعيشة خشب White
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

نصيحة أخرى للتوفير عملية للغاية وهي اختيار أجهزة كهربائية موفرة للطاقة، هذه الأجهزة على الرغم من أنها أغلى ثمنًا من الأجهزة العادية إلا أنها بمثابة استثمار لأموالك، فـهي ستوفر عليك الكثير في قاتورة الكهرباء كل شهر، وهذه الأجهزة لا تشمل فقط الثلاجات والسخانات فقط بل المصابيح الكهربائية أيضًا. 

افصل كل شيء في المساء

Proyecto Vivienda en Country - Habitat Urbano Arquitectos, Estudio JP Estudio JP غرفة المعيشة
Estudio JP

Estudio JP
Estudio JP
Estudio JP

عندما تمضي إلى النوم لن يكلفك الأمر بضع ثواني للتأكد من أن كافة الأجهزة التي لا داعي أن تتركها دون استخدام في كل الغرف مثل التليفزيون، الأجهزة الإليكترونية، والمصابيح الكهربية، إذا واظبت على هذه العادة كل يوم بالطبع في نهاية الشهر ستشعر بالفارق. 

تركيب أجهزة قياس الاستهلاك

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

حتى تقضي على الشك الذي يدور في رأسك بأن هذه النصائح لا جدوى لها في توفير الكهرباء يجب أن تستعين بأجهزة قياس الاستهلاك، حتى تعرف قدر استهلاكك الشهري وتتحكم به.  

أجهزة فعالة

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

هناك عدة معايير نقيم بها كفاءة الأجهزة الكهربائية من حيث الجماليات والأحجام إلا أنه هناك معيار مهم لا يلتفت إليه الكثير وهو كفاءة الطاقة للجهاز، على سبيل المثال هذا يعني أن هناك أجهزة تحتاج إلى طاقة أكبر من أخرى للقيام بنفس العملية، لذا فيجب اختيار الأجهزة الكهربائية وفقًا لكفاءة طاقتها حتى توفر في الكهرباء.

التحكم في الأجهزة الكهربائية من خلال هاتفك المحمول

Отличный звук без лишних деталей, Art-In Art-In غرفة المعيشة
Art-In

Art-In
Art-In
Art-In

إذا كانت هناك إمكانية اقتصادية للتحكم في الاجهزة الكهربائية في منزلك من خلال هاتفك المحمول لا تتردد في فعل ذلك لأنه يعتبر استثمار لأموالك على المدى الطويل. 

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