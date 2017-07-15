بعد زيادة سعر الكهرباء: 7 نصائح لخفض فاتورتها

نتيجة لزيادة الأسعار التي نواجهها مؤخرًا والظروف الاقتصادية التي نمر بها جاء لنا بعض الاقتراحات من قراء هوميفاي، لذا قررنا تقديم مجموعة من المقالات للحديث عن كيفية التوفير في الموارد التي نستخدمها في حياتنا اليومية، سنتناول كل موضوع على حدى، وفي هذا المقال سنطرح لكم بعض النصائح إذا اتبعتها ستوفر في فاتورة الكهرباء لمنزلك، دون التضحية بأشياء تحقق لنا الراحة، دعنا نعرض عليك نصائح خبراء هوميفاي لخفض فاتورة الكهرباء.