10 تصاميم لمطابخ أصغر من 12 م مربع

الكثير منا لا يعد من المحظوظين بمساحة كبيرة في منازلنا وخاصة في المطبخ والتي يعد تحدي كبير حيث تحد من الابداع في التصميم. في الشقق ذات المطابخ الصغيرة يمكنك ببعض الأفكار تزين وتأثيث المطبخ للحصول على أفضل الحلول المعمارية. حيث لا نتمكن من تخزين الأواني بشكل عملي أو توفير مساحة لتناول الطعام لكن في مقال اليوم سنثبت لكم أن الحصول على مطبخ متكامل في هذه المساحة ليس فقط ممكن بل سيجعل أصدقاؤكم يحسدونكم على تصميمه العملي و الأنيق.
القليل يعني الكثير، هذه القاعدة المعمارية الرائعة هي الحل لكل المشكلات لاسيما المطابخ الصغيرة. فكلما كان تصميم مطبخك بسيط كلما زادت قوته وأناقتة. فإحرص على إختيار ألوان أنيقة وتصميم مناسب وعملي ليعطي مطبخك مظهر لا مثيل له.
مطبخك الصغير لا يمنعك من إضافة لون في تصميمه بل على العكس فإن إضافة ألوان متجانسة أو متباينة تجعل مطبخك اكثر أناقة وتضيف أجواء ذات شخصية وتجعل عملية الطبخ ممتعة ومريحة.
تم هدم الحائط الذي يحدد المساحة الصغيرة المخصصة للمطبخ لخلق اتساع وانفتاح في الفراغ مع تحديد الفراغ بإضافة فاصل وهو جزيرة وسطى تستخدم كمساحة لاعداد الطعام بالإضافة لكونها مساحة لتناول الطعام أيضاً.
أحياناً يكون التحدى أكبر إذا كان تصميم المطبخ طويل وذو عرض صغير لكن يمكنك تصميم هذا النوع فأفكار إبداعية مثل فتح جزء بسيط من الحائط لتقليل إحساس الضيق ولاستغلال هذه المساحة لعمل طاولة صغيرة العرض مع كراسي بسيطة لعمل مساحة جانبية للإفطار.
في المساحات الضيقة تواجهنا مشكلة في التخزين لكن يجب مراعاة زيادة المساحات التخزينية برفع منسوب الخزانات حتى مستوى السقف للحصول على مساحة زائدة ومظهر أكثر أناقة للخزانات وشغل المساحات غير المستغلة.
نظراً للمساحة الضيقة لعرض المطبخ في هذا المثال فقد تم إضافة خزانة جانبية بعرض بسيط مع مساحة للعمل صغيرة في الركن لاستغلال مثالي للمساحات.
في حالات كثيرة لا نحتاج الكثير من مساحات التخزين وخاصة في المطابخ الصغيرة لكن يجب مراعاة حاجاتك اليومية من خزانات أو أرفف أو أدراج حتى لا ينتهي بك الحال لعمل مساحات بلا داعي.
في المساحات الصغيرة يجب الإهتمام بتوزيع الإضاءة في كل أركان وأرجاء المطبخ لمنع تكون الظلال ولعملية إعداد طعام سلسة وبدون مشاكل.
بعد إزالة الحوائط والحواجز للحصول على مساحة استقبال أكبر يمكنك دمج المساحات مع توفير أثاث بمقاسات أصغر لتوفير مساحة أكبر تعطي فرصة أكبر للحركة.
لا يوجد ما يمنع الحصول على تصميم جميل وذو شخصية في المساحات الصغيرة ولكن ببعض الحيل التصميمية والأفكار البسيطة.