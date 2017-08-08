10 تصاميم لمطابخ أصغر من 12 م مربع

الكثير منا لا يعد من المحظوظين بمساحة كبيرة في منازلنا وخاصة في المطبخ والتي يعد تحدي كبير حيث تحد من الابداع في التصميم. في الشقق ذات المطابخ الصغيرة يمكنك ببعض الأفكار تزين وتأثيث المطبخ للحصول على أفضل الحلول المعمارية. حيث لا نتمكن من تخزين الأواني بشكل عملي أو توفير مساحة لتناول الطعام لكن في مقال اليوم سنثبت لكم أن الحصول على مطبخ متكامل في هذه المساحة ليس فقط ممكن بل سيجعل أصدقاؤكم يحسدونكم على تصميمه العملي و الأنيق.