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10 تصاميم لمطابخ أصغر من 12 م مربع

Marwa Hasan Marwa Hasan
Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração بلكونة أو شرفة
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الكثير منا لا يعد من المحظوظين بمساحة كبيرة في منازلنا وخاصة في المطبخ والتي يعد تحدي كبير حيث تحد من الابداع في التصميم. في الشقق ذات المطابخ الصغيرة يمكنك ببعض الأفكار تزين وتأثيث المطبخ للحصول على أفضل الحلول المعمارية. حيث لا نتمكن من تخزين الأواني بشكل عملي أو توفير مساحة لتناول الطعام لكن في مقال اليوم سنثبت لكم أن الحصول على مطبخ متكامل في هذه المساحة ليس فقط ممكن بل سيجعل أصدقاؤكم يحسدونكم على تصميمه العملي و الأنيق.

1.تصميم بسيط

Little Cream Kitchen Hallwood Furniture مطبخ
Hallwood Furniture

Little Cream Kitchen

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

القليل يعني الكثير، هذه القاعدة المعمارية الرائعة هي الحل لكل المشكلات لاسيما المطابخ الصغيرة. فكلما كان تصميم مطبخك بسيط كلما زادت قوته وأناقتة. فإحرص على إختيار ألوان أنيقة وتصميم مناسب وعملي ليعطي مطبخك مظهر لا مثيل له.

2.تجانس في الألوان

Квартира в Сочи, Ателит Ателит مطبخ خشب
Ателит

Ателит
Ателит
Ателит

مطبخك الصغير لا يمنعك من إضافة لون في تصميمه بل على العكس فإن إضافة ألوان متجانسة أو متباينة تجعل مطبخك اكثر أناقة وتضيف أجواء ذات شخصية وتجعل عملية الطبخ ممتعة ومريحة.

3.مساحة مفتوحة

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa مطبخ
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

تم هدم الحائط الذي يحدد المساحة الصغيرة المخصصة للمطبخ لخلق اتساع وانفتاح في الفراغ مع تحديد الفراغ بإضافة فاصل وهو جزيرة وسطى تستخدم كمساحة لاعداد الطعام بالإضافة لكونها مساحة لتناول الطعام أيضاً.

4.مطبخ ضيق

APARTAMENTO MB – Tristeza/ Porto Alegre, Ambientta Arquitetura Ambientta Arquitetura مطبخ
Ambientta Arquitetura

Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura

أحياناً يكون التحدى أكبر إذا كان تصميم المطبخ طويل وذو عرض صغير لكن يمكنك تصميم هذا النوع فأفكار إبداعية مثل فتح جزء بسيط من الحائط لتقليل إحساس الضيق ولاستغلال هذه المساحة لعمل طاولة صغيرة العرض مع كراسي بسيطة لعمل مساحة جانبية للإفطار.

5.زيادة مساحة التخزين

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração بلكونة أو شرفة
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

في المساحات الضيقة تواجهنا مشكلة في التخزين لكن يجب مراعاة زيادة المساحات التخزينية برفع منسوب الخزانات حتى مستوى السقف للحصول على مساحة زائدة ومظهر أكثر أناقة للخزانات وشغل المساحات غير المستغلة.

6.عملية

Kuchnia - Wrzos, DoMilimetra DoMilimetra مطبخ Purple/Violet
DoMilimetra

DoMilimetra
DoMilimetra
DoMilimetra

نظراً للمساحة الضيقة لعرض المطبخ في هذا المثال فقد تم إضافة خزانة جانبية بعرض بسيط مع مساحة للعمل صغيرة في الركن لاستغلال مثالي للمساحات.

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7.التركيز على الأساسيات

Mediterranean Style Rencraft مطبخ
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

في حالات كثيرة لا نحتاج الكثير من مساحات التخزين وخاصة في المطابخ الصغيرة لكن يجب مراعاة حاجاتك اليومية من خزانات أو أرفف أو أدراج حتى لا ينتهي بك الحال لعمل مساحات بلا داعي.

8.الإهتمام بالإضاءات

2-pokojowy apartamencik, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

في المساحات الصغيرة يجب الإهتمام بتوزيع الإضاءة في كل أركان وأرجاء المطبخ لمنع تكون الظلال ولعملية إعداد طعام سلسة وبدون مشاكل.

9.دمج المساحات

Mieszkanie Młodej Pary, Q2Design Q2Design مطبخ
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

بعد إزالة الحوائط والحواجز للحصول على مساحة استقبال أكبر يمكنك دمج المساحات مع توفير أثاث بمقاسات أصغر لتوفير مساحة أكبر تعطي فرصة أكبر للحركة.

10.​تصميم جميل

PRIVATE APARTMENT_MNG, cristianavannini | arc cristianavannini | arc مطبخ
cristianavannini | arc

cristianavannini | arc
cristianavannini | arc
cristianavannini | arc

لا يوجد ما يمنع الحصول على تصميم جميل وذو شخصية في المساحات الصغيرة ولكن ببعض الحيل التصميمية والأفكار البسيطة.

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