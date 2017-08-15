الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

22 ​مثال لتشطيب بار المطبخ بخامات مختلفة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casas unifamiliares, ggap.arquitectura ggap.arquitectura مطبخ
Loading admin actions …

تنتشر المطابخ المفتوحة (الأمريكية) في بيوتنا مؤخراً والتي لا تكتمل بدون تصميم رائع للجزء الظاهر منها مثل الجزيرة أو البار. فمساحة البار تفصل بين المطبخ الداخلي والمساحة العامة في الخارج لذلك من المهم الإهتمام بالتفاصيل والتصميم والذي يجعل من المطبخ مساحة عملية ومن منزلك مساحة مرحبة.

كما يجب التصميم باستخدام خامات مناسبة وتعطي لمطبخك والمساحة الخارجية المفتوح عليها مثل غرفة السفرة أو المعيشة رونق خاص، بمزج الخامات، النقوشات، الألوان، والملمس للحصول على أفضل النتائج مع إضافة شخصية خاصة لمطبخك. لذلك فقد جئنا لكم بعدد من التصميمات بخامات مختلفة والتي تناسب كل الأذواق والطرز، لتلهمكم لتصميم مطابخكم.

1.هذا البار مصمم بالكامل من الخشب المطلي بلون أنيق ومميز ومتناسب مع الخلفية الحجرية للمطبخ

Bost Builders | Lake Front French Retreat | Raleigh, NC, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films مطبخ أسمنت Beige
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

2.نبدأ ببار من الخشب ورف غاطس ومدمج به ذو شكل جميل وابداعي

homify مطبخرفوف وأدراج
homify

homify
homify
homify

3.أما هنا فقد تم استغلال بار المطبخ كمساحة تخزينية بتوفير أرفف لوضع الأشياء المختلفة

AGNESE 3 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani مطبخألواح المطبخ
Studio Ferriani

Studio Ferriani
Studio Ferriani
Studio Ferriani

4.هذا البار من الخشب، تم طلاؤه بنفس لون الخزانات السفلية للمحافظة على باليتة الألوان الأنيقة للمطبخ

Яркая индивидуальность в типовой квартире, Anna Clark Interiors Anna Clark Interiors مطبخ
Anna Clark Interiors

Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors

5.أما هذا التصميم فهو من الكوريان اللامع والذي أعطى فرصة رائعة للحصول على تباين ملهم وجميل بألوان غير تقليدية

Bespoke Kitchen designed by Holloways of Ludlow Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Bespoke Kitchen designed by Holloways of Ludlow

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

6.أما هنا فقد تم عمل جزء غاطس في البار يتسع لتخزين الكراسي الصغيرة بشكل جميل ومدمج

Ein Haus für das perfekte Wohnglück!, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH مطبخ
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7.أما هنا فقد تم تكسية البار من الحجارة الفاتحة لتعطي تصميم رائع مع الخزانات الخشبية القديمة للمطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

8.خشب داكن جميل ذو نقشة رائعة، فهو مريح ومتباين مع سطح العمل الفاتح

Designküche im Rheinauhafen , Beilstein Innenarchitektur Beilstein Innenarchitektur مطبخ
Beilstein Innenarchitektur

Designküche im Rheinauhafen

Beilstein Innenarchitektur
Beilstein Innenarchitektur
Beilstein Innenarchitektur

9.هنا البار ذو شكل انسيابي جميل مغلف بقشرة معدنية من اللون الأسود في الجزء العلوي ولون معدني في الأسفل يعطي المطبخ تصميم مستقبلي رائع

Italienische Designerküchen mit Küchenoberflächen aus edlem Echtholz , Küchengaleria Oßwald GmbH Küchengaleria Oßwald GmbH مطبخ
Küchengaleria Oßwald GmbH

Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH

10.هذا التصميم يشبه المكعبات في تركيبة بألوان مشرقة وحيوية

Classic FF - Esprit, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG مطبخ
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

11.أما هنا فالجزيرة مغلفة بالرخام الأنيق والذي يعطي للمطبخ ثراء فريد من نوعه

Haus K, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH مطبخ
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

12.أما هنا فقد مزج بين الرخام الأبيض ذو التشبيحات الرمادية مع الخشب في انسجام رائع لكلاً من الخامتين

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA مطبخ
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

13.هذا التصميم تم تغليف البار ببلاطات صغيرة في الحجم تشبه الموزايك الأنيق

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS مطبخ
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

14.مثال أخر للموزايك الأسود ذو الحجم الصغير كمادة كاسية للبار

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados مطبخ
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

15.هنا بار بسيط وغير معقد فهو جزء من الحائط مع مد السطح الخشبي للخارج ليكون مساحة مناسبة لتناول الإفطار أو القهوة

Breakfast Bar Katie Malik Interiors مطبخ خشب Wood effect
Katie Malik Interiors

Breakfast Bar

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

16.هذا البار مكون من أكثر من خامة فالجزء السفلي من الخشب، فوقه جزء معدني ثم يعلوه سطح عمل من الكوريان والنتيجة مطبخ متجانس بشكل رائع وأنيق

Designer Küchen von Team 7, Eckhart Bald Naturmöbel Eckhart Bald Naturmöbel مطبخ
Eckhart Bald Naturmöbel

Eckhart Bald Naturmöbel
Eckhart Bald Naturmöbel
Eckhart Bald Naturmöbel

17.هذا التصميم تم تكسيته بألواح خشبية من اللون الأزرق الداكن والذي يتناسب بشكل خاص مع الأرضية وسطح العمل الخشبي

Oak Kitchen with curved detail Hout Design مطبخ
Hout Design

Oak Kitchen with curved detail

Hout Design
Hout Design
Hout Design

18.بار مكسي بالطوب الأحمر المكشوف والذي يعطي أناقة ودفئ لأي فراغ وخاصة مع سطح عمل خشبي مثل هذ المثال

Casas unifamiliares, ggap.arquitectura ggap.arquitectura مطبخ
ggap.arquitectura

ggap.arquitectura
ggap.arquitectura
ggap.arquitectura

19.في هذا التصميم أراد المصمم الوصول لطراز الشابي شيك فقام بعمل بار من الخشب القديم العتيق يتباين مع المطبخ الأبيض البسيط

Casa em Sao Francisco - Potrero Hill, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc مطبخ
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

إقرأ أيضاً: 7 أفكار تضيف طراز الشابي شيك المميز والجميل لمنزلك

20.أما هنا فالبار من الخرسانة له طابع صناعي مميز

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

21.هذا التصميم فقد تم عمل امتداد للجزيرة من سطح زجاجي أنيق أعطى للمطبخ تصميم متألق

Nixon Gloss Island in Heritage Grey | Sigma 3 Kitchens Sigma 3 Kitchens مطبخرفوف وأدراج
Sigma 3 Kitchens

Nixon Gloss Island in Heritage Grey | Sigma 3 Kitchens

Sigma 3 Kitchens
Sigma 3 Kitchens
Sigma 3 Kitchens

22.تصميم آخر من الخرسانة ولكن هذه المرة تم طلاء جزء منها بلون مشابه للون الخشب للحصول على أناقة ورونق خاص

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
أيهما أفضل: الإيجار أم التمليك؟
أي من هذه التصاميم أعجبك أكثر؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً