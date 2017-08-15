22 ​مثال لتشطيب بار المطبخ بخامات مختلفة

تنتشر المطابخ المفتوحة (الأمريكية) في بيوتنا مؤخراً والتي لا تكتمل بدون تصميم رائع للجزء الظاهر منها مثل الجزيرة أو البار. فمساحة البار تفصل بين المطبخ الداخلي والمساحة العامة في الخارج لذلك من المهم الإهتمام بالتفاصيل والتصميم والذي يجعل من المطبخ مساحة عملية ومن منزلك مساحة مرحبة.

كما يجب التصميم باستخدام خامات مناسبة وتعطي لمطبخك والمساحة الخارجية المفتوح عليها مثل غرفة السفرة أو المعيشة رونق خاص، بمزج الخامات، النقوشات، الألوان، والملمس للحصول على أفضل النتائج مع إضافة شخصية خاصة لمطبخك. لذلك فقد جئنا لكم بعدد من التصميمات بخامات مختلفة والتي تناسب كل الأذواق والطرز، لتلهمكم لتصميم مطابخكم.