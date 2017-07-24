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20 فكرة ملهمة لاستخدام الجبس في غرفة المعيشة

Marwa Hasan Marwa Hasan
La ventana indiscreta, ACABADOMATE ACABADOMATE غرفة نوم
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يمكن للجبس أن يغير أجواء الغرفة تماماً، فهو إختيار رخيص ومرن، فيسهل تشكيله كما أنه عملي ويعطي للغرف أجواء جديدة ورائعة فيناسب هؤلاء الذين أصابهم الملل من ديكورات منازلهم القديمة. يمكنك استغلال الجبس في عمل قواطيع بين الغرف أو في تقسيم الغرف الكبيرة، كما يمكنك استغلالها لعمل أسقف رائعة مع إضاءة ساحرة، كما يمكنك أيضاً استغلاله في الحوائط لعمل أرفف أو وحدة ميديا مع مساحة لوضع التلفاز، فاستخدامات الجبس لا نهائية.

جئنا لكم اليوم بهذا الدليل المكون من 20 مثال لأفكار مصنوعة من الجبس في غرفة المعيشة لأفكار عملية ستحول بيتك تماماً، فقم بإختيار الأفكار التي تناسبك للحصول على أفضل النتائج.

1.أنظر لهذا التشكيل الأنيق لبلاطات الجبس ذات الملمس الرائع

Apartamento em Cascavel, Evviva Bertolini Evviva Bertolini غرفة المعيشة
Evviva Bertolini

Evviva Bertolini
Evviva Bertolini
Evviva Bertolini

2.استغلال الركن هنا لعمل وحدة ميديا وأرفف عملية لغرفة المعيشة

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة المعيشة خشب White
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

3.أرفف مدمجة في حائط غرفة المعيشة ليكون مساحة أنيقة وبسيطة لوضع المقتنيات، التحف والأغراض المختلفة

Home sweet home, Idealarchitecture Idealarchitecture منازل
Idealarchitecture

Idealarchitecture
Idealarchitecture
Idealarchitecture

4.تشكيل بسيط ومينمال يبدأ من السقف ويمتد على الحائط ليكون مساحة مثالية لتعليق شاشة التلفاز

CASA T&, lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione غرفة المعيشة
lidia tecla sivo architetto – studio di progettazione

lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione
lidia tecla sivo architetto – studio di progettazione
lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione

تشكيل بسيط ومينمال يبدأ من السقف ويمتد على الحائط ليكون مساحة مثالية لتعليق شاشة التلفاز

5.هنا تم عمل قاطوع أنيق يقسم المساحة المفتوحة لصالة الاستقبال ويضيف بؤرة بصرية لغرفة المعيشة تعطيها جمال ورونق خاص

Квартира стилиста., Tutto design Tutto design غرفة المعيشة
Tutto design

Tutto design
Tutto design
Tutto design

هنا تم عمل قاطوع أنيق يقسم المساحة المفتوحة لصالة الاستقبال ويضيف بؤرة بصرية لغرفة المعيشة تعطيها جمال ورونق خاص

6.في هذه الغرف تم الحفاظ على الطراز الكلاسيكي، فتم عمل تشكيل أنيق على جزء من السقف وأيضاً تم عمل أرفف رائعة يحيط بها إطار كلاسيكي ذو تشكيل جميل

Дизайн кабинета в классическом стиле в квартире в ЖК "Ливанский дом", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مكتب عمل أو دراسة
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

في هذه الغرف تم الحفاظ على الطراز الكلاسيكي، فتم عمل تشكيل أنيق على جزء من السقف وأيضاً تم عمل أرفف رائعة يحيط بها إطار كلاسيكي ذو تشكيل جميل

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7.أنظر لهذا الحائط الأنيق والملون فقد تم استغلاله لعمل أرفف بسيطة، مساحة لوضع التلفاز، كما تم استغلال الركن لعمل مساحة مكتب صغيرة ذو رفين علويين

La ventana indiscreta, ACABADOMATE ACABADOMATE غرفة نوم
ACABADOMATE

ACABADOMATE
ACABADOMATE
ACABADOMATE

أنظر لهذا الحائط الأنيق والملون فقد تم استغلاله لعمل أرفف بسيطة، مساحة لوضع التلفاز، كما تم استغلال الركن لعمل مساحة مكتب صغيرة ذو رفين علويين

8.الإضاءة لها عامل مهم في الحصول على الأجواء الساحرة وإظهار التصاميم الأنيقة للتشكيلات الجبسية سواء في السقف أو الحائط

Wohnungseinrichtung nach Maß im Münsterland, Klocke Möbelwerkstätte GmbH Klocke Möbelwerkstätte GmbH غرفة المعيشة
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

الإضاءة لها عامل مهم في الحصول على الأجواء الساحرة وإظهار التصاميم الأنيقة للتشكيلات الجبسية سواء في السقف أو الحائط

9.مثال آخر لتصميم الأرفف المدمجة لكن بتصميم جديد ومختلف

Private Objekte, Peter Rohde Innenarchitektur Peter Rohde Innenarchitektur غرفة المعيشة
Peter Rohde Innenarchitektur

Peter Rohde Innenarchitektur
Peter Rohde Innenarchitektur
Peter Rohde Innenarchitektur

مثال آخر لتصميم الأرفف المدمجة لكن بتصميم جديد ومختلف

10.أما هنا فقد تم عمل سقف معلق مع بيت نور أنيق بالإضافة لوضع بعض التشكيلات الجبسية الأنيقة والتي ظهرت بإضافة الإضاءة الساحرة

Квартира в современном стиле, 153 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

11.هنا تم بناء مكتبة أنيقة وذات رونق مع قاعدة لوضع التلفاز وباقي الأجهزة الاليكترونية

casa di città, marta novarini architetto marta novarini architetto غرفة المعيشة
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

12.هنا تم عمل رف بشكل زجزاج بلون كريمي على الحائط الرمادي الداكن لتكون بؤرة بصرية أنيقة

Appartamento Roma Prati, piano a piano a غرفة المعيشة
piano a

piano a
piano a
piano a

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13.أنظر لهذا التصميم والذي تم استغلال كل المساحات لعمل أرفف أنيقة ومضاءة لوضع الكتب أو التحف، فجعلت االبيت أشبه بالمتحف الأنيق

Cobertura Duplex Edificio Mandarim - Condomínio Peninsula, Cadore Arquitetura Cadore Arquitetura غرفة الميديا
Cadore Arquitetura

Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura

14.في هذه الغرفة كما نلاحظ فإن الجبس تم استخدامه في كافة الأنحاء من السقف واالحائط وأيضاً لعمل مكتبة ميديا، لكن الغرفة بشكل عام ذات أجواء جميلة وبسيطة

Flat Djalma Ulrich, fpr Studio fpr Studio غرفة المعيشة Yellow
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

15.تصميم بسيط وأنيق للسقف

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة السفرة
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

16.تصميم كلاسيك مبدع آخر يعطي الغرفة أجواء لا مثيل لها، بداية من المكتبة، الأرفف، المدفئة والسقف ذو اللونين

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

17.تصميم بسيط فقط يعطي شخصية للغرفة بأبسط اللمسات

La casa ideale per un single, giovane e colorata, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

18.أما هنا فقد تم عمل مدفئة أنيقة بشكل مودرن باستخدام الجبس، والتي أيضاً ساهمت بكونها مساحة لتقسيم الفراغ الكبير

Haus K | Rösrath-Forsbach, Skandella Architektur Innenarchitektur Skandella Architektur Innenarchitektur غرفة المعيشة
Skandella Architektur Innenarchitektur

Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur

19.تصميم آخر للسقف لكن هذه المرة ذو شكل موديولي ومنتظم

Residencial Vista Sol, Mobiliario y Equipo MEE Mobiliario y Equipo MEE غرفة المعيشة
Mobiliario y Equipo MEE

Mobiliario y Equipo MEE
Mobiliario y Equipo MEE
Mobiliario y Equipo MEE

20.على الرغم من بساطة هذا التصميم لكنه عملي للغاية، فتم عمل شطف للركن للحصول على بؤرة بصرية تم وضع التلفاز فيها في الغرفة ذات المساحة الصغيرة

Living/Dining Room Keir Townsend Ltd. غرفة المعيشة
Keir Townsend Ltd.

Living/Dining Room

Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.
20 تصميم رائع لمطابخ صغيرة مميزة
أي من هذه التصاميمات أعجبك؟

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