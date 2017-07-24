20 فكرة ملهمة لاستخدام الجبس في غرفة المعيشة

يمكن للجبس أن يغير أجواء الغرفة تماماً، فهو إختيار رخيص ومرن، فيسهل تشكيله كما أنه عملي ويعطي للغرف أجواء جديدة ورائعة فيناسب هؤلاء الذين أصابهم الملل من ديكورات منازلهم القديمة. يمكنك استغلال الجبس في عمل قواطيع بين الغرف أو في تقسيم الغرف الكبيرة، كما يمكنك استغلالها لعمل أسقف رائعة مع إضاءة ساحرة، كما يمكنك أيضاً استغلاله في الحوائط لعمل أرفف أو وحدة ميديا مع مساحة لوضع التلفاز، فاستخدامات الجبس لا نهائية.
جئنا لكم اليوم بهذا الدليل المكون من 20 مثال لأفكار مصنوعة من الجبس في غرفة المعيشة لأفكار عملية ستحول بيتك تماماً، فقم بإختيار الأفكار التي تناسبك للحصول على أفضل النتائج.
تشكيل بسيط ومينمال يبدأ من السقف ويمتد على الحائط ليكون مساحة مثالية لتعليق شاشة التلفاز
هنا تم عمل قاطوع أنيق يقسم المساحة المفتوحة لصالة الاستقبال ويضيف بؤرة بصرية لغرفة المعيشة تعطيها جمال ورونق خاص
في هذه الغرف تم الحفاظ على الطراز الكلاسيكي، فتم عمل تشكيل أنيق على جزء من السقف وأيضاً تم عمل أرفف رائعة يحيط بها إطار كلاسيكي ذو تشكيل جميل
أنظر لهذا الحائط الأنيق والملون فقد تم استغلاله لعمل أرفف بسيطة، مساحة لوضع التلفاز، كما تم استغلال الركن لعمل مساحة مكتب صغيرة ذو رفين علويين
الإضاءة لها عامل مهم في الحصول على الأجواء الساحرة وإظهار التصاميم الأنيقة للتشكيلات الجبسية سواء في السقف أو الحائط
مثال آخر لتصميم الأرفف المدمجة لكن بتصميم جديد ومختلف
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