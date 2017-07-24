20 فكرة ملهمة لاستخدام الجبس في غرفة المعيشة

يمكن للجبس أن يغير أجواء الغرفة تماماً، فهو إختيار رخيص ومرن، فيسهل تشكيله كما أنه عملي ويعطي للغرف أجواء جديدة ورائعة فيناسب هؤلاء الذين أصابهم الملل من ديكورات منازلهم القديمة. يمكنك استغلال الجبس في عمل قواطيع بين الغرف أو في تقسيم الغرف الكبيرة، كما يمكنك استغلالها لعمل أسقف رائعة مع إضاءة ساحرة، كما يمكنك أيضاً استغلاله في الحوائط لعمل أرفف أو وحدة ميديا مع مساحة لوضع التلفاز، فاستخدامات الجبس لا نهائية.

جئنا لكم اليوم بهذا الدليل المكون من 20 مثال لأفكار مصنوعة من الجبس في غرفة المعيشة لأفكار عملية ستحول بيتك تماماً، فقم بإختيار الأفكار التي تناسبك للحصول على أفضل النتائج.