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22 فكرة مختلفة لمكتبات التلفاز والمالتيميديا

Marwa Hasan Marwa Hasan
CASA COR GOIÁS 2015, Larissa Maffra Larissa Maffra غرفة الميديا
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غرفة المعيشة هي أكثر الغرف المستخدمة في المنزل فمن المهم أن نختار أثاثها بعناية فائقة، فيجب أن يكون الأثاث مريح، عملي  ويساهم في جعل حياتك أسهل وأجمل كل يوم. واحد من أهم قطع الأثاث والتي نحتار جميعنا عند إختياره هي مكتبة التلفاز والملتي ميديا، والتي يجب أن توفر الأناقة وسبل الراحة بحيث تتسع لكل ما يتعلق بالمالتي ميديا، فيجب وجود مساحة للأجهزة المختلفة كما يجب الحرص على أن تكون منظمة وغير فوضوية. في بعض الحالات تكون من الأفضل توفير خزانات مغلقة بالإضافة للأرفف المفتوحة، كما يجب أن تكون بؤرية بصرية في الغرفة.

جئنا لكم ب22 فكرة متعددة ومختلفة ستجعل منازلكم أنيقة ومميزة.

1.هنا التركيز الأكبر على البساطة، فقد تم الإكتفاء بخزانة سفلية مع بعض الأرفف الصغيرة في العرض ووضع خزانة علوية في ركن الغرفة

MyHome, Canan Delevi Canan Delevi غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

2.أنظر للتصميم الأنيق لهذه المكتبة والذي يعطي الفرصة الخصوصية للجزء الخاص بالتلفاز وغلفة عند الحاجة

Kettnaker, Zimmermanns Kreatives Wohnen Zimmermanns Kreatives Wohnen غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Zimmermanns Kreatives Wohnen

Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen

3.أما هذه الوحدة فهي مكونة من خليط بين الخشب الداكن والخشب الأبيض تترواح أيضاً بين الأرفف والخزانات المغلقة في تنوع متباين

CASA COLINAS | UNQUILLO | VIVIENDA UNIFAMILIAR, ARQUETERRA ARQUETERRA غرفة الميديا
ARQUETERRA

ARQUETERRA
ARQUETERRA
ARQUETERRA

4.أما هذا التصميم فهو عبارة عن مكتبة غير مثبة في الحائط يتوسطها مساحة لوضع التلفاز ويعلوها رف لعرض المقتنيات المختلفة

Centro de entretenimiento Diciembre 2015, Idea Interior Idea Interior غرفة الملتيميدياأثاث
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

5.هذا التصميم يصلح للمساحات الصغيرة فالوحدة السفلية هي عبارة عن خزانة مغلقة مع وجود رف بطول الخزانة

Ed. Colibri, Bloom Arquitetura e Design Bloom Arquitetura e Design غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Bloom Arquitetura e Design

Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design

6.في هذا التصميم تم استخدام الأخشاب في الخزانات لإضافة روح دفئ للغرفة

homify غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
homify

homify
homify
homify

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7.بين العمودين وبعد تكسية الحائط بالخشب تم إضافة طاولة أنيقة وإبداعية مع تعليق التلفاز على هذا الحائط الأنيق

Simbithi Eco Estate, Margaret Berichon Design Margaret Berichon Design غرفة الميديا خشب نقي White
Margaret Berichon Design

Margaret Berichon Design
Margaret Berichon Design
Margaret Berichon Design

8.أما هذا التصميم فهو عبارة عن خزانة مغلقة بالكامل يتوسطها مساحة لتعليق التلفاز فتبدو بمظهر أنيق في الغرفة

Simbithi Eco Estate, Margaret Berichon Design Margaret Berichon Design غرفة الميديا خشب White
Margaret Berichon Design

Margaret Berichon Design
Margaret Berichon Design
Margaret Berichon Design

9.كل الأعين تنصب على حائط وحدة الميديا من خلال الوحدة الخشبية المدمجة بالإضافة لبيت النور في السقف ذو التصميم المموج الجميل

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الميديا
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

10.القليل يعني الكثير فعلاً

Apartamento 601, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة الميديا
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

11.وحدة مكونة من أرفف علوية مع خزانة سفلية من اللون الأبيض مع إضاءة مدمجة تصلح للغرف ذات المساحات الصغيرة

RED CITY, LISBOA, Spaceroom - Interior Design Spaceroom - Interior Design
Spaceroom – Interior Design

Spaceroom - Interior Design
Spaceroom – Interior Design
Spaceroom - Interior Design

12.تصميم بسيط ومبدع لوحدة ميديا على حائط ذو ملمس

Residência IMT, Bloco Z Arquitetura Bloco Z Arquitetura غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Bloco Z Arquitetura

Bloco Z Arquitetura
Bloco Z Arquitetura
Bloco Z Arquitetura

13.أما هذا التصميم المستقبلي فقد يبدو غريب لكنه وظف وجود العمود بشكل سليم

​meuble multimédia., Chris-b-design Chris-b-design غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Chris-b-design

Chris-b-design
Chris-b-design
Chris-b-design

14.هذه المكتبة تأخذ تصميم موديولي ذو درجات لونية متدرجة وأبعاد متناسقة على الرغم من عدم تساوي أبعادها بشكل مثالي

'Coffee' TV/media unit by Mobilstella homify غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
homify

'Coffee' TV/media unit by Mobilstella

homify
homify
homify

15.كانت هذه الوحدة الخشبية أكثر الوحدات تناسباً مع الحائط المكسي بالحجارة الطبيعية

Teak meubelen, Teak & Wood Teak & Wood غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Teak &amp; Wood

Teak & Wood
Teak &amp; Wood
Teak & Wood

16.هنا تم استغلال الحائط كله ليكون وحدة للميديا مع تغليف الخلفية بمرآة تعمل على إضافة سحر وعمق وجمال لغرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

17.اتخذت هذه الغرفة طابعاً أبسط فكان المزج بين الخشب بلونه الطبيعي مع الخشب الأبيض في تناسق رائع ومبهر

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

18.في هذا المثال تم اللعب في الحائط بالبارز والغائر فالجزء البارز والظاهر باللون الأبيض هو الرئيسي وهو الذي يستند عليه التلفاز، أما الجانبين الغائرين فقد تم عمل أرفف أنيقة بهما

Projeto Atibaia - SP, Samy & Ricky Arquitetura Samy & Ricky Arquitetura غرفة المعيشة
Samy &amp; Ricky Arquitetura

Samy & Ricky Arquitetura
Samy &amp; Ricky Arquitetura
Samy & Ricky Arquitetura

19.التلفاز هنا معلق على حائط مكسي بلوح من اللألومينوم الأنيق والذي يمتد حتى السقف مع وجود خزانة خشبية بسيطة في الأسفل تعطي الغرفة رونق خاص

CASA COR GOIÁS 2015, Larissa Maffra Larissa Maffra غرفة الميديا
Larissa Maffra

Larissa Maffra
Larissa Maffra
Larissa Maffra

20.في هذا المثال تم عمل قاطوع طولي من الجبس يفصل بين المساحة العامة لغرفة الاستقبال كما أنه يعمل كمساحة للميديا

Квартира стилиста., Tutto design Tutto design غرفة المعيشة
Tutto design

Tutto design
Tutto design
Tutto design

21.على هذا الحائط المكسي بالحجارة تم إضافة خزانة سفلية أنيقة مع بعض الأرفف الصغيرة والتي تظهر مقتنياتك واكسسواراتك بشكل أنيق

Bell Residence, Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture غرفة الميديا
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

22.نختتم جولتنا بمثال لمكتبة مدمجة من الجبس الأنيق والتي توفر أرفف أنيقة بدون الكثير من الزحام في الغرفة وبأقل التكاليف

Flat Djalma Ulrich, fpr Studio fpr Studio غرفة المعيشة Yellow
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

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