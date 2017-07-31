22 فكرة مختلفة لمكتبات التلفاز والمالتيميديا

غرفة المعيشة هي أكثر الغرف المستخدمة في المنزل فمن المهم أن نختار أثاثها بعناية فائقة، فيجب أن يكون الأثاث مريح، عملي ويساهم في جعل حياتك أسهل وأجمل كل يوم. واحد من أهم قطع الأثاث والتي نحتار جميعنا عند إختياره هي مكتبة التلفاز والملتي ميديا، والتي يجب أن توفر الأناقة وسبل الراحة بحيث تتسع لكل ما يتعلق بالمالتي ميديا، فيجب وجود مساحة للأجهزة المختلفة كما يجب الحرص على أن تكون منظمة وغير فوضوية. في بعض الحالات تكون من الأفضل توفير خزانات مغلقة بالإضافة للأرفف المفتوحة، كما يجب أن تكون بؤرية بصرية في الغرفة.

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