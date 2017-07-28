10 نصائح للحصول على سطح منزل مميز في الصيف

في فصل الصيف، نفر جميعًا من الحر القائظ إلى أي مكان نتلمس فيه التهوية الجيدة والظلال الممتدة والراحة والمرح، وكل هذه الأشياء يمكنها أن تتوافر بسهولة في المنزل إذا وجدت به مساحة كافية لإقامة سطح جميل.

في هذا الموضوع سوف نعرض عليكم 10 نصائح مع تصميمات جميلة لأسطح المنازل سوف تجعلكم تقومون بتنظيف أسطح منازلكم فورًا وإعدادها كي تكون مناسبة لإقامة السهرات الليلية ذات النسيم العليل بصحبة الأهل والأصدقاء: