10 نصائح للحصول على سطح منزل مميز في الصيف

في فصل الصيف، نفر جميعًا من الحر القائظ إلى أي مكان نتلمس فيه التهوية الجيدة والظلال الممتدة والراحة والمرح، وكل هذه الأشياء يمكنها أن تتوافر بسهولة في المنزل إذا وجدت به مساحة كافية لإقامة سطح جميل.
في هذا الموضوع سوف نعرض عليكم 10 نصائح مع تصميمات جميلة لأسطح المنازل سوف تجعلكم تقومون بتنظيف أسطح منازلكم فورًا وإعدادها كي تكون مناسبة لإقامة السهرات الليلية ذات النسيم العليل بصحبة الأهل والأصدقاء:
إن استخدام المواد الطبيعية في الفراغات المكشوفة يعد من أفضل الحلول، نظرًا لتحملها لدرجات الحرارة دون أن يتغير شكلها أو تتلف نهائيًا، وهنا نجد الخشب الطبيعي ذو الشكل الجميل قد استخدمه المصمم في تشكيل المظلة، كما أجمل التصميم الريفي الغني بالحجارة التي كست الجداران والمقاعد و الشواية.
إذا أردت أن تتمتع بسطح جميل بأقل الامكانيات يمكنك أن تعتمد على بناء المقاعد كما في هذه الصورة، عن طريق استخدام الطوب والتشطيبات المعتادة له، ويمكنك كسوة المقاعدة بالرخام الذي يتحمل درجات الحرارة العالية ويشع رطوبة وتلطيفًا في الجو.
أما عن التغطية فيمكنك استخدام الأكريليك في صناعة مظلة خفيفة وعملية تستند على مواسير معدنية بسيطة.
أما في هذا السطح الكبير نجد منضدة السفرة المستطيلة التي تتسع ل8 أشخاص أو أكثر وقد تغطت بالبرجولة الخشبية المستطيلة ذات المصابيح المعلقة بشكل جميل، ومع الاعتماد على المواد الطبيعية نجد استخدام الشواية الأسمنتية قد جاء مكملًا للبساطة والراحة المطلوبين في جلسات الأصدقاء والحفلات العائلية على سطح المنزل.
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إذا توافرت الإمكانيات لإنشاء حمام السباحة مع توفير العزل اللازم والسقوط اللازم للأرضية فما الذي يمكن أن يمنعنا عن هذه الفكرة الرائعة؟ فكرة ستجعلنا نقيم في سطح المنزل طوال الوقت.
لا يمكن أن يكون هناك سطح منزلي جميل بدون الاعتماد على الزهور والنباتات الخضراء لتجميله وإعطاءه الشكل المريح المساعد على الراحة والاستجمام، لذا يمكننا تشكيل أحواض النباتات بأشكال جميلة كما يحلو لنا لإخراج السطح كأجمل ما يكون.
بعض أصحاب المنازل يذهبون بأحلامهم لأبعد من حمام السباحة فتجدهم يفضلون البانيو سبا، حيث الرفاهية في الهواء الطلق والطبيعة البكر.
كابينة زجاجية و أرضية خشبية معزولة وبانيو سبا. هو كل ما نحتاجه لتحقيق هذا الحلم الجميل.
من مصادر المياة التي تضفي على السطح شكلًا رائعًا وتضمن لنا ترطيبًا دائمًا، النافورة، فيمكننا بناءها من الرخام الطبيعي أو الحجر أو الأسمنت مع تزيينها بالنباتات الخضراء المنعشة.
أما في هذا السطح ذو الجو الرومانسي العتيق نجد أن المصمم قد اعتمد على مظاهر الطراز الريفي مثل استخدام خشب البامبو في الأرجوحة المعلقة ذات الشكل الجميل، مع الأرضية الحجرية و البرجولة الخشبية ذات الألواح العريضة القوية.
يمتاز طراز البحر المتوسط بألوانه الحيوية التي تبعث التفاؤل، لذا فهي مناسبة لسطح المنزل عن طريق استخدام السيراميك المنقوش في الجدران القصيرة للسطح وموائمة المفروشات معها بشكل أنيق.
إذا كان منزلك قريبًا من المنازل المجاورة فيمكنك التغلب على هذه المشكلة عن طريق استخدام الستائر بجميع أنواعها، من ستائر حريرية أو خشبية أو حتى ستائر من المعدن الرفيع الذي يضمن الأمان، كما أن الستائر تعمل على عدم دخول الحشرات لمنطقة الجلوس فتمنع الإزعاج.