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10 نصائح للحصول على سطح منزل مميز في الصيف

آية علم الدين آية علم الدين
VARANDA DE APARTAMENTO - MORUMBI-SP., Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. بلكونة أو شرفة
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في فصل الصيف، نفر جميعًا من الحر القائظ إلى أي مكان نتلمس فيه التهوية الجيدة والظلال الممتدة والراحة والمرح، وكل هذه الأشياء يمكنها أن تتوافر بسهولة في المنزل إذا وجدت به مساحة كافية لإقامة سطح جميل.

في هذا الموضوع سوف نعرض عليكم 10 نصائح مع تصميمات جميلة لأسطح المنازل سوف تجعلكم تقومون بتنظيف أسطح منازلكم فورًا وإعدادها كي تكون مناسبة لإقامة السهرات الليلية ذات النسيم العليل بصحبة الأهل والأصدقاء:

1. الخشب والحجر الطبيعي عنصران هامان للحصول على سطح ريفي جميل

Upper Falls Condo 603 Uptic Studios بلكونة أو شرفة
Uptic Studios

Upper Falls Condo 603

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

إن استخدام المواد الطبيعية في الفراغات المكشوفة يعد من أفضل الحلول، نظرًا لتحملها لدرجات الحرارة دون أن يتغير شكلها أو تتلف نهائيًا، وهنا نجد الخشب الطبيعي ذو الشكل الجميل قد استخدمه المصمم في تشكيل المظلة، كما أجمل التصميم الريفي الغني بالحجارة التي كست الجداران والمقاعد و الشواية.

2. استخدم مظلة بسيطة من الأكريليك و أثاث مبني بشكل عملي

JANKI KUTIR APARTMENT, The design house The design house بلكونة أو شرفة
The design house

The design house
The design house
The design house

إذا أردت أن تتمتع بسطح جميل بأقل الامكانيات يمكنك أن تعتمد على بناء المقاعد كما في هذه الصورة، عن طريق استخدام الطوب والتشطيبات المعتادة له، ويمكنك كسوة المقاعدة بالرخام الذي يتحمل درجات الحرارة العالية ويشع رطوبة وتلطيفًا في الجو.

أما عن التغطية فيمكنك استخدام الأكريليك في صناعة مظلة خفيفة وعملية تستند على مواسير معدنية بسيطة.

3. المظلة الخشبية الكبيرة مع شواية خرسانية

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

أما في هذا السطح الكبير نجد منضدة السفرة المستطيلة التي تتسع ل8 أشخاص أو أكثر وقد تغطت بالبرجولة الخشبية المستطيلة ذات المصابيح المعلقة بشكل جميل، ومع الاعتماد على المواد الطبيعية نجد استخدام الشواية الأسمنتية قد جاء مكملًا للبساطة والراحة المطلوبين في جلسات الأصدقاء والحفلات العائلية على سطح المنزل.

وللمزيد عن أثاث الحدائق تجد هنا 8 أفكار رائعة لأثاث الحديقة من البليت

4. البعض يفضل حمام السباحة في سطح المنزل.. لم لا؟

DUPLEX 490m², Nejaim Azevedo Arquitetos Associados Nejaim Azevedo Arquitetos Associados بلكونة أو شرفة
Nejaim Azevedo Arquitetos Associados

Nejaim Azevedo Arquitetos Associados
Nejaim Azevedo Arquitetos Associados
Nejaim Azevedo Arquitetos Associados

إذا توافرت الإمكانيات لإنشاء حمام السباحة مع توفير العزل اللازم والسقوط اللازم للأرضية فما الذي يمكن أن يمنعنا عن هذه الفكرة الرائعة؟ فكرة ستجعلنا نقيم في سطح المنزل طوال الوقت.

5. لا تهمل النباتات والزهور لشكل جمالي مريح

VARANDA DE APARTAMENTO - MORUMBI-SP., Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. بلكونة أو شرفة
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

لا يمكن أن يكون هناك سطح منزلي جميل بدون الاعتماد على الزهور والنباتات الخضراء لتجميله وإعطاءه الشكل المريح المساعد على الراحة والاستجمام، لذا يمكننا تشكيل أحواض النباتات بأشكال جميلة كما يحلو لنا لإخراج السطح كأجمل ما يكون.

6. بانيو سبا على سطح المنزل لمزيد من المتعة والرفاهية

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

بعض أصحاب المنازل يذهبون بأحلامهم لأبعد من حمام السباحة فتجدهم يفضلون البانيو سبا، حيث الرفاهية في الهواء الطلق والطبيعة البكر.

كابينة زجاجية و أرضية خشبية معزولة وبانيو سبا. هو كل ما نحتاجه لتحقيق هذا الحلم الجميل.

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7. النافورة كمصدر للترطيب والانتعاش

Random residential project photos, Till Manecke:Architect Till Manecke:Architect بلكونة أو شرفة
Till Manecke:Architect

Till Manecke:Architect
Till Manecke:Architect
Till Manecke:Architect

من مصادر المياة التي تضفي على السطح شكلًا رائعًا وتضمن لنا ترطيبًا دائمًا، النافورة، فيمكننا بناءها من الرخام الطبيعي أو الحجر أو الأسمنت مع تزيينها بالنباتات الخضراء المنعشة.

8. أرجوحة معلقة من البامبو لسطح على الطراز الريفي

CABAÑA EN TAPALPA, MORADA CUATRO MORADA CUATRO بلكونة أو شرفة
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

أما في هذا السطح ذو الجو الرومانسي العتيق نجد أن المصمم قد اعتمد على مظاهر الطراز الريفي مثل استخدام خشب البامبو في الأرجوحة المعلقة ذات الشكل الجميل، مع الأرضية الحجرية و البرجولة الخشبية ذات الألواح العريضة القوية.

9. سيراميك الحوائط ذو النقوشات الغنية على طراز البحر المتوسط

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

يمتاز طراز البحر المتوسط بألوانه الحيوية التي تبعث التفاؤل، لذا فهي مناسبة لسطح المنزل عن طريق استخدام السيراميك المنقوش في الجدران القصيرة للسطح وموائمة المفروشات معها بشكل أنيق.

10. الستائر بأنواعها للحفاظ على خصوصيتك وخصوصية أصدقاءك

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

إذا كان منزلك قريبًا من المنازل المجاورة فيمكنك التغلب على هذه المشكلة عن طريق استخدام الستائر بجميع أنواعها، من ستائر حريرية أو خشبية أو حتى ستائر من المعدن الرفيع الذي يضمن الأمان، كما أن الستائر تعمل على عدم دخول الحشرات لمنطقة الجلوس فتمنع الإزعاج.

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