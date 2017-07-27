10 ألوان سوف تصنع في منزلك جمالًا غير معتاد

يعتبر اختيار اللون المناسب لديكور المنزل من أهم العوامل التي تساهم في نجاحه وظهوره بشكل محبب ومريح لأصحاب المنزل أم لا، ومع وجود العديد والعديد من درجات الألوان، وتغير الموضة من سنة إلى سنة أخرى، نجد أنفسنا بحاجة للاطلاع على الدرجات الجديدة والغير معتادة من ألواننا المفضلة، فربما يمكننا ذلك من عمل تجديد شامل لديكورات منازلنا لتظهر أكثر عصرية وتطورًا وتحقق لنا الراحة والاستمتاع المرغوبين.
وفي هذا الموضوع جمعنا لكم 10 درجات من الألوان الغير صريحة والتي تخلق في ديكور المنزل روحًا مميزة وتجعل تصميمه فريدًا وجذابًا، فهيا لنرى هذه الألوان وكيف استخدمت في ديكورات المنازل:
قد نخاف أحيانًا من استخدام الألوان النارية الفاقعة مثل الأصفر والبرتقالي خاصة وإن كانت في فراغاتنا المستخدمة يوميًا لما يمكن أن تسببه من إزعاج بصري إذا لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، ولكننا إن استخدمناها بالطريقة الصحيحة فإنها تعطي للمنزل شكلًا جذابًا وجديدًا.
هنا نجد خزانات المطبخ من اللون الأصفر الناري مع أجزاء من الأسود والرمادي قد جعل المطبخ يبدو مبهرًا وعصريًا.
بالطبع يحظى اللون الموف بإعجاب الفتيات والسيدات لذا فإن استخدامه في غرف النوم يكون مناسبًا مع الرومانسية المطلوبة في ديكوراتها، ولكن يجب عدم الإكثار من استخدام اللون في الغرفة من أجل راحة العين، فهنا نجده على الحائط الخلفي للسرير، أما بقية الحوائط من اللون الأبيض لتحقيق الراحة والبساطة.
أما هنا فنجد استخدام اللون الوردي في الحوائط الخاصة بغرفة المعيشة المتصلة بالمطبخ، ونلاحظ توافق اللون مع الحجر المستخدم في أحد الحوائط مع الخشب في الأرضية والألوان المجاورة، فاللون الوردي يعد لونًا مثاليًا إذا اشتمل المنزل على العديد من مواد التشطبيات والألوان.
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أخضر حجر الكلس من الألوان التي لا تستخدم كثيرًا في المنازل رغم أنه جميل ويبعث على الشعور بالرحة والتفاؤل لما له من اقتراب بألوان الحدائق الخضراء الجميلة، اختيار جيد لأحد الحوائط و يتماشي مع الألوان الدافئة والأبيض.
يمكننا إدخال اللون الذهبي بشكل رقيق في الدهانات أو ورق الحائط أو المفروشات فهو لون يثري التصميم ويجعل له عمقًا و ذوقًا خاصًا.
الألوان الداكنة والأسود من الألوان التي توحي بالرقي في التصميم ولكن علينا استخدامه بحيث لا يضفي الكآبة على الفراغات، فيمكننا استخدامه بشكل لامع مثل هذه الصورة مع استخدام الإضاءة المناسبة التي تجعله مشرقًا ومميزًا.
من الألوان التي تواكب الموضة في هذا العام و تضفي الدفء على المنازل العصرية والديكورات المميزة، خاصة مع استخدامها مع اللون الرمادي الفاتح واللون الأبيض فإنها تعطي دفئا للمكان ورقيًا للتصميم.
وبالطبع لا يمكننا إغفال اللون الأبيض الهام في جميع المنازل العصرية، ولكن هنا بشكل مختلف، فاستخدامه بدرجة الأوف وايت يعطي للمنزل المزيد من الدفء بالإضافة إلى العصرية والتحرر الذي يوفرهما اللون الأبيض الأصلي، وهنا نجد أنه قد تم استخدام اللون الأوف وايت بشكل موسع ، في الحوائط والسقف والمفروشات و الأثاث بشكل مشرق وأنيق.
البعض يطلق على هذا اللون لون السعادة، لما يضفيه على المنزل من شعور بالراحة والدفء والرومانسية، كما أنه لون جذاب يتماشى مع الكثير من الألوان الأخرى المستخدمة بجواره، فهنا نجده مع الأبيض والوردي والبني بشكل متناغم وراقي.
أما هنا فنجد المصمم قد اختار اللون الذي يبعث الرقي والهدوء والسحر على الفراغ ومنه على المنزل ككل، وهو اللون الأزرق الملكي أو ما يسمى الأزرق اللازوردي، ونجده بجوار الخشب الطبيعي والأخضر في النباتات قد جعل من هذا الركن في المنزل جنة حقيقية.