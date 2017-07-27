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10 ألوان سوف تصنع في منزلك جمالًا غير معتاد

آية علم الدين آية علم الدين
Residencia Tepoztlán, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
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يعتبر اختيار اللون المناسب لديكور المنزل من أهم العوامل التي تساهم في نجاحه وظهوره بشكل محبب ومريح لأصحاب المنزل أم لا، ومع وجود العديد والعديد من درجات الألوان، وتغير الموضة من سنة إلى سنة أخرى، نجد أنفسنا بحاجة للاطلاع على الدرجات الجديدة والغير معتادة من ألواننا المفضلة، فربما يمكننا ذلك من عمل تجديد شامل لديكورات منازلنا لتظهر أكثر عصرية وتطورًا وتحقق لنا الراحة والاستمتاع المرغوبين.

وفي هذا الموضوع جمعنا لكم 10 درجات من الألوان الغير صريحة والتي تخلق في ديكور المنزل روحًا مميزة وتجعل تصميمه فريدًا وجذابًا، فهيا لنرى هذه الألوان وكيف استخدمت في ديكورات المنازل:

1. الأصفر الناري

Notre catalogue, Schott Cuisines Schott Cuisines
Schott Cuisines

Schott Cuisines
Schott Cuisines
Schott Cuisines

قد نخاف أحيانًا من استخدام الألوان النارية الفاقعة مثل الأصفر والبرتقالي خاصة وإن كانت في فراغاتنا المستخدمة يوميًا لما يمكن أن تسببه من إزعاج بصري إذا لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، ولكننا إن استخدمناها بالطريقة الصحيحة فإنها تعطي للمنزل شكلًا جذابًا وجديدًا.

هنا نجد خزانات المطبخ من اللون الأصفر الناري مع أجزاء من الأسود والرمادي قد جعل المطبخ يبدو مبهرًا وعصريًا.

2. اللون الموف المتوسط

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة الاطفال
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

بالطبع يحظى اللون الموف بإعجاب الفتيات والسيدات لذا فإن استخدامه في غرف النوم يكون مناسبًا مع الرومانسية المطلوبة في ديكوراتها، ولكن يجب عدم الإكثار من استخدام اللون في الغرفة من أجل راحة العين، فهنا نجده على الحائط الخلفي للسرير، أما بقية الحوائط من اللون الأبيض لتحقيق الراحة والبساطة.

3. الوردي المتناسب مع جميع المواد

Квартира-студия в стиле Нью-Йорк, ЖК «Новопечерский двор», UKRINTEL UKRINTEL غرفة المعيشة
UKRINTEL

UKRINTEL
UKRINTEL
UKRINTEL

أما هنا فنجد استخدام اللون الوردي في الحوائط الخاصة بغرفة المعيشة المتصلة بالمطبخ، ونلاحظ توافق اللون مع الحجر المستخدم في أحد الحوائط مع الخشب في الأرضية والألوان المجاورة، فاللون الوردي يعد لونًا مثاليًا إذا اشتمل المنزل على العديد من مواد التشطبيات والألوان.

وللمزيد من أفكار الألوان للمطبخ يمكنك الإطلاع على  8 ألوان ستجعل مطبخك الأجمل

4. أخضر حجر الكلس المنعش

Blühende Wände - mit Fototapeten!, fototapete.de fototapete.de جدران وأرضياتورق الحائط
fototapete.de

fototapete.de
fototapete.de
fototapete.de

أخضر حجر الكلس من الألوان التي لا تستخدم كثيرًا في المنازل رغم أنه جميل ويبعث على الشعور بالرحة والتفاؤل لما له من اقتراب بألوان الحدائق الخضراء الجميلة، اختيار جيد لأحد الحوائط و يتماشي مع الألوان الدافئة والأبيض.

5. الذهبي ذو النقوش الرقيقة

homify جدران
homify

homify
homify
homify

يمكننا إدخال اللون الذهبي بشكل رقيق في الدهانات أو ورق الحائط أو المفروشات فهو لون يثري التصميم ويجعل له عمقًا و ذوقًا خاصًا.

6. الأسود اللامع

朱水集思-北京磐古七星酒店, 舍子美學設計有限公司 舍子美學設計有限公司 إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
舍子美學設計有限公司

舍子美學設計有限公司
舍子美學設計有限公司
舍子美學設計有限公司

الألوان الداكنة والأسود من الألوان التي توحي بالرقي في التصميم ولكن علينا استخدامه بحيث لا يضفي الكآبة على الفراغات، فيمكننا استخدامه بشكل لامع مثل هذه الصورة مع استخدام الإضاءة المناسبة التي تجعله مشرقًا ومميزًا.

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7. البرتقالي الغني

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة المعيشة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

من الألوان التي تواكب الموضة في هذا العام و تضفي الدفء على المنازل العصرية والديكورات المميزة، خاصة مع استخدامها مع اللون الرمادي الفاتح واللون الأبيض فإنها تعطي دفئا للمكان ورقيًا للتصميم.

8. الأبيض الكريمي والأوف وايت

Living Room Renovation, Orkun Indere Interiors Orkun Indere Interiors غرفة المعيشة زجاج Red luxury,tv,color,mirrored wall
Orkun Indere Interiors

Living Room Renovation

Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors

وبالطبع لا يمكننا إغفال اللون الأبيض الهام في جميع المنازل العصرية، ولكن هنا بشكل مختلف، فاستخدامه بدرجة الأوف وايت يعطي للمنزل المزيد من الدفء بالإضافة إلى العصرية والتحرر الذي يوفرهما اللون الأبيض الأصلي، وهنا نجد أنه قد تم استخدام اللون الأوف وايت بشكل موسع ، في الحوائط والسقف والمفروشات و الأثاث بشكل مشرق وأنيق. 

9. الون العنبي

РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ , Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Мастерская интерьера Юлии Шевелевой إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Мастерская интерьера Юлии Шевелевой

Мастерская интерьера Юлии Шевелевой
Мастерская интерьера Юлии Шевелевой
Мастерская интерьера Юлии Шевелевой

البعض يطلق على هذا اللون لون السعادة، لما يضفيه على المنزل من شعور بالراحة والدفء والرومانسية، كما أنه لون جذاب يتماشى مع الكثير من الألوان الأخرى المستخدمة بجواره، فهنا نجده مع الأبيض والوردي والبني بشكل متناغم وراقي.

10. الأزرق الملكي ( اللازوردي)

Residencia Tepoztlán, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

أما هنا فنجد المصمم قد اختار اللون الذي يبعث الرقي والهدوء والسحر على الفراغ ومنه على المنزل ككل، وهو اللون الأزرق الملكي أو ما يسمى الأزرق اللازوردي، ونجده بجوار الخشب الطبيعي والأخضر في النباتات قد جعل من هذا الركن في المنزل جنة حقيقية.

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