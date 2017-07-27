الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

14 غرفة معيشة مميزة لمشاهدة التلفاز

آية علم الدين آية علم الدين
homify غرفة الميديا
Loading admin actions …

لاشك أن وجود غرفة خاصة بمشاهدة التلفاز مع الأصدقاء والأهل أو لعب البلايستيشن سويًا أو التمتع بإحدى النشاطات الترفيهية لهو أمر رائع في أي منزل.

فحتى وإن كان المنزل صغيرًا ولا تسمح مساحته بإقامة غرفة للميديا، إلا أن وجودها بالطبع هاماً، بل ويمكن ابتكار مكان مخصص لها في المنزل الصغير، واليوم جمعنا لكم 15 غرفة للميديا صممها الخبراء بحيث تجمع الكثير من الطرز المعمارية وتشرح النشاطات التي من الممكن استغلال الغرفة فيها وتوضح لنا كيف يمكننا تنظيم ديكوراتها بشكل مريح وجذاب، فلننتقل مباشرة إلى ال15 مثال: 

1. كنبة وثيرة مع مكتبة خشبية عصرية

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة الميديا خشب نقي Wood effect
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

2. غرفة من الخشب الطبيعي بطابع ريفي أنيق

Apartamento MBK, Superstudiob Superstudiob غرفة المعيشة خشب Beige
Superstudiob

Superstudiob
Superstudiob
Superstudiob

3. الأبيض على نطاق واسع بطراز انتقائي مميز وأرجوحة للتسلية

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

4. الألوان الدافئة مع أرائك وثيرة من اللون الموف وطراز انتقائي غني

ПРОЕКТ ПЕНТХАУСА. КАЛЬЯННАЯ ЗОНА И ТЕРРАСА., Katerina Butenko Katerina Butenko غرفة الميديا
Katerina Butenko

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

5. مفروشات بيضاء مريحة في فراغ متسع مع أثاث من الخشب الطبيعي

the Garage, Pietro Cuevas Interiors Pietro Cuevas Interiors غرفة الميديا
Pietro Cuevas Interiors

Pietro Cuevas Interiors
Pietro Cuevas Interiors
Pietro Cuevas Interiors

6. اختيار الإضاءة المميزة لإضفاء الجمال على الفراغ مع تحديده بالأرشات المعمارية

Мультимедиа комната, Креативные Инженерные Решения Креативные Инженерные Решения غرفة الميديا
Креативные Инженерные Решения

Креативные Инженерные Решения
Креативные Инженерные Решения
Креативные Инженерные Решения

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. المقاعد الجلدية على شكل حرف U في غرفة ميديا أشبه بالديوانية، فراغ مناسب لراحة الزائرين

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

8. المكتبة أيضًا لهواة القراءة في أوقات الفراغ يمكنها أن تشكل جزءًا هامًا في ديكور غرفة الميديا

Новогорск 2, Roomsbyme Roomsbyme غرفة الميديا
Roomsbyme

Roomsbyme
Roomsbyme
Roomsbyme

9. البعض يفضل غرفة الميديا مليئة بالآلات الموسيقية، إذا كان أصدقاءك من محبي الموسيقى سوف تساعدكم هذه الغرفة لتكوين الفرقة الخاصة بكم

Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs غرفة الميديا
Decoussemaecker Interieurs

Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs

10. الأصفر المبهج في منضدة التلفاز والخامات العصرية في الجدران

Apartamento de 40 metros quadrados., Lo. interiores Lo. interiores غرفة الميديا
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

11. ألوان شرقية دافئة مع بعض الديكورات الكلاسيكية و النباتات التي تضفي سحرًا خاصًا على الغرفة

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

12. ما رأيك في استخدام الطراز الاستوائي من خشب الخيزران وورق الحائط ذو الرسم الاستوائي والألوان المبهجة

Residencia de Surfista, Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Marcos Contrera Arquitetura & Interiores غرفة الميديا
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores

Marcos Contrera Arquitetura & Interiores
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores
Marcos Contrera Arquitetura & Interiores

لغرفة ميديا مميزة وفريدة يمكنك استخدام الطراز الاستوائي الملئ بالحيوية والجمال.

13. غرفة مليئة بالألعاب الترفيهية المختلفة إذا توافرت المساحة، في المنتصف طاولة البلياردو وفي الجوانب شاشة التلفاز مع بقية أداوت التسلية

Дизайн-проект дома в стиле прованс площадью 300 кв.м, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة الميديا
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

14. غرفة بسيطة في القبو تحوي العديد والعديد من أدوات الترفيه، الأدوات الموسيقية والرياضية والثقافية

オープンサニタリーの家, 株式会社 アポロ計画 リノベエステイト事業部 株式会社 アポロ計画 リノベエステイト事業部 غرفة الميديا
株式会社 アポロ計画 リノベエステイト事業部

株式会社 アポロ計画 リノベエステイト事業部
株式会社 アポロ計画 リノベエステイト事業部
株式会社 アポロ計画 リノベエステイト事業部

يمكننا أن نطلق عليها النادي المنزلي.

للمزيد من أفكار ديكورات الغرف يمكنك قراءة نصائح بسيطة لتصميم غرفة مُشرقة

10 أفكار لديكورات تصنعها بنفسك بسهولة
أي الطرز المعمارية تفضله لغرفة الميديا الخاصة بك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً