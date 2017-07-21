8 أفكار لإعادة تدوير المهملات لجعلها أشياء قيّمة

إعادة تدوير الأشياء التي لا نحتاجها بمثابة ضربة عصفورين بحجر واحد، لأنها تخلصك من أشياء لا قيمة لها عندك وتشغل مساحة في منزلك وفي نفس الوقت تساعدك في الحصول على شيء جديد مفيد لك ولمنزلك بتعديلات بسيطة، وفي هذا الموضوع جمعنا لك بعض أعمال خبراء هوميفاي في فن إعادة تدوير أشياء كثيرة لجعلها أشياء ذات قيمة، دعنا نعرض عليك هذه الأفكار بالصور وكامل التفاصيل.
يمكن إنقاذ قطع لعبة البولينج من أن يكون مصيرها سلة القمامة واستغلالها لتشكيل قطعة أثاث مفيدة في منزلك، بعد تنظيفها وطلائها وتجميعها معًا بطريقة لا يمكن تصورها حتى تعيدها للحياة مجددًا، الآن يمكنك استخدامها كأرجل لبعض الطاولات الصغيرة أو الكراسي في غرفة النوم، بالطبع ستعطيك مظهر رائع جدًا وفي نفس الوقت فكرة عملية جدًا ستوفر عليك الكثير.
درجات السلالم المعدنية والتي عادة ماتكون في المساحة الخارجية لمنزلنا بعد سنوات عديدة نتيجة لعوامل كثيرة يكون مصيرها الخردة إلا أننا من خلال هذه الفكرة نعرض عليك أن تفكر قليلًا قبل الاستغناء عنها، يمكنك استغلالها في تشكيل مقاعد بتصميم فريد أو طاولة عملية للشرفة أو في الحديقة.
هذه الفكرة عن إعادة استخدام الأجهزة القديمة كقطعة أثاث في منزلنا، وهنا استخدمنا ماكينة الخياطة القديمة لتشكيل طاولة جميلة وجذابة لوضع بعض الأشياء الزخرفية عليها لتشكل لنا ركن جذاب جدًا في منزلنا.
لوح التزلج القديم لديك يمكنك استغلاله في مكتبك تحديدًا كجدول لمصباح مكتب العمل أو الدراسة الخاص بك، إذا كان لديك ذكريات جميلة مع هذا اللوح بالطبع ستتذكرها.
في هذه الفكرة استخدمت الألواح والأقفاص القديمة في صناعة مكتبة بتصميم فريد، أو صناعة عدة أرفف للمجلات لتصبح قطعة أثاث مميزة في منزلنا.
الريش خفيفة جدًا وعند استخدامها لتشكيل مصباح بهذا الشكل ستعطي لك إضاءة ممنازة.
الصالات الرياضية مزودة دائمًا بأحدث الأجهزة والمعدات ألا أننا يمكننا الاستعانة بهذه القطعة المعاد تدويرها بعد تنظيفها جيدًا.
يبدو ان لوح التزلج يمكن أن يعاد تدويره واستخدامه بأكثر من طريقة، لكن هذه المرة استخدم لوح التزلج كـشماعة لتعليق المعاطف.
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