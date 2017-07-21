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8 أفكار لإعادة تدوير المهملات لجعلها أشياء قيّمة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
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إعادة تدوير الأشياء التي لا نحتاجها بمثابة ضربة عصفورين بحجر واحد، لأنها تخلصك من أشياء لا قيمة لها عندك وتشغل مساحة في منزلك وفي نفس الوقت تساعدك في الحصول على شيء جديد مفيد لك ولمنزلك بتعديلات بسيطة، وفي هذا الموضوع جمعنا لك بعض أعمال خبراء هوميفاي في فن إعادة تدوير أشياء كثيرة لجعلها أشياء ذات قيمة، دعنا نعرض عليك هذه الأفكار بالصور وكامل التفاصيل. 

البولينج لغرفة النوم

Upcycling Hotel Binder, gabarage upcycling design gabarage upcycling design مساحات تجارية فنادق
gabarage upcycling design

gabarage upcycling design
gabarage upcycling design
gabarage upcycling design

يمكن إنقاذ قطع لعبة البولينج من أن يكون مصيرها سلة القمامة واستغلالها لتشكيل قطعة أثاث مفيدة في منزلك، بعد تنظيفها وطلائها وتجميعها معًا بطريقة لا يمكن تصورها حتى تعيدها للحياة مجددًا، الآن يمكنك استخدامها كأرجل لبعض الطاولات الصغيرة أو الكراسي في غرفة النوم، بالطبع ستعطيك مظهر رائع جدًا وفي نفس الوقت فكرة عملية جدًا ستوفر عليك الكثير.

السلالم المعدنية

möbel aus rolltreppen-stufen, gabarage upcycling design gabarage upcycling design غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
gabarage upcycling design

gabarage upcycling design
gabarage upcycling design
gabarage upcycling design

درجات السلالم المعدنية والتي عادة ماتكون في المساحة الخارجية لمنزلنا بعد سنوات عديدة نتيجة لعوامل كثيرة يكون مصيرها الخردة إلا أننا من خلال هذه الفكرة نعرض عليك أن تفكر قليلًا قبل الاستغناء عنها، يمكنك استغلالها في تشكيل مقاعد بتصميم فريد أو طاولة عملية للشرفة أو في الحديقة. 

ماكينة الخياطة القديمة

Möbel, Mi by Mi Mi by Mi غرفة نومتسريحة
Mi by Mi

Mi by Mi
Mi by Mi
Mi by Mi

هذه الفكرة عن إعادة استخدام الأجهزة القديمة كقطعة أثاث في منزلنا، وهنا استخدمنا ماكينة الخياطة القديمة لتشكيل طاولة جميلة وجذابة لوضع بعض الأشياء الزخرفية عليها لتشكل لنا ركن جذاب جدًا في منزلنا. 

لوح التزلج

New Upcycling Skatelamps, Colourform Colourform مكتب عمل أو دراسة
Colourform

Colourform
Colourform
Colourform

لوح التزلج القديم لديك يمكنك استغلاله في مكتبك تحديدًا كجدول لمصباح مكتب العمل أو الدراسة الخاص بك، إذا كان لديك ذكريات  جميلة مع هذا اللوح بالطبع ستتذكرها. 

مكتبة من الصناديق القديمة

homify غرفة المعيشةرفوف
homify

homify
homify
homify

في هذه الفكرة استخدمت الألواح والأقفاص القديمة في صناعة مكتبة بتصميم فريد، أو صناعة عدة أرفف للمجلات لتصبح قطعة أثاث مميزة في منزلنا.

مصباح من الريش

upcycling lampen, gabarage upcycling design gabarage upcycling design غرفة السفرةإضاءة
gabarage upcycling design

gabarage upcycling design
gabarage upcycling design
gabarage upcycling design

الريش خفيفة جدًا وعند استخدامها لتشكيل مصباح بهذا الشكل ستعطي لك إضاءة ممنازة.

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قاعة الصالة الرياضية

Turnschrank, Die MÖBELHAUEREI Die MÖBELHAUEREI غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
Die MÖBELHAUEREI

Die MÖBELHAUEREI
Die MÖBELHAUEREI
Die MÖBELHAUEREI

الصالات الرياضية مزودة دائمًا بأحدث الأجهزة والمعدات ألا أننا يمكننا الاستعانة بهذه القطعة المعاد تدويرها بعد تنظيفها جيدًا. 

شماعة بعجلات

2nd Life Decks - Garderoben aus Skateboards, Colourform Colourform سلالم وأروقة شماعة ملابس
Colourform

Colourform
Colourform
Colourform

يبدو ان لوح التزلج يمكن أن يعاد تدويره واستخدامه بأكثر من طريقة، لكن هذه المرة استخدم لوح التزلج كـشماعة لتعليق المعاطف. 

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