8 أفكار لإعادة تدوير المهملات لجعلها أشياء قيّمة

يمكن إنقاذ قطع لعبة البولينج من أن يكون مصيرها سلة القمامة واستغلالها لتشكيل قطعة أثاث مفيدة في منزلك، بعد تنظيفها وطلائها وتجميعها معًا بطريقة لا يمكن تصورها حتى تعيدها للحياة مجددًا، الآن يمكنك استخدامها كأرجل لبعض الطاولات الصغيرة أو الكراسي في غرفة النوم، بالطبع ستعطيك مظهر رائع جدًا وفي نفس الوقت فكرة عملية جدًا ستوفر عليك الكثير.