7 طرق منزلية للقضاء على الصراصير

تعد الصراصير أحد أكثر الحشرات غير المرغوب بها في المنازل والتي تؤدى (نادراً) لنقل الأمراض لكنها في الأغلب تدل على بيئة غير نظيفة. من حسن الحظ أن هناك بعض الحيل والأفكار المنزلية والطبيعية والتي تعد بمثابة مبيد طبيعي للصراصير وتقضى عليها تماماً. فتابعونا..
تأتي الصراصير لمنزلك من خلال المطبخ، لذلك إحرص على تنظيف الأسطح، غسل الصحون، والتخلص من بقايا الطعام ومسح بقايا الزيت من على الموقد كل يوم قبل الذهاب إلى النوم لتجنب جذب الصراصير لبيتك.
يعد هذا الخليط فعال جداً في القضاء على الصراصير وقتلها، فقط قم بخلط جزء من بيكربونات الصوديوم مع جزء من السكر ثم رشهم في أماكن إختباء الصراصير كرر هذه العملية إلى أن ترى أثار موت الحشرات.
من أشهر استخدامات الليمون هي التطهير والتنظيف، فهو يقضى على البقع. ما لا يعرفه الكثير عن الليمون أنه أيضاً طارد للصراصير.
يمكنك استخدام قشر الليمون بتركه ليجف ثم طحنه ورشه حول المنزل.أما عصير الليمون فيمكن رشة في الأماكن صعبة الوصول اليها والتي يتواجد فيها الصراصير مع الحرص على غسل وتنظيف كل الأسطح بعصير الليمون باستمرار للتنظيف والتخلص من الصراصير.
يمكنك شراء حمض البوريك من الصيدلية وهو يعد أفضل شئ للتخلص من الصراصير. لكن يجب الحرص على استخدامه بحرص فيفصل ابعاده عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
يموت الصراصير عند الإحتكاك بحمض البوريك، الهدف هنا أن تدفع الصراصير للمشى فوق بودرة الحمض بحيث يتأثر جسده ويموت، لكن يراعى الآتي:
- رش القليل من حمض البوريك حيث أن الكثير سيتسبب في كونه غير فعال
- يكون حمض البوريك غير فعال إذا تم بله بالمياة
إذا أردت التخلص من الصراصير بدون قتلهم فورق اللورا هو الحل المثالي، فهو يعد طارد طبيعي للصراصير حيث أنهم لا يحبون رائحة هذه الأوراق. لا سيما أنها أوراق غير ضارة فلا يوجد قلق من وضعها حول المنزل.
قم بتكسير أوراق اللورا لتتحول لبودرة، ثم قم برش البودرة في أماكن تواجد الصراصير.
تعد القهوة من الأشياء التي تجتذب الصراصير ولذلك فيمكننا إعداد فخ باستخدام القهوة وقتل الصراصير.
قم بملئ برطمان بالقهوة المطحونة ثم قم بتغطيتها بالمياة لجذب الصراصير لهذا البرطمان وإغراقها في المياة. فالصراصير يمكنها التنفس تحت الماء لمدة 40 دقيقة لكنها تموت بعدها. يمكنك وضع فازلين على حرف البرطمان الداخلي لمنع الصراصير من الخروج من البرطمان.
قم بتوزيع البرطمانات حول المنزل في أماكن تواجد الصراصير، ومتابعة العمية مع التخلص من محتويات البرطمانات كل يوم وتكرار العملية حتى تتخلص من كل الصراصير.
يمكنك استخدام منعم الملابس ورشها على الصراصير مباشرة. فلا يعمل بالرش على الأسطح، لكن ما تحتاجه هو 3/4 كوب من منعم للملابس 1/2 كوب مياة ووضع الخليط السميك في زجاجة بخاخ. وقم بوضع الخليط في الزجاجة، مع رجه قبل الاستعمال.
عند رؤية الصراصير قم برش الخليط عليهم، حيث يقوم هذا الخليط بخنقهم، حيث تتنفس الصراصير من جلدها.
يمكنك استخدام صابون الصحون كبديل لمنعم الأقمشة لكن النتيجة أفضل عند استخدام منعم الملابس.