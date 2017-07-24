7 طرق منزلية للقضاء على الصراصير

يمكنك شراء حمض البوريك من الصيدلية وهو يعد أفضل شئ للتخلص من الصراصير. لكن يجب الحرص على استخدامه بحرص فيفصل ابعاده عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

يموت الصراصير عند الإحتكاك بحمض البوريك، الهدف هنا أن تدفع الصراصير للمشى فوق بودرة الحمض بحيث يتأثر جسده ويموت، لكن يراعى الآتي:

- رش القليل من حمض البوريك حيث أن الكثير سيتسبب في كونه غير فعال

- يكون حمض البوريك غير فعال إذا تم بله بالمياة