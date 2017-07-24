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7 طرق منزلية للقضاء على الصراصير

Marwa Hasan Marwa Hasan
Falkirk St, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd مطبخ
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تعد الصراصير أحد أكثر الحشرات غير المرغوب بها في المنازل والتي تؤدى (نادراً) لنقل الأمراض لكنها في الأغلب تدل على بيئة غير نظيفة. من حسن الحظ أن هناك بعض الحيل والأفكار المنزلية والطبيعية والتي تعد بمثابة مبيد طبيعي للصراصير وتقضى عليها تماماً. فتابعونا..

1.إحرص على النظافة التامة

Lifestyle, Eva Solo Eva Solo مطبخ
Eva Solo

Lifestyle

Eva Solo
Eva Solo
Eva Solo

تأتي الصراصير لمنزلك من خلال المطبخ، لذلك إحرص على تنظيف الأسطح، غسل الصحون، والتخلص من بقايا الطعام ومسح بقايا الزيت من على الموقد كل يوم قبل الذهاب إلى النوم  لتجنب جذب الصراصير لبيتك.

2.​بيكربونات الصوديوم والسكر

Light Filled Traditional Kitchen Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ رخام White
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Light Filled Traditional Kitchen

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

يعد هذا الخليط فعال جداً في القضاء على الصراصير وقتلها، فقط قم بخلط جزء من بيكربونات الصوديوم مع جزء من السكر ثم رشهم في أماكن إختباء الصراصير كرر هذه العملية إلى أن ترى أثار موت الحشرات.

3.قشر وعصير الليمون

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura مطبخ
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

من أشهر استخدامات الليمون هي التطهير والتنظيف، فهو  يقضى على البقع. ما لا يعرفه الكثير عن الليمون أنه أيضاً طارد للصراصير.

يمكنك استخدام قشر الليمون بتركه ليجف ثم طحنه ورشه حول المنزل.أما عصير الليمون فيمكن رشة في الأماكن صعبة الوصول اليها والتي يتواجد فيها الصراصير مع الحرص على غسل وتنظيف كل الأسطح بعصير الليمون باستمرار للتنظيف والتخلص من الصراصير.

4.​حمض البوريك

МОРЕ И ПЕСОК, GraniStudio GraniStudio مطبخ
GraniStudio

GraniStudio
GraniStudio
GraniStudio

يمكنك شراء حمض البوريك من الصيدلية وهو يعد أفضل شئ للتخلص من الصراصير. لكن يجب الحرص على استخدامه بحرص فيفصل ابعاده عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. 

يموت الصراصير عند الإحتكاك بحمض البوريك، الهدف هنا أن تدفع الصراصير للمشى فوق بودرة الحمض بحيث يتأثر جسده  ويموت، لكن يراعى الآتي:

- رش القليل من حمض البوريك حيث أن الكثير سيتسبب في كونه غير فعال

- يكون حمض البوريك غير فعال إذا تم بله بالمياة

5.​ورق اللورا

Galley kitchen homify مطبخ
homify

Galley kitchen

homify
homify
homify

إذا أردت التخلص من الصراصير بدون قتلهم فورق اللورا هو الحل المثالي، فهو يعد طارد طبيعي للصراصير حيث أنهم لا يحبون رائحة هذه الأوراق. لا سيما أنها أوراق غير ضارة فلا يوجد قلق من وضعها حول المنزل.

قم بتكسير أوراق اللورا لتتحول لبودرة، ثم قم برش البودرة في أماكن تواجد الصراصير.

6.فخ القهوة

Marseille Distressed Granite Top Assembled Kitchen Island The Cotswold Company مطبخ خشب
The Cotswold Company

Marseille Distressed Granite Top Assembled Kitchen Island

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

تعد القهوة من الأشياء التي تجتذب الصراصير ولذلك فيمكننا إعداد فخ باستخدام القهوة وقتل الصراصير. 

قم بملئ برطمان بالقهوة المطحونة ثم قم بتغطيتها بالمياة لجذب الصراصير لهذا البرطمان وإغراقها في المياة. فالصراصير يمكنها التنفس تحت الماء لمدة 40 دقيقة لكنها تموت بعدها. يمكنك وضع فازلين على حرف البرطمان الداخلي لمنع الصراصير من الخروج من البرطمان.

قم بتوزيع البرطمانات حول المنزل في أماكن تواجد الصراصير، ومتابعة العمية مع التخلص من محتويات البرطمانات كل يوم وتكرار العملية حتى تتخلص من كل الصراصير.

7.​بخاخ منعم الملابس

Falkirk St, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd مطبخ
MDSX Contractors Ltd

Falkirk St

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

يمكنك استخدام منعم الملابس ورشها على الصراصير مباشرة. فلا يعمل بالرش على الأسطح، لكن ما تحتاجه هو 3/4 كوب من منعم للملابس 1/2 كوب مياة ووضع الخليط السميك في زجاجة بخاخ. وقم بوضع الخليط في الزجاجة، مع رجه قبل الاستعمال.

عند رؤية الصراصير قم برش الخليط عليهم، حيث يقوم هذا الخليط بخنقهم، حيث تتنفس الصراصير من جلدها.

يمكنك استخدام صابون الصحون كبديل لمنعم الأقمشة لكن النتيجة أفضل عند استخدام منعم الملابس.

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