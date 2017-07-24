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دليلك للقضاء على الروائح الكريهة وتعطير منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
PRECIEUSE PROVENCE SCENTED CANDLE 9.17fl.oz., COLLINES DE PROVENCE COLLINES DE PROVENCE المنزلديكورات واكسسوارات
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من أكثر العوامل المهملة عند تنظيف المنزل هي تحسين رائحة المنزل والتي قد لا تبدو مزعجة بنفس القدر إذا اعتادها ساكني البيت. لكن زائرين المنزل بالطبع سيتمكنوا من شم هذه الرائحة الكريهة التي لو لم يتم التخلص منها سيمتصها كل شئ في البيت، وستميز بيتك ويجعلها عامل من عوامل الطرد.

قد تكون هذه الرائحة هي رائحة القمامة، شئ كريه الرائحة تم طهيه أو رائحة قد تكون في الأثاث أو الهواء المالئ للغرفة. وبالطبع يمكنك استخدام ممعطرات الجو لكنها ستغطي الرائحة لبعض الوقت فقط وستظل المشكلة موجودة.

لذلك فقد جئنا لكم بطرق للتخلص من هذه الروائح بوسائل طبيعية ومنزلية بسيط، فتابعونا.

​حدد مصدر الرائحة

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens مطبخ
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

يجب أن تجتهد على التخلص من مصدر الرائحة أولاً حيث تأتي الروائح الكريهة من أكثر من مصدر في البيت…

رائحة السجائر

Alfombras Persas, CarpetVista Spain CarpetVista Spain المنزلديكورات واكسسوارات
CarpetVista Spain

CarpetVista Spain
CarpetVista Spain
CarpetVista Spain

يمكنك ترك طبق من الخل في الغرفة ليمتص الروائح الكريهة مثل رائحة السجائر. حيث تعتمد الطرق الطبيعية على معادلة الرائحة وليس تغطيتها والذي يعد حل أكثر فاعلية.

السجاد أو المفروشات

homify المنزلأدوات منزلية كبيرة
homify

homify
homify
homify

بمرور الوقت وبالاستخدام المتكرر، يتراكم الروائح على السجاد أو الأثاث المنجد أو المفروشات المختلفة. لذلك يجب التخلص من هذه الروائح باستخدام بيكربونات الصوديوم. حيث أنه يمتص الروائح ويمكن استخدامه على السجاد والأثاث لامتصاص الروائح الكريهة ثم كنسها باستخدام المكنسة الكهربائية.

الحمام

Natural bathroom Custom Media حمامديكورات
Custom Media

Natural bathroom

Custom Media
Custom Media
Custom Media

لإنعاش الأجواء في الحمام قم بتعليق حزمة من النباتات العطرية على رأس الدوش. يمكنك تعليق حزمة من النباتات العطرية على رأس الدوش لتجعل حمامك ذو رائحة جميلة ومنتعشة طوال الوقت، مثل الكافور، النعناع أو الروز ماري.

أفكار أخرى لتعطير الحمام: 10 لمسات لحمام ذو رائحة جميلة

المطبخ

Little Cream Kitchen Hallwood Furniture مطبخ
Hallwood Furniture

Little Cream Kitchen

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

قد تتأثر رائحة المطبخ برائحة الصحون المتسخة أوروائح الطبخ القوية، لكن يمكنك وضع بعض الخل على نار هادئة على الموقد للتخلص من أكبر قدر من هذه الروائح. قد يترك هذا الخليط رائحة الخل في الجو لكنها سرعان ما تختفي.

للتخلص من رائحة الطعام المحترق أثناء الطبخ يمكنك رش بعض الملح في الأواني ليمتص رائحة الحريق كما يسهل تنظيف الأواني فيما بعد.

الثلاجة

Handle less Polar white Glamour, PTC Kitchens PTC Kitchens مطبخ
PTC Kitchens

Handle less Polar white Glamour

PTC Kitchens
PTC Kitchens
PTC Kitchens

قد يكون مصدر الروائح الكريهة هو الثلاجة لذلك من المهم ترك بعض بيكربونات الصوديوم في الثلاجة للتخلص من روائح الطعام التي تعلق بالثلاجة مع تنظيفها باستمرار.

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القمامة

Pull out waste bins Urban Myth مطبخمخزن
Urban Myth

Pull out waste bins

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

قم بالتخلص من القمامة يومياً، كما أنه من المهم تنظيف صناديق القمامة الداخلية والخارجية بالماء والصابون باستمرار للتخلص من بقايا الروائح العالقة بها.

​تنقية الهواء من خلال التهوية

Sant Feliu, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

يجب أن تحرص على فتح الشبابيك لتجديد الهواء كما يمكنك استغلال النباتات والتي لها تأثير على تنقية الهواء  مثل الأوركيد، الكافور، الفل، والجاردينيا.

بعد القضاء على مصدر الرائحة، يجب اتباع هذه الطرق الطبيعية لتعطير منزلك بشكل فعال

PRECIEUSE PROVENCE SCENTED CANDLE 9.17fl.oz., COLLINES DE PROVENCE COLLINES DE PROVENCE المنزلديكورات واكسسوارات
COLLINES DE PROVENCE

PRECIEUSE PROVENCE SCENTED CANDLE 9.17fl.oz.

COLLINES DE PROVENCE
COLLINES DE PROVENCE
COLLINES DE PROVENCE

الزيوت العطرية

ECOLAREIRAS, HERKELL HERKELL المنزلديكورات واكسسوارات
HERKELL

HERKELL
HERKELL
HERKELL

قم بوضع الزيوت العطرية حول المنزل، على فلتر هواء المكيف بعد تنظيفة، على فلتر المكنسة. كما يمكنك وضع بعض النقاط على قطع من القطن وتوزيعها في أنحاء المنزل.

مزيج طبيعي على الموقد

Lifestyle, Eva Solo Eva Solo مطبخ
Eva Solo

Lifestyle

Eva Solo
Eva Solo
Eva Solo

نأتي للطريقة المفضلة لدي وهي بوضع بعض المكونات الطبيعية مثل الليمون، البرتقال والقرفة والفانيليا على الموقد وتركها على نار هادئة للحصول على بخار مياة محمل بالروائح الجميلة لتنتشر في أرجاء المنزل.

الشموع العطرية

Tunisia Made Candleholders Hend Krichen غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
Hend Krichen

Tunisia Made Candleholders

Hend Krichen
Hend Krichen
Hend Krichen

الشموع تعد إضافة رائعة لديكور المنزل كما أنها تعطر الأجواء بطريقة بسيطة إذا كانت شموع عطرية. لكن يمكنك إضافة بعض الزيوت العطرية للشموع التي هي بدون رائحة في حالة الذوبان للحصول على شموع معطرة وجميلة.

خبز الفانيليا في الفرن

Kitchens, Clean Design Clean Design مطبخ
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

لا يوجد شئ يضاهي رائحة الخبز في البيت فهي تعطي المنزل أجواء منزلية مرحبة ودافئة. يمكنك الحصول على نفس التأثير بدون عناء ومشقة الخبيز، فقط قم بوضع ملعقتين من الفانيليا على درجة 150 لمدة 20 دقيقة.

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