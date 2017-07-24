دليلك للقضاء على الروائح الكريهة وتعطير منزلك

من أكثر العوامل المهملة عند تنظيف المنزل هي تحسين رائحة المنزل والتي قد لا تبدو مزعجة بنفس القدر إذا اعتادها ساكني البيت. لكن زائرين المنزل بالطبع سيتمكنوا من شم هذه الرائحة الكريهة التي لو لم يتم التخلص منها سيمتصها كل شئ في البيت، وستميز بيتك ويجعلها عامل من عوامل الطرد.

قد تكون هذه الرائحة هي رائحة القمامة، شئ كريه الرائحة تم طهيه أو رائحة قد تكون في الأثاث أو الهواء المالئ للغرفة. وبالطبع يمكنك استخدام ممعطرات الجو لكنها ستغطي الرائحة لبعض الوقت فقط وستظل المشكلة موجودة.

لذلك فقد جئنا لكم بطرق للتخلص من هذه الروائح بوسائل طبيعية ومنزلية بسيط، فتابعونا.