دليلك للقضاء على الروائح الكريهة وتعطير منزلك

من أكثر العوامل المهملة عند تنظيف المنزل هي تحسين رائحة المنزل والتي قد لا تبدو مزعجة بنفس القدر إذا اعتادها ساكني البيت. لكن زائرين المنزل بالطبع سيتمكنوا من شم هذه الرائحة الكريهة التي لو لم يتم التخلص منها سيمتصها كل شئ في البيت، وستميز بيتك ويجعلها عامل من عوامل الطرد.
قد تكون هذه الرائحة هي رائحة القمامة، شئ كريه الرائحة تم طهيه أو رائحة قد تكون في الأثاث أو الهواء المالئ للغرفة. وبالطبع يمكنك استخدام ممعطرات الجو لكنها ستغطي الرائحة لبعض الوقت فقط وستظل المشكلة موجودة.
لذلك فقد جئنا لكم بطرق للتخلص من هذه الروائح بوسائل طبيعية ومنزلية بسيط، فتابعونا.
يجب أن تجتهد على التخلص من مصدر الرائحة أولاً حيث تأتي الروائح الكريهة من أكثر من مصدر في البيت…
يمكنك ترك طبق من الخل في الغرفة ليمتص الروائح الكريهة مثل رائحة السجائر. حيث تعتمد الطرق الطبيعية على معادلة الرائحة وليس تغطيتها والذي يعد حل أكثر فاعلية.
بمرور الوقت وبالاستخدام المتكرر، يتراكم الروائح على السجاد أو الأثاث المنجد أو المفروشات المختلفة. لذلك يجب التخلص من هذه الروائح باستخدام بيكربونات الصوديوم. حيث أنه يمتص الروائح ويمكن استخدامه على السجاد والأثاث لامتصاص الروائح الكريهة ثم كنسها باستخدام المكنسة الكهربائية.
لإنعاش الأجواء في الحمام قم بتعليق حزمة من النباتات العطرية على رأس الدوش. يمكنك تعليق حزمة من النباتات العطرية على رأس الدوش لتجعل حمامك ذو رائحة جميلة ومنتعشة طوال الوقت، مثل الكافور، النعناع أو الروز ماري.
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قد تتأثر رائحة المطبخ برائحة الصحون المتسخة أوروائح الطبخ القوية، لكن يمكنك وضع بعض الخل على نار هادئة على الموقد للتخلص من أكبر قدر من هذه الروائح. قد يترك هذا الخليط رائحة الخل في الجو لكنها سرعان ما تختفي.
للتخلص من رائحة الطعام المحترق أثناء الطبخ يمكنك رش بعض الملح في الأواني ليمتص رائحة الحريق كما يسهل تنظيف الأواني فيما بعد.
قد يكون مصدر الروائح الكريهة هو الثلاجة لذلك من المهم ترك بعض بيكربونات الصوديوم في الثلاجة للتخلص من روائح الطعام التي تعلق بالثلاجة مع تنظيفها باستمرار.
قم بالتخلص من القمامة يومياً، كما أنه من المهم تنظيف صناديق القمامة الداخلية والخارجية بالماء والصابون باستمرار للتخلص من بقايا الروائح العالقة بها.
يجب أن تحرص على فتح الشبابيك لتجديد الهواء كما يمكنك استغلال النباتات والتي لها تأثير على تنقية الهواء مثل الأوركيد، الكافور، الفل، والجاردينيا.
قم بوضع الزيوت العطرية حول المنزل، على فلتر هواء المكيف بعد تنظيفة، على فلتر المكنسة. كما يمكنك وضع بعض النقاط على قطع من القطن وتوزيعها في أنحاء المنزل.
نأتي للطريقة المفضلة لدي وهي بوضع بعض المكونات الطبيعية مثل الليمون، البرتقال والقرفة والفانيليا على الموقد وتركها على نار هادئة للحصول على بخار مياة محمل بالروائح الجميلة لتنتشر في أرجاء المنزل.
الشموع تعد إضافة رائعة لديكور المنزل كما أنها تعطر الأجواء بطريقة بسيطة إذا كانت شموع عطرية. لكن يمكنك إضافة بعض الزيوت العطرية للشموع التي هي بدون رائحة في حالة الذوبان للحصول على شموع معطرة وجميلة.
لا يوجد شئ يضاهي رائحة الخبز في البيت فهي تعطي المنزل أجواء منزلية مرحبة ودافئة. يمكنك الحصول على نفس التأثير بدون عناء ومشقة الخبيز، فقط قم بوضع ملعقتين من الفانيليا على درجة 150 لمدة 20 دقيقة.