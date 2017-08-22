20 بديل للنيش لاستغلال أمثل للمساحة والميزانية

النيش هي قطعة أثاث تنتشر في أغلب البيوت المصرية، وتعد قطعة من أكثر قطع الأثاث الذي يدور عليها خلاف، فقد اتخذ بعض الشباب موقف ثوري ضد النيش زاعمين أنه من القطع التي لا حاجة لها في المنزل المعاصر وفي ظل الظروف الحالية.

لكن دعونا نكون منطقين، هل للنيش وظيفة عملية في منزلك؟

يأتي النيش بأحجام كثيرة، كما يمكن أن يتكرر في غرفة السفرة حسب التصميم الخاصة بك. فيأخذ النيش الكثير من المساحة بسبب حجمه أو تكرار وحدته كما يسبب زحام الغرفة.

الزجاج هو العنصر الأساسي المكون للنيش فشفافيته تساهم في استعراض القطع الداخلية. كما يستلزم شراء تحف واكسسوارات ثمينة من الصيني والكريستال لاستعراضها في النيش لذلك فيمكننا الجزم أنه غير مفيد (بل على العكس فإن سلبياته أكثر من ايجابيته) إذا كنت تود توفير أموالك في تصميم وتأثيث بيتك.

النيش يسبب ازدحام للفراغات أيضاً، فهذه المساحة المستخدمة في استعراض التحف والاكسسوارات غير مستغلة بشكل عملي فيمكنك الاستفادة منها لوضع الأطباق أو الأغراض التي قد تحتاجها في غرفة السفرة بدلاً من نقلها.

النيش دائماً ما يأتي على حساب جيبك أو مساحتك لكن يمكنك استبداله بعناصر أخرى في بيتك لتعطيك وظيفة مشابهة فيمكنك وضع بعض الأرفف البسيطة أو استبدال النيش بمكتبة مغلقة للتخزين. كلها أفكار ذكية لاستغلال بيتك بشكل أكثر عملية ووظيفية، تمكنك من زيادة مساحة التخزين، أو استعراض الاكسسوارات والتحف بدون أن تأتي على حساب جيبك ومساحة منزلك، فتابعنا..