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20 بديل للنيش لاستغلال أمثل للمساحة والميزانية

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة السفرة
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النيش هي قطعة أثاث تنتشر في أغلب البيوت المصرية، وتعد قطعة من أكثر قطع الأثاث الذي يدور عليها خلاف، فقد اتخذ بعض الشباب موقف ثوري ضد النيش زاعمين أنه من القطع التي لا حاجة لها في المنزل المعاصر وفي ظل الظروف الحالية. 

لكن دعونا نكون منطقين، هل للنيش وظيفة عملية في منزلك؟ 

يأتي النيش بأحجام كثيرة، كما يمكن أن يتكرر في غرفة السفرة حسب التصميم الخاصة بك. فيأخذ النيش الكثير من المساحة بسبب حجمه أو تكرار وحدته كما يسبب زحام الغرفة.

الزجاج هو العنصر الأساسي المكون للنيش فشفافيته تساهم في استعراض القطع الداخلية. كما يستلزم شراء تحف واكسسوارات ثمينة من الصيني والكريستال لاستعراضها في النيش لذلك فيمكننا الجزم أنه غير مفيد (بل على العكس فإن سلبياته أكثر من ايجابيته) إذا كنت تود توفير أموالك في تصميم وتأثيث بيتك.

النيش يسبب ازدحام للفراغات أيضاً، فهذه المساحة المستخدمة في استعراض التحف والاكسسوارات غير مستغلة بشكل عملي فيمكنك الاستفادة منها لوضع الأطباق أو الأغراض التي قد تحتاجها في غرفة السفرة بدلاً من نقلها. 

النيش دائماً ما يأتي على حساب جيبك أو مساحتك لكن يمكنك استبداله بعناصر أخرى في بيتك لتعطيك وظيفة مشابهة فيمكنك وضع بعض الأرفف البسيطة أو استبدال النيش بمكتبة مغلقة للتخزين. كلها أفكار ذكية لاستغلال بيتك بشكل أكثر عملية ووظيفية، تمكنك من زيادة مساحة التخزين، أو استعراض الاكسسوارات والتحف بدون أن تأتي على حساب جيبك ومساحة منزلك، فتابعنا..

1.الأرفف حل مثالي لاستعراض التحف والاكسسوارات بالإضافة للكتب والتي لا تأخذ أي من مساحة الأرضية كما أنها تتيح لك المرونة في إختيار العناصر المعروضة

Espacio comedor diario, Estudio de iluminación Giuliana Nieva Estudio de iluminación Giuliana Nieva غرفة السفرة
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

2.أفضل الحلول وأكثرها عملية هي الدواليب المدمجة في الحائط والتي تستغل الحائط بشكل مثالي بدون خلق إزدحام في الفراغات

The Upminster Kitchen by deVOL deVOL Kitchens مطبخ Blue
deVOL Kitchens

The Upminster Kitchen by deVOL

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

3.نموذج مختلف لوحدة الأرفف، فهي وحدة متكاملة على الحائط وتأخذ نفس لون أثاث غرفة السفرة لتعطي انسجام وتكامل لكل العناصر

Lundy Stone Grey Extending Dining Table 140cm -180cm The Cotswold Company غرفة السفرةطاولات
The Cotswold Company

Lundy Stone Grey Extending Dining Table 140cm -180cm

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

4.يمكنك الإختيار من ألاف الأفكار للأرفف مثل تلك ذات الأشكال المبهرة

Shelves TRAP consists of 8 units with bottom panel in velvet upholstery KAMBIAM (NeuroDesign Furniture for People) مكاتب العمل والدراسةخزانات ورفوف
KAMBIAM (NeuroDesign Furniture for People)

Shelves TRAP consists of 8 units with bottom panel in velvet upholstery

KAMBIAM (NeuroDesign Furniture for People)
KAMBIAM (NeuroDesign Furniture for People)
KAMBIAM (NeuroDesign Furniture for People)

5.هنا تم إضافة وحدة تخزينية مع أرفف مفتوحة تخدم كلاً من غرفة المعيشة وغرفة السفرة وتصلح للمساحات الصغيرة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

6.من قال أن تزين منزلك يكون بالتحف الثمينة ذاخل النيش، يمكنك أيضاً تزين بيتك بقطع أثاث عملية وملونة بألوان رائعة وذات شخصية

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

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7.يمكنك إضافة بوفية بسيط ذو تصميم يتناسب مع غرفة السفرة ويتناسب مع المساحة المتاحة لديك، مع إمكانية استغلال الحائط

Living Room and Dining Area Roselind Wilson Design غرفة المعيشة dining,dining room,dining table,sofas,cushions,curtains,cream floor
Roselind Wilson Design

Living Room and Dining Area

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

8.أو إقتطاع جزء من الغرفة بعمل دولاب أنيق ذو أبواب ملونة تناسب ألوان الغرفة

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ Green
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

9.هنا تم استغلال ركن الغرفة لعمل خزانة ذات شكل أنيق

Hybrides und ökologisches Einfamilienhaus aus Beton und Massivholz in Mersch (Luxemburg), Maisons Loginter Maisons Loginter غرفة السفرة
Maisons Loginter

Maisons Loginter
Maisons Loginter
Maisons Loginter

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10.حل الأرفف المدمجة في الحوائط يعد حل مناسب للمنازل ذات المساحات الصغيرة والتي تتبع الطراز المينمال والبسيط

Umbau einer Stadtvilla aus den 50er Jahren, FH-Architektur FH-Architektur غرفة السفرة
FH-Architektur

FH-Architektur
FH-Architektur
FH-Architektur

11.هنا تم إضافة وحدة تخزينية ومقسمة للفراغ الكبير المتسع

EFH - "SOLAR PUZZLE", SimmenGroup Holding AG SimmenGroup Holding AG غرفة السفرة
SimmenGroup Holding AG

SimmenGroup Holding AG
SimmenGroup Holding AG
SimmenGroup Holding AG

12.وحدة تخزينية ذات عرض صغير

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH غرفة السفرة
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

13.وحدة تخزينية أنيقة ذات إرتفاع عالي

Mehr Platz in der Doppelhaushälfte, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG غرفة السفرة White
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

14.يمكن أيضاً إضافة طاولة صغيرة مع مرآة علوية أنيقة

Wohnung in Berlin, AAB Die Raumkultur GmbH & Co. KG AAB Die Raumkultur GmbH & Co. KG غرفة السفرة
AAB Die Raumkultur GmbH &amp; Co. KG

AAB Die Raumkultur GmbH & Co. KG
AAB Die Raumkultur GmbH &amp; Co. KG
AAB Die Raumkultur GmbH & Co. KG

15.هنا نرى حل جميل لأرفف ذات شكل أنيق ومميز

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

16.يمكنك أيضاً عمل دولاب هدايا خشبي مدمج في الحائط ذو باب منزلق من الزجاج

CASA "EL" - VALDISOTTO (SO), GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo غرفة المعيشة
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

17.أو مكتبة على الحائط لاستغلال المساحة الرأسية البسيطة بين النوافذ

Haus Weißensee, Müllers Büro Müllers Büro منزل عائلي صغير
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

18.يمكنك إضافة وحدة تخزينية بسيطة مع تزين سطحها، بالإضافة للحائط الذي يعلوها بعناصر فنية جميلة

Longhurst Road, Collective Works Collective Works غرفة السفرة
Collective Works

Collective Works
Collective Works
Collective Works

19.أو أرفف مدمجة في الحوائط واستغلالها لوضع الأطباق والأكواب أو التحف والاكسسوارات المختلفة بدون زحام قطع أثاث جديدة

Dining area in extended 1930s London house. Jones Associates Architects غرفة السفرة house extension, house refurbishment, modern extension, contemporary extension, house renovation, rear extension, roof extension, 1930s house, North London house extension, North London house refurbishment, Crouch End house extension, Crouch End house refurbishment, Crouch End house renovation, Crouch End house alterations, Crouch End architect, Muswell Hill house extension, Muswell Hill house refurbishment, Muswell Hill house renovation, Muswell Hill house alterations, Muswell Hill architect, N10 house extension, N10 house refurbishment, N10 house renovation, N10 house alterations, N10 architect, modern kitchen, contemporary kitchen, kitchen dining room, kitchen island, modern dining room, contemporary dining room, pocket door, sliding glass doors
Jones Associates Architects

Dining area in extended 1930s London house.

Jones Associates Architects
Jones Associates Architects
Jones Associates Architects

20.هنا تم إضافة مساحة تخزين علوية وسفلية بينها رف، تشبه في تصميمها مطبخ صغير

South Park Gardens, Prime Architecture London Prime Architecture London غرفة السفرة MDF White
Prime Architecture London

South Park Gardens

Prime Architecture London
Prime Architecture London
Prime Architecture London
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أي من هذه الأفكار ستتخدها بديلة للنيش؟

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