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12 حيلة لكيفية العناية بالنباتات للمبتدئين

Marwa Hasan Marwa Hasan
DER KOLBENFADEN – ZIMMERPFLANZE DES MONATS OKTOBER 2016, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de تصميم مساحات داخلية Green
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ليس هذا بسر، فلا يمتلك أغلبنا مهارة الحفاظ على النباتات وابقائها على قيد الحياة. فالكثير منا يعاني من هذه المشكلة، فكلما قررت الإعتناء بالنباتات المنزلية فينتهي بك الحال لقتل هذه النباتات البريئة. لكن هناك خبر سار، أن الإنسان عدو ما يجهل، فهذا ليس مرض جيني أو مشكلة خاصة بك، فكلنا يمكننا تعلم كيفية الإعتناء بالنباتات. 

من المتعارف عليه أن النباتات تحتاج لعناية خاصة وري باستمرار، لكن أحياناً وحتى مع الحرص على ري النباتات ينتهي بها الحال للموت أيضاً، أحياناً يكون ري النباتات بدون داعي هو السبب، أحياناً أخرى يكون أن النبتة لا تأخذ كفايتها من ضوء الشمس، وبعض الأشياء الأخرى الواجب مراعتها والتي سنذكرها لكم في مقال اليوم…

1.​قم بري التربة وليس الزهور أو الأوراق

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فبلل الأوراق قد يؤدي لحدوث العفونة والأمراض وقد يؤدي لتكون بقع عليها، ويؤدي لفسادها.

2.​قم باختيار الاصيص الصحيح لنباتاتك

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Pflanzenfreude.de
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فالنباتات التي تحتاج مياة كثيرة يتم وضعها في الأصص البلاستيكية أم الأصص الفخارية فهي جيدة إذا كنت لا تعلم كيفية ري النباتات. أيضاً حجم الإصيص يمكنه أن يصنع فارق فالإصيص يجب أن يكون قطرة بين 15-45 سم حسب حجم النبتة.

3.​لا تقلق إذا وجدت أن الزرع يبدو بشكل ضعيف أو ذبلان في أيام الصيف الحارة

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لكن يمكنك إختبار احتياجه للمياة من خلال سطح التربة فإذا كانت جافة فقم بريها.

4.​كمية المياة السليمة

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Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

حدد أيام ثابتة في الاسبوع لري النباتات، إذا كنت تخشى أن تنسى أو تنشغل يمكنك ضبط الموبايل ليذكرك بأنه حان موعد ري النباتات.

5.​إبدأ بنباتات الظل أو التي لا تتطلب تعرض للشمس

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Custom Media

Using plants to add life to living areas

Custom Media
Custom Media
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وبالتالي لن تحتاج الكثير من المياة حيث أن تعرض لنباتات للشمس يؤدي لجفافها بسرعة، كما أنه من السهل العناية بهذه النباتات، بالإضافة لتأثيرها الرائع في تنقية الجو. 

6.​قم بقطع والتخلص من الأوراق الميتة أو المصابة

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Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

باستخدام المقص حتى لا تتنتقل العدوى لباقي الأوراق.

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7.يجب تنظيف الأوراق الكبيرة

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Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

لتتنفس يجب مسحها من الأتربة، وتلميعها باستخدام المايونيز.

8.تسميد التربة ببقايا الطعام

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Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

قم بوضع بقايا الطعام للنباتات من مسحوق القهوة أو قشور الخضروات، فيمكنك وضعها في التربة لتكون طعام رائع لنباتاتك.

9.التعرض للشمس

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Rollomeister

Rollomeister
Rollomeister
Rollomeister

في الصيف وخاصة في الأماكن الحارة يمكنك بوضع النباتات في الداخل لكن إحرص على وضعها بالقرب من نافذة لتتلقى الضوء المطلوب. وإحرص على لف أصص النباتات لتتلقى ضوء الشمس في جميع أجزائها.

أما في الشتاء وفي حالة ساعات النهار القليلة قم بوضع النباتات بجانب شباك جنوبي أو في غرفة ذات إضاءة طبيعية حتى تحصل على أكبر قدر من ضوء الشمس. لكن إذا لم يكن لديك الكثير من الضوء الطبيعي فاختر نباتات لا تحتاج الكثير من الضوء.

10.من أين تبدأ؟

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

إذا لم يسبق لك العناية بالنباتات فقم بإختيار نوعين فقط من النباتات مع الحرص على معرفة كل شئ عن هذه النباتات واستشارة المتخصصين، والبحث على الانترنت والحصول على كل المعلومات المطلوبة.

11.استكشاف ببقايا الطعام

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EnKaja

EnKaja
EnKaja
EnKaja

قم باستكشاف وتجربة زراعة النباتات المختلفة عن طريق استغلال بواقي الطعام والبذور، فيمكنك إعادة استخدام النباتات والخضروات وزراعتها، بعد وضعها عدة ايام في المياة لتحفيز الجذور.

12.​إذا لم تستطيع تربية النباتات وابقائها على قيد الحياة لأية ظروف…

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homify
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فقم بقطع بعض الفروع ذات الشكل الجميل وتزين بيتك بها بطريقة ابداعية.

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