12 حيلة لكيفية العناية بالنباتات للمبتدئين

ليس هذا بسر، فلا يمتلك أغلبنا مهارة الحفاظ على النباتات وابقائها على قيد الحياة. فالكثير منا يعاني من هذه المشكلة، فكلما قررت الإعتناء بالنباتات المنزلية فينتهي بك الحال لقتل هذه النباتات البريئة. لكن هناك خبر سار، أن الإنسان عدو ما يجهل، فهذا ليس مرض جيني أو مشكلة خاصة بك، فكلنا يمكننا تعلم كيفية الإعتناء بالنباتات.
من المتعارف عليه أن النباتات تحتاج لعناية خاصة وري باستمرار، لكن أحياناً وحتى مع الحرص على ري النباتات ينتهي بها الحال للموت أيضاً، أحياناً يكون ري النباتات بدون داعي هو السبب، أحياناً أخرى يكون أن النبتة لا تأخذ كفايتها من ضوء الشمس، وبعض الأشياء الأخرى الواجب مراعتها والتي سنذكرها لكم في مقال اليوم…
فبلل الأوراق قد يؤدي لحدوث العفونة والأمراض وقد يؤدي لتكون بقع عليها، ويؤدي لفسادها.
فالنباتات التي تحتاج مياة كثيرة يتم وضعها في الأصص البلاستيكية أم الأصص الفخارية فهي جيدة إذا كنت لا تعلم كيفية ري النباتات. أيضاً حجم الإصيص يمكنه أن يصنع فارق فالإصيص يجب أن يكون قطرة بين 15-45 سم حسب حجم النبتة.
لكن يمكنك إختبار احتياجه للمياة من خلال سطح التربة فإذا كانت جافة فقم بريها.
حدد أيام ثابتة في الاسبوع لري النباتات، إذا كنت تخشى أن تنسى أو تنشغل يمكنك ضبط الموبايل ليذكرك بأنه حان موعد ري النباتات.
وبالتالي لن تحتاج الكثير من المياة حيث أن تعرض لنباتات للشمس يؤدي لجفافها بسرعة، كما أنه من السهل العناية بهذه النباتات، بالإضافة لتأثيرها الرائع في تنقية الجو.
باستخدام المقص حتى لا تتنتقل العدوى لباقي الأوراق.
لتتنفس يجب مسحها من الأتربة، وتلميعها باستخدام المايونيز.
قم بوضع بقايا الطعام للنباتات من مسحوق القهوة أو قشور الخضروات، فيمكنك وضعها في التربة لتكون طعام رائع لنباتاتك.
في الصيف وخاصة في الأماكن الحارة يمكنك بوضع النباتات في الداخل لكن إحرص على وضعها بالقرب من نافذة لتتلقى الضوء المطلوب. وإحرص على لف أصص النباتات لتتلقى ضوء الشمس في جميع أجزائها.
أما في الشتاء وفي حالة ساعات النهار القليلة قم بوضع النباتات بجانب شباك جنوبي أو في غرفة ذات إضاءة طبيعية حتى تحصل على أكبر قدر من ضوء الشمس. لكن إذا لم يكن لديك الكثير من الضوء الطبيعي فاختر نباتات لا تحتاج الكثير من الضوء.
إذا لم يسبق لك العناية بالنباتات فقم بإختيار نوعين فقط من النباتات مع الحرص على معرفة كل شئ عن هذه النباتات واستشارة المتخصصين، والبحث على الانترنت والحصول على كل المعلومات المطلوبة.
قم باستكشاف وتجربة زراعة النباتات المختلفة عن طريق استغلال بواقي الطعام والبذور، فيمكنك إعادة استخدام النباتات والخضروات وزراعتها، بعد وضعها عدة ايام في المياة لتحفيز الجذور.
فقم بقطع بعض الفروع ذات الشكل الجميل وتزين بيتك بها بطريقة ابداعية.
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