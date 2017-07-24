12 حيلة لكيفية العناية بالنباتات للمبتدئين

ليس هذا بسر، فلا يمتلك أغلبنا مهارة الحفاظ على النباتات وابقائها على قيد الحياة. فالكثير منا يعاني من هذه المشكلة، فكلما قررت الإعتناء بالنباتات المنزلية فينتهي بك الحال لقتل هذه النباتات البريئة. لكن هناك خبر سار، أن الإنسان عدو ما يجهل، فهذا ليس مرض جيني أو مشكلة خاصة بك، فكلنا يمكننا تعلم كيفية الإعتناء بالنباتات.

من المتعارف عليه أن النباتات تحتاج لعناية خاصة وري باستمرار، لكن أحياناً وحتى مع الحرص على ري النباتات ينتهي بها الحال للموت أيضاً، أحياناً يكون ري النباتات بدون داعي هو السبب، أحياناً أخرى يكون أن النبتة لا تأخذ كفايتها من ضوء الشمس، وبعض الأشياء الأخرى الواجب مراعتها والتي سنذكرها لكم في مقال اليوم…