كيفية تنظيف الأنتريهات من الألف إلى الياء

من خلال هذا المقال ستتعرف على كل ما يتعلق بتنظيف الأنتريهات من الألف إلى الياء من خلال اتباع مجموعة خطوات سلسة وخلطات بسيطة بتأثيرات سحرية، فضلًا عن أبرز المواقف الطارئة التي قد تتعرض لها في منزلك وحلول مدهشة نكتشفها معًا!
إن كان الأنتريه الخاص بك من النوعية التي يتوفر بها سحابات أي
سوست، يمكنك التعامل مع الأمر بسهولة وذلك من خلال نزع كسوة الأنتريه بالكامل ووضعها في غسالة الملابس مع ضبطها على دورة كاملة وإضافة مساحيق التنظيف اللازمة.
بعد انتهاء عملية الغسيل والشطف وتجفيف الأقمشة تمامًا من خلال تعريضها للشمس، قم بكيها جيدًا، ثم أعد تركيبها وستدهشك النتيجة! نعم سيعود الأنتريه جديد مرة أخرى.
قبل البدء في استخدام أي خليط سائل لتنظيف كسوة الأنتريهات، عليك باستخدام ملحقات تنظيف المكنسة كخطوة أولى في إزالة أية أتربة أو غبار عن المقاعد والأرائك بمختلف الزوايا والأركان غير المرئية.
كما نرى بوضوح في تلك الصورة، معنا نموذج لأنتريه به الكثير من التفاصيل التي من السهل أن تكون مستقرًا للأتربة، لذا سيكون من الرائع عدم الاستهانة بتلك الأدوات مطلقًا، لأنها ستسهل عليك عملية التنظيف.
في الحالات الأخرى غير السابق التنويه إليها أعلاه، سيتوجب عليك إعداد خليط محدد لتستخدمه في عملية تنظيف كسوة الأنتريه وإزالة البقع منها.. إليك هنا كافة التفاصيل:
- أضف القليل من خل الطعام إلى غسول اليد السائل ذو الرائحة المنعشة، وضع معهم القليل من بيكربونات الصوديوم وامزجهم جيدًا.
- يمكنك استبدال غسول اليدين بمنظف الملابس الجِلّ.
- اجلب فرشاة ناعمة أو منشفة نظيفة وبلل طرفها بالخليط المنوه إليه ثم ابدأ في فرك الأجزاء المتسخة من كسوة الأنتريه.
- احرص على استخدام الفرشاة أو المنشفة برفق حتى لا تتسبب في تلف القماش.
- استخدم منشفة أخرى مبللة بالماء لتزيل أثر الرغوة والصابون وأي شئ آخر وأخيرًا، استخدم منشفة ثالثة جافة لتجفيف الأنتريه.
*الحل الأمثل للتعامل مع بقع الحبر: المذهل والغريب في الأمر أن معجون الأسنان من الطرق الفعالة لإزالة بقع الحبر، كما أن الكحول أيضًا يمكنه أن يقوم بالنتيجة نفسها، لذا عليك تجربة الأمر بنفسك.. وتذكر أنه عليك أولًا أن تقوم بتجربة الأمر على مكان غير مرئي بالمقعد أو الأريكة حتى تتأكد من أنها أفضل وسيلة لإزالة البقعة.
*الحل الأمثل للتعامل مع طلاء الأظافر: مثلما تقوم بإزالة طلاء الأظافر عن يديك باستخدام الأسيتون، يمكنك القيام بالأمر ذاته في حال انسكابه عن طريق الخطأ على كسوة الأنتريه أو حتى على أرضية الغرفة.
في كلا الحالتين، عليك أن تزيل البقع بأسرع ما يمكن؛ لأنه كلما مر عليها وقتًا طويلًا، كلما باتت فكرة إزالتها شبه مستحيلة.
مع كل ما سبق أن ذكرناه، لا يجب أن تخشى الألوان الفاتحة بعد ذلك، لأنك قد عرفت سر التعامل معها بسهولة، ولكن عليك أن تضع في الاعتبار أهمية القيام بعملية تنظيف دورية منتظمة للأنتريه الخاص بك كـأن تكون مرة أسبوعيًا على سبيل المثال حتى تتلاشى تراكم الغبار عليه وكذلك البقع.
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