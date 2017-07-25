كيفية تنظيف الأنتريهات من الألف إلى الياء

إن كان الأنتريه الخاص بك من النوعية التي يتوفر بها سحابات أي سوست ، يمكنك التعامل مع الأمر بسهولة وذلك من خلال نزع كسوة الأنتريه بالكامل ووضعها في غسالة الملابس مع ضبطها على دورة كاملة وإضافة مساحيق التنظيف اللازمة.

بعد انتهاء عملية الغسيل والشطف وتجفيف الأقمشة تمامًا من خلال تعريضها للشمس، قم بكيها جيدًا، ثم أعد تركيبها وستدهشك النتيجة! نعم سيعود الأنتريه جديد مرة أخرى.