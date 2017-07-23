20 تصميم مميز لأسقف مختلفة ومتنوعة لمنزلك

من اهم عناصر الديكور في اي منزل حديث هي الأسقف والتي دامت فلترات طويلة مهملة غير مهتمين بقيتها وإضفاتها الأنيقة للتصميمات ككل، ومن أهم أنواع الأسقف هي ديكورات الجبس بصفة عامة وتأتي أهميتها وانتشارها بسبب تنوعها ومرونتها حسب ذوقك الشخصي ، كما ذكرنا حيث تتميز ديكورات الأسقف بتنوعها ويمكن توظيفها في كل غرف المنزل مثل غرف المعيشة والاستقبال والطعام والفراغات المفتوحة والنوم والبلكونات، ولكن نقع في الحيرة بين كل ذلك ما يناسب منازلنا وذوقنا الخاص، إليكم اليوم 20 تصميم مميز ومختلف لأسقف معلقة بتصميمات متنوعة لمنازلنا ..