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20 تصميم مميز لأسقف مختلفة ومتنوعة لمنزلك

آية منير آية منير
Квартира в Краснодаре - Изысканность стиля Гостиная-вариант 1, СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ СТУДИЯ 'ДА' ДАРЬИ АРХИПОВОЙ غرفة نوم سيراميك Beige
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من اهم عناصر الديكور في اي منزل حديث هي الأسقف والتي دامت فلترات طويلة مهملة غير مهتمين بقيتها وإضفاتها الأنيقة للتصميمات ككل، ومن أهم أنواع الأسقف هي ديكورات الجبس  بصفة عامة وتأتي أهميتها وانتشارها بسبب تنوعها ومرونتها حسب ذوقك الشخصي ، كما ذكرنا حيث تتميز ديكورات الأسقف بتنوعها ويمكن توظيفها في كل غرف المنزل مثل غرف المعيشة والاستقبال والطعام والفراغات المفتوحة والنوم والبلكونات، ولكن نقع في الحيرة بين كل ذلك ما يناسب منازلنا وذوقنا الخاص، إليكم اليوم 20 تصميم مميز ومختلف لأسقف معلقة بتصميمات متنوعة لمنازلنا ..

1. أسقف خشبية بتصميم مميز ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

التصميمات الأنيقة تحتاج لأصحاب ذوق راقي يقدرون الفن والجمال، مثل هذا النموذج بكل ما يحمله من جمال ورقي يزين فراغ الاستقبال بإطلالة خشبية وتوزيع بسيط للإضاءة ويتوسطه نجفة كلاسيكية مميزة ..

2. سقف على شكل مربع متساوي الأضلاع بإضاءة غير مباشرة ..

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors غرفة المعيشة
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

أحيانا يكن التصميم المثالي لفراغ الاستقبال هو إطار يتوج سقف الفراغ كله، مزين بخطوط إضاءة غير مباشرة ويتوسطه نجف مميز حسب ذوقك الخاص، ويمكنك توزيع سبوتات بشكل منتظم أو حسب الترتيب المختار والمناسب لحاجتك ..

3. لمسة كلاسيكية تُضيف لتصميم عصري حديث إطلالة أنيقة ومميزة ..

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors غرفة السفرة
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

الزخارف والتشكيلات الكلاسيكية والتي تزين جوانب التصميمات العصرية لتُضيف لها لمسة كاسيكية بإطلالة أنيقة مناسبة جدا لمحبي الكلاسيكية والباحثين عن البساطة في آن واحد ..

4. ممرات أجمل مع الأسقف المعلقة ..

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

الممرات يُضاف لها جمال وروعة بفعل الأسقف المعلقة بكل تصميماتها وأشكالها، وتساعدك على توزيه الإضاءة بشكل أفضل والتغلب على ضيق مساحتها ..

5. خطوط حديثة تبسيطية ..

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture غرفة المعيشة
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

الخطوط الحديثة ذات النمط التبسيطي هي الأكثر انتشارا حول العالم الآن، وهي تأخذك في رحلة رائعة لتستمتع بتصميم مميز بتفاصيل أنيقة وبساطة شديدة .

6. تصميم مختلف ومنفرد بجماله ..

Lounge das Jabuticabeiras, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura غرفة المعيشة
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

ما أجمل أن تبحث عن كل ما هو فريد من نوعه وتضيفه لمنزلك لتجعله مختلف ومميز، التصميم يتألق ويلفت الأنظار لمستوى مختلف من الأسقف بإطلالة خشبية تتناسب مع اختيارات المصمم ..

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7. تشكيلات حديثة ومميزة ..

Renders&Progetti, Giuseppe DE DONNO - architetto Giuseppe DE DONNO - architetto غرفة المعيشة
Giuseppe DE DONNO – architetto

Giuseppe DE DONNO - architetto
Giuseppe DE DONNO – architetto
Giuseppe DE DONNO - architetto

اختلاف التشكيلات وتداخلها يخلق نوع من التباين الرائع والملفت للأنظار، بل ويخطف قلبك أحيانا باحثا عن تفاصيله ومخارج ومداخل الإضاءة وتدخلاته معا، لتستمتع بتصميم مميز وجذاب ..

8. اناقة لا مثيل لها ..

House Sar , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
Nico Van Der Meulen Architects

House Sar

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

على عكس ما يتوارد لخاطرنا أن التصميم المودرن يفتقد الأناقة والفخامة، هذا النموذج يؤكد عكس ذلك تماما، فالسقف هنا أضاف كثيرا من الجمال والفخامة والرقي لتصميم حديث وبسيط ..

9. مستوى واحد .. بساطة بلا حدود ..

Living Room homify غرفة المعيشة
homify

Living Room

homify
homify
homify

يمكنك الاستعانة بالأسقف المعلقة فقط لخلق مستوى إضافي يتم توزيع وحدات الإضاءة فيه بكل سهولة مع إخفاء كل الوصلات الكهربائية بالإضافة لجعل الفراغ كله بمستوى سقف واحد دون كمرات أو بروز لأي سبب إن كان ..

10. الأخشاب لها قولا أخر ..

Sam's Creek homify غرفة المعيشة
homify

Sam's Creek

homify
homify
homify

الأخشاب دائما لها القول الأخير في الأناقة والديكور حتى في الأسقف ومع اختلاف تصميماتها وتنوع التشكيلات المستخدمة فيها ستجد ما بحثت عنه ..

11. أماكن مخصصة للشفاط الكهربائي ..

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli مطبخ
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

بسهولة يساعدك السقف المعلق على خلق مكان لكل وحدات الإضاءة والأجهزة الكهربائية ..

12. خطوط الليد لإضاءة أجمل للأسقف ..

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

خطوط الليد تُزين دائما الأسقف المعلقة وتوفر عليك حتمية الاستعانة بالنجف ذو الأسعار العالية أو مصادر الإضاءة المكلفة ..

13. كلاسيكية حالمة ورقيقة ..

GRM | Progetto di interni in un edificio Liberty, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

بنقوش بسيطة تُزين سقف منزلك الكلاسيكي وتجعله قطعة أنيقة وفريدة من نوعها، حالمة ورقيقة تخطف قلبك…

14. تصميم يحمل في تفاصيله أناقة وتوزيع مثالي للإضاءة ..

Tropical Retreat | SEMI-DETACHED, Design Spirits Design Spirits غرفة السفرة
Design Spirits

Design Spirits
Design Spirits
Design Spirits

تصميم يُشبه منازلنا ويصلح لكل فراغ فيه، بمستويات مختلفة وأسلوب إضاءة مميز خلق المصمم فراغ متناسق ومتناغم ..

15. للحمام تصميم مختلف..

Изысканность стиля - Ванная , СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ СТУДИЯ 'ДА' ДАРЬИ АРХИПОВОЙ حمام سيراميك White
СТУДИЯ <q>ДА</q> ДАРЬИ АРХИПОВОЙ

СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ
СТУДИЯ <q>ДА</q> ДАРЬИ АРХИПОВОЙ
СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ

الحمام أيضا له نصيب من الأسقف المعلقة لتوزيع أفضل للإضاءة ولتصميمه بشكل أجمل وأكثر فخامة ..

16. الكلاسيكية وجمالها ..

Квартира в Краснодаре - Изысканность стиля Гостиная-вариант 1, СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ СТУДИЯ 'ДА' ДАРЬИ АРХИПОВОЙ غرفة نوم سيراميك Beige
СТУДИЯ <q>ДА</q> ДАРЬИ АРХИПОВОЙ

СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ
СТУДИЯ <q>ДА</q> ДАРЬИ АРХИПОВОЙ
СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ

الكلاسيكية ستظل حاملة راية الفخامة في الديكور، والأسقف المميزة لها بكل النقوش والزخارف التي تجعل من تصميماتها لوحة فنية غنية بتفاصيلها ..

17. خطوط بسيطة ..

Квартира в Краснодаре - Изысканность стиля Спальня, СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ СТУДИЯ 'ДА' ДАРЬИ АРХИПОВОЙ غرفة نوم أسمنت Black
СТУДИЯ <q>ДА</q> ДАРЬИ АРХИПОВОЙ

СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ
СТУДИЯ <q>ДА</q> ДАРЬИ АРХИПОВОЙ
СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ

يمكنك الاستعانة بكورنيشة تتوج التصميم وتسير على حدوده لتجعل منه إطار مميز يُزين الفراغ ..

18. سقف مودرن جدا ..

Квартира в Краснодаре - Изысканность стиля Детская сыновей, СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ СТУДИЯ 'ДА' ДАРЬИ АРХИПОВОЙ ممر الاستعماري، الرواق والدرج طوب Blue
СТУДИЯ <q>ДА</q> ДАРЬИ АРХИПОВОЙ

СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ
СТУДИЯ <q>ДА</q> ДАРЬИ АРХИПОВОЙ
СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ

بخطوط رائعة مودرن جدا تستطيع تصميم سقف منزلك وتزيينه بشكل أجمل وألوان أكثر جرأة وأناقة ..

19.مستويات مختلفة ..

The Sanderson Home, inDfinity Design (M) SDN BHD inDfinity Design (M) SDN BHD غرفة السفرة
inDfinity Design (M) SDN BHD

inDfinity Design (M) SDN BHD
inDfinity Design (M) SDN BHD
inDfinity Design (M) SDN BHD

اختلاف المستويات في الأسقف يخلق فراغات مميزة لسهولة تكوين إضاءة غير مباشرة تُزين الفراغ وتجعله اجمل ..

20. خطوط مميزة وجريئة ..

Ultramodern Loft | CONDOMINIUM, Design Spirits Design Spirits غرفة السفرة
Design Spirits

Design Spirits
Design Spirits
Design Spirits

اختيارك لخطوط الأسقف المعلقة يعود إليك ومع تطور عالم الديكور أصبح التصميمات مرنة بالشكل الكافي لتلبي احتياجاتك وذوقك الخاص، فقط ابحث عما حلمت به وستجد طريقة لتنفيذه ..

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