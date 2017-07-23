20 تصميم مميز لأسقف مختلفة ومتنوعة لمنزلك

من اهم عناصر الديكور في اي منزل حديث هي الأسقف والتي دامت فلترات طويلة مهملة غير مهتمين بقيتها وإضفاتها الأنيقة للتصميمات ككل، ومن أهم أنواع الأسقف هي ديكورات الجبس بصفة عامة وتأتي أهميتها وانتشارها بسبب تنوعها ومرونتها حسب ذوقك الشخصي ، كما ذكرنا حيث تتميز ديكورات الأسقف بتنوعها ويمكن توظيفها في كل غرف المنزل مثل غرف المعيشة والاستقبال والطعام والفراغات المفتوحة والنوم والبلكونات، ولكن نقع في الحيرة بين كل ذلك ما يناسب منازلنا وذوقنا الخاص، إليكم اليوم 20 تصميم مميز ومختلف لأسقف معلقة بتصميمات متنوعة لمنازلنا ..
التصميمات الأنيقة تحتاج لأصحاب ذوق راقي يقدرون الفن والجمال، مثل هذا النموذج بكل ما يحمله من جمال ورقي يزين فراغ الاستقبال بإطلالة خشبية وتوزيع بسيط للإضاءة ويتوسطه نجفة كلاسيكية مميزة ..
أحيانا يكن التصميم المثالي لفراغ الاستقبال هو إطار يتوج سقف الفراغ كله، مزين بخطوط إضاءة غير مباشرة ويتوسطه نجف مميز حسب ذوقك الخاص، ويمكنك توزيع سبوتات بشكل منتظم أو حسب الترتيب المختار والمناسب لحاجتك ..
الزخارف والتشكيلات الكلاسيكية والتي تزين جوانب التصميمات العصرية لتُضيف لها لمسة كاسيكية بإطلالة أنيقة مناسبة جدا لمحبي الكلاسيكية والباحثين عن البساطة في آن واحد ..
الممرات يُضاف لها جمال وروعة بفعل الأسقف المعلقة بكل تصميماتها وأشكالها، وتساعدك على توزيه الإضاءة بشكل أفضل والتغلب على ضيق مساحتها ..
الخطوط الحديثة ذات النمط التبسيطي هي الأكثر انتشارا حول العالم الآن، وهي تأخذك في رحلة رائعة لتستمتع بتصميم مميز بتفاصيل أنيقة وبساطة شديدة .
ما أجمل أن تبحث عن كل ما هو فريد من نوعه وتضيفه لمنزلك لتجعله مختلف ومميز، التصميم يتألق ويلفت الأنظار لمستوى مختلف من الأسقف بإطلالة خشبية تتناسب مع اختيارات المصمم ..
اختلاف التشكيلات وتداخلها يخلق نوع من التباين الرائع والملفت للأنظار، بل ويخطف قلبك أحيانا باحثا عن تفاصيله ومخارج ومداخل الإضاءة وتدخلاته معا، لتستمتع بتصميم مميز وجذاب ..
على عكس ما يتوارد لخاطرنا أن التصميم المودرن يفتقد الأناقة والفخامة، هذا النموذج يؤكد عكس ذلك تماما، فالسقف هنا أضاف كثيرا من الجمال والفخامة والرقي لتصميم حديث وبسيط ..
يمكنك الاستعانة بالأسقف المعلقة فقط لخلق مستوى إضافي يتم توزيع وحدات الإضاءة فيه بكل سهولة مع إخفاء كل الوصلات الكهربائية بالإضافة لجعل الفراغ كله بمستوى سقف واحد دون كمرات أو بروز لأي سبب إن كان ..
الأخشاب دائما لها القول الأخير في الأناقة والديكور حتى في الأسقف ومع اختلاف تصميماتها وتنوع التشكيلات المستخدمة فيها ستجد ما بحثت عنه ..
بسهولة يساعدك السقف المعلق على خلق مكان لكل وحدات الإضاءة والأجهزة الكهربائية ..
خطوط الليد تُزين دائما الأسقف المعلقة وتوفر عليك حتمية الاستعانة بالنجف ذو الأسعار العالية أو مصادر الإضاءة المكلفة ..
بنقوش بسيطة تُزين سقف منزلك الكلاسيكي وتجعله قطعة أنيقة وفريدة من نوعها، حالمة ورقيقة تخطف قلبك…
تصميم يُشبه منازلنا ويصلح لكل فراغ فيه، بمستويات مختلفة وأسلوب إضاءة مميز خلق المصمم فراغ متناسق ومتناغم ..
الحمام أيضا له نصيب من الأسقف المعلقة لتوزيع أفضل للإضاءة ولتصميمه بشكل أجمل وأكثر فخامة ..
الكلاسيكية ستظل حاملة راية الفخامة في الديكور، والأسقف المميزة لها بكل النقوش والزخارف التي تجعل من تصميماتها لوحة فنية غنية بتفاصيلها ..
يمكنك الاستعانة بكورنيشة تتوج التصميم وتسير على حدوده لتجعل منه إطار مميز يُزين الفراغ ..
بخطوط رائعة مودرن جدا تستطيع تصميم سقف منزلك وتزيينه بشكل أجمل وألوان أكثر جرأة وأناقة ..
اختلاف المستويات في الأسقف يخلق فراغات مميزة لسهولة تكوين إضاءة غير مباشرة تُزين الفراغ وتجعله اجمل ..
اختيارك لخطوط الأسقف المعلقة يعود إليك ومع تطور عالم الديكور أصبح التصميمات مرنة بالشكل الكافي لتلبي احتياجاتك وذوقك الخاص، فقط ابحث عما حلمت به وستجد طريقة لتنفيذه ..
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