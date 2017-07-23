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16 مشكلة قد تواجهنا في منازلنا وحلول مميزة لها

آية منير آية منير
Воздух, he.d group he.d group غرفة المعيشة
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هناك مشاكل تظهر في منازلنا منذ اللحظة الأولى لبناءهم أو بعد الانتهاء من التشطيب، أو قد تظهر بعد مدة طويل من الاستخدام، ولكن كل هذه المشكلات قد وجد لها الخبراء والمتخصصون حلول عملية وبسيطة تنقذ الموقف بل وتضيف لمسة إبداعية لمنزلك أحيانا، ولكن ما هي الطريقة المثالية لحل المشكلة ومتى وكيف نتعامل معها بأنفسنا أو نستعين بخبير، اليوم وقد جمعنا لكم أكثر مشكلات شائعة في بيوتنا تواجهنا ونتعرض لها جميعا مع حلول مميزة لها ..

1. عمود بارز في الغرف ..

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur مطبخ
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

أحيانا تواجهنا مشكلة التصميم الهندسي للغرف مما يُظهر أعمدة بارزة وسط أو في جانب من جوانب الفراغ، مما يعطل تنفيذ التصميم كما هو في خيالنا، لذا فالأفضل في هذه الحالة هو التخطيط الجيد للتصميم، واختيار خطوط تتماشى مع الفراغ نفسه، ويمكنك تغطية العمود بالمرايا بشكل كامل أو اختيار لون مختلف أو مادة تشطيبية مختلفة أو حتى ورق حائط لجعله قطعة ديكورية تُزين الغرفة ..

2. حمام صغير صعب التصميم ..

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 100 кв. м в классическом стиле, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова حمام
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

الحمامات الصغيرة قد تقف عائقا بيننا وبين أحلامنا، ولكن مع الاختيارات الذكية والتصميمات المبتكرة ستنجح في تنفيذ حمام أحلامك ولك هذا المقال ستجد فيه عدة أفكار مميزة لتصميم حمام صغير ولكن أنيق .. 13 حمام غير تقليدي تغلب على صغر المساحة

3. تناسق الألوان ..

日光簡約舒適宅, 舍子美學設計有限公司 舍子美學設計有限公司 غرفة نوم
舍子美學設計有限公司

舍子美學設計有限公司
舍子美學設計有限公司
舍子美學設計有限公司

اختيار الألوان هو الخطوة الأهم في التصميم الداخلي وقادرة على إخفاء الكثير من العيوب والمشاكل البارزة في الفراغ، ولكن كيف يتم ذلك، عليك مراجعة دوائر الألوان واختيار باليتة ثابتة ومتناسقة ومتناغمة إلا حد كبير، وابتعد عن المجازفة وخاصة في الفراغات الصغيرة ..

مقال مميز يجيب لك كل الأسئلة 8 قواعد أساسية لأختيار بالتة الألوان المناسبة لغرف المنزل

4. الفوضى ..

Воздух, he.d group he.d group غرفة المعيشة
he.d group

he.d group
he.d group
he.d group

الفوضى أسلوب حياة لأصحاب الطاقة السلبية والكسل، وحين تبحث عن مفتاح حياة مبهجة ونشيطة وإنجاز أكبر أبدأ من بيتك واحرص على تنظيف وترتيبه بشكل دوري، بل وخصص أماكن مميزة لكل غرض حتى تمنع حدوث الفوضى من الأساس ..

إليك مقال مهم عن أهم العادات اليومية التي تحافظ على بيتك دون فوضى 7 عادات سهلة لمنزل نظيف دائما

5. الزوايا الغريبة ..

Ванная комната "Acquamarina", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк حمام Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

قد تجد مشكلة حين تبدأ التخطيط لمنزلك، وهي الزوايا الغريبة والتي تُخلق بسبب تصميم هندسي غير منتظم أو بسبب طريقة فرشك للغرفة نفسها، ولكن بذكاء ومهارة يمكنك استغلال كل الأركان التي قد تكون مهملة بسبب زواياها وتحويلها لمكان حيوي مفيد ..

6. السباكة ..

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify حمام
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

homify
homify
homify

السباكة خطوة مهمة لتصميم ناجح، وهي من أكثر مصادرة المشكلات والأزمات في منزلك، احرص على مراجعتها دائما واختيارها منذ البداية بطريقة سليمة ومتقنة حتى تمنع حدوث المشكلة من الأساس ..

مقال رائع عن السباكة .. 17 نصيحة مجانية عن السباكة لن يقولها لك السباك!

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7. الطراز المستخدم ..

宜蘭三層透天北歐宅, 上云空間設計 上云空間設計 غرفة المعيشة
上云空間設計

上云空間設計
上云空間設計
上云空間設計

اختيارك للطراز المستخدم والمناسب لمنزلك قد تكون مشكلة خاصة وأنت غير دارس أو متخصص في مجال الديكور، لذا يجب مراجعة مختص ودراسة الأمر بشكل دقيق حتى لا تقع في فخ خلط الأنماط دون علم أو بشكل يجعل منزلك مشوه ..

مقال بسيط .. أحدث صيحات الموضة في 2017

8. أسطح العمل ..

Classic, yet Contemporary Rencraft مطبخ kitchen,kitchen sink,handmade kitchen,bespoke kitchen,designer kitchen,painted kitchen,quartz worktop,kitchen tap
Rencraft

Classic, yet Contemporary

Rencraft
Rencraft
Rencraft

أسطح العمل الخاص بمطبخك كثيرة ومتنوعة ولكن في بعض الأحيان منها ما يخلق لك مشكلات في استخدامه كالتلف وفقدان بريقه أو التكسير ، لذا احرص على اختيار ما هو مناسب لاستخدامك واختار أفضل خامات ..

ولاختيار أفضل مقال رائع عن أسطح العمل .. 8 تصميمات مميزة لأسطح العمل بالمطابخ

9. الأسلاك والوصلات الكهربائية ..

homify مكاتب العمل والدراسةمكتب
homify

homify
homify
homify

الوصلات الكهربائية أحد أهم المشاكل التي تواجهنا في منازلنا من حيث ترتيبها وتنظيمها، وقد تتسبب في تشويه المنظر العام للفراغ بسبب تشابكها وظهورها دون مخارج وممرات خاصة بها، احرص على استخدام أفكار مبتكرة لإخفائها وتخلص من الزائد عن الحد وتخزينه بشكل سليم ..

10. الأثاث القديم ..

Lundy Stone Grey 2 Drawer Coffee Table The Cotswold Company غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
The Cotswold Company

Lundy Stone Grey 2 Drawer Coffee Table

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

أثاثك القديم قد يخلق لك مشكلة في منزلك بسبب وجوده وعدم استخدامه، ولكن مع فن إعادة التدوير ستنجح في حل مثل هذه الأزمة بكل سهولة بل وستستفيد من ثروة مهدرة دون استخدام أو استفادة ..

11. الحشرات ..

Bathco by David Delfín, BATHCO BATHCO حماممغاسل بورسلان
BATHCO

BATHCO
BATHCO
BATHCO

من أكبر المشكلات التي تواجهنا في منزلنا هي الحشرات الزاحفة والطائرة، وقد نجد صعوبة في منعها أو إخفائها بعد ظهورها فعلا، ولكن ظهرت الكثير من الوسائل البسيطة والسهلة للتخلص من الحشرات ويمكنك اتباع بعض النصائح للحفاظ على بيتك نظيف لتمنع ظهورهم من البداية ..

ومن هنا ستجد بعض النصائح للتخلص من النمل .. 8 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من النمل

12. مكان الغسالة ..

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept حمام
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

منطقة الغسيل تتسبب في حيرة شديدة وكل مكان لها له عيوبه ومميزاته، ومن الممكن أن تخلق لك مشاكل فيما بعد سواء كانت فوضى أو تلف للغسالة نفسها، لذا احرص على اختيار مكان مميز لها حسب أسس واشحة وسليمة، كنظافة وجفاف المكان مع توفير خزانة خاص بالمنظفات وسلة للملابس المتسخة ..

مقال مهم سيحل لك الأمر ..في المطبخ أم الحمام، ما هو المكان المناسب لوضع غسالة الملابس؟

13. العناية بالأرضيات ..

homify
homify

homify
homify
homify

أرضيات منزلك مع اختلاف أنواعها تحتاج لطر خاصة للعناية بها، وعلى الرغم من ان الأمر يبدو سهلا وبسيطا إلا أنه قد يتسبب في أزمة كبيرة على المدى الطويل، فالأرضيات الخشبية تختلف عن البلاط تختلف بالتأكيد عن الموكيت، لكل نوع ادواته الخاصة ومنظفاته التي تحافظ على حالته ونظافته لمدة اطول ..

14. الصيانة المنزلية ..

Residential and Commercial Electrical Repairs, Electrician Pretoria Electrician Pretoria
Electrician Pretoria

Electrician Pretoria
Electrician Pretoria
Electrician Pretoria

دائما حاول أن تستكشف كل ما يخص منزلك وتحبث عما يحتاج لصيانة أو إعادة تركيب، حتى تحافظ على منزلك من الوقوع في أزمة أو مشكلة كبيرة بسبب تلف بعض عناصره وبدل من ان تحتاج لصيانة بسيطة تضطر لتغيير العنصر ككل ..

15. التكييفات ..

homify
homify

homify
homify
homify

التكييفات قد تتسببفي أزمة ارتفاع الفاتورة أو رائحة كريهة للمنزل وقد تفشل في تبريده بسبب إهمال صيانتها بشكل دوري .. ولكن مع بعض النصائح واللمسات البسيطة ستنجح في الحفاظ عليها مع توفير ميزانيتك الخاص ..

مقال مهم جدا عن التكييفات .. 8 أخطاء شائعة تتسبب في رفع فواتير الكهرباء عند تشغيل المكيفات

16. تنظيف الحمامات القديمة

Home and Office Cleaning, Cleaning Services Johannesburg Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg

Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg
Cleaning Services Johannesburg

تنظيف الحمامات القديمة هي مشكة وخاصة إذا كان حمام يتم استخدامه ولكنه فقد بريقه مع الإهمال، فقط إلجأ للأساليب المبتكرة والحلول الفعالة للتخلص من أثار الجير والبقع الصفراء كخليط بيكربونات الصوديوم والماء الدافئ وتأكد من تسليك البالوعات واستخدم منظفات وفرش مخصصة فعلا لذلك حتى لا تتلف الحمام أثناء تنظيف ..

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