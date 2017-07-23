16 مشكلة قد تواجهنا في منازلنا وحلول مميزة لها

هناك مشاكل تظهر في منازلنا منذ اللحظة الأولى لبناءهم أو بعد الانتهاء من التشطيب، أو قد تظهر بعد مدة طويل من الاستخدام، ولكن كل هذه المشكلات قد وجد لها الخبراء والمتخصصون حلول عملية وبسيطة تنقذ الموقف بل وتضيف لمسة إبداعية لمنزلك أحيانا، ولكن ما هي الطريقة المثالية لحل المشكلة ومتى وكيف نتعامل معها بأنفسنا أو نستعين بخبير، اليوم وقد جمعنا لكم أكثر مشكلات شائعة في بيوتنا تواجهنا ونتعرض لها جميعا مع حلول مميزة لها ..
أحيانا تواجهنا مشكلة التصميم الهندسي للغرف مما يُظهر أعمدة بارزة وسط أو في جانب من جوانب الفراغ، مما يعطل تنفيذ التصميم كما هو في خيالنا، لذا فالأفضل في هذه الحالة هو التخطيط الجيد للتصميم، واختيار خطوط تتماشى مع الفراغ نفسه، ويمكنك تغطية العمود بالمرايا بشكل كامل أو اختيار لون مختلف أو مادة تشطيبية مختلفة أو حتى ورق حائط لجعله قطعة ديكورية تُزين الغرفة ..
الحمامات الصغيرة قد تقف عائقا بيننا وبين أحلامنا، ولكن مع الاختيارات الذكية والتصميمات المبتكرة ستنجح في تنفيذ حمام أحلامك ولك هذا المقال ستجد فيه عدة أفكار مميزة لتصميم حمام صغير ولكن أنيق .. 13 حمام غير تقليدي تغلب على صغر المساحة
اختيار الألوان هو الخطوة الأهم في التصميم الداخلي وقادرة على إخفاء الكثير من العيوب والمشاكل البارزة في الفراغ، ولكن كيف يتم ذلك، عليك مراجعة دوائر الألوان واختيار باليتة ثابتة ومتناسقة ومتناغمة إلا حد كبير، وابتعد عن المجازفة وخاصة في الفراغات الصغيرة ..
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الفوضى أسلوب حياة لأصحاب الطاقة السلبية والكسل، وحين تبحث عن مفتاح حياة مبهجة ونشيطة وإنجاز أكبر أبدأ من بيتك واحرص على تنظيف وترتيبه بشكل دوري، بل وخصص أماكن مميزة لكل غرض حتى تمنع حدوث الفوضى من الأساس ..
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قد تجد مشكلة حين تبدأ التخطيط لمنزلك، وهي الزوايا الغريبة والتي تُخلق بسبب تصميم هندسي غير منتظم أو بسبب طريقة فرشك للغرفة نفسها، ولكن بذكاء ومهارة يمكنك استغلال كل الأركان التي قد تكون مهملة بسبب زواياها وتحويلها لمكان حيوي مفيد ..
السباكة خطوة مهمة لتصميم ناجح، وهي من أكثر مصادرة المشكلات والأزمات في منزلك، احرص على مراجعتها دائما واختيارها منذ البداية بطريقة سليمة ومتقنة حتى تمنع حدوث المشكلة من الأساس ..
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اختيارك للطراز المستخدم والمناسب لمنزلك قد تكون مشكلة خاصة وأنت غير دارس أو متخصص في مجال الديكور، لذا يجب مراجعة مختص ودراسة الأمر بشكل دقيق حتى لا تقع في فخ خلط الأنماط دون علم أو بشكل يجعل منزلك مشوه ..
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أسطح العمل الخاص بمطبخك كثيرة ومتنوعة ولكن في بعض الأحيان منها ما يخلق لك مشكلات في استخدامه كالتلف وفقدان بريقه أو التكسير ، لذا احرص على اختيار ما هو مناسب لاستخدامك واختار أفضل خامات ..
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الوصلات الكهربائية أحد أهم المشاكل التي تواجهنا في منازلنا من حيث ترتيبها وتنظيمها، وقد تتسبب في تشويه المنظر العام للفراغ بسبب تشابكها وظهورها دون مخارج وممرات خاصة بها، احرص على استخدام أفكار مبتكرة لإخفائها وتخلص من الزائد عن الحد وتخزينه بشكل سليم ..
أثاثك القديم قد يخلق لك مشكلة في منزلك بسبب وجوده وعدم استخدامه، ولكن مع فن إعادة التدوير ستنجح في حل مثل هذه الأزمة بكل سهولة بل وستستفيد من ثروة مهدرة دون استخدام أو استفادة ..
من أكبر المشكلات التي تواجهنا في منزلنا هي الحشرات الزاحفة والطائرة، وقد نجد صعوبة في منعها أو إخفائها بعد ظهورها فعلا، ولكن ظهرت الكثير من الوسائل البسيطة والسهلة للتخلص من الحشرات ويمكنك اتباع بعض النصائح للحفاظ على بيتك نظيف لتمنع ظهورهم من البداية ..
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منطقة الغسيل تتسبب في حيرة شديدة وكل مكان لها له عيوبه ومميزاته، ومن الممكن أن تخلق لك مشاكل فيما بعد سواء كانت فوضى أو تلف للغسالة نفسها، لذا احرص على اختيار مكان مميز لها حسب أسس واشحة وسليمة، كنظافة وجفاف المكان مع توفير خزانة خاص بالمنظفات وسلة للملابس المتسخة ..
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أرضيات منزلك مع اختلاف أنواعها تحتاج لطر خاصة للعناية بها، وعلى الرغم من ان الأمر يبدو سهلا وبسيطا إلا أنه قد يتسبب في أزمة كبيرة على المدى الطويل، فالأرضيات الخشبية تختلف عن البلاط تختلف بالتأكيد عن الموكيت، لكل نوع ادواته الخاصة ومنظفاته التي تحافظ على حالته ونظافته لمدة اطول ..
دائما حاول أن تستكشف كل ما يخص منزلك وتحبث عما يحتاج لصيانة أو إعادة تركيب، حتى تحافظ على منزلك من الوقوع في أزمة أو مشكلة كبيرة بسبب تلف بعض عناصره وبدل من ان تحتاج لصيانة بسيطة تضطر لتغيير العنصر ككل ..
التكييفات قد تتسببفي أزمة ارتفاع الفاتورة أو رائحة كريهة للمنزل وقد تفشل في تبريده بسبب إهمال صيانتها بشكل دوري .. ولكن مع بعض النصائح واللمسات البسيطة ستنجح في الحفاظ عليها مع توفير ميزانيتك الخاص ..
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تنظيف الحمامات القديمة هي مشكة وخاصة إذا كان حمام يتم استخدامه ولكنه فقد بريقه مع الإهمال، فقط إلجأ للأساليب المبتكرة والحلول الفعالة للتخلص من أثار الجير والبقع الصفراء كخليط بيكربونات الصوديوم والماء الدافئ وتأكد من تسليك البالوعات واستخدم منظفات وفرش مخصصة فعلا لذلك حتى لا تتلف الحمام أثناء تنظيف ..