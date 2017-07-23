كيف تصمم غرفة نوم آمنة لأطفالك تحت سن 3 سنوات

أطفالنا هم أمانة بين أيدينا، ويحتاجون مننا رعاية فائقة خاصة في سنهم الصغير وهم غير قادرين على تمييز الخطر .. إذا أردت أن تحول غرفة أطفالك إلى مكان آمن فهناك بضع الملاحظات عليك أخذها في الاعتبار وبعض من النصائح الديكورية عليك اتباعها، المنزل الأمن للأطفال هو الذي يدور حول سلامة الطفل في جميع أنحاء البيت، ولكن دعنا اليوم نبدأ من بيته الصغير وهو غرفته، وعلى الرغم من أنها ليست مهمة سهلة، فإن العيش في منزل صديق للطفل يجعل الحياة أسهل وأكثر سعادة بالنسبة لك ولجميع أفراد الأسرة، إليك بضع النصائح التي ستحول غرفة طفلك مساحته الآمنة وعالمه الخاص ..
سن تحت 3 سنوات للاطفال من الفترات الخطرة جدا في حياتهم، فهي مرحلة اكتشافهم للعالم من حولهم، لذا فهم معرضين للسقوط والاحتكاك بكل ما هو صلب، جرأتهم وانفعالهم بما حولهم هو الثابت خلال هذه المرحلة، لذا يجب العمل على توفير كل سُبل الأمان لحمايتهم دون تقييدهم ومنعهم من رغباتهم في اكتشاف كل ما هو يدور حولهم ..
ابتعد عن كل ما هو مرتفع وملفت للأنظار، فالأرفف العالية للألعاب هي من أخطر الأفكار التي قد تستعين بها في غرفة طلفة ذو 3 سنوات وأقل، لذا احرص دائما على أن كل شئ يهم طفلك يكن في متناوله حتى لا يحاول الوصول إليه بطرق خطرة قد تعرضه للإصابة ..
قد تحتار في لحظة اختيارك لسرير طفلك، من حيث التصميم والألوان وغيرها، ولكن الأهم في كل ذلك هو معيار الأمان لطفلك، في الشهور الأولى رغبة طفلك في النزول من السرير قد تكون ضعيفة مقارنة برغبته بعد عامه الأول، لذا احرص على ارتفاع مناسب وطريقة سليمة يستطيع أن يلجأ لها دون ان يشعر بالقيود قد تزعجه ..
ابتعد عن الألعاب والأغراض الصلبة أو ذات الأوزان الثقيلة، طفلك يعتقد أنه خارق يستطيع أن يحمل ويحرك كل شئ، وسيحاول بالتأكد مع كل غرض في غرفته، لذا اختر له أغراض بلاستيكية خفيفة وسهلة الحركة ..
اختيارك للسجاد يجب أن يكون دقيق جدا، عليك أن تختار كل ما هو سهل التنظيف وذو ملمس ناعم وبرسومات مناسبة لأعمارهم..
لا تستعين بأفكار قد تكون غير مناسبة لطفلك في هذا العمر، ابتعد مثلا عن السرير متعدد الطوابق لأنه غالبا سيفكر في الصعود، وقد ذلك يعرضه للسقوط أو إذا نجح ووصل لن يستطيع النزول مرة أخرى..
الزوايا الحادة تصيب ابنك بإصابات بالغة بسبب حركته المفرطة دون حساب، لذا تجنب التصميمات ذا الزوايا، واستعن بالمنحنيات والخطوط الناعمة ..
ظهرت في الأونة الأخيرة الدهانات الصحية، وهي الخالية من بعض المواد الضارة والتي تحافظ على صحة طفلك .. وعليك أن تنتبه أثناء تشطيب الغرفة اختيار أماكن فتحات الكهرباء والوصلات بارتفاع مناسب صعب ان يصل إليه طفلك أو يراه ..
اختر خزانات محكمة الغلق لتحافظ على نظافة وترتيب طفلك، وسهولة الاطمئنان على نظافة أرضيتها من أي مواد حادة او دبابيس ..
يجب أن تنتبه جيدا للألعاب المختارة لغرفة طفلك تحت سن 3 سنوات، فقد تضيف ألعاب خطيرة تتسبب في تعرضه لإصابات وعدم استمتاعه أيضا بمهاراته ومحاولاته لاستكشاف ما حوله..
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