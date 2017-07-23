كيف تصمم غرفة نوم آمنة لأطفالك تحت سن 3 سنوات

أطفالنا هم أمانة بين أيدينا، ويحتاجون مننا رعاية فائقة خاصة في سنهم الصغير وهم غير قادرين على تمييز الخطر .. إذا أردت أن تحول غرفة أطفالك إلى مكان آمن فهناك بضع الملاحظات عليك أخذها في الاعتبار وبعض من النصائح الديكورية عليك اتباعها، المنزل الأمن للأطفال هو الذي يدور حول سلامة الطفل في جميع أنحاء البيت، ولكن دعنا اليوم نبدأ من بيته الصغير وهو غرفته، وعلى الرغم من أنها ليست مهمة سهلة، فإن العيش في منزل صديق للطفل يجعل الحياة أسهل وأكثر سعادة بالنسبة لك ولجميع أفراد الأسرة، إليك بضع النصائح التي ستحول غ رفة طفلك مساحته الآمنة وعالمه الخاص ..