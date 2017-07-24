20 تصميم رائع لمطابخ صغيرة مميزة

مطبخك صغير؟! .. تعتقد أن هذه مشكلة تقف عائقا بينك وبين تصميمه بالشكل الأمثل، وأنك لن تحصل عما حلمت به في مطبخك يوما ما، تعتقد أن المساحة ستقف ائقا بينك وبين إضافة كل ما هو جديد وجميل لمطبخك، ما رأيك اليوم سنعرض لك تصميمات غاية في الجمال والروعة لمطابخ ذات مساحات صغيرة، نجح المصممون بتلبية كل احتياجات المستخدمين في أضيق المساحات المتوقعة، بل وبأجمل الأفكار والتصميمات، مع 20 مطبخ صغير مميز سنتأمل تفاصيلهم اليوم ..
توافر كل احتياجات المستخدمين في مساحة صغيرة، قد تكون مهمة صعبة ولكنها ممكنة، قام المصمم باختيار أجهزة ذات حجم صغير وتوفير عدد مناسب من وحدات التخزين، وترك لمسة باللون الأحمر في أركانه لنجد في النهاية تصميم رائع ومميز.. يناسب منزل صغير لعائلة صغيرة جدا ..
اللون الأبيض هو الاختيار الأول والأقوى في المساحات الصغيرة، وعلى الرغم من أن الشائع هو عدم استخدامه في المطابخ لصعوبة تنظيفه إلا أن المصممون اهتموا بالبحث عن خامات سهلة التنظيف والتلميع، لنحصل على بعد بصري رائع في مساحة صغيرة ..
اختيار الأسود قد يكون جريئا إلى حد ما ولكنه أضاف أناقة غير متوقعة لمساحة صغيرة صُممت كمطبخ رائع ومميز>>
بألوان مبهجة وتشكيلات رائعة صُمم هذا النموذج ليخطف قلوبنا وينال إعاجبنا رغم صغر مساحته ..
الأحمر من الألوان النارية والتي تُتسخدم في المطاعم لتساعد على فتح الشهية، لذلك فهو اختيار ذكي جدا لتصميم المطابخ، ولكن كانت أيضا اختيار مميز لمطبخ صغير خطي مصمم بشكل رائع وجميل ..
الفوسيفساء هنا أضافت جمال من نوع خاص لمطبخ صغير، دائما ما تُهمل المساحات الصغيرة ولا ننتبه إلا للجانب العملي لها، ولكن مع هذا التصميم نكتشف عالم أخر من الجمال يكمن في تفاصيل المساحات الصغيرة ..
الأخشاب تظل هي الاختيار الأكثر شيوعا في مطابخنا، لمميزاته المتعددة كعمليته وقوة تحمله وسهولة تنظيفه، وهو تحديدا ما تحتاجه لمساحتك الصغيرة ..
مطبخ على شكل حرف U بألوان قاتمة، تصميم جرئ لمساحة صغيرة ولكنه استغلال ذكي لكل ركن في المطبخ مع أرضية مميزة تلفت انتباهك وتنال إعجابك..
الألوان الحيادية والرمادية من الاختيارات المفضلة في المطابخ الصغيرة مع قلة التفاصيل وإضاءة قوية لن تحتاج لأكثر من ذلك لتتغلب على أزمة ضيق المساحة ..
لا تتردد في أن تختار لونك المفضل، فبذكاء وقوة ملاحظة ستنجح في تصميم مساحتك الصغيرة لمطبخك باللون المفضل لك بل وستُضيف جمالا من نوع أخر من صُنع ايديك..
في البيوت الصغيرة قد نلجأ لجمع المطبخ مع غرفة الطعام معا، للتغلب على ضيق المساحة، واستخدام اللون الأبيض هو اختيار مميز وناجح مع لمسة أخشاب دافئة، مزيج رائع يخطف القلوب ..
المصمم المحترف دائما ما يشغل باله كيف ينجح في استغلال كل ركن في مساحتك الصغيرة وخاصة المطابخ، لتلبية كل احتياجاتك مع توفير رفاهية من نوع خاص، وهو ما قام به المصمم حيث أضاف طاولة أنيقة معلقة سهلة الطي مع مقاعد خاصة لترتاح قليلا أثناء غعاداد وجبتك وتتناول فطورا هادئا ..
في الركن البعيد قام المصمم بإضافة مطبخ صغير لشقة مثالية لزوجين في بداية حياتهم جنبا إلى جنب مع طاولة الطعام وغرفة المعيشة وبألوان رائعة ومميزة ..
اللمسات المبهجة دائما تصنع فارق رائع في التصميم، ولكن ما يلفت انتباهنا لجوء المصمم للاستعانة بفكرة المطابخ المفتوحة ودمج غرفة الطعام معها كحل رائع للمساحات الصغيرة، لا تتردد في ان تستعن بمثل هذا الحل ..
بسهولة شديدة يمكنك تصميم مطبخ صغير مكون من قطعتين علوية وسفلية، بألوان متناسقة مع باليتة ألوان منزلك، وكأنه قطعة ديكورية تُزين بيتك ..
التصميمات الخطية هي الأفضل للمطاخ الصغيرة لنجاحها في توفير مسارات حركة ومساحات موازية في المطبخ ..
الاستعانة والتنوع في الخامات المستخدمة في مطبخك الصغير يجعل منه فراغ غني وقيَم وجذاب ..
اللون الأبيض يسيطر على هذا النموذج ولكن مع لمعة الاستانلس تشعر وكأنك بداخل مجلة ديكورية مميزة، تصميم سهل التنفيذ يصلح لمطبخك الصغير ..
من الشائع استخدام الأخشاب والرخام لأسطح العمل والسيراميك للجدران في المطابخ، ولكن مع تطور عالم الديكور ظهرت مفردات جديدة تتناق مع أحلامك وتحققها، كاستخدام ألوان مميزة ودهانات رائعة تُضيف الكثير لمطبخك..
وأخيرا يكاد يكون مستحيل أن تنجح في تصميم وتلبية احتياجاتك في هذه المساحة الصغيرة، إلا أن المصمم قد نجح بالتأكيد، فقط تخطيط جيد ودراسة لكل عنصر واختيارات موفقة، واستمتع بمطبخ صغير ولكن رائع ..
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