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20 تصميم رائع لمطابخ صغيرة مميزة

آية منير آية منير
Apartamento no Ipiranga, Cores Lovers Cores Lovers مطبخ
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مطبخك صغير؟! .. تعتقد أن هذه مشكلة تقف عائقا بينك وبين تصميمه بالشكل الأمثل، وأنك لن تحصل عما حلمت به في مطبخك يوما ما، تعتقد أن المساحة ستقف ائقا بينك وبين إضافة كل ما هو جديد وجميل لمطبخك، ما رأيك اليوم سنعرض لك تصميمات غاية في الجمال والروعة لمطابخ ذات مساحات صغيرة، نجح المصممون بتلبية كل احتياجات المستخدمين في أضيق المساحات المتوقعة، بل وبأجمل الأفكار والتصميمات، مع 20 مطبخ صغير مميز سنتأمل تفاصيلهم اليوم ..

1. كل الاحتياجات في مساحة صغيرة ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

توافر كل احتياجات المستخدمين في مساحة صغيرة، قد تكون مهمة صعبة ولكنها ممكنة، قام المصمم باختيار أجهزة ذات حجم صغير وتوفير عدد مناسب من وحدات التخزين، وترك لمسة باللون الأحمر في أركانه لنجد في النهاية تصميم رائع ومميز.. يناسب منزل صغير لعائلة صغيرة جدا ..

2. باللون الأبيض ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اللون الأبيض هو الاختيار الأول والأقوى في المساحات الصغيرة، وعلى الرغم من أن الشائع هو عدم استخدامه في المطابخ لصعوبة تنظيفه إلا أن المصممون اهتموا بالبحث عن خامات سهلة التنظيف والتلميع، لنحصل على بعد بصري رائع في مساحة صغيرة ..

3. ملك الألوان ..

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA مطبخ
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

اختيار الأسود قد يكون جريئا إلى حد ما ولكنه أضاف أناقة غير متوقعة لمساحة صغيرة صُممت كمطبخ رائع ومميز>>

4. على الطراز الاسكندينافي ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

بألوان مبهجة وتشكيلات رائعة صُمم هذا النموذج ليخطف قلوبنا وينال إعاجبنا رغم صغر مساحته ..

5. الأحمر هو الأقوى ..

Apartamento da Sandra e do André, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura مطبخ
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

الأحمر من الألوان النارية والتي تُتسخدم في المطاعم لتساعد على فتح الشهية، لذلك فهو اختيار ذكي جدا لتصميم المطابخ، ولكن كانت أيضا اختيار مميز لمطبخ صغير خطي مصمم بشكل رائع وجميل ..

6. فوسيفساء…

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração مطبخ سيراميك Red
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

الفوسيفساء هنا أضافت جمال من نوع خاص لمطبخ صغير، دائما ما تُهمل المساحات الصغيرة ولا ننتبه إلا للجانب العملي لها، ولكن مع هذا التصميم نكتشف عالم أخر من الجمال يكمن في تفاصيل المساحات الصغيرة ..

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7. الخشب اختيار مميز ..

Depa // Studio , DOSA STUDIO DOSA STUDIO مطبخ خشب White
DOSA STUDIO

DOSA STUDIO
DOSA STUDIO
DOSA STUDIO

الأخشاب تظل هي الاختيار الأكثر شيوعا في مطابخنا، لمميزاته المتعددة كعمليته وقوة تحمله وسهولة تنظيفه، وهو تحديدا ما تحتاجه لمساحتك الصغيرة ..

8. مطبخ على شكل حرف U

CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN مطبخ
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

مطبخ على شكل حرف U بألوان قاتمة، تصميم جرئ لمساحة صغيرة ولكنه استغلال ذكي لكل ركن في المطبخ مع أرضية مميزة تلفت انتباهك وتنال إعجابك..

9. ألوان رمادية ..

Warszawa | Mokotów, Marta Wypych | pracownia projektowa Marta Wypych | pracownia projektowa مطبخ
Marta Wypych | pracownia projektowa

Marta Wypych | pracownia projektowa
Marta Wypych | pracownia projektowa
Marta Wypych | pracownia projektowa

الألوان الحيادية والرمادية من الاختيارات المفضلة في المطابخ الصغيرة مع قلة التفاصيل وإضاءة قوية لن تحتاج لأكثر من ذلك لتتغلب على أزمة ضيق المساحة ..

10. لونك المفضل ..

Квартира в Сочи, Ателит Ателит مطبخ خشب
Ателит

Ателит
Ателит
Ателит

لا تتردد في أن تختار لونك المفضل، فبذكاء وقوة ملاحظة ستنجح في تصميم مساحتك الصغيرة لمطبخك باللون المفضل لك بل وستُضيف جمالا من نوع أخر من صُنع ايديك..

11. مطبخ وغرفة طعام معا ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في البيوت الصغيرة قد نلجأ لجمع المطبخ مع غرفة الطعام معا، للتغلب على ضيق المساحة، واستخدام اللون الأبيض هو اختيار مميز وناجح مع لمسة أخشاب دافئة، مزيج رائع يخطف القلوب ..

12. استغلال أمثل ..

Uma cozinha linear com muito charme, funcionalidade e sofisticação., Lucio Nocito Arquitetura e Design de Interiores Lucio Nocito Arquitetura e Design de Interiores مطبخ طوب Wood effect
Lucio Nocito Arquitetura e Design de Interiores

Lucio Nocito Arquitetura e Design de Interiores
Lucio Nocito Arquitetura e Design de Interiores
Lucio Nocito Arquitetura e Design de Interiores

المصمم المحترف دائما ما يشغل باله كيف ينجح في استغلال كل ركن في مساحتك الصغيرة وخاصة المطابخ، لتلبية كل احتياجاتك مع توفير رفاهية من نوع خاص، وهو ما قام به المصمم حيث أضاف طاولة أنيقة معلقة سهلة الطي مع مقاعد خاصة لترتاح قليلا أثناء غعاداد وجبتك وتتناول فطورا هادئا ..

13. ذكاء التصميم ..

Apartament JAZZ, Finchstudio Finchstudio مطبخ
Finchstudio

Finchstudio
Finchstudio
Finchstudio

في الركن البعيد قام المصمم بإضافة مطبخ صغير لشقة مثالية لزوجين في بداية حياتهم جنبا إلى جنب مع طاولة الطعام وغرفة المعيشة وبألوان رائعة ومميزة ..

14. ألوان مبهجة ..

Apartament FUNK, Finchstudio Finchstudio مطبخ Orange
Finchstudio

Finchstudio
Finchstudio
Finchstudio

اللمسات المبهجة دائما تصنع فارق رائع في التصميم، ولكن ما يلفت انتباهنا لجوء المصمم للاستعانة بفكرة المطابخ المفتوحة ودمج غرفة الطعام معها كحل رائع للمساحات الصغيرة، لا تتردد في ان تستعن بمثل هذا الحل ..

15. ركن خاص ..

Apartament DISCO, Finchstudio Finchstudio مطبخ Multicolored
Finchstudio

Finchstudio
Finchstudio
Finchstudio

بسهولة شديدة يمكنك تصميم مطبخ صغير مكون من قطعتين علوية وسفلية، بألوان متناسقة مع باليتة ألوان منزلك، وكأنه قطعة ديكورية تُزين بيتك ..

16. تصميم خطي ..

Feige, Popstahl Küchen Popstahl Küchen مطبخ حديد Blue
Popstahl Küchen

Popstahl Küchen
Popstahl Küchen
Popstahl Küchen

التصميمات الخطية هي الأفضل للمطاخ الصغيرة لنجاحها في توفير مسارات حركة ومساحات موازية في المطبخ ..

17. خامات مختلفة ..

Apartamento no Ipiranga, Cores Lovers Cores Lovers مطبخ
Cores Lovers

Cores Lovers
Cores Lovers
Cores Lovers

الاستعانة والتنوع في الخامات المستخدمة في مطبخك الصغير يجعل منه فراغ غني وقيَم وجذاب ..

18. مرة أخرى إطلالة باللون الأبيض ولكن مختلفة ..

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura مطبخ
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

اللون الأبيض يسيطر على هذا النموذج ولكن مع لمعة الاستانلس تشعر وكأنك بداخل مجلة ديكورية مميزة، تصميم سهل التنفيذ يصلح لمطبخك الصغير ..

19. أسطح عمل وجدران مميزة ..

Apartamento jovem casal, B+R Arquitetura B+R Arquitetura مطبخألواح المطبخ
B+R Arquitetura

B+R Arquitetura
B+R Arquitetura
B+R Arquitetura

من الشائع استخدام الأخشاب والرخام لأسطح العمل والسيراميك للجدران في المطابخ، ولكن مع تطور عالم الديكور ظهرت مفردات جديدة تتناق مع أحلامك وتحققها، كاستخدام ألوان مميزة ودهانات رائعة تُضيف الكثير لمطبخك..

20. مطبخ صغير ولكن رائع ..

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

وأخيرا يكاد يكون مستحيل أن تنجح في تصميم وتلبية احتياجاتك في هذه المساحة الصغيرة، إلا أن المصمم قد نجح بالتأكيد، فقط تخطيط جيد ودراسة لكل عنصر واختيارات موفقة، واستمتع بمطبخ صغير ولكن رائع ..

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