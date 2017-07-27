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10 أفكار لديكورات تصنعها بنفسك بسهولة

shereen gouda shereen gouda
homify غرفة السفرةكراسي ومقاعد
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هل تبحث بصفة مستمرة عن أفكار وديكورات لا ترهق ميزانيتك؟ هل شاهدت الكثير من المشاريع التي من الممكن أن تصنعها بنفسك لمنزل أنيق ومبتكر ولكن فوجئت بأن الأفكار لم تكن سهلة التنفيذ؟ نحن على دراية تامة بهذه المعاناة بالتحديد مع ارتفاع أسعار الأثاث من أساسيات إلى كماليات، ولأن هدفنا الأساسي هو تمهيد الطريق إلى مهمة تصميم المنزل بأسلوب المحترفين نحن نود أن نحقق لك كل أحلامك، لذا اليوم سوف نعرض لك مجموعة من المشاريع التي من الممكن أن تصنعها بنفسك وتحظى بمنزل ذو روح شبابية وأفكار مبتكرة، فليس بالضرورة المنزل الأنيق هو ذو الأثاث باهظ الثمن، بل في الواقع يكمن سر جمال المنزل في رحابته وإبداعه.

دعونا نتعرف معاً على هذه المشاريع السهلة التي يمكن تحقيقها في أقل وقت ممكن.

1- إعادة تدويرصناديق الكرتون

Paperpop, PAPERPOP PAPERPOP المنزلمخزن ورق Grey
PAPERPOP

PAPERPOP
PAPERPOP
PAPERPOP

بالتأكيد نمر جبميعاً بكم هائل من خامات التغليف التي نخشى أن تتحول إلى مجموعة هائلة من المتراكمات، لذا نعدها من المخلفات، مثل الصناديق المختلفة، والتخلص من الأغراض غير المستخدمة يعد من المفاهيم الجيدة بلا شك، ولكن إن كنت ترغب في اضافة وحدات تخزين تصنعها بنفسك عليك أن تقوم بتطوير مهارة اختيار المواد المفيدة ذمن هذه المجموعة، فالصناديق المصنوعة من الكارتون على سبيل المثال تعد فرقة رائعة لعمل مكتبة بسيطة للكتب، وهي من الخامات التي تتحمل أنواء الطلاء المختلفة.

عليك فقط أن تضيف ألواح خشبية لتقوية الوحدات وتوصيلهم ببعض إن احتاج الأمر.

2- طلاء الكرسي لطابع عريق

Trailing Flower Cushion Occipinti غرفة نومأقمشة و منسوجات
Occipinti

Trailing Flower Cushion

Occipinti
Occipinti
Occipinti

هذه اللمسة البسيطة من الطلاء الأزرق أعطت الكرسي الخشبي التقليدي قيمة مميزة ورونق مختلف ماماً، أنت أيضاً بإمكانك الوصول إلى هذا الانطباع باستخدام معدات طلاء الخشب وتزيع اللون بأسلوب عشوائي بعض الشيء وبمادة طلاء خشنة.

3- طلاء عناصر تقليدية لتتحول إلى بطل المكان

Radiators , Stelrad Stelrad سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Stelrad

Radiators

Stelrad
Stelrad
Stelrad

إن كانت عناصر المنزل جيدة ولكن تفتقد إلى البهجة من الممكن أن تقوب بدهان هذه العناصر بألوان صارخة وجريئة، ونحن نضمن لك أن مظهر الفراغ سوف يتحول كلياً

4- جلسة متكاملة من الصناديق الخشبية

homify غرفة السفرةكراسي ومقاعد
homify

homify
homify
homify

الصناديق الخشبية على عكس خامة الكارتن تتحمل أحمال أكبر، لذا من الممكن إالفاء بعض الوسائد عليها وتحويل ركن ممل وغير مستغل في المنزل إلى جلسة شبابية وعفوية مثل قرار المصمم هنا.

5- إعادة توظيف السلم الخشبي القديم

Paris I, dmesure dmesure غرفة نوم
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

هذا السلم تحول من عنصر ممل إلى آخر فريد من نوعه فقط عند تغيير وظيفته، فهو أصبح هنا أداة لتعليق الديكورات والكتب المختلفة، فإن كنت ممن يمتلكون سلماً مشابهاً يمكنك بسهولة إضافته في أي فراغ وتغيير لونه أو إضافة أرفف له.

6- زينة جدارية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إطار يحتوي على أعمالك الفنية إن كنت من أصحاب المواهب الفنية، أو بعض المقولات الإيجابية كافية لتحويل اي حائط ممل إلى مميز.

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7- تجديد الستائر لألوان جذابة

Mint Green Living Room Roller Blinds English Blinds غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات قماش Green blinds,roller blinds,green,living room,window
English Blinds

Mint Green Living Room Roller Blinds

English Blinds
English Blinds
English Blinds

تغيير الستائر لا يكلفك سوى أمتار القماش والتركيب، وهي تكاليف بسيطة أمام تغيير رائع في انطباع الفراغ.

8- استخدام الباليتات لتجديد الشرفة

Palets&Deco, Palets&Deco Palets&Deco حدائقأُصص النباتات والفازات
Palets&amp;Deco

Palets&Deco
Palets&amp;Deco
Palets&Deco

جمال الشرفة يزيد دائماً عند إضافة النباتات، وبدلاً من شؤاء أواني ضخمة مكلفة من الممكن أن تعيد استخدام الباليتات كحامل للنباتات.

9- لتزيين بالنباتات المختلفة بصورة مبتكرة

Zinc Metal Bucket Lilac Coast حدائقأُصص النباتات والفازات
Lilac Coast

Zinc Metal Bucket

Lilac Coast
Lilac Coast
Lilac Coast

من الممكن أن تجمل منزلك باستخدام النباتات، ولكن هذه المرة بأسلوب عرض مميزة، وهي إعادة تدوير أواني قديمة لتصبح أواني الزرع

10- المفرش بصورة متجددة

Evelena Emerald Green Throw The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Evelena Emerald Green Throw

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

إلقاء مفرش ذو ألوان مبهة وأنماط جذابة على الكنبة أو الطاولة كافي اتحويل أي فراغ من نمطي إلى جذاب.

منزل مبهر يجمع بين العراقة والعصرية
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