10 أفكار لديكورات تصنعها بنفسك بسهولة

هل تبحث بصفة مستمرة عن أفكار وديكورات لا ترهق ميزانيتك؟ هل شاهدت الكثير من المشاريع التي من الممكن أن تصنعها بنفسك لمنزل أنيق ومبتكر ولكن فوجئت بأن الأفكار لم تكن سهلة التنفيذ؟ نحن على دراية تامة بهذه المعاناة بالتحديد مع ارتفاع أسعار الأثاث من أساسيات إلى كماليات، ولأن هدفنا الأساسي هو تمهيد الطريق إلى مهمة تصميم المنزل بأسلوب المحترفين نحن نود أن نحقق لك كل أحلامك، لذا اليوم سوف نعرض لك مجموعة من المشاريع التي من الممكن أن تصنعها بنفسك وتحظى بمنزل ذو روح شبابية وأفكار مبتكرة، فليس بالضرورة المنزل الأنيق هو ذو الأثاث باهظ الثمن، بل في الواقع يكمن سر جمال المنزل في رحابته وإبداعه.
دعونا نتعرف معاً على هذه المشاريع السهلة التي يمكن تحقيقها في أقل وقت ممكن.
بالتأكيد نمر جبميعاً بكم هائل من خامات التغليف التي نخشى أن تتحول إلى مجموعة هائلة من المتراكمات، لذا نعدها من المخلفات، مثل الصناديق المختلفة، والتخلص من الأغراض غير المستخدمة يعد من المفاهيم الجيدة بلا شك، ولكن إن كنت ترغب في اضافة وحدات تخزين تصنعها بنفسك عليك أن تقوم بتطوير مهارة اختيار المواد المفيدة ذمن هذه المجموعة، فالصناديق المصنوعة من الكارتون على سبيل المثال تعد فرقة رائعة لعمل مكتبة بسيطة للكتب، وهي من الخامات التي تتحمل أنواء الطلاء المختلفة.
عليك فقط أن تضيف ألواح خشبية لتقوية الوحدات وتوصيلهم ببعض إن احتاج الأمر.
هذه اللمسة البسيطة من الطلاء الأزرق أعطت الكرسي الخشبي التقليدي قيمة مميزة ورونق مختلف ماماً، أنت أيضاً بإمكانك الوصول إلى هذا الانطباع باستخدام معدات طلاء الخشب وتزيع اللون بأسلوب عشوائي بعض الشيء وبمادة طلاء خشنة.
إن كانت عناصر المنزل جيدة ولكن تفتقد إلى البهجة من الممكن أن تقوب بدهان هذه العناصر بألوان صارخة وجريئة، ونحن نضمن لك أن مظهر الفراغ سوف يتحول كلياً
الصناديق الخشبية على عكس خامة الكارتن تتحمل أحمال أكبر، لذا من الممكن إالفاء بعض الوسائد عليها وتحويل ركن ممل وغير مستغل في المنزل إلى جلسة شبابية وعفوية مثل قرار المصمم هنا.
هذا السلم تحول من عنصر ممل إلى آخر فريد من نوعه فقط عند تغيير وظيفته، فهو أصبح هنا أداة لتعليق الديكورات والكتب المختلفة، فإن كنت ممن يمتلكون سلماً مشابهاً يمكنك بسهولة إضافته في أي فراغ وتغيير لونه أو إضافة أرفف له.
إطار يحتوي على أعمالك الفنية إن كنت من أصحاب المواهب الفنية، أو بعض المقولات الإيجابية كافية لتحويل اي حائط ممل إلى مميز.
تغيير الستائر لا يكلفك سوى أمتار القماش والتركيب، وهي تكاليف بسيطة أمام تغيير رائع في انطباع الفراغ.
جمال الشرفة يزيد دائماً عند إضافة النباتات، وبدلاً من شؤاء أواني ضخمة مكلفة من الممكن أن تعيد استخدام الباليتات كحامل للنباتات.
من الممكن أن تجمل منزلك باستخدام النباتات، ولكن هذه المرة بأسلوب عرض مميزة، وهي إعادة تدوير أواني قديمة لتصبح أواني الزرع
إلقاء مفرش ذو ألوان مبهة وأنماط جذابة على الكنبة أو الطاولة كافي اتحويل أي فراغ من نمطي إلى جذاب.