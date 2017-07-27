منزل مبهر يجمع بين العراقة والعصرية

أول ما نلاحظه في غرفة المعيشة هنا هو امتداد السقف ورحابة الفراغ، وذلك يميز الفراغ عن دونه، ولكن لم يكتفي المصمم بهذه المميزات، فقد ترك بصمته في كل ركن من أركان الغرفة.

نلاحظ أن خلفية غرفة المعيشة أيضاً تلفت الانتباه، فقد رأينا كثيراً الجدار الحجري، ولكن لم نعهد ظهوره في سياق فني مثل هذا التصميم، فقد تحولت الجدارية الحجرية إلى إطار للوحة فنية مستوحاة من عناصر الطبيعة، وبالطبع كانت النتيجة غرفة دافئة تتميز بأناقة وابتكار في التصميم.