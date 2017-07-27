منزل مبهر يجمع بين العراقة والعصرية

نتابع بصفة دائمة المشاريع العالمية المختلفة سعياً لعرض كل ما هو جديد في عالم التصميم الداخلي والديكور، وذلك لهدف عرض أجدد الصيحات حتى تتمكن من تصميم منزل الأحلام بكل ما هو عصري ومميز. اليوم سوف نطلعكم على منزل أذهل المصممين العالميين من أناقته وابتكاره، والفضل في هذا الانبهار لا يعود إلى أناقة اختيارات المصمم العبقري فحسب، بل لقدرته المذهلة على الوصول إلى توازن في الدمج بين حضارتين مختلفتين، من تراث عريق وحداثة أنيقة. وحي معادلة معقدة للغاية في مجال الديكور، وعندما تتعرف على جمال المشروع من عناصره المعمارية المذهلة حتى أصغر التفاصيل في الديكورات سوف يترك لديك أيضاً انطباع لا مثيل له.
لنبدأ رحلة التعرف على هذا المنزل الملهم.
أول ما نلاحظه في غرفة المعيشة هنا هو امتداد السقف ورحابة الفراغ، وذلك يميز الفراغ عن دونه، ولكن لم يكتفي المصمم بهذه المميزات، فقد ترك بصمته في كل ركن من أركان الغرفة.
نلاحظ أن خلفية غرفة المعيشة أيضاً تلفت الانتباه، فقد رأينا كثيراً الجدار الحجري، ولكن لم نعهد ظهوره في سياق فني مثل هذا التصميم، فقد تحولت الجدارية الحجرية إلى إطار للوحة فنية مستوحاة من عناصر الطبيعة، وبالطبع كانت النتيجة غرفة دافئة تتميز بأناقة وابتكار في التصميم.
انفتاح الفراغات هذا أدى إلى مزيد من الرحابة والتميز، وهذا الاتساع في المساحات دائماً ما يجعل المنزل ذو طاقة إيجابية عالية.
غرفة السفرة هنا انفردت بأثاث وديكورات عريقة وذات قيمة عالية يحيطها تفاصيل ومعالم معمارية عصرية للغاية، وفي هذا الدمج انسجام رائع بين العناصر، ويعود هذا الانطباع الراقي إلى اختيار المصمم ألوان هادئة متدرجة من نفس العائلة، مستوحاة من الطبيعة.
بين تصميم المطبخ الحداثي وتفاصيله العصرية التي تتسم بالبساطة المتناهية يأتي السيراميك العريق لكي يتمركز بين وحدات التخزين ويظهر جمال كلاً من أناقة النمط الحديث وجودة التفاصيل العريقة.
أول ما يخطف أنظارنا هنا هو الحوض، فهو في الواقع بطل التصميم، وإحاطته بمزيد من الخامات الطبيعية يجعل الحمام يبدو أكثر فخامة، ولاحظ أن التفاصيل البسيطة من الحائط الحجري ووصولاً إلى الشمع جعل الحمام يضاهي جمال المنتجعات الصحية.
بالرغم من بساطة الأثاث إلا أن غرفة النوم هنا تبدو غنية في التفاصيل، والفضل يعود إلى تصميم العناصر المعمارية من أرضيات إلى الأسقف. نلاحظ أن العروق الخشبية في السقف مع نقوشات الأرضيات العريقة تذكرنا بأسلوب البناء الدافىء القديم، ليأتي الأثاث العصري ويكون هو العنصر الذي يعكس الانسجام بين الحضارات المختلفة.
في أغلب المنازل التي تحتوي على حدائق نلاحظ عدم انسجام بين المنزل والحديقة، ولكن تخطى المصمم هنا هذا الخطأ الجسيم فقد أصبحت الحديقة تعد امتداد للمنزل الهائل.
لم يبخل المصمم هنا عن الدمج بين الخامات بأسلوب راقي وجريء في آن واحد لكي تصبح الحديقة غنية بالتفاصيل الأنيقة.