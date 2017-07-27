الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل مبهر يجمع بين العراقة والعصرية

shereen gouda shereen gouda
La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة السفرة
Loading admin actions …

نتابع بصفة دائمة المشاريع العالمية المختلفة سعياً لعرض كل ما هو جديد في عالم التصميم الداخلي والديكور، وذلك لهدف عرض أجدد الصيحات حتى تتمكن من تصميم منزل الأحلام بكل ما هو عصري ومميز. اليوم سوف نطلعكم على منزل أذهل المصممين العالميين من أناقته وابتكاره، والفضل في هذا الانبهار لا يعود إلى أناقة اختيارات المصمم العبقري فحسب، بل لقدرته المذهلة على الوصول إلى توازن في الدمج بين حضارتين مختلفتين، من تراث عريق وحداثة أنيقة. وحي معادلة معقدة للغاية في مجال الديكور، وعندما تتعرف على جمال المشروع من عناصره المعمارية المذهلة حتى أصغر التفاصيل في الديكورات سوف يترك لديك أيضاً انطباع لا مثيل له.

لنبدأ رحلة التعرف على هذا المنزل الملهم.

غرفة معيشة تدعوك برحابة

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة المعيشة
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

أول ما نلاحظه في غرفة المعيشة هنا هو امتداد السقف ورحابة الفراغ، وذلك يميز الفراغ عن دونه، ولكن لم يكتفي المصمم بهذه المميزات، فقد ترك بصمته في كل ركن من أركان الغرفة.

نلاحظ أن خلفية غرفة المعيشة أيضاً تلفت الانتباه، فقد رأينا كثيراً الجدار الحجري، ولكن لم نعهد ظهوره في سياق فني مثل هذا التصميم، فقد تحولت الجدارية الحجرية إلى إطار للوحة فنية مستوحاة من عناصر الطبيعة، وبالطبع كانت النتيجة غرفة دافئة تتميز بأناقة وابتكار في التصميم.

مساحات مفتوحة

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة المعيشة
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

انفتاح الفراغات هذا أدى إلى مزيد من الرحابة والتميز، وهذا الاتساع في المساحات دائماً ما يجعل المنزل ذو طاقة إيجابية عالية.

غرفة السفرة بطراز عريق

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة السفرة
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

غرفة السفرة هنا انفردت بأثاث وديكورات عريقة وذات قيمة عالية يحيطها تفاصيل ومعالم معمارية عصرية للغاية، وفي هذا الدمج انسجام رائع بين العناصر، ويعود هذا الانطباع الراقي إلى اختيار المصمم ألوان هادئة متدرجة من نفس العائلة، مستوحاة من الطبيعة.

مطبخ عصري أنيق

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos مطبخ
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

بين تصميم المطبخ الحداثي وتفاصيله العصرية التي تتسم بالبساطة المتناهية يأتي السيراميك العريق لكي يتمركز بين وحدات التخزين ويظهر جمال كلاً من أناقة النمط الحديث وجودة التفاصيل العريقة.

حمام قمة في الأناقة

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos حمام
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

أول ما يخطف أنظارنا هنا هو الحوض، فهو في الواقع بطل التصميم، وإحاطته بمزيد من الخامات الطبيعية يجعل الحمام يبدو أكثر فخامة، ولاحظ أن التفاصيل البسيطة من الحائط الحجري ووصولاً إلى الشمع جعل الحمام يضاهي جمال المنتجعات الصحية.

تميزغرفة النوم

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة نوم
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

بالرغم من بساطة الأثاث إلا أن غرفة النوم هنا تبدو غنية في التفاصيل، والفضل يعود إلى تصميم العناصر المعمارية من أرضيات إلى الأسقف. نلاحظ أن العروق الخشبية في السقف مع نقوشات الأرضيات العريقة تذكرنا بأسلوب البناء الدافىء القديم، ليأتي الأثاث العصري ويكون هو العنصر الذي يعكس الانسجام بين الحضارات المختلفة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

اتصال المنزل بالحديقة

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos حديقة
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

في أغلب المنازل التي تحتوي على حدائق نلاحظ عدم انسجام بين المنزل والحديقة، ولكن تخطى المصمم هنا هذا الخطأ الجسيم فقد أصبحت الحديقة تعد امتداد للمنزل الهائل.

خامات مختلفة في انسجام تام

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos مسبح
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

لم يبخل المصمم هنا عن الدمج بين الخامات بأسلوب راقي وجريء في آن واحد لكي تصبح الحديقة غنية بالتفاصيل الأنيقة.

كيفية اختيار النجف المناسب
هل نال هذا المشروع إعجابك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً