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7 أفكار لشرفة صيفية رائعة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Toit terrasse Miromesnil., Terrasses des Oliviers - Paysagiste Paris Terrasses des Oliviers - Paysagiste Paris بلكونة أو شرفة
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في الهواء الطلق سيكون فصل الصيف  الحالي هو الاكثر روعة و انتعاشاً بالنسبة إليك و لأفراد أسرتك، و لأننا في هوميفاي ندرك أن مشاغلك اليومية قد تحول بينك و بين الخروج باستمرار لقضاء أوقاتك على الشواطيء في رحلة للمصيف فإننا نقدم لك حل مؤقت للاستمتاع بلحظات صيفية جميلة في شرفة منزلك بطريقة بسيطة و غير مكلفة على الإطلاق فقط بعض التنسيق و سيتكون الأمور رائعة ..

إليكم التفاصيل 

1- جلسة و سفرة تحت تعريشة واحدة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

الجلسة في الهواء الطلق في فصل الصيف لها سحر خاص خصوصاً لو كانت في شرفة رائعة مثل ذلك النموذج ذو التعريشة الخشبية الرائعة و المقاعد المريحة على الجانبين مع وجود سفرة صغيرة في الوسط لتناول الطعام والشراب مما يساعد و اسرتك على قضاء وقت أطول في الشرفة، وجود التعريشة أمر لابد منه خصوصاً في أوقات النهار التي تشهد قوة آشعة الشمس و ارتفاع درجة الحرارة فهي تعمل كمظلة و تسبب نقوشاً رائعة بالظل الذي تسببه الفراغات المصممة من خلالها .

2- مساحة واسعة و جلسات منفصلة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

المساحات الواسعة تحتاج لجهد مضاعف لتظهر بشكل أجمل خصوصاً في شرفة ملحقة بمنزل فخم كمنزلك، اختر الجلسات المتنوعة لو كانت شرفتك بمساحة كتلك المساحة حتى تستطيع استيعاب العزائم والضيوف و تنوع في الجلسة من حيث العدد و الاستخدام سواء للطعام أو الاسترخاء أو النقاش ، و لاتنسى أن تجعل في الشرفة مجموعة من المظلات المتنقلة التي تختص بكل جلسة حتى يكتمل الجانب العملي و الجمالي في تصميمك

3- هدوء بلا نهاية

CHILL OUT en Elvas (Portugal), Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo بلكونة أو شرفة
Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo

Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo
Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo
Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo

الهدوء و بساطة التصميم مرحب به تماماً في ديكور شرفتك المطل على مشهد رائع كذلك التصميم، ستلاحظ هدوء اللون الأبيض و اقترانه بالنباتات الخضراء و الإكسسوار الأندلسي في المصابيح الأرضية و الطوب الأسمنتي في الأرضيات و تمازجهم بشكل بديع مع كل المحيط الطبيعي و المناخ الساحلي الذي نستطيع أن نشعر به من خلال الصورة 

4- تزيين النباتات للشرفات

Toit terrasse Miromesnil., Terrasses des Oliviers - Paysagiste Paris Terrasses des Oliviers - Paysagiste Paris بلكونة أو شرفة
Terrasses des Oliviers – Paysagiste Paris

Terrasses des Oliviers - Paysagiste Paris
Terrasses des Oliviers – Paysagiste Paris
Terrasses des Oliviers - Paysagiste Paris

النباتات لا غنى عنها لتلطيف الأجواء و إضافة لمسة طبيعية على التصميم الخاص بشرفة منزلك خصوصاً في فصل الصيف، عليك في المقابل استخدام تلك النباتات لتزيين الجلسة الخاصة بالشرفة من جهة أخرى، يكفيك ملاحظة محاوطة النبات للجلسة ذات المقاعد الملونة فتشعرك أنك في حديقة و ليس في شرفة منزل عادية 

5- جلسات بسيطة و مساحة مريحة

H之所在 H house, 禾築國際設計Herzu Interior Design 禾築國際設計Herzu Interior Design بلكونة أو شرفة
禾築國際設計Herzu Interior Design

禾築國際設計Herzu Interior Design
禾築國際設計Herzu Interior Design
禾築國際設計Herzu Interior Design

مساحة مريحة بين الجلسات ينبغي عليك تركها لحرية التمشي و الحركة أثناء الحديث مع ضيوفك أو للاختلاء بنفسك قليلاً مع الأخذ في الاعتبار التقسيم المتساوي و المنسق لكل جلسة متوفرة في الشرفة، فمثلاً هنا تم وضع جلسة السفرة الدائرية في نهاية الشرفة و في المقابل تم وضع الجلسة العائلية الكنبة في طول الجدار المعاكس لها تماماً ليضمن وجود مساحة فاصلة بينهما 

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6- مظلات بيضاء

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık بلكونة أو شرفة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

المظلات البيضاء رائعة في فصل الصيف فهي تعكس الحرارة و تمتص الضوء فتكون الجلسة هادئة و جميلة و مفعمة بالحيوية و في الوقت ذاته غير حارة مما يمكنك من تصميم أكثر من جلسة تحتها تتنوع بين الجلسات العائلية و المزدوجة و الفردية بديكور مناسب للمحيط الذي تنظر إليه ..

7- مظلة و بدون

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
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