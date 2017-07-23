7 أفكار لشرفة صيفية رائعة

في الهواء الطلق سيكون فصل الصيف الحالي هو الاكثر روعة و انتعاشاً بالنسبة إليك و لأفراد أسرتك، و لأننا في هوميفاي ندرك أن مشاغلك اليومية قد تحول بينك و بين الخروج باستمرار لقضاء أوقاتك على الشواطيء في رحلة للمصيف فإننا نقدم لك حل مؤقت للاستمتاع بلحظات صيفية جميلة في شرفة منزلك بطريقة بسيطة و غير مكلفة على الإطلاق فقط بعض التنسيق و سيتكون الأمور رائعة ..
إليكم التفاصيل
الجلسة في الهواء الطلق في فصل الصيف لها سحر خاص خصوصاً لو كانت في شرفة رائعة مثل ذلك النموذج ذو التعريشة الخشبية الرائعة و المقاعد المريحة على الجانبين مع وجود سفرة صغيرة في الوسط لتناول الطعام والشراب مما يساعد و اسرتك على قضاء وقت أطول في الشرفة، وجود التعريشة أمر لابد منه خصوصاً في أوقات النهار التي تشهد قوة آشعة الشمس و ارتفاع درجة الحرارة فهي تعمل كمظلة و تسبب نقوشاً رائعة بالظل الذي تسببه الفراغات المصممة من خلالها .
المساحات الواسعة تحتاج لجهد مضاعف لتظهر بشكل أجمل خصوصاً في شرفة ملحقة بمنزل فخم كمنزلك، اختر الجلسات المتنوعة لو كانت شرفتك بمساحة كتلك المساحة حتى تستطيع استيعاب العزائم والضيوف و تنوع في الجلسة من حيث العدد و الاستخدام سواء للطعام أو الاسترخاء أو النقاش ، و لاتنسى أن تجعل في الشرفة مجموعة من المظلات المتنقلة التي تختص بكل جلسة حتى يكتمل الجانب العملي و الجمالي في تصميمك
الهدوء و بساطة التصميم مرحب به تماماً في ديكور شرفتك المطل على مشهد رائع كذلك التصميم، ستلاحظ هدوء اللون الأبيض و اقترانه بالنباتات الخضراء و الإكسسوار الأندلسي في المصابيح الأرضية و الطوب الأسمنتي في الأرضيات و تمازجهم بشكل بديع مع كل المحيط الطبيعي و المناخ الساحلي الذي نستطيع أن نشعر به من خلال الصورة
النباتات لا غنى عنها لتلطيف الأجواء و إضافة لمسة طبيعية على التصميم الخاص بشرفة منزلك خصوصاً في فصل الصيف، عليك في المقابل استخدام تلك النباتات لتزيين الجلسة الخاصة بالشرفة من جهة أخرى، يكفيك ملاحظة محاوطة النبات للجلسة ذات المقاعد الملونة فتشعرك أنك في حديقة و ليس في شرفة منزل عادية
مساحة مريحة بين الجلسات ينبغي عليك تركها لحرية التمشي و الحركة أثناء الحديث مع ضيوفك أو للاختلاء بنفسك قليلاً مع الأخذ في الاعتبار التقسيم المتساوي و المنسق لكل جلسة متوفرة في الشرفة، فمثلاً هنا تم وضع جلسة السفرة الدائرية في نهاية الشرفة و في المقابل تم وضع الجلسة العائلية
الكنبة في طول الجدار المعاكس لها تماماً ليضمن وجود مساحة فاصلة بينهما
المظلات البيضاء رائعة في فصل الصيف فهي تعكس الحرارة و تمتص الضوء فتكون الجلسة هادئة و جميلة و مفعمة بالحيوية و في الوقت ذاته غير حارة مما يمكنك من تصميم أكثر من جلسة تحتها تتنوع بين الجلسات العائلية و المزدوجة و الفردية بديكور مناسب للمحيط الذي تنظر إليه ..