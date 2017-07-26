جدد مطبخك بأقل التكاليف

لا شك أن المنزل مع مرور الوقت يفتقد إلى رونقه، وقد تشعر تجاهه ببعض الملل، وبعد المطبخ من أكثر الغرف عرضة إلى الاهتراء مع الوقت لذا فهو يتصدر قائمة الفراغات التي يفضل الكثيرين تجديدها وإعادة إحيائها، ومما لا شك فيه من يواجه هذه الرغبة في التغيير والتجديد يواجه أيضاً صعوبة في تحقيق هذه المهمة دون الحاجة إلى ميزانية ضخمة، ولكن الخبراء لهم رأي آخر، فإن بعض أبسط التغييرات والإضافات في الديكور من الممكن أن تكون ذو تأثير قوي وملحوظ للغاية، بل في بعض الأحيان تكون اللمسات البسيطة محبذة عن التغييرات الجذرية التي قد تستهلك من وقتك وطاقتك ولن تؤدي دائماً إلى النتيجة المطلوبة.

جئنا لك اليوم ببعض الأفكار والديكورات البسيطة غير المكلفة التي من شأنها أن تعيد إحياء المطبخ وتحوله من فراغ ممل ومهترئ إلى آخر منعش وحيوي.