الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

جدد مطبخك بأقل التكاليف

shereen gouda shereen gouda
Cozinha Capoeiras - Florianópolis / SC, Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa مطبخ Brown
Loading admin actions …

لا شك أن المنزل مع مرور الوقت يفتقد إلى رونقه، وقد تشعر تجاهه ببعض الملل، وبعد المطبخ من أكثر الغرف عرضة إلى الاهتراء مع الوقت لذا فهو يتصدر قائمة الفراغات التي يفضل الكثيرين تجديدها وإعادة إحيائها، ومما لا شك فيه من يواجه هذه الرغبة في التغيير والتجديد يواجه أيضاً صعوبة في تحقيق هذه المهمة دون الحاجة إلى ميزانية ضخمة، ولكن الخبراء لهم رأي آخر، فإن بعض أبسط التغييرات والإضافات في الديكور من الممكن أن تكون ذو تأثير قوي وملحوظ للغاية، بل في بعض الأحيان تكون اللمسات البسيطة محبذة عن التغييرات الجذرية التي قد تستهلك من وقتك وطاقتك ولن تؤدي دائماً إلى النتيجة المطلوبة.

جئنا لك اليوم ببعض الأفكار والديكورات البسيطة غير المكلفة التي من شأنها أن تعيد إحياء المطبخ وتحوله من فراغ ممل ومهترئ إلى آخر منعش وحيوي.

الأرفف البسيطة

Modern New Home in Hampstead - Kitchen Black and Milk | Interior Design | London مطبخأدوات المطبخ kitchen,decor
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – Kitchen

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

هل تدرك أن بعض الأرفف ذات التصاميم الحداثية البسيطة قد تعيد الحياة إلى المطبخ؟ هذه الفكرة سوف تكون مثالية إن اتبعت أسلوب المحترفين في تنفيذها، وأسلم أسلوب هو استخدام الرفوف لتخزين أغراض تستخدم بصفة يومية ولها جانب جمالي وتتسم بالبساطة أيضاً، وهذه الطريقة تضمن لك حائط مميز وعملي في المطبخ، ومما لا شك فيه لن تحتاج إلى مبالغ ضخمة.

نباتات أعلى وحدات التخزين

Cozinha Capoeiras - Florianópolis / SC, Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa مطبخ Brown
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa

Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa

المصمم قرر هنا أن يضيف لمسة جمالية في مطبخ تقليدي عن طريق إضافة النباتات أعلى الوحدات، ويعد هذا القرار موفق للغاية، فهو لا يكسر من رتابة المطبخ فحسب، بل أيضاً يضيف إلى ارتفاع المطبخ. إن كنت ترغب في خلق اختلاف قوي وملحوظ بسرعة وسهولة عليك اللجء إلى هذه الفكرة الذكية.

ترتيب المطبخ والاستعانة بأسلوب تخزين ذكي

Una cocina de aire rústico que se adapta al entorno urbano, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ خشب Brown
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

لا تستهين بقدرة النظام والترتيب على تحويل أي فراغ، وبالتحديد عند خلق نظام واضح لكي تحافظ على هذا النظام. المطبخ من الممكن أن يتحول إلى فراغ منعش وعملي إن قمت باستغلال مساحات التخزين بأسلب منظمومحترف.

الزهور لمطبخ حيوي وجذاب

Modern Shaker Kitchen with Marble and Porcelain and glass inserts JKG Interiors مطبخ رخام White kitchen
JKG Interiors

Modern Shaker Kitchen with Marble and Porcelain and glass inserts

JKG Interiors
JKG Interiors
JKG Interiors

قم بتجميل مطبخك من وحي الطبيعة الجذابة، فبعض أواني الزهور كافية لتحويل المطبخ إلى فراغ يبعث الطاقة الإيجابية، فلا تبخل على نفسك بتجديد الزهور بين الحين والآخر حتى تحافظ على حيوية المطبخ ورونقه.

وحدة متنقلة متعددة الاستخدامات

upcycling & objets trouves, christian hacker fotodesign christian hacker fotodesign بلكونات وشرفاتنباتات و زهور خشب معالج Grey
christian hacker fotodesign

christian hacker fotodesign
christian hacker fotodesign
christian hacker fotodesign

وجود وحدة متنقلة في المطبخ سوف يزيد من ديناميكية الفراغ، وهي لفتة عملية أيضاً سوف تجعلك تشعر بتجدد ملحوظ في التصميم. لا يجب عليك أن تقوم بشراء وحدة بمبالغ طائلة، بل من الممكن أن تكتفي بصنع طاولة من نفسك بإعادة تدوير الصناديق.

من سلم قديم إلى اكسسوار المطبخ

Ypsy for the Kitchen homify مطبخرفوف وأدراج kitchen,small kitchen,stand valet
homify

Ypsy for the Kitchen

homify
homify
homify

طلاء السلم الخشبي ليتحول إلى عنصر ديكور جذاب هي خطوة ذكية لن تكلفك سوى ثمن الطلاء وبعض من وقتك، وسوف يبهرك أناقة هذه الإضافة إلى مطبخك.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

تجديد وحدة الإضاءة

Modern New Home in Hampstead - Dining Area Black and Milk | Interior Design | London غرفة السفرةطاولات dining table,pendant,black,kitchen
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – Dining Area

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

تغيير وحدة الإضاءة من الأساليب البسيطة التي من شأنها أن تجعل أي فراغ يبدو أكثر حيوية وتجدد، لذا يلجأ إليها الخبراء في المطبخ لإحداث فرق واضح في خطوة واحدة بسيطة.

وحدة تعليق تتسم بالمرونة

Kitchen Detail homify مطبخ ذو قطع مدمجة
homify

Kitchen Detail

homify
homify
homify

تعليق أدوات الطهي فكرة ذكية وعملية، ولكن تزدتد من الأناقة والعملية إن كانت تتسم ببعض المرونة لكي تتنقل الأغراض وتتحمل بعض الإكسسوارات الأنيقة.

التخلص من كل ما ليس له ضرورة

Kitchen trolley homify مطبخأدوات المطبخ
homify

Kitchen trolley

homify
homify
homify

تغيير ستائر المطبخ

Ankatta linen curtain panel Atelier Textiles غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Atelier Textiles

Ankatta linen curtain panel

Atelier Textiles
Atelier Textiles
Atelier Textiles

إن كانت ستائر المطبخ لديك تعيق وصول الإضاءة الطبيعية عليك أن تجوم بتغييرها إلى نوع أكثر شفافية بألوان زاهية ومبهجة.

7 فوائد لدخول الضوء الطبيعي لمنزلك
ما هي أكثر فكرة تميزاً في رأيك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً