جدد مطبخك بأقل التكاليف

لا شك أن المنزل مع مرور الوقت يفتقد إلى رونقه، وقد تشعر تجاهه ببعض الملل، وبعد المطبخ من أكثر الغرف عرضة إلى الاهتراء مع الوقت لذا فهو يتصدر قائمة الفراغات التي يفضل الكثيرين تجديدها وإعادة إحيائها، ومما لا شك فيه من يواجه هذه الرغبة في التغيير والتجديد يواجه أيضاً صعوبة في تحقيق هذه المهمة دون الحاجة إلى ميزانية ضخمة، ولكن الخبراء لهم رأي آخر، فإن بعض أبسط التغييرات والإضافات في الديكور من الممكن أن تكون ذو تأثير قوي وملحوظ للغاية، بل في بعض الأحيان تكون اللمسات البسيطة محبذة عن التغييرات الجذرية التي قد تستهلك من وقتك وطاقتك ولن تؤدي دائماً إلى النتيجة المطلوبة.
جئنا لك اليوم ببعض الأفكار والديكورات البسيطة غير المكلفة التي من شأنها أن تعيد إحياء المطبخ وتحوله من فراغ ممل ومهترئ إلى آخر منعش وحيوي.
هل تدرك أن بعض الأرفف ذات التصاميم الحداثية البسيطة قد تعيد الحياة إلى المطبخ؟ هذه الفكرة سوف تكون مثالية إن اتبعت أسلوب المحترفين في تنفيذها، وأسلم أسلوب هو استخدام الرفوف لتخزين أغراض تستخدم بصفة يومية ولها جانب جمالي وتتسم بالبساطة أيضاً، وهذه الطريقة تضمن لك حائط مميز وعملي في المطبخ، ومما لا شك فيه لن تحتاج إلى مبالغ ضخمة.
المصمم قرر هنا أن يضيف لمسة جمالية في مطبخ تقليدي عن طريق إضافة النباتات أعلى الوحدات، ويعد هذا القرار موفق للغاية، فهو لا يكسر من رتابة المطبخ فحسب، بل أيضاً يضيف إلى ارتفاع المطبخ. إن كنت ترغب في خلق اختلاف قوي وملحوظ بسرعة وسهولة عليك اللجء إلى هذه الفكرة الذكية.
لا تستهين بقدرة النظام والترتيب على تحويل أي فراغ، وبالتحديد عند خلق نظام واضح لكي تحافظ على هذا النظام. المطبخ من الممكن أن يتحول إلى فراغ منعش وعملي إن قمت باستغلال مساحات التخزين بأسلب منظمومحترف.
قم بتجميل مطبخك من وحي الطبيعة الجذابة، فبعض أواني الزهور كافية لتحويل المطبخ إلى فراغ يبعث الطاقة الإيجابية، فلا تبخل على نفسك بتجديد الزهور بين الحين والآخر حتى تحافظ على حيوية المطبخ ورونقه.
وجود وحدة متنقلة في المطبخ سوف يزيد من ديناميكية الفراغ، وهي لفتة عملية أيضاً سوف تجعلك تشعر بتجدد ملحوظ في التصميم. لا يجب عليك أن تقوم بشراء وحدة بمبالغ طائلة، بل من الممكن أن تكتفي بصنع طاولة من نفسك بإعادة تدوير الصناديق.
طلاء السلم الخشبي ليتحول إلى عنصر ديكور جذاب هي خطوة ذكية لن تكلفك سوى ثمن الطلاء وبعض من وقتك، وسوف يبهرك أناقة هذه الإضافة إلى مطبخك.
تغيير وحدة الإضاءة من الأساليب البسيطة التي من شأنها أن تجعل أي فراغ يبدو أكثر حيوية وتجدد، لذا يلجأ إليها الخبراء في المطبخ لإحداث فرق واضح في خطوة واحدة بسيطة.
تعليق أدوات الطهي فكرة ذكية وعملية، ولكن تزدتد من الأناقة والعملية إن كانت تتسم ببعض المرونة لكي تتنقل الأغراض وتتحمل بعض الإكسسوارات الأنيقة.
إن كانت ستائر المطبخ لديك تعيق وصول الإضاءة الطبيعية عليك أن تجوم بتغييرها إلى نوع أكثر شفافية بألوان زاهية ومبهجة.