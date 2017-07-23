وداعاً للسجاد في فصل الصيف

في فصل الصيف تزيد لدينا الحاجة لفعل كل ما يمكن لتقليل الشعور بالحرارة خصوصاً في عالمنا العربي ذو الحرارة المرتفعة للغاية في فصل الصيف و لأن السجاد أغلبه يمتاز بملمس من الصوف و النسيج الثقيل فإنه يعتبر من الأشياء التي يتخلص منها الكثيرون في فصل الصيف، و لكن ذلك التصرف ليس دائماً صائباً حيث سنستعرض معكم لبعض الحالات و النماذج عبر هوميفاي التي تسمح لك بإزالة السجاد صيفاً دون أن يقلل ذلك من جمال تصميم المنزل أو يجعله غير جاهز مثلاً لاستقبال الضيوف ، فقد يكون من المحرج أن يزورك أحد الضيوف و يلاحظ أنك أزلت السجاد و الأرضية غير لائقة فيشعر بالحرج أنه جاء في وقت غير مناسب ..