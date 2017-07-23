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وداعاً للسجاد في فصل الصيف

Mohammed Awad Mohammed Awad
Classic reception, Boly Designs Boly Designs غرفة المعيشة
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في فصل الصيف تزيد لدينا الحاجة لفعل كل ما يمكن لتقليل الشعور بالحرارة خصوصاً في عالمنا العربي ذو الحرارة المرتفعة للغاية في فصل الصيف و لأن السجاد أغلبه يمتاز بملمس من الصوف و النسيج الثقيل فإنه يعتبر من الأشياء التي يتخلص منها الكثيرون في فصل الصيف، و لكن ذلك التصرف ليس دائماً صائباً حيث سنستعرض معكم لبعض الحالات و النماذج عبر هوميفاي التي تسمح لك بإزالة السجاد صيفاً دون أن يقلل ذلك من جمال تصميم المنزل أو يجعله غير جاهز مثلاً لاستقبال الضيوف ، فقد يكون من المحرج أن يزورك أحد الضيوف و يلاحظ أنك أزلت السجاد  و الأرضية غير لائقة فيشعر بالحرج أنه جاء في وقت غير مناسب ..

1- أرضية فخمة لامعة

Classic reception, Boly Designs Boly Designs غرفة المعيشة
Boly Designs

Classic reception

Boly Designs
Boly Designs
Boly Designs

لو كانت لديك أرضية لامعة من الرخام أو البورسلين أو السيراميك الملائم يمكنك إزالة السجاد بكل أريحية دون الخوف من أي عواقب على ديكور المنزل، اهتم بالنظافة و ازالة الأتربة و تلميع الأرضيات و ستكون أحلى بدون سجاد

2- رسم و نقوش على الأرضيات

تشطيب شقة , الرواد العرب الرواد العرب غرفة المعيشة
الرواد العرب

تشطيب شقة

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

الأرضيات التي يوجد عليها نقوش و تحديدات من الجوانب تعتبر من أروع استايلات الأرضيات التي يمكنك استخدامها بدون الحاجة لسجاد طوال فترات العام و ليس في فصل الصيف فقط، حتى أنه يمكنك استغلال تلك الطريقة في الأماكن الأكثر عرضة للتعرض للأتربة حتى يسهل تنظيفها مثل مدخل المنزل و المسطحات التي تضم الغرف الأكثر ضغطاً في المنزل مثل المعيشة والريسبشن و السفرة .

3- لا يوجد فروق كبيرة بين قطع الأثاث

Modern Reception , Boly Designs Boly Designs غرفة المعيشة
Boly Designs

Modern Reception

Boly Designs
Boly Designs
Boly Designs

لو كانت لديك فروق كبيرة بين قطع الأثاث في منزلك يمكنك أن تتخلى عن السجاد دون أن تلاحظ أي فارق في التصميم، و المسافة بين كل قطعة أو غرفة و ما يجاورها تحددها بداية و نهاية كل قطعة أثاث فيها، لاحظ المسافة بين السفرة و ما يجاورها من مقاعد تابعة لغرفة المعيشة 

4- فخامة طبيعية

فيلا مودرن تطل علي بحيرة مريوط, TRK Architecture TRK Architecture الممر الحديث، المدخل و الدرج
TRK Architecture

فيلا مودرن تطل علي بحيرة مريوط

TRK Architecture
TRK Architecture
TRK Architecture

الأرضيات الرخامية أو التي تأخذ شكل طبيعي مثل البورسلين المرخم أو السيراميك الباركية كلها تعتبر تحف فنية في الأرضيات يمكنك ازالة السجاد عنها في أي لحظة لاستقبال فصل الصيف بدرجة حرارة أقل .

5- باركية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الباركية لا يحتاج لسجاد من الأثاث و كل ما عليك فقط أن تهتم بصيانته و لمعانه و معالجة الديفوهات التي قد تلحق بسطح بعد مرور  الوقت و امداده بالعناية اللازمة ليظل متألقاً كما لو كان جديداً 

6- أرضيات بلون واحد مع الجدران

VESTIDORES, MUEBLES RABANAL SL MUEBLES RABANAL SL غرفة الملابس
MUEBLES RABANAL SL

MUEBLES RABANAL SL
MUEBLES RABANAL SL
MUEBLES RABANAL SL

تخلى عن السجاد لو كان كل شيء في الغرفة متكامل مع الأرضيات في اللون و في المضمون، فمثلاً تلك الأرضية البسيطة من السيراميك تتماشى مع الدولاب المفتوح و لونه كما أنها تعتبر بدون نقوش بما يجعلها أكثر ألفة مع تصميم الجدار أيضاً .

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