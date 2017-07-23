وداعاً للسجاد في فصل الصيف

في فصل الصيف تزيد لدينا الحاجة لفعل كل ما يمكن لتقليل الشعور بالحرارة خصوصاً في عالمنا العربي ذو الحرارة المرتفعة للغاية في فصل الصيف و لأن السجاد أغلبه يمتاز بملمس من الصوف و النسيج الثقيل فإنه يعتبر من الأشياء التي يتخلص منها الكثيرون في فصل الصيف، و لكن ذلك التصرف ليس دائماً صائباً حيث سنستعرض معكم لبعض الحالات و النماذج عبر هوميفاي التي تسمح لك بإزالة السجاد صيفاً دون أن يقلل ذلك من جمال تصميم المنزل أو يجعله غير جاهز مثلاً لاستقبال الضيوف ، فقد يكون من المحرج أن يزورك أحد الضيوف و يلاحظ أنك أزلت السجاد و الأرضية غير لائقة فيشعر بالحرج أنه جاء في وقت غير مناسب ..
لو كانت لديك أرضية لامعة من الرخام أو البورسلين أو السيراميك الملائم يمكنك إزالة السجاد بكل أريحية دون الخوف من أي عواقب على ديكور المنزل، اهتم بالنظافة و ازالة الأتربة و تلميع الأرضيات و ستكون أحلى بدون سجاد
الأرضيات التي يوجد عليها نقوش و تحديدات من الجوانب تعتبر من أروع استايلات الأرضيات التي يمكنك استخدامها بدون الحاجة لسجاد طوال فترات العام و ليس في فصل الصيف فقط، حتى أنه يمكنك استغلال تلك الطريقة في الأماكن الأكثر عرضة للتعرض للأتربة حتى يسهل تنظيفها مثل مدخل المنزل و المسطحات التي تضم الغرف الأكثر ضغطاً في المنزل مثل المعيشة والريسبشن و السفرة .
لو كانت لديك فروق كبيرة بين قطع الأثاث في منزلك يمكنك أن تتخلى عن السجاد دون أن تلاحظ أي فارق في التصميم، و المسافة بين كل قطعة أو غرفة و ما يجاورها تحددها بداية و نهاية كل قطعة أثاث فيها، لاحظ المسافة بين السفرة و ما يجاورها من مقاعد تابعة لغرفة المعيشة
الأرضيات الرخامية أو التي تأخذ شكل طبيعي مثل البورسلين المرخم أو السيراميك الباركية كلها تعتبر تحف فنية في الأرضيات يمكنك ازالة السجاد عنها في أي لحظة لاستقبال فصل الصيف بدرجة حرارة أقل .
الباركية لا يحتاج لسجاد من الأثاث و كل ما عليك فقط أن تهتم بصيانته و لمعانه و معالجة الديفوهات التي قد تلحق بسطح بعد مرور الوقت و امداده بالعناية اللازمة ليظل متألقاً كما لو كان جديداً
تخلى عن السجاد لو كان كل شيء في الغرفة متكامل مع الأرضيات في اللون و في المضمون، فمثلاً تلك الأرضية البسيطة من السيراميك تتماشى مع الدولاب المفتوح و لونه كما أنها تعتبر بدون نقوش بما يجعلها أكثر ألفة مع تصميم الجدار أيضاً .