8 أفكار لبانيو ودش الحمام ستتمناها في منزلك

أماكن الاستحمام هي ملاذنا الآمن للاسترخاء و الراحة و الهدوء النفسي في منازلنا لذا ينبغي علينا تصميمها بطريقة تلائم حاجتنا العملية منها و كذلك أن تشارك بطريقة فعالة في تجميل و تزيين ديكور الحمام المصممة بداخله لتليق بنا و تجمل الشكل الفني للحمام في عيون ضيوفنا، لذا سوف يصحبنا هوميفاي في جولة صغيرة لأماكن استحمام صممت في حمامات بسيطة و لكن بطرق متنوعة سوف تلهمك لتطبيق إحداها في منزلك ..
إليكم التفاصيل ..
باستخدام بعض ملامح الطراز الكلاسيكي من وجود ستائر حول البانيو مع تطعيمات من الاستايل المودرن في استخدام البانيو ذو نوعية دائرية تصلح للاستخدام في الأركان يمكننا أن نشعر بالإعجاب نحو هذا النموذج الفريد الذي يتواجد فيه حسن استغلال للمساحات و الأركان تحديداً مع تحقيق توازن واضح بين الألوان المتوفرة في الحمام بين النبيتي و الأبيض و حتى اللمسة الذهبية في الوزر و في حلقات تثبيت الستارة من الأعلى فما أروع الدقة في هذا النموذج
استخدام الخشب و البامبو في تصميم الحمام بشطل عام مع ملمس حجري و شكل مثير للبانيو يعتبر من أروع النقاط في هذا التصميم حيث السحر الكامن في الشعور الطبيعي في كل المكونات مع الضوء الخافت الشاعري و المحيط المكشوف و المتحكم في خصوصيته بستائر الخوص المثيرة ، كل ذلك صنع ما نراه من جمال نلمسه بعيوننا يستحق التجربة
الجوانب الزجاجية للبانيو من أروع ما يمكن تخيله في حمام خشن الملمس من الجدران الحجرية و الألوان المائلة للطبيعة و التي أنطقها و جعلها متألقة هو الضوء الطبيعي الداخل بجوار البانيو الزجاجي الذي عكس الضوء من خلال جوانبه من الزجاج المصنفر في مشهد بديع للنفس في كل مرة تدخل فيها للحمام
البانيو الدائري ذو السلالم يضمن لك مكان منعزل و مريح للاستحمام و تجديد النشاط و تصميم الحمام بلون هاديء و سلمي كالابيض يسرع و يسهل وصولك لتلك الحالة من السلام الداخلي و استعادة الطاقة ..
من أكثر الأساليب المتبعة في التصميم في الأماكن الضيقة مما يضمن عدم انفصال و شعور بالضيق بين مكان الاستحمام وباقي الحمام و هو ما يزال تماماً باستخدام ألوان فاتحة و مرايات كبيرة كما نلاحظ في هذا النموذج
البانيو القدم مناسب للحمامات الرسمية و الصغيرة و التي يفضل أصحابها الاستحمام بشكل سريع دون الحاجة للحظات استرخاء وا ستجمام لذا فهذا الاختيار هو المثالي لهم و المناسب لاختياراتهم السريعة دون الاخلال بديكور و تصميم الحمام الجمالي
الرخام الطبيعي بجوار البانيو ذو الشكل المائل للجوهرة يمثل امتزاج جميل لمكان الاستحمام بالأرضيات التي صمم منها الحمام أو جزء كبير منه و هو فصل معنوي بين أجزاء الحمام و بين مكان الاستحمام ليدل على خصوصيته و هو مانراه هنا بحيث أنك لن تستطيع أن تستمتع بالمنظر الرائع حول الحمام و المنزل إلا لو كنت بداخل مجال البانيو فقط، و هي روعة اضافية لمواطن الجمال الموجودة أصلاً في التصميم
الكابينة الزجاجية هي الموصوف الأول لمكان الاستحمام في المساحات الصغيرة في الحمامات خصوصاً الرسمية منها وا لتي سيكون استخدام بانيو فيها غير ملائم لطبيعتها في استقبال الضيوف الذين سيهتمون أكثر بوجود الحوض و الكابينية و المرآة الكبيرة .