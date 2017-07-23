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8 أفكار لبانيو ودش الحمام ستتمناها في منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Квартира в Первоуральске, Галина Глебова Галина Глебова حمام
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أماكن الاستحمام هي ملاذنا الآمن للاسترخاء و الراحة و الهدوء النفسي في منازلنا لذا ينبغي علينا تصميمها بطريقة تلائم حاجتنا العملية منها و كذلك أن تشارك بطريقة فعالة في تجميل و تزيين ديكور الحمام المصممة بداخله لتليق بنا و تجمل الشكل الفني للحمام في عيون ضيوفنا، لذا سوف يصحبنا هوميفاي في جولة صغيرة لأماكن استحمام صممت في حمامات بسيطة و لكن بطرق متنوعة سوف تلهمك لتطبيق إحداها في منزلك ..

إليكم التفاصيل ..

1- داخل ستائر في الركن

Квартира в Первоуральске, Галина Глебова Галина Глебова حمام
Галина Глебова

Галина Глебова
Галина Глебова
Галина Глебова

باستخدام بعض ملامح الطراز الكلاسيكي من وجود ستائر حول البانيو مع تطعيمات من الاستايل المودرن في استخدام البانيو ذو نوعية دائرية تصلح للاستخدام في الأركان يمكننا أن نشعر بالإعجاب نحو هذا النموذج الفريد الذي يتواجد فيه حسن استغلال للمساحات و الأركان تحديداً مع تحقيق توازن واضح بين الألوان المتوفرة في الحمام بين النبيتي و الأبيض و حتى اللمسة الذهبية في الوزر و في حلقات تثبيت الستارة من الأعلى فما أروع الدقة في هذا النموذج

2- بجوار الحائط الزجاجي

homify حمام خشب Wood effect
homify

homify
homify
homify

استخدام الخشب و البامبو في تصميم الحمام بشطل عام مع ملمس حجري و شكل مثير للبانيو يعتبر من أروع النقاط في هذا التصميم حيث السحر الكامن في الشعور الطبيعي في كل المكونات مع الضوء الخافت الشاعري و المحيط المكشوف و المتحكم في خصوصيته بستائر الخوص المثيرة ، كل ذلك صنع ما نراه من جمال نلمسه بعيوننا يستحق التجربة 

3- بانيو مثير بجوانب زجاجية

ЖК "Воробьевы Горы", Sky Gallery Sky Gallery حمام
Sky Gallery

Sky Gallery
Sky Gallery
Sky Gallery

الجوانب الزجاجية للبانيو من أروع ما يمكن تخيله في حمام خشن الملمس من الجدران الحجرية  و الألوان المائلة للطبيعة و التي أنطقها و جعلها متألقة هو الضوء الطبيعي الداخل بجوار البانيو الزجاجي الذي عكس الضوء من خلال جوانبه  من الزجاج المصنفر في مشهد بديع للنفس في كل مرة تدخل فيها للحمام 

4- سلالم و بانيو دائري

Casa - Studio, ARCHILAB architettura e design ARCHILAB architettura e design حمام
ARCHILAB architettura e design

ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design

البانيو الدائري ذو السلالم يضمن لك مكان منعزل و مريح للاستحمام و تجديد النشاط و تصميم الحمام بلون هاديء و سلمي كالابيض يسرع و يسهل وصولك لتلك الحالة من السلام الداخلي و استعادة الطاقة ..

5- في نهاية الحمام من نفس لون الجدران

Trastevere House, Arabella Rocca Architettura e Design Arabella Rocca Architettura e Design حمام
Arabella Rocca Architettura e Design

Arabella Rocca Architettura e Design
Arabella Rocca Architettura e Design
Arabella Rocca Architettura e Design

من أكثر الأساليب المتبعة في التصميم في الأماكن الضيقة مما يضمن عدم انفصال و شعور بالضيق بين مكان الاستحمام وباقي الحمام و هو ما يزال تماماً باستخدام ألوان فاتحة و مرايات كبيرة كما نلاحظ في هذا النموذج

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6- عملي

Cozinhas | Roupeiros | Moveis de banho, Amplitude - Mobiliário lda Amplitude - Mobiliário lda حمام
Amplitude – Mobiliário lda

Amplitude - Mobiliário lda
Amplitude – Mobiliário lda
Amplitude - Mobiliário lda

البانيو القدم مناسب للحمامات الرسمية و الصغيرة و التي يفضل أصحابها الاستحمام بشكل سريع دون الحاجة للحظات استرخاء وا ستجمام لذا فهذا الاختيار هو المثالي لهم و المناسب لاختياراتهم السريعة دون الاخلال بديكور و تصميم الحمام الجمالي 

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7- محاط برخام الأرضيات و فيو أكثر من رائع

Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura حمام
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

الرخام الطبيعي بجوار البانيو ذو الشكل المائل للجوهرة يمثل امتزاج جميل لمكان الاستحمام بالأرضيات التي صمم منها الحمام أو جزء كبير منه و هو فصل معنوي بين أجزاء الحمام و بين مكان الاستحمام ليدل على خصوصيته و هو مانراه هنا بحيث أنك لن تستطيع أن تستمتع بالمنظر الرائع حول الحمام و المنزل إلا لو كنت بداخل مجال البانيو فقط، و هي روعة اضافية لمواطن الجمال الموجودة أصلاً في التصميم 

8- كابينة زجاجية

SUNSET STRIP RESIDENCE , McClean Design McClean Design حمام
McClean Design

SUNSET STRIP RESIDENCE

McClean Design
McClean Design
McClean Design

الكابينة الزجاجية هي الموصوف الأول لمكان الاستحمام في المساحات الصغيرة في الحمامات خصوصاً الرسمية منها وا لتي سيكون استخدام بانيو فيها غير ملائم لطبيعتها في استقبال الضيوف الذين سيهتمون أكثر بوجود الحوض و الكابينية و المرآة الكبيرة .

وداعاً للسجاد في فصل الصيف
حمامات مثالية تليق بمنزلك

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