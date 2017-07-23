8 أفكار لبانيو ودش الحمام ستتمناها في منزلك

باستخدام بعض ملامح الطراز الكلاسيكي من وجود ستائر حول البانيو مع تطعيمات من الاستايل المودرن في استخدام البانيو ذو نوعية دائرية تصلح للاستخدام في الأركان يمكننا أن نشعر بالإعجاب نحو هذا النموذج الفريد الذي يتواجد فيه حسن استغلال للمساحات و الأركان تحديداً مع تحقيق توازن واضح بين الألوان المتوفرة في الحمام بين النبيتي و الأبيض و حتى اللمسة الذهبية في الوزر و في حلقات تثبيت الستارة من الأعلى فما أروع الدقة في هذا النموذج