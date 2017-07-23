6 أفكار للوصول لإضاءة قوية مع توفير في فاتورة الكهرباء

اجعل نظام الإضاءة على مفاتيح منفصلة بمعنى أن تضاء إحدى النجفات بمعزل عن البقية و هكذا لكل النجف المستخدم في مسطح كبير كهذا النموذج فيمكنك الاعتماد على مصدر ضوء واحد فقط في الجلسة التي تستخدمها و لا تستهلك كل النجف الآخر في أماكن لا تستخدمها.

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