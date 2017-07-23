6 أفكار للوصول لإضاءة قوية مع توفير في فاتورة الكهرباء

الإضاءة القوية ليست لها علاقة بارتفاع فواتير الكهرباء من حيث الاستهلاك أو كمية اللمبات المستخدمة في نطاق أو غرفة معينة، و لكن هناك معادلة خاطئة منتشرة تربط بين قوة الإضاءة و زيادة عدد اللمبات و النجف المستخدم في منزلك، و مع ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن و محاولتنا للتوفير فإن هوميفاي يقدم لكم نصائح ممتازة للحفاظ على مستوى الشدة المرغوب في إضاءة ديكور منزلك و في الوقت ذاته الحصول على توفير كبير في فاتورة الكهرباء في نهاية كل شهر ..
استخدم اللمبات الموفرة ذات اللون الأبيض فهي ستغنيك عن أي زيادة غير متوقعة في فاتورة الكهرباء بالنظر لقدرتها الكبيرة على عدم استهلاك فولتات كهربية بالمقارنة باللمبات الصفراء التنجستين و بالتالي فإن استخدامك لها في هيئة سبوتات صغيرة سيوفر عليك الأمر تماماً و ستلاحظه بنفسك
استخدم نجفة في وسط الغرفة بلمبة موفرة كبيرة مما سيكون لها عامل كبير على توفير الكهرباء و بالتالي ستنشر الضوء لكل الغرفة ، فكلما كانت مساحة الغرفة اصغر كلما كانت مهمتك في التوفير اسهل باعتبارك ستلجأ لعدد لمبات أقل و بالتالي استهلاك أقل
حاول أن يكون في منزلك منافذ متعددة لضوء الشمس تسمح بمرور الضوء و الهواء النقي في لحظات النهار و بالتالي ستوفر 12 ساعة كاملة من الاستهلاك للكهرباء و تعتمد على الضوء الطبيعي للشمس في النهار
لون الجدار الأبيض في تصميمك للغرف و الحمامات سيتفاعل مع أقل نسبة ضوء ممكنة و بالتالي سيجعله أقوى بكثير خصوصاً لو كنت تستخدم الأسطح اللامعة و العواكس كالمرايات في مواجهة تلك اللمبات مما سيضاعف الشدة المتوقعة من تلك اللمبات
اختار نوعية جيدة و شفافة لنجف الغرف خصوصاً التي تحتاج اضاءة قوية مثل غرفة الملابس و المعيشة و بالتالي فإن اللمبة الواحدة بداخل الزجاج المنفوخ في النجف سيزيد من شدة اللمبة لأضعاف ما هي عليه و بالتالي ستوفر في استهلاكك للكهرباء
اجعل نظام الإضاءة على مفاتيح منفصلة بمعنى أن تضاء إحدى النجفات بمعزل عن البقية و هكذا لكل النجف المستخدم في مسطح كبير كهذا النموذج فيمكنك الاعتماد على مصدر ضوء واحد فقط في الجلسة التي تستخدمها و لا تستهلك كل النجف الآخر في أماكن لا تستخدمها.
و أنت أيضاً شاركنا بأفكارك حول تلك القضية الهامة حتى نستفيد في توفير فواتير الكهرباء الخاصة بنا