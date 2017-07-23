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6 أفكار للوصول لإضاءة قوية مع توفير في فاتورة الكهرباء

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة الملابس خشب Multicolored
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الإضاءة القوية ليست لها علاقة بارتفاع فواتير الكهرباء من حيث الاستهلاك أو كمية اللمبات المستخدمة في نطاق أو غرفة معينة، و لكن هناك معادلة خاطئة منتشرة تربط بين قوة الإضاءة و زيادة عدد اللمبات و النجف المستخدم في منزلك، و مع ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن و محاولتنا للتوفير فإن هوميفاي  يقدم لكم نصائح ممتازة للحفاظ على مستوى الشدة المرغوب في إضاءة ديكور منزلك و في الوقت ذاته الحصول على توفير كبير في فاتورة الكهرباء في نهاية كل شهر ..

1- لمبات موفرة متكررة

تشطيب شقة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة غرفة نوم
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

تشطيب شقة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة

كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

استخدم اللمبات الموفرة ذات اللون الأبيض فهي ستغنيك عن أي زيادة غير متوقعة في فاتورة الكهرباء بالنظر لقدرتها الكبيرة على عدم استهلاك فولتات كهربية بالمقارنة باللمبات الصفراء التنجستين و بالتالي فإن استخدامك لها في هيئة سبوتات صغيرة سيوفر عليك الأمر تماماً و ستلاحظه بنفسك 

2- نجفة في وسط الغرفة من لمبة كبيرة واحدة

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة نوم
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

استخدم نجفة في وسط الغرفة بلمبة موفرة كبيرة مما سيكون لها عامل كبير على توفير الكهرباء و بالتالي ستنشر الضوء لكل الغرفة ، فكلما كانت مساحة الغرفة اصغر كلما كانت مهمتك في التوفير اسهل باعتبارك ستلجأ لعدد لمبات أقل و بالتالي استهلاك أقل 

3- في لحظات النهار افتح المجال للضوء الطبيعي

Villa rustica, RI-NOVO RI-NOVO مطبخ حجر
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

حاول أن يكون في منزلك منافذ متعددة لضوء الشمس تسمح بمرور الضوء و الهواء النقي في لحظات النهار و بالتالي ستوفر 12 ساعة كاملة من الاستهلاك للكهرباء و تعتمد على الضوء الطبيعي للشمس في النهار

4- لون الجدران الفاتح سيوفر في استهلاكك للكهرباء

Intelligent und lernfähig, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik حمام
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

لون الجدار الأبيض في تصميمك للغرف و الحمامات سيتفاعل مع أقل نسبة ضوء ممكنة و بالتالي سيجعله أقوى بكثير خصوصاً لو كنت تستخدم الأسطح اللامعة و العواكس كالمرايات في مواجهة تلك اللمبات مما سيضاعف الشدة المتوقعة من تلك اللمبات 

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5- اختيار نوعية نجف عاكسة للضوء

homify غرفة الملابس خشب Multicolored
homify

homify
homify
homify

اختار نوعية جيدة و شفافة لنجف الغرف خصوصاً التي تحتاج اضاءة قوية مثل غرفة الملابس و المعيشة و بالتالي فإن اللمبة الواحدة بداخل الزجاج المنفوخ في النجف سيزيد من شدة اللمبة لأضعاف ما هي عليه و بالتالي ستوفر في استهلاكك للكهرباء

6- مسافات متساوية بين النجف و لكن مفاتيحها منفصلة

Vivienda en Plaza Euskadi Nº9, Bilbao., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo غرفة السفرة
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

اجعل نظام الإضاءة على مفاتيح منفصلة بمعنى أن تضاء إحدى النجفات بمعزل عن البقية و هكذا لكل النجف المستخدم في مسطح كبير كهذا النموذج فيمكنك الاعتماد على مصدر ضوء واحد فقط في الجلسة التي تستخدمها و لا تستهلك كل النجف الآخر في أماكن لا تستخدمها.

و أنت أيضاً شاركنا بأفكارك حول تلك القضية الهامة حتى نستفيد في توفير فواتير الكهرباء الخاصة بنا 

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تصميم موفر للكهرباء للإضاءة 

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