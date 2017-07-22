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6 أفكار مبدعة لاستخدام المواد المُعاد تدويرها

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Decoración, Mandarina Home Mandarina Home المنزلديكورات واكسسوارات
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نتبني هذه الفترة في هوميفاي خصوصًا بعد الظروف الاقتصادية التي نمر بها أفكار لإعادة تدوير الأشياء واستخدامها مرة ثانية، بتصميمات جيدة لمنح الأشياء القديمة نظرة جديدة تمامًا، اليوم نقدم لك 6 أفكارمن تصميم خبراء هوميفاي لإعادة تدوير الأشياء القديمة بتصميمات مبدعة. 

لقد حان الوقت للراحة

Hogar y decoración, Shop 987 Shop 987 المنزلأغراض منزلية
Shop 987

Shop 987
Shop 987
Shop 987

حان الآن أن تستريح حقيبتك التي جالت معك حول بلاد ومدن كثيرة، أيًا كانت الخامات التي صُنعت منها هذه الحقيبة سواء كانت من الورق المقوى، الخشب، أو الجلد، يمكنها أن تكون قطعة أساسية في غرفة المعيشة أو النوم واستخدامها كطاولة جانبية. 

مصابيح داخل زجاجات

Lamparas, J J غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
J

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J

المصابيح الزجاجية من أكثر الأشياء المتوافرة في معظم المنازل، ومن أحدث الاشياء التي تستخدم في أفكار الإضاءة لأنها تترك في المساحة لمسة عصرية جدًا ورومانسية بالإضافة إلى أنها غير مكلفة إطلاقًا.  

أقفاص الطيور

Decoración, Mandarina Home Mandarina Home المنزلديكورات واكسسوارات
Mandarina Home

Mandarina Home
Mandarina Home
Mandarina Home

أقفاص الطيور اصبحت من القطع الزخرفية في المنازل الحديثة، هناك أفكار كثيرة لاستخدامها مثل حامل للشموع، لتخزين أشياء كثيرة على سبيل المثال الأكياس، أو لمجرد الديكور فقط. 

تصميم بيكاسو

Deer-bike, Momentos a Medida Momentos a Medida فن تشكيليقطع فنية آخرى
Momentos a Medida

Momentos a Medida
Momentos a Medida
Momentos a Medida

إذا كنا نعتقد أن فن إعادة التدوير شيء حديث نحن نقل لك أنها فكرة خاطئة، فـفي عام 1942 قام بابلو بيكاسو بعمل فني يسمى تيت دي التورمستخدمًا فيه مقعد دراجة قديم ومقبض صديء وكان تصميم عملي للغاية ويضيف المرح إلى منزلك. 

خزانة من ألواح السرير

Palets, Vil.la Pingüí Vil.la Pingüí غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Vil.la Pingüí

Vil.la Pingüí
Vil.la Pingüí
Vil.la Pingüí

ألواح سرير قديمة وعدة مواد مُعاد تدويرها يمكنها أن تكون الأساس لتصنيع خزانة مثل التي نراها أمامنا في الصورة لتخزين أشياء نستخدمها يوميًا حتى تكون في متناول أيدينا. 

طاولة

estanterias mesas i chillouts, RECICLA'RT RECICLA'RT المنزلديكورات واكسسوارات
RECICLA&#39;RT

RECICLA'RT
RECICLA&#39;RT
RECICLA'RT

هذا التصميم للطاولة من مواد مُعاد تدويرها تحديدًا من كابل قديم والخشب، في النهاية كانت النتيجة طاولة طعام بتصميم ريفي مبتكر. 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 8 أفكار لإعادة تدوير المهملات لجعلها أشياء قيّمة

8 أفكار لإعادة تدوير المهملات لجعلها أشياء قيّمة

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