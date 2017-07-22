6 أفكار مبدعة لاستخدام المواد المُعاد تدويرها

حان الآن أن تستريح حقيبتك التي جالت معك حول بلاد ومدن كثيرة، أيًا كانت الخامات التي صُنعت منها هذه الحقيبة سواء كانت من الورق المقوى، الخشب، أو الجلد، يمكنها أن تكون قطعة أساسية في غرفة المعيشة أو النوم واستخدامها كطاولة جانبية.