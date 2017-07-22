6 أفكار مبدعة لاستخدام المواد المُعاد تدويرها

نتبني هذه الفترة في هوميفاي خصوصًا بعد الظروف الاقتصادية التي نمر بها أفكار لإعادة تدوير الأشياء واستخدامها مرة ثانية، بتصميمات جيدة لمنح الأشياء القديمة نظرة جديدة تمامًا، اليوم نقدم لك 6 أفكارمن تصميم خبراء هوميفاي لإعادة تدوير الأشياء القديمة بتصميمات مبدعة.
حان الآن أن تستريح حقيبتك التي جالت معك حول بلاد ومدن كثيرة، أيًا كانت الخامات التي صُنعت منها هذه الحقيبة سواء كانت من الورق المقوى، الخشب، أو الجلد، يمكنها أن تكون قطعة أساسية في غرفة المعيشة أو النوم واستخدامها كطاولة جانبية.
المصابيح الزجاجية من أكثر الأشياء المتوافرة في معظم المنازل، ومن أحدث الاشياء التي تستخدم في أفكار الإضاءة لأنها تترك في المساحة لمسة عصرية جدًا ورومانسية بالإضافة إلى أنها غير مكلفة إطلاقًا.
أقفاص الطيور اصبحت من القطع الزخرفية في المنازل الحديثة، هناك أفكار كثيرة لاستخدامها مثل حامل للشموع، لتخزين أشياء كثيرة على سبيل المثال الأكياس، أو لمجرد الديكور فقط.
إذا كنا نعتقد أن فن إعادة التدوير شيء حديث نحن نقل لك أنها فكرة خاطئة، فـفي عام 1942 قام بابلو بيكاسو بعمل فني يسمى تيت دي التورمستخدمًا فيه مقعد دراجة قديم ومقبض صديء وكان تصميم عملي للغاية ويضيف المرح إلى منزلك.
ألواح سرير قديمة وعدة مواد مُعاد تدويرها يمكنها أن تكون الأساس لتصنيع خزانة مثل التي نراها أمامنا في الصورة لتخزين أشياء نستخدمها يوميًا حتى تكون في متناول أيدينا.
هذا التصميم للطاولة من مواد مُعاد تدويرها تحديدًا من كابل قديم والخشب، في النهاية كانت النتيجة طاولة طعام بتصميم ريفي مبتكر.
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