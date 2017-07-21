6 أنواع لأقمشة الستائر تعرف عليها قبل الشراء

هل أنت على وشك تجديد ستائر منزلك؟ أم أنك تبدأ في تأثيث منزل بالكامل ووصلت لمرحلة إعداد الستائر!.. الاّن يقدم لك هوميفاي في هذا المقال مجموعة من الأنواع المختلفة للستائر والأقمشة التي تناسب زوقك واختيارتك، والتي تتنوع بين القطن والحرير والساتان والقطيفة وغيرها من الأشكال التي تتوافر بالعديد من الألوان.. ليس عليك إلا أن تختار ما يناسب زوقك مع مراعاة ميزانيتك.. خاصة أن هناك أقمشة غالية الثمن، يجب أن تكون دقيق في اختياراتك.
القطن من الأقمشة العملية للغاية، فهو ناعم ويتوافر بمختلف الألوان ويمكنك الحصول عليه بسهولة وتفصيله بالشكل الذي يناسبك، بالإضافة إلى ذلك يمكنك تنظيفه وغسله من الاتساخ بسهولة، ويناسب أكثر المطابخ والحمامات فهو يتحمل الرطوبة ويسهل تنظيفه في أي وقت.
الشيفون قماش شفاف بألوان مختلفة يمكنك استخدامه بمفرده أو مع الستائر القماشية لتكوين طبقتين بلونين مختلفين، أو مع البلاك أوت عادة ما يستخدم في الستائر المودرن.. ويمكنك الحصول عليه سادة أو منقوش.
القطيفة من الأقمشة الناعمة السميكة وهي قيمة للغاية وتضفي أناقة خاصة على المكان، بالإضافة إلى ذلك فهو سيد الديكورات الكلاسكية وأرقى الأنواع المودرن فهو موضة لا تبطل وتناسب كل الأوقات.
الحرير قماش ناعم وحساس، عند استخدامه يجب عليك ان تتعامل معه حرص وذلك حتى لا تتسبب في قطعه، ويتوافر الحرير بأشكال عديدة ومختلفة وألوان زاهية، يعطيك شكل أنيق ومبهج للغاية.
تعد هذه الخامة من أفضل انواع خامات الستائر ولكنها تحتاح إلى كي بعد كل مرة من غسلها، لكي تبقى مفرودة وتنسدل بنعومة على النوافذ، وتتوافر بجميع الألوان.. ولها مظهر لامع ومضيء ومميز.
هي طبقة من القماش ضد الضوءء والمياه، تدو ثقيلة وتحجب الضوء تمامًا من الخارج، ويعطي طابع أكثر خصوصية للمكان، بحيث لا يظهر ما خلفه، ولكنه لا يؤثر تمامًا على الشكل اجمالي للمكان.
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