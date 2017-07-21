6 أنواع لأقمشة الستائر تعرف عليها قبل الشراء

هل أنت على وشك تجديد ستائر منزلك؟ أم أنك تبدأ في تأثيث منزل بالكامل ووصلت لمرحلة إعداد الستائر!.. الاّن يقدم لك هوميفاي في هذا المقال مجموعة من الأنواع المختلفة للستائر والأقمشة التي تناسب زوقك واختيارتك، والتي تتنوع بين القطن والحرير والساتان والقطيفة وغيرها من الأشكال التي تتوافر بالعديد من الألوان.. ليس عليك إلا أن تختار ما يناسب زوقك مع مراعاة ميزانيتك.. خاصة أن هناك أقمشة غالية الثمن، يجب أن تكون دقيق في اختياراتك.