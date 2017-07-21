الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

6 أنواع لأقمشة الستائر تعرف عليها قبل الشراء

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
En iyi Baskılı Perdeler, Perdeci Perdeci
Loading admin actions …

هل أنت على وشك تجديد ستائر منزلك؟ أم أنك تبدأ في تأثيث منزل بالكامل ووصلت لمرحلة إعداد الستائر!.. الاّن يقدم لك هوميفاي في هذا المقال مجموعة من الأنواع المختلفة للستائر والأقمشة التي تناسب زوقك واختيارتك، والتي تتنوع بين القطن والحرير والساتان والقطيفة وغيرها من الأشكال التي تتوافر بالعديد من الألوان.. ليس عليك إلا أن تختار ما يناسب زوقك مع مراعاة ميزانيتك.. خاصة أن هناك أقمشة غالية الثمن، يجب أن تكون دقيق في اختياراتك.

1. القطن

homify شبابيك و أبوابستائر
homify

homify
homify
homify

القطن من الأقمشة العملية للغاية، فهو ناعم ويتوافر بمختلف الألوان ويمكنك الحصول عليه بسهولة وتفصيله بالشكل الذي يناسبك، بالإضافة إلى ذلك يمكنك تنظيفه وغسله من الاتساخ بسهولة، ويناسب أكثر المطابخ والحمامات فهو يتحمل الرطوبة ويسهل تنظيفه في أي وقت.

2. الشيفون

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الشيفون قماش شفاف بألوان مختلفة يمكنك استخدامه بمفرده أو مع الستائر القماشية لتكوين طبقتين بلونين مختلفين، أو مع البلاك أوت عادة ما يستخدم في الستائر المودرن.. ويمكنك الحصول عليه سادة أو منقوش.

3. القطيفة

Tartans, JAB JOSEF ANSTOETZ KG JAB JOSEF ANSTOETZ KG المنزلأقمشة و منسوجات
JAB JOSEF ANSTOETZ KG

JAB JOSEF ANSTOETZ KG
JAB JOSEF ANSTOETZ KG
JAB JOSEF ANSTOETZ KG

القطيفة من الأقمشة الناعمة السميكة وهي قيمة للغاية وتضفي أناقة خاصة على المكان، بالإضافة إلى ذلك فهو سيد الديكورات الكلاسكية وأرقى الأنواع المودرن فهو موضة لا تبطل وتناسب كل الأوقات.

4. الحرير

En iyi Baskılı Perdeler, Perdeci Perdeci
Perdeci

Perdeci
Perdeci
Perdeci

الحرير قماش ناعم وحساس، عند استخدامه يجب عليك ان تتعامل معه حرص وذلك حتى لا تتسبب في قطعه، ويتوافر الحرير بأشكال عديدة ومختلفة وألوان زاهية، يعطيك شكل أنيق ومبهج للغاية.

5. الساتان

Bespoke Curtains & Blinds Elizabeth Bee Interior Design غرفة نوم
Elizabeth Bee Interior Design

Bespoke Curtains & Blinds

Elizabeth Bee Interior Design
Elizabeth Bee Interior Design
Elizabeth Bee Interior Design

تعد هذه الخامة من أفضل انواع خامات الستائر ولكنها تحتاح إلى كي بعد كل مرة من غسلها، لكي تبقى مفرودة وتنسدل بنعومة على النوافذ، وتتوافر بجميع الألوان.. ولها مظهر لامع ومضيء ومميز.

6. البلاك أوت

Cortina Roller Black Out REALMENTE AMERICANO $ 560 M2, RominaDecoraciones & NoeCort RominaDecoraciones & NoeCort المنزلديكورات واكسسوارات
RominaDecoraciones &amp; NoeCort

RominaDecoraciones & NoeCort
RominaDecoraciones &amp; NoeCort
RominaDecoraciones & NoeCort

هي طبقة من القماش ضد الضوءء والمياه، تدو ثقيلة وتحجب الضوء تمامًا من الخارج، ويعطي طابع أكثر خصوصية للمكان، بحيث لا يظهر ما خلفه، ولكنه لا يؤثر تمامًا على الشكل اجمالي للمكان.

شاهد أيضًا كيف تختار أقمشة الكنب في منزلك

كيف تختار اللون المناسب لحوائط منزلك؟
هل أعجبك المقال؟ أي من هذه الأنواع أعجبك أكثر؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً