8 نصائح تجعل منزلك صديقًا للبيئة

يتجه العالم في هذه الفترة الزمنية بقوة ناحية ترشيد استهلاك الطاقة والتغلب على مشكلة التغير المناخي التي يتنبأ الخبراء بنتائجه الغير محمودة إن لم ننتبه له جميعًا بسرعة.
لذا وجب علينا أن ننتبه للحفاظ على البيئة قدر الإمكان في تصميم منازلنا عن طريق ترشيد استهلاك المواد التي تأتي من الطبيعة، وترشيد استهلاك الطاقة، ويأتي هذا عن طريق الكثير من النصائح جمعنا لكم اليوم بعضها، وبالإضافة إلى الحفاظ على البيئة فإنها توفر الكثير من الأموال والجهد فهيا بنا لنطلع عليها لنرى كيف يمكننا تنفيذها في منازلنا:
من أهم العوامل التي تجعل المنزل نظيفًا وصحيًا طوال الوقت هو العمل على تنقية الهواء وتجديده أولًا بأول داخله، وذلك يتحقق عن طريق وضع أحواض النباتات المنزلية التي تتناسب مع مساحة المنزل وتعمل على إخراج الأكسجين النقي له ليبقى دائمًا جميلًا بعيدًا عن الأمراض والميكروبات.
استخدام المواد المحلية بالإضافة إلى أنه يوفر عليك الكثير من النفقات فإنه يعمل على عدم استهلاك الطاقة الخارجية بشكل مبالغ فيه، فعمليات التصنيع والنقل تستهلك الطاقة المستنفذة وتستهلك الموارد الرئيسية في البيئة.
فهنا مثلًا نجد أن المصمم قد استخدم جلد الحيوانات كسجادة واعتمد على مواد بناء محلية.
من المشاريع التي تجلب لك المال بالإضافة إلى كونها مفيدة للبيئة وتعمل على إنتاج طاقة نظيفة، مشروع كساء المنزل بالخلايا الشمسية، أو حتى وضعها على سطح المنزل أو في الحديقة، فإن كنت من المحظوظين بالشمس الساطعة على منزلك سوف تبيع الطاقة الناتجة للحكومات و تحظى بمنزل جميل الشكل وصديق للبيئة.
لوحدات الخلايا الشمسية العديد من الأشكال، فهنا نجدخا على هيئة نصف كرة أنيق الشكل في سطح المنزل.
وهنا نجدها على قمة المصباح الخارجي الذي يضئ الحديقة.
من أكثر الأشياء التي تعمل على ضرر البيئة المحيطة هي استخدام أجهزة كهربائية تالفة وتركها دون اعتناء، فالثلاجة التي تسرب غاز الفريون والسخان ذو الترموستات التالف والتكييف المعطل الذي يفرز مياها كثيرة نظرًا للعطل فيه، كل هذه الأشياء تضر البيئة بشكل كبير.
لذا فعلينا إصلاح الأجهزة الكهربائية أولًا بأول مع محاولة الحرص على عدم استخدامها أو الاستغناء عنها إذا لم تكن ضرورية.
الطراز التبسيطيفي التصميم هو طراز جميل الشكل يعمل على اختصار كل ما يمكن اختصاره في الديكورات المستخدمة، فما فائدة المنضدة إذا كان بإمكاننا الجلوس على وسائد مريحة على الأرض؟ وما فائدة السفرة الكبيرة إذا كان كاونتر مطبخ صغير وبضع مقاعد كفيل بالمهمة؟
وبالإضافة إلى الشكل الجميل لهذا الطراز نتيجة لاعتماده على المساحات المفتوحة الواسعة المختصرة فإنه يوفر الكثير من الطاقة المستخدمة في تصنيع أثاث غير ضروري وزائد عن الحاجة.
عن طريق فتحات السقف الزجاجية، والواجهات الشفافة بكامل الحائط و تقليل الاعتماد على المصابيح قدر الإمكان لتقليل إهدار الطاقة.
الاعتماد على الخشب الطبيعي يضطرنا لقطع المزيد والمزيد من الأشجار التي تحافظ على التوازن البيئي، لذا فإن استخدام الخشب المستدام في الأثاث والمواد التي لا تأكل من موارد الطبيعة الرئيسية يكون مفيدًا للبيئة بشكل كبير.
وبالطبع فإن إعادة تدوير الأشياء وعدم الاعتماد على الشراء والاستهلاك طوال الوقت يوفر على البيئة من مواردها وموادها ويوفر علينا الكثير من الأموال، فهنا نجد الكنبة والمقعد الأنيقين المصنوعين من باليتات المصانع بدلًا من التخلص منها.