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8 نصائح تجعل منزلك صديقًا للبيئة

آية علم الدين آية علم الدين
homify غرفة المعيشةإضاءة
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يتجه العالم في هذه الفترة الزمنية بقوة ناحية ترشيد استهلاك الطاقة والتغلب على مشكلة التغير المناخي التي يتنبأ الخبراء بنتائجه الغير محمودة إن لم ننتبه له جميعًا بسرعة.

لذا وجب علينا أن ننتبه للحفاظ على البيئة قدر الإمكان في تصميم منازلنا عن طريق ترشيد استهلاك المواد التي تأتي من الطبيعة، وترشيد استهلاك الطاقة، ويأتي هذا عن طريق الكثير من النصائح جمعنا لكم اليوم بعضها، وبالإضافة إلى الحفاظ على البيئة فإنها توفر الكثير من الأموال والجهد فهيا بنا لنطلع عليها لنرى كيف يمكننا تنفيذها في منازلنا:

1. استخدم النباتات في تجديد الهواء داخل المنزل

Selfgreen Light, Solid Interior Design Solid Interior Design المنزل اكسسوارات النباتات
Solid Interior Design

Solid Interior Design
Solid Interior Design
Solid Interior Design

من أهم العوامل التي تجعل المنزل نظيفًا وصحيًا طوال الوقت هو العمل على تنقية الهواء وتجديده أولًا بأول داخله، وذلك يتحقق عن طريق وضع أحواض النباتات المنزلية التي تتناسب مع مساحة المنزل وتعمل على إخراج الأكسجين النقي له ليبقى دائمًا جميلًا بعيدًا عن الأمراض والميكروبات.

2. استخدم المنتجات المحلية والقريبة من بيئتك قدر الإمكان

Barn Loft Living in an Agricultural Landscape Retool architecture غرفة المعيشة زجاج Passive solar Barn l
Retool architecture

Barn Loft Living in an Agricultural Landscape

Retool architecture
Retool architecture
Retool architecture

استخدام المواد المحلية بالإضافة إلى أنه يوفر عليك الكثير من النفقات فإنه يعمل على عدم استهلاك الطاقة الخارجية بشكل مبالغ فيه، فعمليات التصنيع والنقل تستهلك الطاقة المستنفذة وتستهلك الموارد الرئيسية في البيئة.

فهنا مثلًا نجد أن المصمم قد استخدم جلد الحيوانات كسجادة واعتمد على مواد بناء محلية.

3. زود منزلك بالخلايا الشمسية و اجن المال أيضًا

Solar House Facit Homes منازل
Facit Homes

Solar House

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

من المشاريع التي تجلب لك المال بالإضافة إلى كونها مفيدة للبيئة وتعمل على إنتاج طاقة نظيفة، مشروع كساء المنزل بالخلايا الشمسية، أو حتى وضعها على سطح المنزل أو في الحديقة، فإن كنت من المحظوظين بالشمس الساطعة على منزلك سوف تبيع الطاقة الناتجة للحكومات و تحظى بمنزل جميل الشكل وصديق للبيئة.

أشكال مختلفة لوحدات الخلايا الشمسية

homify غرفة المعيشةإضاءة
homify

homify
homify
homify

لوحدات الخلايا الشمسية العديد من الأشكال، فهنا نجدخا على هيئة نصف كرة أنيق الشكل في سطح المنزل.

وفي مصابيح الإضاءة أيضًا

Solarstandleuchen zur sicheren Beleuchtung Ihres (Eigen-)heimes, Solarlichtladen.de Solarlichtladen.de حدائقإضاءة حديد Metallic/Silver
Solarlichtladen.de

Solarlichtladen.de
Solarlichtladen.de
Solarlichtladen.de

وهنا نجدها على قمة المصباح الخارجي الذي يضئ الحديقة.

4. قم بإصلاح الأجهزة الكهربائية وقلل من استخدامها قدر الإمكان

Appliance Repair and Maintenance, Fridge Repairs Pretoria Fridge Repairs Pretoria
Fridge Repairs Pretoria

Fridge Repairs Pretoria
Fridge Repairs Pretoria
Fridge Repairs Pretoria

من أكثر الأشياء التي تعمل على ضرر البيئة المحيطة هي استخدام أجهزة كهربائية تالفة وتركها دون اعتناء، فالثلاجة التي تسرب غاز الفريون والسخان ذو الترموستات التالف والتكييف المعطل الذي يفرز مياها كثيرة نظرًا للعطل فيه، كل هذه الأشياء تضر البيئة بشكل كبير.

لذا فعلينا إصلاح الأجهزة الكهربائية أولًا بأول مع محاولة الحرص على عدم استخدامها أو الاستغناء عنها إذا لم تكن ضرورية.

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5. الاعتماد على الطراز التبسيطي صديق البيئة

Interior Design | Quadrilocale ad Origgio, Made with home Made with home غرفة المعيشة
Made with home

Made with home
Made with home
Made with home

الطراز التبسيطيفي التصميم هو طراز جميل الشكل يعمل على اختصار كل ما يمكن اختصاره في الديكورات المستخدمة، فما فائدة المنضدة إذا كان بإمكاننا الجلوس على وسائد مريحة على الأرض؟ وما فائدة السفرة الكبيرة إذا كان كاونتر مطبخ صغير وبضع مقاعد كفيل بالمهمة؟

وبالإضافة إلى الشكل الجميل لهذا الطراز نتيجة لاعتماده على المساحات المفتوحة الواسعة المختصرة فإنه يوفر الكثير من الطاقة المستخدمة في تصنيع أثاث غير ضروري وزائد عن الحاجة.

6. استخدم الإضاءة الطبيعية في إنارة المنزل

Minimal Living Space Gracious Luxury Interiors غرفة المعيشة White
Gracious Luxury Interiors

Minimal Living Space

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

عن طريق فتحات السقف الزجاجية، والواجهات الشفافة بكامل الحائط و تقليل الاعتماد على المصابيح قدر الإمكان لتقليل إهدار الطاقة.

وهنا تجد 6 أشكال مختلفة في الاعتماد على الشمس كإضاءة بديلة

7. استخدم المواد الصناعية مثل الخشب المستدام لحماية الطبيعة

Bathroom Markham Stagers حمام bathroom cabinets,minimal,hotel look
Markham Stagers

Bathroom

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

الاعتماد على الخشب الطبيعي يضطرنا لقطع المزيد والمزيد من الأشجار التي تحافظ على التوازن البيئي، لذا فإن استخدام الخشب المستدام في الأثاث والمواد التي لا تأكل من موارد الطبيعة الرئيسية يكون مفيدًا للبيئة بشكل كبير.

8. إعادة تدوير الأشياء من أفضل الحلول لمنزل صديق للبيئة

Sala, amiko espacios amiko espacios غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
amiko espacios

amiko espacios
amiko espacios
amiko espacios

وبالطبع فإن إعادة تدوير الأشياء وعدم الاعتماد على الشراء والاستهلاك طوال الوقت يوفر على البيئة من مواردها وموادها ويوفر علينا الكثير من الأموال، فهنا نجد الكنبة والمقعد الأنيقين المصنوعين من باليتات المصانع بدلًا من التخلص منها.

14 غرفة معيشة مميزة لمشاهدة التلفاز
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