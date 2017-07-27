8 نصائح تجعل منزلك صديقًا للبيئة

يتجه العالم في هذه الفترة الزمنية بقوة ناحية ترشيد استهلاك الطاقة والتغلب على مشكلة التغير المناخي التي يتنبأ الخبراء بنتائجه الغير محمودة إن لم ننتبه له جميعًا بسرعة.

لذا وجب علينا أن ننتبه للحفاظ على البيئة قدر الإمكان في تصميم منازلنا عن طريق ترشيد استهلاك المواد التي تأتي من الطبيعة، وترشيد استهلاك الطاقة، ويأتي هذا عن طريق الكثير من النصائح جمعنا لكم اليوم بعضها، وبالإضافة إلى الحفاظ على البيئة فإنها توفر الكثير من الأموال والجهد فهيا بنا لنطلع عليها لنرى كيف يمكننا تنفيذها في منازلنا: