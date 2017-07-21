12 نموذج لحوائط خرسانية ستغير منزلك

هل تمتلك في منزلك جدار خرساني؟.. هل لديك مدفئة تبحث لها عن موقع مميز! .. هنا في هذا المقال سوف نعرض لك مجموعة مميزة من التصميمات التي احتوت على جدران خرسانية أنيقة بطريقة مذهلة، أعطت للغرفة تميز وجاذبية، وهناك العديد من الطرق التي يمكنك استخدام الخرسانة بها في منزلك، كالجدران الرئيسية في الغرفة، أو أعمدة في المدخل، أو تزيين منطقة السلم، أو أعمدة في وسط المنزل للزينة، ولا ننسى نصيب الحمام من أناقة وسحر اللمسات الخرسانية، ولذلك يقدم لك هوميفاي أبرز التصميمات لكي تختار منها ما يناسبك..