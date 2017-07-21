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12 نموذج لحوائط خرسانية ستغير منزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Concrete, wood and fire, Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva غرفة المعيشة
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هل تمتلك في منزلك جدار خرساني؟.. هل لديك مدفئة تبحث لها عن موقع مميز! .. هنا في هذا المقال سوف نعرض لك مجموعة مميزة من التصميمات التي احتوت على جدران خرسانية أنيقة بطريقة مذهلة، أعطت للغرفة تميز وجاذبية، وهناك العديد من الطرق التي يمكنك استخدام الخرسانة بها في منزلك، كالجدران الرئيسية في الغرفة، أو أعمدة في المدخل، أو تزيين منطقة السلم، أو أعمدة في وسط المنزل للزينة، ولا ننسى نصيب الحمام من أناقة وسحر اللمسات الخرسانية، ولذلك يقدم لك هوميفاي أبرز التصميمات لكي تختار منها ما يناسبك..

1. درجات متفاوتة من اللون الرمادي على ألواح خرسانية كبيرة تغطي جدار غرفة المعيشة وتمنحها قوة وصلابة

Płyty betonowe apartament Warszawa Muranów, Contractors Contractors غرفة المعيشة أسمنت Grey
Contractors

Contractors
Contractors
Contractors

2. جدار خرساني صلب لتصميم مميز يحمل مدفأة بداخله ويتحمل حرارتها ويفصل جانبي المكتبة الخشبية

Concrete Fireplace in PANBETON®, Living-room Concrete LCDA مطبخ concrete fireplace,concrete walls,concrete panels,walls panels,fireplace
Concrete LCDA

Concrete Fireplace in PANBETON®, Living-room

Concrete LCDA
Concrete LCDA
Concrete LCDA

3. الخرسانة في لونها الفاتح لجدران متوازنه مع ألوان غرفة المعيشة الهادئة وملمس خشن يمنحها الاختلاف

homify جدران ألواح خشب مضغوط Grey
homify

homify
homify
homify

4.الخرسانة على شكل قوالب الطوب لقوة ومتانة أكثر لمنطقة السلم.. ولونها الرمادي يناسب الأثاث

CASA VENTURA M22, SBARDELOTTO ARQUITETURA SBARDELOTTO ARQUITETURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
SBARDELOTTO ARQUITETURA

SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA

5. عمود صلب من الخرسانة الرمادية يتوسطه حوض سمك زجاجي للمسة ديكورية رائعة

Concrete, wood and fire, Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva غرفة المعيشة
Elena Arsentyeva

Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva

6. الاّن وأنت على وشك تصميم فواصل منزلك يمكنك الاستعانة بالأعمدة الخرسانية لمظهر جذاب

BOSQUES DE BUGAMBILIAS, Arki3d Arki3d الممر الحديث، المدخل و الدرج
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

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7. نصيب رائع من الأناقة لمدخل المنزل والحديقة التي استخدمت الجدران والأرضية الخرسانية مع وحدات الإضاءة الخافتة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

8. لمسة خرسانية في غرفة مودرن تكفي لمنحك أناقة رائعة داخل منزلك وتتمتع الغرفة بشيء من الاختلاف

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

9. جدران من الاحجار الخرسانية الضخمة لغرفة نوم ذات طابع وشخصية مستقلة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

10. جدران من الخرسانة الكبيرة في حمامك للمسة ساحرة من اللون الرمادي مع المرايا

homify حمام
homify

homify
homify
homify

11. جدار خرساني لكسر سطوة الأخشاب في الغرفة مع أر فف خشبية رائعة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

12. مزيج رائع من الواح الخشب مع الجدار الخرساني لخلفية التلفزيون ومظهر مختلف لغرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

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