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9 مطابخ رائعة للم شمل العائلة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
London Charm, Elan Kitchens Elan Kitchens مطبخ
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لم تعد المطابخ بتصميماتها العصرية مجرد أماكن لإعداد الطعام فحسب، بل باتت وخصوصًا في الآونة الأخيرة ساحات للتجمعات العائلية تلتقي فيها الأسر ليتشاركوا إعداد ألذ المأكولات والأصناف وسط نقاشات كثيرة ومفتوحة تقرب المسافات بينهم وتزيد من حميمية علاقاتهم.

ومن هذا المنطلق، لدينا لكم اليوم 9 نماذج لـ مطابخ من أنماط ديكورية متنوعة ومذهلة لتختار من بينها ما يناسب شخصيتك.. دعونا نبدأ الآن!

1- مطبخ ريفي من الخشب الطبيعي

The Leicestershire Kitchen in the Woods by deVOL deVOL Kitchens مطبخ Blue
deVOL Kitchens

The Leicestershire Kitchen in the Woods by deVOL

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

المطبخ الأول معنا اليوم بمظهر ريفي يجمع بين الأناقة والبساطة، حيث صُنِع من الخشب الطبيعي بلونه الأساسي دون أية طلاءات وتصميم معاصر اندمجت معه مائدة الطعام في نفس الساحة لتستوعب عائلة كبيرة بأريحية.

2- الأبيض الناصع لمطبخ معاصر

Val de Vie - Les Lions Street, Salomé Knijnenburg Interiors Salomé Knijnenburg Interiors مطبخ White
Salomé Knijnenburg Interiors

Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors

إن كنت متابع جيد لكل ما هو جديد في عالم الديكور، ستجد أن المطابخ المعاصرة عادة ما تكون بيضاء اللون، أو بألوان محايدة كالبيج والرمادي، مع تميزها بجزر كبيرة، ومساحة تخزين وافرة، وأجهزة كهربائية من الفولاذ المقاوم للصدأ.

3- الخشب ثانية يكتسح المطبخ!

Vintage Kitchen Casa Più Arredamenti vintage kitchen
Casa Più Arredamenti

Vintage Kitchen

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

مطبخ آخر ريفي يعتمد على الخشب في كل تفصيلة من تفاصيله، بداية من الخزانات العلوية والسفلية، ومائدة الطعام، مرورًا بالأرضية ذات الشرائح المصقولة، نهاية بالسقف والألواح الخشبية المتناثرة هنا وهناك!

4- كلاسيكية ورقي

Tudor Handpainted Kitchen Sculleries of Stockbridge مطبخرفوف وأدراج
Sculleries of Stockbridge

Tudor Handpainted Kitchen

Sculleries of Stockbridge
Sculleries of Stockbridge
Sculleries of Stockbridge

المطابخ الكلاسيكية لديها جمهور عريض أيضًا رغم انتشار العديد من الأنماط الديكورية في الآونة الأخيرة. 

هنا في هذا المطبخ نلمس الكلاسيكية في العديد من العناصر الديكورية، كالكرانيش التي تحيط بالسقف بلونها الأبيض، والثريا الفاخرة التي تتدلى منه بكريستالاتها البراقة، والمرآة الضخمة ذات الإطار الفضي الرائع جهة اليمين، والمقاعد الخشبية بأرجلها المنحوتة بزخارف تزيدها قيمة وجمالًا.

5- ألوان مبهجة ولمسات مبتكرة!

Casa di Juhana, Maurizio Giovannoni Studio Maurizio Giovannoni Studio غرفة المعيشة
Maurizio Giovannoni Studio

Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio

ما يميز النمط الحديث من الديكور أنه دائمًا يأتي إلينا بكل ما هو جديد ومبتكر، وهنا.. في هذا النموذج تألق المطبخ بألوان فاقعة ومبهجة أكسبته جمالًا من نوع خاص.

راقب معنا مائدة الطعام الخشبية بسيطة الشكل والمقاعد الملونة التي تحيط بها بتصميمها العصري.. لابد أنك أحببتها كثيرًا! يمكنك الاستعانة بلمسة مماثلة في منزلك لتحظى بمطبخ مبهج كهذا! 

6- كيف تألق النمط المينيمال؟

Modello Asia, DIEMME CUCINE S.r.l. DIEMME CUCINE S.r.l. مطبخ
DIEMME CUCINE S.r.l.

Modello Asia

DIEMME CUCINE S.r.l.
DIEMME CUCINE S.r.l.
DIEMME CUCINE S.r.l.

المطابخ المصممة بنمط الحد الأدنى لا تعتمد على أية تفاصيلة مبالغ فيها كما هو الحال هنا في هذا النموذج، فهو هادئ، ناعم، أنيق وبسيط.

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7- نمط البحر المتوسط وإضافات فندقية

London Charm, Elan Kitchens Elan Kitchens مطبخ
Elan Kitchens

London Charm

Elan Kitchens
Elan Kitchens
Elan Kitchens

نمط البحر المتوسط عادة ما يجلب عناصر معمارية شاملة في المطابخ، وخاصة في الأسقف والأبواب.. راقب معنا تصميم هذا المطبخ وأبوابه الكبيرة المذهلة كثيرة التفاصيل، والبار الوظيفي الذي يضم مقاعد خشبية عصرية ومزين بأروع المزهريات.

8- من وحي النمط الفرنسي

Cherry Creek Town Home , Studio Design LLC Studio Design LLC مطبخ
Studio Design LLC

Studio Design LLC
Studio Design LLC
Studio Design LLC

 اللمسات الديكورية الفرنسية تسيطر على هذا المطبخ واستطاعت أن تجعله أنيقًا. الزجاج في الخزائن التي وصلت بتصميمها إلى السقف، والإضاءة التقليدية، جميعها مذهلة.

9- تعرف على النمط الأسكندينافي عن قرب

Light Filled Traditional Kitchen Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب Blue
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Light Filled Traditional Kitchen

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

الإسكندنافية تعني الأثاث الذكي المتين، مع الألوان الزاهية، والتأثيرات الخشبية.

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