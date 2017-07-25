9 مطابخ رائعة للم شمل العائلة

لم تعد المطابخ بتصميماتها العصرية مجرد أماكن لإعداد الطعام فحسب، بل باتت وخصوصًا في الآونة الأخيرة ساحات للتجمعات العائلية تلتقي فيها الأسر ليتشاركوا إعداد ألذ المأكولات والأصناف وسط نقاشات كثيرة ومفتوحة تقرب المسافات بينهم وتزيد من حميمية علاقاتهم.
ومن هذا المنطلق، لدينا لكم اليوم 9 نماذج لـ مطابخ من أنماط ديكورية متنوعة ومذهلة لتختار من بينها ما يناسب شخصيتك.. دعونا نبدأ الآن!
المطبخ الأول معنا اليوم بمظهر ريفي يجمع بين الأناقة والبساطة، حيث صُنِع من الخشب الطبيعي بلونه الأساسي دون أية طلاءات وتصميم معاصر اندمجت معه مائدة الطعام في نفس الساحة لتستوعب عائلة كبيرة بأريحية.
إن كنت متابع جيد لكل ما هو جديد في عالم الديكور، ستجد أن المطابخ المعاصرة عادة ما تكون بيضاء اللون، أو بألوان محايدة كالبيج والرمادي، مع تميزها بجزر كبيرة، ومساحة تخزين وافرة، وأجهزة كهربائية من الفولاذ المقاوم للصدأ.
مطبخ آخر ريفي يعتمد على الخشب في كل تفصيلة من تفاصيله، بداية من الخزانات العلوية والسفلية، ومائدة الطعام، مرورًا بالأرضية ذات الشرائح المصقولة، نهاية بالسقف والألواح الخشبية المتناثرة هنا وهناك!
المطابخ الكلاسيكية لديها جمهور عريض أيضًا رغم انتشار العديد من الأنماط الديكورية في الآونة الأخيرة.
هنا في هذا المطبخ نلمس الكلاسيكية في العديد من العناصر الديكورية، كالكرانيش التي تحيط بالسقف بلونها الأبيض، والثريا الفاخرة التي تتدلى منه بكريستالاتها البراقة، والمرآة الضخمة ذات الإطار الفضي الرائع جهة اليمين، والمقاعد الخشبية بأرجلها المنحوتة بزخارف تزيدها قيمة وجمالًا.
ما يميز النمط الحديث من الديكور أنه دائمًا يأتي إلينا بكل ما هو جديد ومبتكر، وهنا.. في هذا النموذج تألق المطبخ بألوان فاقعة ومبهجة أكسبته جمالًا من نوع خاص.
راقب معنا مائدة الطعام الخشبية بسيطة الشكل والمقاعد الملونة التي تحيط بها بتصميمها العصري.. لابد أنك أحببتها كثيرًا! يمكنك الاستعانة بلمسة مماثلة في منزلك لتحظى بمطبخ مبهج كهذا!
المطابخ المصممة بنمط الحد الأدنى لا تعتمد على أية تفاصيلة مبالغ فيها كما هو الحال هنا في هذا النموذج، فهو هادئ، ناعم، أنيق وبسيط.
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نمط البحر المتوسط عادة ما يجلب عناصر معمارية شاملة في المطابخ، وخاصة في الأسقف والأبواب.. راقب معنا تصميم هذا المطبخ وأبوابه الكبيرة المذهلة كثيرة التفاصيل، والبار الوظيفي الذي يضم مقاعد خشبية عصرية ومزين بأروع المزهريات.
اللمسات الديكورية الفرنسية تسيطر على هذا المطبخ واستطاعت أن تجعله أنيقًا. الزجاج في الخزائن التي وصلت بتصميمها إلى السقف، والإضاءة التقليدية، جميعها مذهلة.
الإسكندنافية تعني الأثاث الذكي المتين، مع الألوان الزاهية، والتأثيرات الخشبية.