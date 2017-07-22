6 أفكار لاستخدام ألواح السرير القديمة

كما ذكرنا سابقًا أن هذه الفترة نركز على موضوعات خاصة بالتوفير وتقليل النفقات تحديدًا أفكار لإعادة التدوير والاستفاد منها في ديكور منزلك، في هذا الموضوع سنتناول عدة أفكار عن كيفية الاستفادة من ألواح السرير الخشبية القديمة لتشكيل قطع أثاث عملية ومفيدة لك أكثر، دعونا نعرض عليكم بعض نماذج من تصميم خبراء هوميفاي.
دعونا نفكر في استخدام المنصات القديمة في تصميم سرير بالكامل منها بداية من الجوانب والهيكل واللوح الأمامي، سرير على شكل أريكة مريح جدًا بتصميم ريفي وطلاء بلون زاهي، يمكنك الاستعانة بنجار ماهر لتصميم هذا السرير مريح جدًا وعصري في نفس الوقت.
يمكنك تصميم أريكة لغرفة المعيشة مزودة بعجلات لتسهل من حركتها، ماعليك فقط أن تُلمع خشب الأريكة بالورنيش حتى تحافظ على روح الدفء في تصميمها الريفي وفي نفس الوقت بشكل أنيق ونظيف، وحتى تكون الأريكة مريحة افرشها بالوسائد اللينة.
يمكنك الاستعانة بألواح السرير القديمة لعمل رف خشبي في المطبخ لتخزين علب التوابل أو زجاجات المواد التي تحتاجها أثناء الطبخ، ويمكنك أيضًا وضع مزهريات صغيرة عليها في الشرفة أو غرفة المعيشة.
مجموعة واسعة من الآرائك الخشبية المريحة مع طاولة قهوة صغيرة في الهواء الطلق، سواء في شرفة واسعة أو حديقة منزلك، يمكنك تركها هكذا دون فرش أو وضع عدة وسائد وتنجيدها، في أي حال ستعطي لك نظرة دافئة للمساحة مريحة للأعصاب والنظر.
هذه الفكرة للاستفادة من الزوايا المُهملة في منازلنا سواء كانت في المساحات الخارجية مثل الشرفة أو في المساحات الداخلية في إحدى الغرف ، وفي نفس الوقت تضيف إليها المرح والتسلية، ارجوحة خشبية مثبتة في السقف وواقفة من خلال ساقين على الأرض بتصميم ريفي مريح .
يمكنك وضع مجموعة من الألواح الخشبية فوق بعضها البعض بعد طلائها بلون جميل وكتابة عبارة إيجابية عليها ستعطي مظهر جميل لغرفتك.
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