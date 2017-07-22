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6 أفكار لاستخدام ألواح السرير القديمة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Departamento en el centro de la ciudad, amiko espacios amiko espacios حدائقأثاث
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كما ذكرنا سابقًا أن هذه الفترة نركز على موضوعات خاصة بالتوفير وتقليل النفقات تحديدًا أفكار لإعادة التدوير والاستفاد منها في ديكور منزلك، في هذا الموضوع سنتناول عدة أفكار عن كيفية الاستفادة من ألواح السرير الخشبية القديمة لتشكيل قطع أثاث عملية ومفيدة لك أكثر، دعونا نعرض عليكم بعض نماذج من تصميم خبراء هوميفاي. 

سرير مريح

Recamaras Ecológicas, Biogibson Biogibson غرفة نومأسرة نوم
Biogibson

Biogibson
Biogibson
Biogibson

دعونا نفكر في استخدام المنصات القديمة في تصميم سرير بالكامل منها بداية من الجوانب والهيكل واللوح الأمامي، سرير على شكل أريكة مريح جدًا بتصميم ريفي وطلاء بلون زاهي، يمكنك الاستعانة بنجار ماهر لتصميم هذا السرير مريح جدًا وعصري في نفس الوقت. 

أريكة

ALMANZOR sofá palets. 120x80cm, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario حدائقأثاث
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

يمكنك تصميم أريكة لغرفة المعيشة مزودة بعجلات لتسهل من حركتها، ماعليك فقط أن تُلمع خشب الأريكة بالورنيش حتى تحافظ على روح الدفء في تصميمها الريفي وفي نفس الوقت بشكل أنيق ونظيف، وحتى تكون الأريكة مريحة افرشها بالوسائد اللينة. 

رف عملي

Regale, Palettano Palettano غرفة السفرةخزانة النبيذ
Palettano

Palettano
Palettano
Palettano

يمكنك الاستعانة بألواح السرير القديمة لعمل رف خشبي في المطبخ لتخزين علب التوابل أو زجاجات المواد التي تحتاجها أثناء الطبخ، ويمكنك أيضًا وضع مزهريات صغيرة عليها في الشرفة أو غرفة المعيشة. 

جلسة مريحة من الآرائك

Departamento en el centro de la ciudad, amiko espacios amiko espacios حدائقأثاث
amiko espacios

amiko espacios
amiko espacios
amiko espacios

مجموعة واسعة من الآرائك الخشبية المريحة مع طاولة قهوة صغيرة في الهواء الطلق، سواء في شرفة واسعة أو حديقة منزلك، يمكنك تركها هكذا دون فرش أو وضع عدة وسائد وتنجيدها، في أي حال ستعطي لك نظرة دافئة للمساحة مريحة للأعصاب والنظر. 

أرجوحة ثابتة

Muebles de pallet, amiko espacios amiko espacios حدائقألعاب و مراجيح
amiko espacios

amiko espacios
amiko espacios
amiko espacios

هذه الفكرة للاستفادة من الزوايا المُهملة في منازلنا سواء كانت في المساحات الخارجية مثل الشرفة أو في المساحات الداخلية في إحدى الغرف ، وفي نفس الوقت تضيف إليها المرح والتسلية، ارجوحة خشبية مثبتة في السقف وواقفة من خلال ساقين على الأرض  بتصميم ريفي مريح . 

فكرة جمالية

Palets, Vil.la Pingüí Vil.la Pingüí غرفة نومديكورات واكسسوارات
Vil.la Pingüí

Vil.la Pingüí
Vil.la Pingüí
Vil.la Pingüí

يمكنك وضع مجموعة من الألواح الخشبية فوق بعضها البعض بعد طلائها بلون جميل وكتابة عبارة إيجابية عليها ستعطي مظهر جميل لغرفتك. 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 8 أفكار لإعادة تدوير المهملات لجعلها أشياء قيّمة

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