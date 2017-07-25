﻿شاليه برتغالي سيدهشك جماله

الغرب هي منطقة تقع في أقصى جنوب البرتغال واسمها Algarve المشتق من اللفظ العربي (الغرب) وهي مدينة سياحية وتزدهر بالصيف لكثرة الأنشطة الصيفية والأكلات المشهورة بها البرتغال والأسماك. اليوم نأخذكم في جولة داخل شاليه في تلك المنطقة تصميمه قطعة من الجمال!
تصميم الغرفة ملئ بالألوان المبهجة في منسوجاته واقتصر المصمم على اللون الأبيض المريح للأعصاب في جميع الحوائط ليغير ألوان المنسوجات كما يحب دون إضفاء شعور مؤذي للعين لكثرة الألوان.
الإطلالة التي تراها غرفة المعيشة مريحة للأعصاب للغاية حيث يوجد مسبح صغير مناسب لحجم الشاليه ووراءه الكثير من الخضرة، والستائر البيضاء الشيفون تساعد على دخول ضوء الشمس الطبيعي دون عوائق.
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اعتمد المصمم في حميع منسوجات المنزل على الأشغال اليدوية بين الكليم والكروشية والتريكو ليضفي دفئًا غير مسبوقًا على الشاليه.
في هذا الجانب من غرفة المعيشة يظهر نيش عبارة عن أرفف جبسية وأيضًا الرف أسفل التليفزيون المعلق كذلك، وأمامه دكة خشبية بسيطة. التصميم انتقائي كما يظهر فيجمع بين الريفية والحداثة.
يظهر هنا في النيش بعض التحف والقطع الفنية اليدوية بين الخوض والمعدن والأحجار. ويوجد أيضًا بعض الكتب حسب اهتمام أصحاب المكان.
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خزانة بيضاء بتصميم مينيمالي أظهر جمالها عناصر الديكور الرائعة التي أحاطت بها من كل مكان حيث الإطارات البيضاء ذات الصور المتباينة بالأبيض والأسود، والأباجورة المصنوعة من الخوص والتحف فوق البوفية والصبار الموضوع في قصرية زرع من مصنوعة من الخوص كذلك.
يوجد نيش آخر في المنطقة الفاصلة بين غرفة المعيشة الغرفة السفرة الرائعة حيث الأثاث باللون الأبيض أيضًا وبكراسي مفرغة بأشكال هندسية، وركز المصمم كباقي المنزل على السجاد اليدوي تحت الطاولة وعلى الحائط والنجفة الريفية المتدلية.
غرفة النوم مريحة للأعصاب بستارة للحماية من البعوض خاصة بالليل في أماكن المصايف. السجادة والخدديات بتصميم يدوي من الكليم أيضًا وعلى جانبي السرير كومود أباجورة كلاسيكيان.
من اللمسات الكلاسيكية الأخرى في هذه الغرفة هي المرآة ذات الإطار الذهبي.
الحمام الرئيسي يجمع بين الريفية في شكل الدولاب والكلاسيكية في المرايا والأباليك. واستخدم المصمم أيضًا الأرفف الجبسية بجانب البانيو لوضع أغراض النظافة الشخصية.
غرفة النوم الأخرى تصميمها في منتهى البساطة وتمتاز باللون البترولي سواء في الغطاء أو الأباجورة أو في تفاصيل السجاد الكليم.
بتصميم مقارب للحمام الرئيسي ولكن بحجم أصغر خيث الدش في كابينة وليس في بانيو كبير.
حديقة الشاليه بجانب المسبح يوجد طاولة سفرة صغيرة ووراءها غرفة جلوس رائعة سنراها عن قرب في الصورة القادمة.
كأنها امتداد لغرفة المعيشة الموجودة داخل المنزل ولكنها تعطيك فرصة للاستمتاع بالجو الرائع ليلًا ونهارًا.
في حدبقة المنزل يوجد شواية في أحد الأركان لإقامة حفلات الشواء في هذا الجو الرائع!