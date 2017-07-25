﻿شاليه برتغالي سيدهشك جماله

خزانة بيضاء بتصميم مينيمالي أظهر جمالها عناصر الديكور الرائعة التي أحاطت بها من كل مكان حيث الإطارات البيضاء ذات الصور المتباينة بالأبيض والأسود، والأباجورة المصنوعة من الخوص والتحف فوق البوفية والصبار الموضوع في قصرية زرع من مصنوعة من الخوص كذلك.