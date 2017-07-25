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﻿شاليه برتغالي سيدهشك جماله

ريم عوض ريم عوض
Casa de férias no Algarve, The Interiors Online The Interiors Online غرفة المعيشة
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الغرب هي منطقة تقع في أقصى جنوب البرتغال واسمها Algarve المشتق من اللفظ العربي (الغرب) وهي مدينة سياحية وتزدهر بالصيف لكثرة الأنشطة الصيفية والأكلات المشهورة بها البرتغال والأسماك. اليوم نأخذكم في جولة داخل شاليه في تلك المنطقة تصميمه قطعة من الجمال! 

غرفة المعيشة

Casa de férias no Algarve, The Interiors Online The Interiors Online غرفة المعيشة
The Interiors Online

The Interiors Online
The Interiors Online
The Interiors Online

تصميم الغرفة ملئ بالألوان المبهجة في منسوجاته واقتصر المصمم على اللون الأبيض المريح للأعصاب في جميع الحوائط ليغير ألوان المنسوجات كما يحب دون إضفاء شعور مؤذي للعين لكثرة الألوان.

إطلالة رائعة

Casa de férias no Algarve, The Interiors Online The Interiors Online غرفة المعيشة
The Interiors Online

The Interiors Online
The Interiors Online
The Interiors Online

الإطلالة التي تراها غرفة المعيشة مريحة للأعصاب للغاية حيث يوجد مسبح صغير مناسب لحجم الشاليه ووراءه الكثير من الخضرة، والستائر البيضاء الشيفون تساعد على دخول ضوء الشمس الطبيعي دون عوائق.

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المنسوجات اليدوية

Casa de férias no Algarve, The Interiors Online The Interiors Online غرفة المعيشة
The Interiors Online

The Interiors Online
The Interiors Online
The Interiors Online

اعتمد المصمم في حميع منسوجات المنزل على الأشغال اليدوية بين الكليم والكروشية والتريكو ليضفي دفئًا غير مسبوقًا على الشاليه.

بساطة التصميم

Casa de férias no Algarve, The Interiors Online The Interiors Online غرفة المعيشة
The Interiors Online

The Interiors Online
The Interiors Online
The Interiors Online

في هذا الجانب من غرفة المعيشة يظهر نيش عبارة عن أرفف جبسية وأيضًا الرف أسفل التليفزيون المعلق كذلك، وأمامه دكة خشبية بسيطة. التصميم انتقائي كما يظهر فيجمع بين الريفية والحداثة.

النيش

Casa de férias no Algarve, The Interiors Online The Interiors Online غرفة المعيشة
The Interiors Online

The Interiors Online
The Interiors Online
The Interiors Online

يظهر هنا في النيش بعض التحف والقطع الفنية اليدوية بين الخوض والمعدن والأحجار. ويوجد أيضًا بعض الكتب حسب اهتمام أصحاب المكان.

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البوفيه

Casa de férias no Algarve, The Interiors Online The Interiors Online غرفة المعيشة
The Interiors Online

The Interiors Online
The Interiors Online
The Interiors Online

خزانة بيضاء بتصميم مينيمالي أظهر جمالها عناصر الديكور الرائعة التي أحاطت بها من كل مكان حيث الإطارات البيضاء ذات الصور المتباينة بالأبيض والأسود، والأباجورة المصنوعة من الخوص والتحف فوق البوفية والصبار الموضوع في قصرية زرع من مصنوعة من الخوص كذلك.

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غرفة السفرة

Casa de férias no Algarve, The Interiors Online The Interiors Online غرفة السفرة
The Interiors Online

The Interiors Online
The Interiors Online
The Interiors Online

يوجد نيش آخر في المنطقة الفاصلة بين غرفة المعيشة الغرفة السفرة الرائعة حيث الأثاث باللون الأبيض أيضًا وبكراسي مفرغة بأشكال هندسية، وركز المصمم كباقي المنزل على السجاد اليدوي تحت الطاولة وعلى الحائط والنجفة الريفية المتدلية.

غرفة النوم

Casa de férias no Algarve, The Interiors Online The Interiors Online غرفة نوم
The Interiors Online

The Interiors Online
The Interiors Online
The Interiors Online

غرفة النوم مريحة للأعصاب بستارة للحماية من البعوض خاصة بالليل في أماكن المصايف. السجادة والخدديات بتصميم يدوي من الكليم أيضًا وعلى جانبي السرير كومود أباجورة كلاسيكيان.

المرآة

Casa de férias no Algarve, The Interiors Online The Interiors Online غرفة نوم
The Interiors Online

The Interiors Online
The Interiors Online
The Interiors Online

من اللمسات الكلاسيكية الأخرى في هذه الغرفة هي المرآة ذات الإطار الذهبي.

الحمام الرئيسي

Casa de férias no Algarve, The Interiors Online The Interiors Online حمام
The Interiors Online

The Interiors Online
The Interiors Online
The Interiors Online

الحمام الرئيسي يجمع بين الريفية في شكل الدولاب والكلاسيكية في المرايا والأباليك. واستخدم المصمم أيضًا الأرفف الجبسية بجانب البانيو لوضع أغراض النظافة الشخصية.

الغرفة الأخرى

Casa de férias no Algarve, The Interiors Online The Interiors Online غرفة نوم
The Interiors Online

The Interiors Online
The Interiors Online
The Interiors Online

غرفة النوم الأخرى تصميمها في منتهى البساطة وتمتاز باللون البترولي سواء في الغطاء أو الأباجورة أو في تفاصيل السجاد الكليم.

الحمام الآخر

Casa de férias no Algarve, The Interiors Online The Interiors Online حمام
The Interiors Online

The Interiors Online
The Interiors Online
The Interiors Online

بتصميم مقارب للحمام الرئيسي ولكن بحجم أصغر خيث الدش في كابينة وليس في بانيو كبير.

الحديقة

Casa de férias no Algarve, The Interiors Online The Interiors Online منازل
The Interiors Online

The Interiors Online
The Interiors Online
The Interiors Online

حديقة الشاليه بجانب المسبح يوجد طاولة سفرة صغيرة ووراءها غرفة جلوس رائعة سنراها عن قرب في الصورة القادمة.

غرفة معيشة خارجية

Casa de férias no Algarve, The Interiors Online The Interiors Online منازل
The Interiors Online

The Interiors Online
The Interiors Online
The Interiors Online

كأنها امتداد لغرفة المعيشة الموجودة داخل المنزل ولكنها تعطيك فرصة للاستمتاع بالجو الرائع ليلًا ونهارًا.

شواية

Casa de férias no Algarve, The Interiors Online The Interiors Online منازل
The Interiors Online

The Interiors Online
The Interiors Online
The Interiors Online

في حدبقة المنزل يوجد شواية في أحد الأركان لإقامة حفلات الشواء في هذا الجو الرائع!

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