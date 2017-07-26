7 فوائد لدخول الضوء الطبيعي لمنزلك

ضوء الشمس الطبيعي في مكتبك أو غرفة المدارسة يزيد من إنتاجيتك ويقلل من الأخطاء ومن إجهادك لنظرك، وأيضًا يحسن من مزاجك ويجعلك أقل شعورًا بالملل! الكثير من الفوائد يمكنك كسبها إذا فقط قمت بتركيب نوافذ تساعد على دخول الضوء أو قمت بتغيير ترتيب الأثاث ليسمح بذلك بشكل أفضل.

فقد أثبتت دراسة أن درجات بعض الطلاب تحسنت بنسبة 26% عندما تعرضوا للدراسة تحت ضوء طبيعي في المدارس بدلًا من الضوء الصناعي.