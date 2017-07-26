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7 فوائد لدخول الضوء الطبيعي لمنزلك

ريم عوض ريم عوض
im weinberg am kräherwald, lohrmannarchitekt bda lohrmannarchitekt bda غرفة السفرة
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دخول ضوء الشمس الطبيعي للمنزل لا يوفر الطاقة الكهربائية فقط ولكنه يمد جسدك بالطاقة أيضًا!  ستذهل من الفارق الذي سيحدثه ضوء الشمس في شعورك بالانتعاش والراحة وزيادة الإنتاجية وسرعة تعافيك من الأمراض إذا قمت بتطبيق الأشياء التالية في المقال للحصول على فوائدها! 

1- الاستيقاظ على الشمس

SCHLAFZIMMER BERLIN, THE INNER HOUSE THE INNER HOUSE غرفة نوم Grey
THE INNER HOUSE

THE INNER HOUSE
THE INNER HOUSE
THE INNER HOUSE

الأشخاص الذين يمرون بحالات مزاجية سيئة بشكل موسمي يحتاجون لضوء الشمس مبكرًا لتعديل الساعة البيولوجية ومساعدتهم على العودة للمزاج الجيد. للاستفادة من هذا عليك التأكد من أن تجعل غرفة نومك يدخلها ضوء الشمس سواء من النوافذ أو من فتحات السقف. أيضًا خروجك من غرفة النوم والضوء يملأ منزلك سيشعرك بانتعاش كبير.

فتحات السقف

K-MÄLEON Doppelhaus, K-MÄLEON Haus GmbH K-MÄLEON Haus GmbH مكتب عمل أو دراسة حديد Grey
K-MÄLEON Haus GmbH

K-MÄLEON Haus GmbH
K-MÄLEON Haus GmbH
K-MÄLEON Haus GmbH

إذا كان منزلك عبارة عن فيلا أو دوبلس في الطابق الأخير، يمكنك تطبيق هذه الفكرة الرائعة التي ستملأ المنزل بالضوء الطبيعي.

2- صحتك الجسدية

Living Room tredup Design.Interiors غرفة المعيشة
tredup Design.Interiors

Living Room

tredup Design.Interiors
tredup Design.Interiors
tredup Design.Interiors

الحصول على بعض الضوء الطبيعي مهم لصحتك الجسدية أيضًا، فبحسب الدراسات مجرد النظر خارج النافذة نهارًا على منظر طبيعي جميل؛ يسرّع من تعافي المرضى فما بالك بتأثيره على الأصحاء؟

3- ثقتك بنفسك

Dachaufstockung eines Einfamilienhauses, WSM ARCHITEKTEN WSM ARCHITEKTEN حمام
WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN

ضوء الشمس الطبيعي في الحمام يعني الانتباه إلى التفاصيل أثناء الحلاقة ووضع المكياج وما إلى ذلك وزيادة الثقة بالنفس أيضًا على عكس ما تفعله الإضاءات الأخرى من جعلك تبدو شاحبًا ومتعبًا في المرآة مما يقلل من شعورك الجيد حيال نفسك!

4- الضوء والسمنة

Sanierung Wohnhaus in Koblenz, Thillmann Architekten Thillmann Architekten مطبخ
Thillmann Architekten

Thillmann Architekten
Thillmann Architekten
Thillmann Architekten

بعض الدراسات أوضحت أن قلة التعرض للضوء الطبيعي في مناطق الطعام وغرف السفرة تزيد من احتمالية السمنة. في تجربة أجريت على بعض الفئران وجد أن أولئك الذين كانوا يتناولون الطعام في ضوء الشمس وزنهم زاد بنسبة 50% أقل من الفئران الآخرين الذين لم يتعرضوا لضوء الشمس أثناء إطعامهم.

APARTMENT BERLIN II, THE INNER HOUSE THE INNER HOUSE غرفة السفرة
THE INNER HOUSE

THE INNER HOUSE
THE INNER HOUSE
THE INNER HOUSE

فاحرص على وجود نافذة كبيرة وستائر شفافة يدخل منها الضوء على غرفة السفرة.

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5- انتاجيتك في العمل

homify مكتب عمل أو دراسة White
homify

homify
homify
homify

ضوء الشمس الطبيعي في مكتبك أو غرفة المدارسة يزيد من إنتاجيتك ويقلل من الأخطاء ومن إجهادك لنظرك، وأيضًا يحسن من مزاجك ويجعلك أقل شعورًا بالملل! الكثير من الفوائد يمكنك كسبها إذا فقط قمت بتركيب نوافذ تساعد على دخول الضوء أو قمت بتغيير ترتيب الأثاث ليسمح بذلك بشكل أفضل.

فقد أثبتت دراسة أن درجات بعض الطلاب تحسنت بنسبة 26% عندما تعرضوا للدراسة تحت ضوء طبيعي في المدارس بدلًا من الضوء الصناعي.

6- فيتامين د

Private Wohnung Berlin, Kathy Kunz Interiors Kathy Kunz Interiors غرفة المعيشة
Kathy Kunz Interiors

Kathy Kunz Interiors
Kathy Kunz Interiors
Kathy Kunz Interiors

مجرد جلوسك في الشمس حتى لو كان فقط في غرفة معيشتك يزيد من فرصتك لتمثيل فيتامين د من ضوئها داخل جسمك. نقص فيتامين د يؤثر بالسلب بشكل جدي على جميع وظائف الجسم بما في ذلك شعورك بالإرهاق الدائم على الجانب الجسدي وزيادة احتمالية تعرضك للاكتئاب على الجانب النفسي.

7- الضوء في المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ضوء الشمس الطبيعي لن يقلل فقط من نسبة الحوادث أثناء الطبخ ويساعدك على الوصول لأشيائك بشكل أسرع ولكن إذا كنت رب أو ربة منزل وتقضون الكثير من الوقت داخل المنزل وداخل المطبخ على وجه الخصوص فاستغلال تلك الفترة للتعرض للشمس لتمد جسدك بحاجتها منه هو حل مناسب جدًا.

﻿شاليه برتغالي سيدهشك جماله
هل ستقوم بزيادة تعرضك للشمس؟

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