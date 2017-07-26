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تجديد شامل لسطح منزل تحول إلى جنة

ريم عوض ريم عوض
TERASSE 70 m2 Nantes centre ville, SO GREEN SO GREEN بلكونة أو شرفة
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لماذا أصبح اللو نالأحضر مؤخرًا من أكثر الألوان تفضيلًا؟ الإجابة سهلة! فاللون الأخضر هو لون يشعرك بالانتعاش والطبيعة ويتماشى مع كثير من التصميمات العصرية، وأيضًا يتجه الكثير مؤخرًا للعودة للطبيعة لما للإطلالات الجميلة والعودة للحضرة والجمال من تأثير إيجابي على صفحة الفرد. لهذا في التجديد التالي لسطح هذا المنزل سنجد الكثير من اللون الأخضر الذي يجذب انتباهك بمجرد النظر إليه ويمدك بطاقة رائعة!

قبل: سطح تقليدي وتنقصه الحياة

TERASSE 70 m2 Nantes centre ville, SO GREEN SO GREEN بلكونة أو شرفة
SO GREEN

SO GREEN
SO GREEN
SO GREEN

إذا كنت محظوظًا بامتلاك سطح أو تراس في الطابق الأخير بهذا الاتساع، فسيكون من المؤسف ألا تستغله استغلالًا جيدًا وتكتفي بتصميم تقليدي لا يجعلك تستفيد من تلك المساحة والإطلالة بأفضل طريقة ممكنة. السطح قبل التجديد ليس بهذا القبح ولكن بالطبع يوجد حلول أخرى بتصميم أفضل وأكثر جمالًا.

بعد: أرضية من النجيلة

TERASSE 70 m2 Nantes centre ville, SO GREEN SO GREEN بلكونة أو شرفة
SO GREEN

SO GREEN
SO GREEN
SO GREEN

النجيلة الاصطناعية هي حل مناسب إذا كان من الصعب زراعة نبات طبيعي أو لا يوجد وقت لديك للاعتناء به. ولكن اختار المصمم نوع جيد من النجيلة الاصطناعية حتى تبدو كالطبيعية تمامًا ومريحة للمشي عليها بلا أحذية أيضًا!

أحواض الزرع

TERASSE 70 m2 Nantes centre ville, SO GREEN SO GREEN بلكونة أو شرفة
SO GREEN

SO GREEN
SO GREEN
SO GREEN

ولكن بالرغم من كون الأرضية صناعية إلا أن المصمم قرر إضافة نباتات طبيعية في أحواض زرع تحاوط السطح أمام السور. اختار المصمم أحواض زرع كبيرة وداكنة اللون لتتباين مع لون الأرضية الخضراء والكراسي الصفراء. هذه الأحواض توفر بعض الخصوصية للتراس أيضًا.

مزيج الألوان

TERASSE 70 m2 Nantes centre ville, SO GREEN SO GREEN بلكونة أو شرفة
SO GREEN

SO GREEN
SO GREEN
SO GREEN

الكراسي الصفراء أضافت حياة للتصميم ويمكنك استبدالها بأي لون نابض تختاره كالفيروزي أو البرتقالي مثلًا! وعند إضافة أثاث لسطح منزلك تأكد من أن مادة الأثاث المستخدمة سهلة في التنظيف وتتحمل عوامل الجو لتعرضها الدائم للشمس حتى لا يتغير لونها.

الورود

TERASSE 70 m2 Nantes centre ville, SO GREEN SO GREEN بلكونة أو شرفة
SO GREEN

SO GREEN
SO GREEN
SO GREEN

إضافة الورود والزهور لسطح المنزل هي فكرة رائعة ويمكنك أن تضيف أكثر عدد ممكن ليكون سطح المنزل جنة حقيقية مليئة بالجمال والرومانسية كما أنها لا تحتاج لصيانة كثيرة أو سماد فهي تنمو بشكل جيد في أحواض الزرع المنزلية.

الحشائش

TERASSE 70 m2 Nantes centre ville, SO GREEN SO GREEN بلكونة أو شرفة
SO GREEN

SO GREEN
SO GREEN
SO GREEN

بالإضافة للورود والزهور فالحشائش مناسبة أيضًا لأخواض الزرع في البلكونات والتراس، وفي الشتاء يشتكل فوقها الندى ورقائق الثلج خاصة إذا كنت تسكن في مكان مرتفع لتجعل السطح يبدو أكثر غموضًا. يمكنك أيضًا وضع في الاعتبار زراعة بعض الفاكهة والخضروات البسيطة لاستخدامك اليومي ويوجد صوب منزلية بأحجام منزلية صغيرة ستجدها في إيكيا.

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