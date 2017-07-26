تجديد شامل لسطح منزل تحول إلى جنة

لماذا أصبح اللو نالأحضر مؤخرًا من أكثر الألوان تفضيلًا؟ الإجابة سهلة! فاللون الأخضر هو لون يشعرك بالانتعاش والطبيعة ويتماشى مع كثير من التصميمات العصرية، وأيضًا يتجه الكثير مؤخرًا للعودة للطبيعة لما للإطلالات الجميلة والعودة للحضرة والجمال من تأثير إيجابي على صفحة الفرد. لهذا في التجديد التالي لسطح هذا المنزل سنجد الكثير من اللون الأخضر الذي يجذب انتباهك بمجرد النظر إليه ويمدك بطاقة رائعة!
إذا كنت محظوظًا بامتلاك سطح أو تراس في الطابق الأخير بهذا الاتساع، فسيكون من المؤسف ألا تستغله استغلالًا جيدًا وتكتفي بتصميم تقليدي لا يجعلك تستفيد من تلك المساحة والإطلالة بأفضل طريقة ممكنة. السطح قبل التجديد ليس بهذا القبح ولكن بالطبع يوجد حلول أخرى بتصميم أفضل وأكثر جمالًا.
النجيلة الاصطناعية هي حل مناسب إذا كان من الصعب زراعة نبات طبيعي أو لا يوجد وقت لديك للاعتناء به. ولكن اختار المصمم نوع جيد من النجيلة الاصطناعية حتى تبدو كالطبيعية تمامًا ومريحة للمشي عليها بلا أحذية أيضًا!
ولكن بالرغم من كون الأرضية صناعية إلا أن المصمم قرر إضافة نباتات طبيعية في أحواض زرع تحاوط السطح أمام السور. اختار المصمم أحواض زرع كبيرة وداكنة اللون لتتباين مع لون الأرضية الخضراء والكراسي الصفراء. هذه الأحواض توفر بعض الخصوصية للتراس أيضًا.
الكراسي الصفراء أضافت حياة للتصميم ويمكنك استبدالها بأي لون نابض تختاره كالفيروزي أو البرتقالي مثلًا! وعند إضافة أثاث لسطح منزلك تأكد من أن مادة الأثاث المستخدمة سهلة في التنظيف وتتحمل عوامل الجو لتعرضها الدائم للشمس حتى لا يتغير لونها.
إضافة الورود والزهور لسطح المنزل هي فكرة رائعة ويمكنك أن تضيف أكثر عدد ممكن ليكون سطح المنزل جنة حقيقية مليئة بالجمال والرومانسية كما أنها لا تحتاج لصيانة كثيرة أو سماد فهي تنمو بشكل جيد في أحواض الزرع المنزلية.
بالإضافة للورود والزهور فالحشائش مناسبة أيضًا لأخواض الزرع في البلكونات والتراس، وفي الشتاء يشتكل فوقها الندى ورقائق الثلج خاصة إذا كنت تسكن في مكان مرتفع لتجعل السطح يبدو أكثر غموضًا. يمكنك أيضًا وضع في الاعتبار زراعة بعض الفاكهة والخضروات البسيطة لاستخدامك اليومي ويوجد
صوب منزلية بأحجام منزلية صغيرة ستجدها في إيكيا.