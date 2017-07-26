8 أفكار لتجديد غرفة النوم بتكلفة قليلة

أحيانًا نشعر بالملل من تصميم غرفة معينة في منزلنا ولكن لا يوجد ما يكفي من الميزانية لإحداث تجديد شامل، لذلك نحتاج إلى بعض الحلول العملية والبسيطة لتشعرك ببعض التجديد بأقل تكلفة ممكنة. في هذا المقال نقدم لك 8 أفكار لتجديد غرفة النوم نرجو أن تكون مصدر إلهام لك في إطار ميزانيتك!
قبل أن تقوم بتغيير غرفة النوم بأكملها أنظر في الأثاث القديم والأغراض القديمة، هل من المحتمل أن تجد شيئًا يمكنك الإبقاء عليه واستخدامه في الديكور الجديد؟ هل يوجد ما يمكنك إعادة تصنيعه؟
جدد تصميم هيكل السرير بإعادة طلائه وستذهل كيف يمكن لتغيير اللون أن يشعرك وكأنك جددت غرفة النوم بأكملها.
السرير هو محور مل غرف النوم لهذا يجب أن يكون مميزًا ويعكس ما تريده حقًا. يمكنك تحقيق ذلك عن طريق اختيار هيكل للسرير مميز وخاصة الظهر كالتصميم الذي في الصورة. مجموعة باليتات تم تركيبها معًا وطلائها لتصبح سريرًا. فكرة سهلك ويمكنك تنفذيها بنفسك بتكلفة لا تُذكَر!
أبسط الأشياء هي ما تحول غرفة النوم لمكان مميز حقًا. اختر محموعة من المنسوجات ومفارش السرير ذات الألوان المنعشة، أضف بعض قطع الديكور الخفيفة والبسيطة وبعض النباتات الصغيرة. كل تلك الأشياء من شأنها أن تجعل غرفة النوم مكانًا مبهجًا.
يمكنك الحصول على مجموعة من أكسسوارات غرفة النوم بأسعار رخيصة فأنت لا تريد شيئًا فخمًا وبأموال طائلة، ابحث عن العروض وستجد حتمًا ما يعجبك.
إذا كنت تريد أن تحول تصميم غرفة النوم إلى تصميم عصري فربما تغيير الحائط خلف السرير بورق حائط مزركش برسومات عصرية أو الاستعانة بمتخصص لطلاؤه بالألوان مع ملائمة تلك الألوان بالمنسوجات المستخدمة في الغرفة ستجعلها تبدو رائعة.
بجانب التصميم الجيد نحتاج أيضًا أن تكون غرفة النوم عملية وبها أماكن تخزينية مناسبة لتخزين المفارش والمنسوجات وبالطبع ملابسنا! يمكنك فعل ذلك عن طريق إضافة بعض الصناديق والسلاا أسفل السرير أو إضافة مقعد للجلوس يوجد به مكان للتخزين.
لماذا تظن أنه يجب شراء اثاث غالي الثمن حتى نحصل على تصميم جميل؟ يمكنك تطبيق ذلك بأقل المواد وأقل التكاليف، سواء كان دولاب خشبي بسيط أو خدديات بأشكال مميزة أو حتى وحدات إضاءة وأباجورات مختلفة، أشياء بسيطة يمكنها أن تغير شكل الغرفة بأفل تكلفة.