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8 أفكار لتجديد غرفة النوم بتكلفة قليلة

ريم عوض ريم عوض
International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013, Design Intervention Design Intervention غرفة نوم
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أحيانًا نشعر بالملل من تصميم غرفة معينة في منزلنا ولكن لا يوجد ما يكفي من الميزانية لإحداث تجديد شامل، لذلك نحتاج إلى بعض الحلول العملية والبسيطة لتشعرك ببعض التجديد بأقل تكلفة ممكنة. في هذا المقال نقدم لك 8 أفكار لتجديد غرفة النوم نرجو أن تكون مصدر إلهام لك في إطار ميزانيتك!

1- تجديد القديم

Let's Surf Pixers غرفة نوم Multicolored posters,poster,palms,surf,sticker,poster,palms,surf,sticker
Pixers

Let's Surf

Pixers
Pixers
Pixers

قبل أن تقوم بتغيير غرفة النوم بأكملها أنظر في الأثاث القديم والأغراض القديمة، هل من المحتمل أن تجد شيئًا يمكنك الإبقاء عليه واستخدامه في الديكور الجديد؟ هل يوجد ما يمكنك إعادة تصنيعه؟

2- هيكل السرير

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

جدد تصميم هيكل السرير  بإعادة طلائه  وستذهل كيف يمكن لتغيير اللون أن يشعرك وكأنك جددت غرفة النوم بأكملها.

3- سرير مميز

Parisian style Pixers غرفة نوم Beige dots,wall mural,wallpaper
Pixers

Parisian style

Pixers
Pixers
Pixers

السرير هو محور مل غرف النوم لهذا يجب أن يكون مميزًا ويعكس ما تريده حقًا. يمكنك تحقيق ذلك عن طريق اختيار هيكل للسرير مميز وخاصة الظهر كالتصميم الذي في الصورة. مجموعة باليتات تم تركيبها معًا وطلائها لتصبح سريرًا. فكرة سهلك ويمكنك تنفذيها بنفسك بتكلفة لا تُذكَر!

4- لمسات منعشة

Oakland 5 Drawer Tall Chest The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Oakland 5 Drawer Tall Chest

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

أبسط الأشياء هي ما تحول غرفة النوم لمكان مميز حقًا. اختر محموعة من المنسوجات ومفارش السرير ذات الألوان المنعشة، أضف بعض قطع الديكور الخفيفة والبسيطة وبعض النباتات الصغيرة. كل تلك الأشياء من شأنها أن تجعل غرفة النوم مكانًا مبهجًا.

5- الأكسسوارات

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013, Design Intervention Design Intervention غرفة نوم
Design Intervention

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

يمكنك الحصول على مجموعة من أكسسوارات غرفة النوم بأسعار رخيصة فأنت لا تريد شيئًا فخمًا وبأموال طائلة، ابحث عن العروض وستجد حتمًا ما يعجبك.

6- حائط عصري

Virginia Water Apartment - Surrey Bhavin Taylor Design غرفة نوم Bedroom,bed,rococo style,bedside tables,wallapaper,feature wall,animals,blue,yellow,mustard,grey,bedding
Bhavin Taylor Design

Virginia Water Apartment – Surrey

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

إذا كنت تريد أن تحول تصميم غرفة النوم إلى تصميم عصري فربما تغيير الحائط خلف السرير بورق حائط مزركش برسومات عصرية أو الاستعانة بمتخصص لطلاؤه بالألوان مع ملائمة تلك الألوان بالمنسوجات المستخدمة في الغرفة ستجعلها تبدو رائعة.

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7- العملية

Family Home, Ruth Noble Interiors Ruth Noble Interiors غرفة نوم
Ruth Noble Interiors

Family Home

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

بجانب التصميم الجيد نحتاج أيضًا أن تكون غرفة النوم عملية وبها أماكن تخزينية مناسبة لتخزين المفارش والمنسوجات وبالطبع ملابسنا! يمكنك فعل ذلك عن طريق إضافة بعض الصناديق والسلاا أسفل السرير أو إضافة مقعد للجلوس يوجد به مكان للتخزين.

8- كن مبدعًا

Clapham Common Flat 2 YAM Studios غرفة نوم
YAM Studios

Clapham Common Flat 2

YAM Studios
YAM Studios
YAM Studios

لماذا تظن أنه يجب شراء اثاث غالي الثمن حتى نحصل على تصميم جميل؟ يمكنك تطبيق ذلك بأقل المواد وأقل التكاليف، سواء كان دولاب خشبي بسيط أو خدديات بأشكال مميزة أو حتى وحدات إضاءة وأباجورات مختلفة، أشياء بسيطة يمكنها أن تغير شكل الغرفة بأفل تكلفة.

تجديد شامل لسطح منزل تحول إلى جنة
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