كيف تحصل على أسطح وجدران خالية من الأتربة والجراثيم

عملية تنظيف المنزل سهلة وبسيطة ولكن يجب أن تتم باهتمام، للوصول إلى أضيق الأماكن التي تحمل الجراثيم والأتربة والحصول على منزل نظيف وصحي، ولكي تقوم بذلك تحتاج إلى بعض الخطوات التي يجب عليك القيام بها بداية من ترتيب أفكارك إلى تحضير الأدوات والمواد التي ستستخدمها وحتى البدأ في عملية التنظيف نفسها..
لا تترك مكان بالمنزل إلى وحاولت الوصول إليه بالماء والصابون والمطهرات، حتى المفروشات التي ربما تتغاضى عنها تحمل في داخلها الأتربة، لا تنسى ان تنظفها جيدًا وتمتص الأتربة من داخلها، وتلمسع الزجاج والأرضيات والجدران.
قم بتنظيف السجاد كله بالماء والصابون ولفه جيدًا وذلك لرفعه عن الأرض تمامًا في بداية الأمر، والتخلص من الوبر والأتربة التي تملئه، ولا تنسى الديتول والمطهرات في المياه للتخلص من الجراثيم.
الخطوة ليست في تنظيفه من الأتربة بالماء والصابون، ولكن في كيفية تجفيفه جيدًا للتخلص من علامات الأيدي ولعودته لامعًا من جديد.
تحتاج أسطح مطبخك لأن تكون خاليًا تمامًا من الأتربة والجراثيم، وإليك الخطة في ثلاث خطوات..
1. أحضر الماء والخل والمطهر وأخلطهم جيدًا.
2. أمسح الأسطح كلها بالمنشفة المبللة.
3. أمسح الأسطح كلها مرة أخرى بمنشفة جافة ولا تترك أثر للمياه لكي لا تتسبب في الكمكمة والعفن.
بعض الأماكن قد تلتصق بها الأتربة وبقايا الأطعمة في حوض المطبخ، وهذا ما يجعل وجود فرشاه صغيرة لتنظيفه أمرًا هامًا جدًا، استعن بالديتول الخام وضع بعض النقاط على الفرشاه ونظف جوانب الحوض كله.
الاّن استخدامه لتنظيف الحوائط والأسطح بعمل محلول من البوركس والمياة الساخنة ووضعه في زجاجة رشاش، ثم رشه ومسحه من على الارض وتركها لتجف.
يمكنك استخدام المكنسة لتنظيف المفروشات والتخلص من جميع الأتربة، اشعل المكنسة على مرتبة السرير وسوف تتخلص من الأتربة كلها عليها وحول جوانب السرير.
فرشاة الأسنان تمنحك فرصة ثمينة للوصول إلى أضيق الأماكن في منزلك، خاصة تلك التي بين السيراميك والبلاط والتي تحمل اتساخ وجراثيم وأتربة جعلت منها مظهر أسود وسيء للغاية.