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كيف تحصل على أسطح وجدران خالية من الأتربة والجراثيم

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
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عملية تنظيف المنزل سهلة وبسيطة ولكن يجب أن تتم باهتمام، للوصول إلى أضيق الأماكن التي تحمل الجراثيم والأتربة والحصول على منزل نظيف وصحي، ولكي تقوم بذلك تحتاج إلى بعض الخطوات التي يجب عليك القيام بها بداية من ترتيب أفكارك إلى تحضير الأدوات والمواد التي ستستخدمها وحتى البدأ في عملية التنظيف نفسها..

لا تترك مكان بالمنزل إلى وحاولت الوصول إليه بالماء والصابون والمطهرات، حتى المفروشات التي ربما تتغاضى عنها تحمل في داخلها الأتربة، لا تنسى ان تنظفها جيدًا وتمتص الأتربة من داخلها، وتلمسع الزجاج والأرضيات والجدران.

1. أبدأ بالسجاد

Carpet and Upholstery Cleaning, Carpet Cleaners Cape Town Carpet Cleaners Cape Town
Carpet Cleaners Cape Town

Carpet Cleaners Cape Town
Carpet Cleaners Cape Town
Carpet Cleaners Cape Town

قم بتنظيف السجاد كله بالماء والصابون ولفه جيدًا وذلك لرفعه عن الأرض تمامًا في بداية الأمر، والتخلص من الوبر والأتربة التي تملئه، ولا تنسى الديتول والمطهرات في المياه للتخلص من الجراثيم.

2. تنظيف الزجاج

Window cleaning project., Cleaning services Pretoria Cleaning services Pretoria
Cleaning services Pretoria

Cleaning services Pretoria
Cleaning services Pretoria
Cleaning services Pretoria

الخطوة ليست في تنظيفه من الأتربة بالماء والصابون، ولكن في كيفية تجفيفه جيدًا للتخلص من علامات الأيدي ولعودته لامعًا من جديد.

3. أسطح المطبخ

素材感を楽しむインテリア, ロクサ株式会社 ロクサ株式会社 مطبخألواح المطبخ
ロクサ株式会社

ロクサ株式会社
ロクサ株式会社
ロクサ株式会社

تحتاج أسطح مطبخك لأن تكون خاليًا تمامًا من الأتربة والجراثيم، وإليك الخطة في ثلاث خطوات..

1. أحضر الماء والخل والمطهر وأخلطهم جيدًا.

2. أمسح الأسطح كلها بالمنشفة المبللة.

3. أمسح الأسطح كلها مرة أخرى بمنشفة جافة ولا تترك أثر للمياه لكي لا تتسبب في الكمكمة والعفن.

4.فرشاة للحوض

Hightech in alten Gemäuern, Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure مطبخ Black
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten &amp; Ingenieure

Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten &amp; Ingenieure
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure

بعض الأماكن قد تلتصق بها الأتربة وبقايا الأطعمة في حوض المطبخ، وهذا ما يجعل وجود فرشاه صغيرة لتنظيفه أمرًا هامًا جدًا، استعن بالديتول الخام وضع بعض النقاط على الفرشاه ونظف جوانب الحوض كله.

5. البوركس صديقك وقت التنظيف

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الاّن استخدامه لتنظيف الحوائط والأسطح بعمل محلول من البوركس والمياة الساخنة ووضعه في زجاجة رشاش، ثم رشه ومسحه من على الارض وتركها لتجف.

6. استخدام المكنسة للمفروشات

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يمكنك استخدام المكنسة لتنظيف المفروشات والتخلص من جميع الأتربة، اشعل المكنسة على مرتبة السرير وسوف تتخلص من الأتربة كلها عليها وحول جوانب السرير.

7. فرشاة الأسنان للوصول إلى الأماكن المستحيلة

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فرشاة الأسنان تمنحك فرصة ثمينة للوصول إلى أضيق الأماكن في منزلك، خاصة تلك التي بين السيراميك والبلاط والتي تحمل اتساخ وجراثيم وأتربة جعلت منها مظهر أسود وسيء للغاية.

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