كيف تحصل على أسطح وجدران خالية من الأتربة والجراثيم

عملية تنظيف المنزل سهلة وبسيطة ولكن يجب أن تتم باهتمام، للوصول إلى أضيق الأماكن التي تحمل الجراثيم والأتربة والحصول على منزل نظيف وصحي، ولكي تقوم بذلك تحتاج إلى بعض الخطوات التي يجب عليك القيام بها بداية من ترتيب أفكارك إلى تحضير الأدوات والمواد التي ستستخدمها وحتى البدأ في عملية التنظيف نفسها..

لا تترك مكان بالمنزل إلى وحاولت الوصول إليه بالماء والصابون والمطهرات، حتى المفروشات التي ربما تتغاضى عنها تحمل في داخلها الأتربة، لا تنسى ان تنظفها جيدًا وتمتص الأتربة من داخلها، وتلمسع الزجاج والأرضيات والجدران.